Мария Полякова: «Главное в этом сезоне — Игры БРИКС и Игры дружбы»

Представительница спортклуба «Синтез» о вызовах стартовавшего сезона

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Представительница клуба по водным видам спорта «Синтез» Мария Полякова специально для спортивной редакции «Реального времени» подвела итоги чемпионата мира в Катаре, сделав акцент на ее профильном виде — прыжках в воду. Уроженка Пензы, супруга ватерполиста, воспитанника казанского водного поло Владислава Егорова смотрела все, что удалось найти в трансляциях чемпионата мира.

«Мексика заметно прибавила в результатах и сложности»

— Мария, начните с ваших общих впечатлений от чемпионата мира в Катаре.

— Я смотрела чемпионат мира не полностью, а только те трансляции, которые смогла найти в интернете и на телевидении, сразу скажу, что зачастую эти просмотры вызывали проблемы. Удивлена тем, что в некоторых дисциплинах не было китайских спортсменов, они вообще не приехали в Катар. В целом заметно, что уже прошла смена поколений, если сравнивать с прошлой Олимпиадой, тем более с Играми 2016 года (Мария могла бы стартовать в Рио-де-Жанейро, если бы метровый трамплин, соревнования на котором она выиграла тогда, был олимпийской дисциплиной). Очень много молодых спортсменов усилили команды Англии и Мексики, вторая заметно прибавила и в результатах, и в сложности. Сложностью они всегда отличались, но сейчас это нечто: я смотрела микст с вышки, где их девочка исполнила три прыжка, свойственные мужской программе. Я такого ранее не видела (стоит заметить, что даже это не позволило мексиканской мини-команде подняться выше итогового третьего места).

У мексиканцев «метр» выиграл молодой парень Осмар Олвера.

— Он уже в прошлом году заявил о себе, став вторым после китайского чемпиона. А сейчас опередил этнического китайца Ли Шисиня, выступавшего за Австралию и ставшего серебряным, и реального китайца, который провалил старт, финишировав только 11-м, то есть предпоследним в финале. (Кстати, нынешний китае-австралиец — второй в сборной Зеленого континента после знаменитой в прошлом Мелиссы Ву.)

— Олвера очень перспективный парень, возглавляет группу молодых спортсменов, которые уже после Парижа будут менять картину в мировых прыжках в воду. Еще я чувствую тенденцию на увеличение сложности в программах у девушек, и в ближайшие годы будет большой упор на сложность в прыжках и с метра, и с трех метров. Думаю, что до Парижа еще достаточно будет той сложности, которую наработали, а дальше надо ждать прогресса.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

«На внутриамериканских стартах всегда заявлялось большое количество иностранных спортсменов»

— Китай выиграл восемь золотых медалей, дважды не выставив спортсменов и провалив метровые прыжки у мужчин.

— Ничего удивительного, прыжки с метра не олимпийская дисциплина. А вот что вызвало мое удивление, так это старты на метровом трамплине у девочек (профильная дисциплина Поляковой), где не было китаянок, а выиграла австралийка Алиша Колои, которую я помню по юниоркам, недавно она перешла во взрослый разряд. В чем суть моего удивления? Я посмотрела на ее баллы, и они выглядели смешно — 260, когда у нас чемпионат России выигрывают, получая за 270. Колои набрала очень мало, но когда я смотрела ее выступления, удивилась тому, что там судьи жестили. Хотя Колои можно было ставить оценки повыше, судьи ничего не прибавляли и, по моему мнению, были очень строги к спортсменкам.

— Третье место на метровом трамплине заняла Маха Амер из Египта. Для прыжков в воду — это просто сенсация.

— На самом деле она заявила о себе еще в прошлом году, я наблюдала за ней на каких-то соревнованиях. Очень мощная для девочки, один из ее прыжков на метровом трамплине можно назвать по-настоящему мужским.

