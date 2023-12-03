Оксана Соболева: «За неуплату налога на сверхприбыль нет специальных правил об ответственности»

Эксперт о том, когда и как уплачивать налог на сверхприбыль в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

До конца ноября российский бизнес должен был заплатить около 225 миллиардов рублей в качестве разового налога на сверхприбыль. При этом три из четырех компаний, попадающих под его действие, собирались применить ставку «со скидкой» в 5% вместо 10%. Однако не за горами уже и следующий год, в котором части предпринимателей также нужно будет произвести один важный платеж. Подробнее о том, как устроена процедура уплаты и когда ее необходимо исполнить, в авторской колонке для «Реального времени» рассказала руководитель налоговой практики Bishenov&Partners Оксана Соболева.

Для уплаты налога на сверхприбыль установлен срок 28 января 2024 года



В 2024 году для уплаты налога на сверхприбыль, согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 04.08.2023 N414-ФЗ, установлен срок 28 января. Данный налог имеет разовую основу и уплачивается только один раз, в отличие от большинства других. При этом сама уплата производится не в составе Единого налогового платежа (ЕНП).

Затраты на уплату этого сбора также не включаются в состав расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль (п. 4 ст. 270 НК РФ). Кроме того, для плательщиков налога на сверхприбыль не установлено специальных правил об ответственности за неуплату или неполную уплату. Они привлекаются к ответственности по общим правилам.

Платежное поручение заполняется в порядке, который предусмотрен для сборов, не входящих в ЕНП. Код бюджетной классификации (КБК) — 18210103000011000110. Правила, по которым заполняется поручение, можно найти в приложениях №2 и №5 к приказу Минфина России от 12.11.2013 №107н, а также в приложении №1 к положению Центробанка от 29.06.2021 №762-П.

Если за период, включаемый в расчет, получен убыток, то его налоговая база равна нулю

Сверхприбыль является объектом налогообложения. Для того, чтобы узнать, есть ли она у вас, можно воспользоваться общим порядком, который применим для любой организации если для нее не предусмотрены какие-либо особенности. Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 04.08.2023 N414-ФЗ, будут рассчитываться и сравниваться две величины:

средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 год;

средняя арифметическая величина прибыли за 2018 и 2019 год.

Сверхприбыль возникает, если первая из указанных средних арифметических величин больше второй, то есть если средняя арифметическая величина прибыли за 2021—2022 год возросла по сравнению с 2018—2019.

Таким образом, сверхприбылью признается положительная разница между средними арифметическими величинами прибыли за 2021—2022 гг. и за 2018—2019 гг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Пример расчета сверхприбыли: прибыль организации «Альфа» за 2018 год составила 1,2 млрд, за 2019-й — 1,6 млрд, за 2021-й — 3,4 млрд, за 2022-й — 2,2 млрд рублей. Средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 гг. равна 2,8 миллиарда, а за 2018 и 2019 гг. — 1,4 миллиарда рублей. Сумма сверхприбыли для целей исчисления налога составляет 1,4 миллиарда рублей.

Прибыль за конкретные годы (2018, 2019, 2021 и 2022), величину которой вы подставляете в приведенные формулы, определяйте в порядке ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 04.08.2023 №414-ФЗ. Прибыль исчисляется как сумма налоговых баз по налогу, определенных в порядке ст. 274 НК РФ. Если вы не формировали налоговую базу организаций в указанные годы, то и сверхприбыли у вас не будет.

Если за какой-либо налоговый период, включаемый в расчет, получен убыток (расходы, учитываемые для целей налогообложения, превышают доходы), то показатель налоговой базы за этот период равен нулю. Например, если по итогам 2018-го получен убыток, то в формуле показатель прибыли за этот год будет равен нулю, а средняя арифметическая величина прибыли за 2018—2019 гг. составит 1/2 от прибыли 2019-го.

«Налог на сверхприбыль пересчитывается, когда база по нему увеличивается»

Для целей налога на сверхприбыль убытки при определении указанных баз учитывайте по правилам ст. 283 НК РФ о переносе убытков на будущее. Имейте в виду, что некоторые налоговые базы при расчете показателя прибыли за соответствующий год не учитываются, а именно:

налоговая база, определяемая контролирующими лицами по доходам в виде прибыли КИК, к которой применяется ставка 20%;

налоговая база, к которой применяется ставка 0%;

налоговая база по доходам в виде дивидендов, к которой применяется любая из ставок;

налоговая база по операциям с отдельными видами долговых обязательств, к которой применяется любая из ставок;

налоговая база по доходам от реализации долей участия в уставном капитале организаций, к которой в установленном порядке применяется ставка 0%;

налоговая база по некоторым доходам, полученным от МХК, к которой применяется ставка 10%;

налоговая база по некоторым доходам, полученным МХК, к которой применяется ставка 5%;

налоговая база, к которой применяется ставка, установленная п. 5 ст. 284 НК РФ для Банка России.

