«Мы помолились, и пошел снег»

Праздник лыжников во времена, когда лыжи исчезают из школьной программы

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В нынешние выходные любители лыжного спорта по всей России смогут выйти на снежные трассы, чтобы принять участие в традиционном, 42-м по счету, лыжном старте, носящем название «Лыжня России» и начавшем свою историю в далеком 1982 году. Подробности — в материале «Реального времени».

«Лыжня России» — самый любимый и масштабный старт в лыжном спорте среди любителей»

Традиционно «Лыжня России» проводится во вторую субботу февраля: в 2024 году старт запланирован на 10 февраля. Этому событию было посвящено общение со спортивными журналистами руководителя городского спорткомитета Казани Линара Гарипова и председателя регионального отделения Российского любительского лыжного союза Мансура Ахмадиева.

Спортивный начальник Казани Линар Гарипов начал свое выступление со слов: «Как это зачастую бывает, после проведения солидных стартов, а в нашем случае речь идет о недавно проведенном в Казани этапе Кубка России по лыжным гонкам с участием всех сильнейших спортсменов страны, у населения в разы возрос интерес к данной спортивной дисциплине. Родители звонят в наши спортивные школы, интересуются, как научиться кататься на лыжах, и вслед за этим — куда записать ребенка. Слава Аллаху, на сегодняшний день в Казани полный порядок с лыжной инфраструктурой, а это и сами лыжные трассы, и инвентарь с тренерскими кадрами, что крайне важно. В каждом районе Казани есть хорошо освещенная лыжная трасса с квалифицированными специалистами. «Лыжня России» — самый любимый и масштабный старт в лыжном спорте среди любителей, главное для них лыжное событие зимы, в прошлом году в нем приняли участие порядка 22 тысяч спортсменов-любителей».

Линар Зимфирович дал полный расклад по лыжным локациям на 10 февраля, когда каждый лыжник-любитель мог выбрать для себя наиболее оптимальное место старта. Итак, это Горкинско-Ометьевский лес для жителей Вахитовского и Приволжского районов, в пойме Казанки, вблизи улиц Гаврилова и Маршала Чуйкова, — для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, локация у озера Комсомольское возле дома №27а по Парковой — для жителей Советского района, и традиционная Мекка лыжного спорта — стадион «Локомотив» в Юдино на улице Футбольной, 1 — для жителей Кировского и Московского районов Казани. Туда же любители лыж отправятся 9 марта для участия в 57-м Казанском лыжном марафоне. С одной стороны, это будет уже главное лыжное событие весны, с другой — не такое масштабное, поскольку сами дистанции в 25 и 50 километров предполагают более высокий уровень, близкий к профессиональному. Что касается любителей, то тут самая длинная дистанция ограничивается «десяткой». И все в том же новом лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» профессиональные спортсмены проведут забеги на дистанциях на два, пять и десять километров, а также будет организован семейный забег на один километр, посвященный Году семьи.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Думаю, что люди придут на наши старты не ради шапочек, а ради атмосферы»

Гарипов дополнил свой спич о лыжных гонках тем, что лыжно-биатлонный комплекс «Мирный» в минувшие дни принял старты участников чемпионата России по зимнему триатлону (бег, маунтинбайк, лыжная гонка). Вид спорта неолимпийский, в частности ему было отказано в праве войти в программу Зимней Олимпиады в Сочи, а последующие хозяева зимних Олимпиад — корейский Пхенчхан-2018 и китайский Пекин-2022 не настаивали на его включении. В том числе и потому, что в зимнем триатлоне есть несколько направлений, поскольку кто-то хочет видеть в нем еще и конькобежный спорт, кто-то ходьбу на снегоступах. Как бы то ни было, чемпионаты мира уже проводятся, а татарстанцы на домашних трассах завоевали золото в женской эстафете и серебро — Евгений Байбородов и Светлана Соколова. 17 февраля спортивный комплекс в Мирном примет участников чемпионата и первенства Казани памяти Героя России Сергея Ашихмина. В этом плане нельзя не отметить память бойцов легендарного «татарского», 80-го отдельного лыжного батальона, который был сформирован в Казани в декабре 1941 года, чьи бойцы пали смертью храбрых в январе 1942 года под деревней Липенка.

Гарипов посетовал на то, что «ранее отличительной чертой участника «Лыжни России» была лыжная шапочка. Но в этом году шапочки будут выдавать только победителям и участникам семейных забегов». В этом как раз, как нам представляется, нет никаких проблем, поскольку никто не запретит стартовать в шапочках, брендированных «Лыжней России» прошлых лет. «Думаю, что люди придут на наши старты не ради шапочек, а ради здоровой, праздничной атмосферы, которую мы создадим», — сам же закрыл эту несущественную тему Гарипов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Возле общеобразовательных учреждений проведут старты для школьников...»