— Из разговоров с вашими коллегами-пловцами, когда я удивлялся появлению сильного спортсмена из той или иной экзотической страны, например Зимбабве, Сингапура или того же Египта, мне объясняли, что всех пловцов, как «контрабанду на Малой Арнаутской», производят в США, а страны Северной Африки, бывшие колонии Франции, тренируются в метрополии, поскольку плавание во Франции развито на хорошем уровне. Неужели сейчас и прыжки в воду пошли по такому же пути?

— Я этого не исключаю. Достаточно сказать, что я сама училась в американском университете, где и проводила практически весь свой тренировочный процесс. Там большое количество соревнований. Местных, городских, студенческих и так далее, и на них всегда заявлялось много спортсменов из других стран, помимо самих американцев. Следовательно, они там базировались и тренировались. Потом есть же школы ФИНА, которые позволяют выращивать спортсменов на базе стран, где хорошо развита та или иная водоплавательная дисциплина, включая теперь и прыжки в воду. По-моему, и эта египтянка училась в Америке (она представляла университет Флориды).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Возможно, американцы плохо выступали на фоне усталости»

— Америка, невольно помогая через студенческий спорт развитию мировых прыжков в воду, перестает помогать себе. На чемпионате мира 2022 года у нее было две серебряные и одна бронзовая медали, в прошлом году улов сократился до одной бронзы, сейчас ноль. Причем перед Играми важно осознавать, что у Америки сейчас нет такого прыгуна, как Дэвид Будайа, который ранее претендовал на медаль в олимпийской дисциплине в прыжках с вышки. Есть только относительно стабильный женский синхрон на вышке с лидером Дилейни Шнелл, которая меняет партнерш.

— Соглашусь, что чемпионат мира оказался для американской сборной крайне неудачным, поскольку нет ни одной медали. Не знаю, с чем это связано, возможно, они элементарно устали. Там весь сезон университетских стартов приходится на зимний период — с января по март, помимо этого, есть отборочные старты, на которых нужно выкладываться на все сто. Но у американцев завоеваны все олимпийские лицензии, будет еще возможность реабилитироваться на Олимпиаде. (Любопытно, что на мужской вышке было по одному финалисту из США и Узбекистана, правда, для узбеков место в финале и олимпийскую лицензию завоевал экс-россиянин Игорь Мялин.)

— Ранее в олимпийские годы проводились чемпионаты Европы по водным видам спорта, где зачастую участники просто подводились к олимпийским стартам, выходя на пик формы. Но там разница в сроках проведения составляла всего два месяца. Сейчас впервые в олимпийский год состоялся чемпионат мира. Временная разница с Играми в пять месяцев. Можно ли говорить, что участники стартов в Катаре выступали на пике формы?

— Думаю, что не все. Тот же Китай из этих соображений не стал выставлять полноценный состав, полностью сосредоточившись на Олимпиаде в Париже. В остальном же надо смотреть по ситуации. Из-за отсутствия предолимпийских стартов нынешний чемпионат мира был последним соревнованием, на котором можно было завоевать олимпийскую лицензию. Следовательно, тем, у кого не было лицензии, необходимо было выходить на пик, чтобы не остаться у телевизоров во время стартов в Париже.

Как пример: 30-летняя трамплинистка Памела Уэйр из Канады и ее более молодая партнерша Миа Валле не пробились даже в полуфинал. Во всяком случае, я их там не видела, и, насколько я знаю, у Канады на женском трамплине всего одна олимпийская лицензия.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Китайцы подняли бы уровень соревнований в России до чемпионата Европы»

— Если не все дороги ведут в Париж, то милости просим в Казань на Игры БРИКС, как и чемпионку мира Колои из Австралии, которая не пробилась в финал олимпийского 3-метрового трамплина. А уж названную нами египтянку Маху Амер просто ждем в Казани, поскольку метровый трамплин, на котором она стала призершей, не олимпийская дисциплина, а на 3-метровом трамплине она также не дошла до полуфинала.

— Думаю, если у нее есть олимпийская лицензия, то она будет готовиться к Парижу, но если нет, приедет. Почему нет? Потом третьи-четвертые номера сборной Китая, которые уже точно не поедут на Олимпиаду, при участии в Играх БРИКС помогли бы поднять уровень конкуренции до чемпионата Европы как минимум. Тем более что по уровню мастерства там нет большой разницы между первым и третьим номером. Они все, как под копирку, прыгают очень хорошо и стабильно.

