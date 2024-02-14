«На конце должен быть продукт и рост!»: регионы просят расширить поддержку промышленного сектора

Губернаторы преуспевающих регионов просят Минпромторг РФ пересмотреть идеологию протекционизма в промышленности, предлагая оценивать эффективность по финальным показателям предприятий. «Когда работал в Минпромторге, следовали конкурентным процедурам, однолетним контрактам… Но жизнь сложнее теоретических выкладок — на конце должен быть продукт и рост», — критиковал за однобокость губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава Башкирии Радий Хабиров предложил расширить кластерную поддержку с регионального на межгосударственный уровень, включая белорусские предприятия. «Если нет промышленности — ничего не будет», — поддержал их модератор встречи телеведущий Владимир Соловьев.

Вклад промышленности в ВРП страны составляет 13%

Итоги работы промышленности России сегодня подвели в Москве. Правда, организаторы отказались от привычного формата отчетной коллегии, выбрав демократичный диалог в виде пленарной сессии на Дне промышленности в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ.



Основными спикерами стали вице-премьер РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, главы регионов и руководители крупных компаний — СИБУР, АвтоВАЗ, ГК КАРТЭКС. Аудитории в зале оказалось ничуть не меньше, чем, скажем, на раскрученных федеральных форумах. Аншлаг вполне объясним — перестройка российской экономики под воздействием международных санкций, похоже, еще в самом разгаре. «У нас не должно быть иллюзий, что станет легче. Впереди ждут еще испытания», — заметил глава Башкортостана Радий Хабиров.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров с самого начала выбрал оптимистичную тональность выступления, к чему обязывала тема заседания: «О ключевых достижениях и результатах развития промышленности. Итоговая коллегия». Правда, он охватил результаты работы не за один 2023 год, а сразу за 10 лет. По его словам, динамика обрабатывающего производства по отношению к 2014 году выросла на 134,4%, а его доля в ВРП составила 13%.

«Промышленность в лидерах благодаря росту объемов на 35%», — сообщил он. По его данным, в промышленности занято свыше 10 млн граждан, а больше — разве что в торговле. «Многие за периметром России рассчитывали на совсем другую динамику. Но драматические прогнозы не сбываются. И это не случайность», — заявил он. По его словам, с 2014 года, с момента введения первых санкций, в стране ведется работа над созданием новой промышленности вместо той, что осталась после развала СССР.

От льготных займов ФРП до борьбы с контрафактом

Тут он назвал два ключевых инструмента. Во-первых, Фонд развития промышленности выдал 510 млрд рублей льготных займов (тогда под 1—3% годовых). Профинансировано 1,5 тысячи проектов. «С учетом инвестиций и уплаченных налогов эффект составил 1 трлн рублей. Во-вторых, госинвестиции в создание промпарков и технопарков. По словам Мантурова, за 10 лет их количество превысило 280, резиденты инвестировали 2 трлн рублей. «Это прямое следствие нового подхода к развитию промышленности», — заявил он. Теперь приоритетом становится создание промышленных парков за рубежом. «Задача по экспорту не тривиальна, но решаема», — уверен министр.

Третий инструмент — борьба с контрафактом и серым рынком. На протяжении нескольких лет власти защищают рынок от незаконного оборота поддельных товаров при помощи маркировки. «Сегодня она охватывает 17 категорий товаров — это продукты питания, лекарства, обувь, одежда, табак, парфюмерия, — перечислил Денис Мантуров. — Везде, куда заходит маркировка, мы получаем ощутимый эффект. В парфюмерии доля нелегалов сократилась на четверть, по обуви — на треть. В 3 раза снизилась продажа просроченных лекарственных препаратов». По его оценке, это принесло эффект в виде прямых и косвенных налоговых поступлений на 470 млрд рублей.

Поднять промышленность по опыту 30-х годов

«Нам говорили, что уход «Сименса» отбросит нас на десятилетия назад, но по факту место «Ласточки» занимает полностью российский стильный «Финист» и «Иволга 3.0», — заявил Денис Мантуров, перечисляя немало новых технологических продуктов. Среди них назвал и речные суда, полностью собранные на отечественной базе.

