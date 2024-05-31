«Главное — не результат, а хорошее настроение»: в лесопарке «Лебяжье» состоялся «Кросс корпораций»

Побит очередной рекорд состязаний по количеству команд — участниц забега

Фото: Дмитрий Печенкин

В четвертый раз в истории и второй на площадке лесопарка «Лебяжье», что под Казанью, состоялся «Кросс корпораций». В забеге по пересеченной местности по трассе, протяженностью 3 километра, усложненной 14 препятствиями, приняли участие 130 команд по шесть человек. Это почти на треть больше, чем годом ранее. А вместе с группами поддержки — свыше тысячи человек. За тем, как проходили соревнования, наблюдал корреспондент «Реального времени».

«Желаю вам в первую очередь — удовольствия!»

Первый старт был запланирован на 10 утра, но уже с 8 часов на майдане со сценой, где обычно проходит официальная часть Сабантуя, было не протолкнуться. Самой востребованной точкой был пункт регистрации команд. Очереди в пять окошек выстроились как в день распродажи деликатесов. Правда настроение у дожидающихся своей очередности царило приподнятое: представители разных компаний и предприятий весело здоровались друг с другом, вспоминали прошлогодний, а то и более ранние забеги, делились впечатлениями об обновленной трассе, удивлялись обилию новых лиц и общему количеству приехавших.

Открытие «Кросса корпораций» состоялось ровно в 10 утра. Дмитрий Печенкин

— Сами приятно удивляемся тому, как быстро «Кросс корпораций» стал брендовым, популярным проектом. В первые разы мы направляли в компании письма, приглашали и все же до последнего момента не были уверены, что все придут. А сейчас мы вынуждены закрывать заявочную кампанию еще до указанного срока — до дедлайна. Огромное количество компаний хотят участвовать. Это бесплатно, это интересно и увлекательно, это возможность весело провести время и познакомиться с людьми из других компаний, — сообщил руководитель аппарата администрации Кировского и Московского районов Казани Айдар Сагетдинов, вниманием которого на несколько минут завладели журналисты

Айдар Сагетдинов: «Кросс корпораций» стал брендовым, популярным проектом». Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

КирМос был одним из инициаторов корпоративных состязаний. Идею поддержали правительство республики и раис Татарстана, министерство по делам молодежи РТ, помогли представители крупного бизнеса, в частности, не первый год партнерами выступают компании «Казаньоргсинтез» и «Татэнерго», к ним присоединился фитнес-клуб Maximus. Год за годом состязания начали набирать обороты в своей особой нише. Это со сцены особо подчеркнул глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

Владимир Жаворонков: «Кросс корпораций» — это больше не про высокие результаты, а про хорошее настроение и удовольствие». Дмитрий Печенкин

— Позвольте от имени Казани, от имени Кировского и Московского районов столицы республики поприветствовать всех вас, пожелать вам сегодня удачи, а самое главное — получения удовольствия. Безусловно, спорт — это «быстрее, выше, сильнее», но на самом-то деле, сегодняшнее мероприятие, с его спортивными и детскими площадками, фуд-траками, с возможностью прогуляться по лесопарковой зоне — это больше не про высокие результаты, а про хорошее настроение и удовольствие.

Денис Лулаков: «В первую очередь станьте чемпионами для себя!». Дмитрий Печенкин

— Победите в первую очередь себя, станьте чемпионами для себя. Всем удачно добраться до финиша. Всем удачи и хорошего настроения! — поддержал его заместитель министра по делам молодежи РТ Денис Лулаков.

Участников поприветствовали также депутат Госсовета РТ Ольга Воронова и председатель комитета по делам детей и молодежи Исполкома города Казани Алия Загидуллина.

День рождения на полосе препятствий

— Встал в 3 утра, выехали в 4:30 примерно. И все-равно задержались: то, пока пробка, пока то-се, и приехали сюда уже в десятом часу. Зарегистрировались, слава богу. Вот только трассу обойти не успели. Сейчас стартуют команды, и пройдем по краешку — посмотрим. Я сам участвовал в забеге в прошлом году. Остался под большим впечатлением и решил повторить. Это настоящий праздник спорта! По тому, что уже увидел, могу точно сказать: в этот раз трасса сложнее. Частично новая. Но и у нас в этом году уже две команды, а не одна, — несмотря на то, что выспаться не удалось, буквально искрился энергией представитель «Нижнекамскнефтехима» Андрей Калина.