Налоговые базы, к которым применяются ставки налога на прибыль, установленные не вышеперечисленными пунктами ст. 284 НК РФ, а другими нормами, надо учитывать при определении прибыли за соответствующий год в целях расчета ее средней арифметической величины.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Есть случаи, когда прибыль за конкретный год нужно скорректировать:

если налоговый орган по результатам проверки доначислил организации налог на прибыль за тот или иной год, нужно увеличить сумму налоговых баз за соответствующий период на размер доначисления, умноженный на коэффициент 5;

если организация подала уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2021 и 2022-й, прибыль за соответствующий год нужно определить с учетом показателей «уточненки».

Это касается и случая, когда уточненная декларация по налогу на прибыль за указанные периоды подана после 28 января 2024 года. Если база по налогу на сверхприбыль увеличилась, то его нужно пересчитать, доплатить (при необходимости) и подать уточненную декларацию по нему. Организация освобождается от ответственности в случаях, указанных в п. 4 ст. 81 НК РФ. В частности, штрафа не будет, если «уточненка» по налогу на сверхприбыль подана до того, как организация узнала, что налоговый орган обнаружил ошибку, приведшую к занижению налога, или узнала о назначении выездной проверки по нему, и на момент подачи «уточненки» у организации было положительное сальдо ЕНС в размере недоплаченного налога и соответствующих пеней.

Если в результате подачи уточненной декларации по налогу на прибыль уменьшилась налоговая база, организация вправе пересчитать последний и подать «уточненку» по нему. Излишне уплаченный налог учитывается на ЕНС организации и его можно вернуть по заявлению.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Если перечислить платеж в размере половины налога, то уплата признается исполненной»

Как было сказано выше, существуют и некоторые особенности, которые установлены для:

для лиц, выступавших в 2022-м ответственными участниками КГН, в которые в том же году не входили организации, указанные в п. п. 4, 5, 6 ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 04.08.2023 №414-ФЗ. Данные лица определяют в особом порядке прибыль по российским организациям, которые на 31 декабря 2022-го были участниками такой КГН, на основе представленных теми данных;

налогоплательщиков, являющихся стороной СЗПК;

организаций, созданных путем реорганизации в форме слияния юрлиц;

организаций, созданных путем реорганизации в форме разделения юрлиц;

организаций, реорганизованных путем присоединения;

организаций, созданных путем реорганизации в форме преобразования.

Налог на сверхприбыль рассчитайте по ставке 10%. Сумму исчисленного налога определите как произведение налоговой базы и ставки налога. При перечислении обеспечительного платежа можно применить налоговый вычет в порядке, установленном законом (ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 04.08.2023 N414-ФЗ). Сумму налога с учетом вычета — ее вы указываете в строке 010 разд. 1 декларации по налогу на сверхприбыль — надо определить по следующей формуле: из налоговой базы, умноженной на 10 процентов, убрать налоговый вычет.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Учтите, что обеспечительный платеж в общем случае засчитывается в счет уплаты налога на сверхприбыль. Если вы не возвращали внесенный платеж, то его сумма со дня наступления срока уплаты налога на сверхприбыль признается суммой уплаченного налога. В такой ситуации сумму налога на сверхприбыль, которую надо доплатить в бюджет с учетом уже внесенного платежа, необходимо определить по следующей формуле:

налог к доплате = (налоговая база х 10%) — налоговый вычет — обеспечительный платеж

Например, если при налоговой базе 1,4 миллиарда рублей перечислить в качестве обеспечительного платежа еще 70 миллионов, то сумма к доплате будет определяться так:

1,4 млрд x 10% — 70 млн — 70 млн = 0 рублей

То есть, если вы перечислили обеспечительный платеж в размере не менее половины исчисленной суммы налога, не истребовали его из бюджета (полностью или частично) до 28 января 2024 года и применили вычет, то ваша обязанность по уплате налога по состоянию на указанную дату признается исполненной, доплачивать налог не нужно.

«Чтобы воспользоваться вычетом перечисление платежа нужно подтвердить»

Вычет предоставляется, если вы перечислили обеспечительный платеж в федеральный бюджет в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года включительно. Чтобы воспользоваться вычетом, перечисление обеспечительного платежа нужно документально подтвердить. Для этого представьте налоговому органу одновременно с декларацией по налогу на сверхприбыль копию соответствующих платежных документов.