По окончании его спича телеведущий Владимир Соловьев попытался узнать, как относится глава Минпромторга к подходам генералиссимуса в 30-х годах и не прочь ли он пригласить иностранных инженеров на строительство заводов в стране.

На что вице-премьер заметил, что многие отечественные производители оказались выше иностранных партнеров, и даже посоветовал перейти в наименовании торговых марок с латиницы на русский язык. «Это мой посыл маркетологам», — обратился он к залу.

С другой стороны, не так много иностранных компаний покинуло российский рынок. «Всего 100 европейских компаний из 500 официально ушли с российского рынка, у большинства из них есть обратные опционы», — заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Эта цифра Ассоциации европейского бизнеса. Из 500 крупных компаний европейских — я не беру те, которые с оборотом меньше, чем полмиллиарда рублей в год, — из разных стран Европы. Из 500 пока официально ушло всего, соответственно, 100, это 20%. При этом я не буду называть, какие из них, у большинства из них есть опционы по решению президента. Сейчас это ограничено двумя годами, но опционы такие есть», — сказал Мантуров.

Из 350 крупных американских компаний, представленных на российском рынке, его покинули 66, или порядка 19%, добавил Мантуров. «То есть это говорит о том, что наш рынок интересен и наш потенциал также интересен, в том числе имея в виду стоимость именно энергоносителей. Вы видите, что в Европе происходит. Там предприятия действительно, как шагреневая кожа, постепенно сжимаются», — подчеркнул вице-премьер.

Отвечая на вопрос, Мантуров добавил, что Россия не планирует останавливать привлечение иностранных инвестиций и будет создавать соответствующие условия «как для специалистов отдельных, так и для инвесторов и собственников предприятий, которые готовы из-за рубежа приезжать».

«Нужно как можно больше вводить протекционистских мер»

Между тем губернаторы экономически развитых регионов запустили дискуссию о том, что нужно менять и подходы, и объемы государственной поддержки. «Промышленность — главный фактор выживаемости и стабильности на долгие годы, — начал свою речь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, работавший ранее заместителем главы Минпромторга РФ. — Первый виток санкций в 2014 году прекрасно помню, это как бальзам на душу».

— Мы тогда настаивали, чтобы как можно больше вводить мер поддержки. Но это не всегда позволяли делать те, кто отстаивал конкуренцию на мировом уровне. Тогда говорили, что только экспортная продукция требует поддержки, а все остальное — то, что конкурентно неспособно, — поддерживать не нужно», — рассказал он об упущенных 10 годах.

По словам губернатора, за 2 года санкций, а их стало свыше 19 тысяч, предприятия области вынуждены были быстрее осваивать новые виды изделий, поставки которых прекратились в РФ: «Мы вынуждены были немедленно занимать ниши, которые освободились после санкций. За 2 месяца организовали производство шестеренок, редукторов. Хотя чем сложнее продукт, тем больше времени нужно. Сейчас эти сроки сжались — если раньше за 3 года, теперь за 1 год».

И теперь Глеб Никитин предложил вернуться к теме 10-летней давности — господдержка должна быть исходя из конечных показателей роста. «Когда работал в Минимуществе, проповедовали как мантру: придет частный собственник — и будет лучше. Я и сам был апологетом», — признался он. И продолжил, что когда работал в Минпромторге, то из лучших побуждений следовали правилам конкурентных процедур, однолетним контрактам. «Но жизнь сложнее, чем теоретические выкладки. Главное — не красота эксперимента, а результат, на конце должен быть продукт и рост», — заявил он.

Глава Башкирии Радий Хабиров доволен работой ФРП, но предложил расширить горизонт действия кластерной поддержки. По его словам, сегодня в регионе девять предприятий объединены в кластеры, идет работа над созданием восьми межрегиональных кластеров. Но он хочет распространить льготные кредиты и на белорусские предприятия. «Недавно приехали из Белоруссии. Теперь на повестке формирование межгосударственных кластеров», — сказал он.

«Экономика — это на 80 процентов здравый смысл. Но почему он приходит под воздействием внешних обстоятельств?» — поинтересовался Владимир Соловьев. «А что сделать, чтобы в области было проще, что мешает?» — спросил он у Глеба Никитина. «Ну вы же обещали, что про ставку говорить не будем», — ответил губернатор. Таким образом, участники совещания сдержали слово — не говорить о ЦБ.