— В Азии есть еще Северная Корея, которая соревнуется, когда хочет. На казанском чемпионате мира они завоевали серебряные медали, на нынешнем чемпионате мира у них два серебра, притом что Олимпиаду в Токио пропустила вся спортивная делегация этой страны. Логика участия в крупных соревнованиях у северокорейцев непонятная, но уровень прыжков в воду позволил бы их спортсменам украсить любые международные старты в России.

— Можно предположить, что их спортсмены появляются за год до Олимпиады, как было в Казани, и сейчас. Если говорить в реалиях нашего вида спорта, то там сейчас хорошие вышечницы, которые и серебро взяли, и отобрались на Олимпиаду.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Я очень довольна своим третьим местом на Кубке России»

— Что касается трудности выхода на пик формы в этот период, вы сами были на пике во время январского Кубка России в Саратове, где заняли третье место?

— Я перед этими стартами получила травму, ударившись ногой о трамплин, после чего две недели пролежала, залечивая повреждение. Буквально за пять дней до Кубка в Саратове мы собрали какие-то прыжки в программу, но даже в день отъезда из Казани у меня были сомнения в возможности самого старта. Мы приехали во вторник, но до четверга, когда мы стартовали, я боролась с сомнениями: прыгать — не прыгать, поскольку никакой уверенности не было. Наконец, внеся заявку, решила: была — не была. Поэтому я своим итоговым третьим местом очень довольна, поскольку завоевала его через боль и сомнения. К тому же я отобралась на Евразийские игры. Хотя самыми важными в линейке международных стартов считаются казанские Игры БРИКС и Игры дружбы в Екатеринбурге, а отбор на них будет производиться уже по итогам чемпионата России в июне, в Казани.

— Продолжая тему пика формы. Пловцы всегда сетовали на то, что апрель для проведения отборочного чемпионата России не самое правильное время, поскольку есть необходимость выхода на пик формы и к самому отбору, и к старту на Олимпиаде, чемпионате мира или Европы. Приводили в пример ту же Францию, где чемпионат проводится за месяц, и на этой форме пловцы едут на главные старты года. Вам, прыгунам, сколько раз необходимо выйти на пик формы?

— Опытный спортсмен раза два году должен выходить на свой пик, который обычно приходится на лето, когда и проводятся главные старты. Но так долго, как у французов — в течение месяца, мне кажется, сложно удерживать суперформу. В идеале — сразу после отбора стартовать на тех соревнованиях, куда, собственно, ты и отбирался.

— И тут рождается парадоксальная мысль, что тем спортсменам полегче, у кого нет жесткой конкуренции на родине. В родственном вам сложном координационном виде спорта — фигурном катании — были и есть испанец Хавьер Фернандес и Луна Хендрикс, немцы Савченко — Шолковы, затем Савченко — Массо, французы Пападакис — Сизерон, которые подводились к главным стартам, минуя домашние отборы.

— Согласна. Когда ты отбираешься в спокойной обстановке, тем более не тратишь на это нервов, тебе полегче на главных стартах. Но это палка о двух концах. Если говорить о нашем виде спорта, то есть пример с египтянкой, которая завоевала медаль, с другой стороны — с голландками, которые приезжают на главные старты без какого-либо отбора, но не могут вытащить из себя максимум, поскольку лишены жесткой конкуренции.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Вы уже несколько лет входите в дружную команду спортклуба по водным видам спорта «Синтез». Что дает вам нахождение в этом коллективе?

— В моем случае это стипендия, экипировка. Правда, необходимо оговориться, что базируемся мы разных локациях: ватерполисты как основа спортивного клуба «Синтез» — в бассейне «Оргсинтез», а мы, прыгуны, во Дворце водных видов спорта. Так получилось, что я не очень медийный человек, но при всех случаях интервью, как с вами, или же на фотосессиях я стараюсь быть в фирменной экипировке СК «Синтез».