Для Андрея Калины (под №15), выступающего от «НКНХ», старт в забеге совпал с днем рождения. Дмитрий Печенкин

Позже оказалось, что праздников у него — два. Именно в день забега у аппаратчика и спортсмена — день рождения. Таких героев на площадке кросса оказалось трое. Их искупали в овациях и вручили подарки.

Первыми на старт вышла команда «Водоканала». Чтобы не создавать «пробок» и помех на трассе, интервал между забегами составлял 3 минуты. В итоге 130 стартов растянулись на 7 часов.

Для тех, кто ожидал очереди на старт, было организовано много активностей. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Впрочем, тем, кто ожидал своей очереди, скучать не приходилось. Кто-то разминался, кто-то знакомился с трассой или прогуливался по окрестностям. Уставшие от обилия вопросов «ну что, клюет?» и «на что ловите?» местные рыбаки начали массовую миграцию от Светлого к Большому Лебяжьему озеру. Все, кто пожелал, могли сразиться в любительский волейбол. Кто-то развернул небольшой пикничок. На сцене и площадке перед ней тем временем развернулась концертная программа. Здесь внимание привлекла активно пританцовывающая компания в алой форме.

Наталья Манапова: «Кросс корпораций» — это интересно и круто». Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— Энергия — через край! Заряжены — с самого утра! Стартуем 51-ми. Готовы покорять не только небо, но и эту непростую трассу! Сходили — посмотрели. В сравнении с прошлым годом маршрут стал еще интереснее, сложнее. Сложности? Да нет! Все вместе, командой, точно пройдем! А вообще, от нашего предприятия у нас три команды. В прошлом году была одна. И я была. Очень понравилось. Это интересно и круто! — сообщила, не прекращая пританцовывать, представительница Казанского вертолетного завода Наталья Манапова.

Долгожданный дебют

Новичков на трассе в этом году было немало.

— Для меня это первый старт в «Кроссе корпораций». Ребята предложили. Мы с капитаном раньше вместе в других состязаниях принимали участие, и когда она мне предложила войти в команду, я сразу согласился. Со спортом дружу с детства — занимаюсь плаванием, вот только тут плавать не получится. Больше бегать, прыгать, ползать, тянуть, таскать и карабкаться. Но мне все нравится! Классно организовано! Отличная атмосфера, — поделился впечатлениями новичок состязаний инженер по ресурсному планированию «Казаньоргсинтеза» Никита Гурьянов.

Представитель «Казаньоргсинтеза» Никита Гурьянов (проходит рукоход) со спортом — «на ты». Дмитрий Печенкин

Впрочем, как оказалось, некоторым открыть купальный сезон пришлось. Причем тоже сотрудникам «КОСа». Стартовавшая восьмыми в кроссе одна из семи команд предприятия во время преодоления водного препятствия с помощью каната на катамаране, едва не потеряла одного из спортсменов — Рустам Валеев, сам того не ожидая, на ходу покинул борт судна.

— Бодрит. Рекомендую! Очень освежает! — прокомментировал произошедшее улыбающийся спортсмен.

Кому-то при прохождении водной преграды, довелось открыть купальный сезон. Дмитрий Печенкин

К слову, все шесть человек этой команды — дебютанты состязаний. Говорят — заразил пример товарищей. С прошлого года хотели принять участие, и вот, случилось. Как прошли дистанцию, все остались довольны.

На вопрос, планируют ли в будущем году снова выйти на старт, ответили почти хором и мгновенно:

— Скорее да, чем нет. Очень все понравилось.

Участникам «Кросса корпораций» все очень понравилось, и они уже планируют участие в забеге 2025 года. Дмитрий Печенкин

Организаторы «Кросса корпораций», со своей стороны, обещают, что следующий — 5-й забег окажется еще ярче. Об этом журналистам сообщил Айдар Сагетдинов.

— Будем стараться делать все, чтобы год от года проект развивался, число участников росло, а препятствия становились интереснее и сложнее. И пожелание к самим участникам: приходите и приезжайте не только соревноваться, а везите семьи, друзей, чтобы «Кросс корпораций» становился настоящим праздником.