И вот сама эта фраза спикера, сказанная, что называется, впроброс, заставляет заострить внимание на положении дел с лыжами в учебных заведениях. Линар Гарипов, сам активный физкультурник (автору статьи приходилось соперничать с Линаром Зимфировичем в мини-футболе и в хоккее на валенках), но по роду деятельности ему доводится пребывать в окружении спортсменов, физкультурников, людей неравнодушных к физической активности. Увы, школьники зачастую лишены возможности заниматься лыжным спортом, о чем наше издание било в набат в интервью с бывшим профессиональным ватерполистом, а ныне учителем физкультуры из Ленинградской области Владимиром Басиком.

— Лыжи мы не используем уже лет пять, это прекратилось еще до моего устройства на работу. Объясняется это тем, что зимы потеплели, хотя у супруги, также работающей учителем физкультуры, но в другой школе, лыжи на занятиях еще практикуются. В результате у детей ощущается слабая двигательная активность, они предстают очень неподготовленными, и в итоге мы, учителя, максимально стараемся упростить предлагаемые задания, чтобы ребенок не выполнил его, а, прежде всего, не получил травму, — сетовал Басик.

Наши читатели могут опровергнуть автора, чему он будет только рад, что их дети-школьники не расстаются с лыжами, но, увы, главный вид физической активности в зимний период медленно, но верно, начинает уступать... написанию рефератов о пользе физической культуры. При этом, надо понимать, что лыжный спорт важен тем, что это вид спорта, которыми могут заняться те дети, которых в раннем возрасте не отдали в гимнастику, спортивную и художественную, фигурное катание, игровые командные дисциплины. Зачастую это лыжи и их спортивный «коллега» биатлон, причем это осознанный выбор самих детей, у которых с наступлением подросткового возраста резко сужается выбор вида спорта, которым можно заняться.

«Именно учитель физкультуры первым обучал нас секретам классического хода»

Если, цитируя Линара Зимфировича, родители «звонят в наши спортивные школы, интересуются, как научиться кататься на лыжах, и вслед за этим — куда записать ребенка, значит, они лишены этой возможности в условиях средней школы, в недалеком прошлом, первого учреждения, где дети знакомились с лыжами. При прочих других программах, таких как баскетбол, волейбол, мини-футбол, шахматы, лыжи обязательно должны быть представлены в школьной программе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Когда еще я учился в школе, пустился в воспоминания 67-летний Ахмадиев, лыжи были в наличии в каждой школе (для понимания, нынешние школьники приходят на занятия со своими лыжами. И в наличии лыжных уроков любой может убедиться хотя бы потому, что не встречает школьников, несущих инвентарь на уроки физкультуры, — прим. авт.). А сейчас и детско-спортивные школы очень продуктивно занимаются (?) и детей не так много (?!). Но они есть, и мы видим их в числе участников гонок на призы олимпийского чемпиона Федора Симашева и олимпийского призера Андрея Ларькова.

Получается, что можно выдохнуть. Хотя и нет лыж на уроках физкультуры, зато школьники участвуют в различных гонках. Можно «замести ее под ковер»?

Хорошо, что Гарипов был предметнее в освещении этой уже наболевшей темы: «ранее при школах и стадиончики были, эдакие футбольно-легкоатлетические, и именно учитель физкультуры первым обучал нас секретам классического хода, причем на лыжах, которые были в арсенале самой школы. Но проблема правильно поднята, поэтому мы вместе с управлением образования, директорами и учителями школ, возобновляем эту тему, когда лучшим другом спорта должен стать учитель физкультуры. И именно учитель физкультуры, увидевший потенциал ребенка, может направить его в спортивную секцию по разным видам спорта».

Прекрасный посыл, тем более что каждый читатель-родитель сможет проверить степень его выполняемости.

Ну и забавной выглядела та часть общения, в которой Гарипов рассказал о своих переживаниях насчет того, что в декабре в Казани не было снега, а это было в преддверии проведения этапа Кубка России по лыжным гонкам.

Под занавес года мы думали — где снег, а потом сели, помолились, и он пришел. Хотя выпавший снег вносит корректировки в нашу работу. Как лыжники мы радуемся, а вот на хоккейных коробках, которые необходимо подготовить к предстоящим стартам «Золотой шайбы», тренеры вместе со старшеклассниками готовят площадки, как это было принято в прежние годы.