По общему правилу вычет представляется в размере, равном уплаченному вами в указанный период обеспечительному платежу, но не более 50% от суммы исчисленного налога. Соответственно, исчисленный налог можно уменьшить за счет вычета не более чем наполовину.

Уменьшение осуществляется так:

если обеспечительный платеж не превысил 50% от суммы исчисленного налога, вы уменьшаете последнюю на вычет в размере полной суммы обеспечительного платежа;

если обеспечительный платеж превысил 50% от исчисленного налога, вы уменьшаете сумму исчисленного налога на вычет в размере 50% от ее величины.

Важно! Чтобы уменьшить исчисленный налог на сумму вычета, определенную в указанном порядке, внесенный обеспечительный платеж должен остаться в бюджете. Если вы обратились за полным или частичным возвратом обеспечительного платежа и до окончания срока уплаты налога деньги возвращены из бюджета, вычет приравнивается к нулю. Вычет в размере 0 рублей не уменьшает исчисленный налог.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Когда вы уменьшаете исчисленный налог на сверхприбыль на сумму вычета, оценивать полученную от этого выгоду, чтобы учесть ее при расчете налога на прибыль в составе доходов, не нужно. Как разъяснил Минфин России, сумма такого вычета не признается доходом для целей налога на прибыль.

Когда налоговая база признается равной нулю или половине прибыли

По общему правилу налоговой базой признается денежное выражение сверхприбыли (ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 04.08.2023 №414-ФЗ). В некоторых случаях база определяется по-особому.

Налоговая база признается равной нулю, если средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы не превысила среднюю арифметическую величину прибыли за 2018 и 2019-й.

Налоговая база приравнивается к нулю, если средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы не превысила 1 млрд рублей.

Есть исключение, когда налоговая база не приравнивается к нулю по данному основанию, так как ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 04.08.2023 N414-ФЗ не применяется. Она не применяется при определении налоговой базы налогоплательщиков, которые на 31 декабря 2022 года являлись участниками указанной в этой норме КГН.

Налоговая база признается равной половине исчисленной прибыли за 2022 год, если одновременно выполняются следующие условия:

денежное выражение сверхприбыли превысило 50% от суммы прибыли за 2022 год;

отношение средней арифметической величины прибыли за 2021—2022 гг. к аналогичной величине за 2018—2019 гг. ниже отношения показателей балансовой стоимости активов на конец первого периода к средней величине вторых.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Есть исключения, при которых рассмотренный порядок не применяется. Налоговая база не может быть приравнена к половине прибыли за 2022 год в указанном порядке, если речь идет о следующих лицах:

кредитные организации;

некредитные финансовые организации;

организации, распределявшие прибыль за 2021 или 2022 годы;

российские организации, являвшиеся на 31 декабря 2022 года участниками КГН, указанной в ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 04.08.2023 N414-ФЗ.

При определении налоговой базы налогоплательщиков, которые на 31 декабря 2022 года были участниками некоторых КГН, есть и другие особенности.

Пример определения налоговой базы по налогу на сверхприбыль:

Прибыль организации «Альфа» составила:

за 2018 год — 1,2 млрд рублей;

за 2019 год — 1,6 млрд рублей;

за 2021 год — 3,4 млрд рублей;

за 2022 год — 2,2 млрд рублей.

Сверхприбыль — 1,4 миллиарда рублей. Ее сумма определена так: ((3,4 млрд + 2,2 млрд) / 2) — ((1,2 млрд + 1,6 млрд) / 2).

Сверхприбыль (1,4 млрд рублей) превысила сумму 1,1 млрд рублей — это 50% от прибыли за 2022 год (2,2 млрд x 50%). Проверим, не должна ли налоговая база приравниваться на основании ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 04.08.2023 №414-ФЗ к половине прибыли за 2022-й. При этом будем считать, что организация «Альфа» не входит ни в одну из категорий лиц, на которых в качестве исключения указанная норма не распространяется.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Балансовая стоимость активов организации на конец 2018, 2019, 2021, 2022 годов составила соответственно: 1 млрд, 2 млрд, 3 млрд, 4 млрд рублей. «Альфа» рассчитала следующие величины:

средняя арифметическая величина прибыли за 2021, 2022-й. — 2,8 млрд ((3,4 млрд + 2,2 млрд) / 2);

средняя арифметическая величина прибыли за 2018, 2019-й — 1,4 млрд ((1,2 млрд + 1,6 млрд) / 2));

средняя арифметическая величина показателей балансовой стоимости активов на конец 2021-го и конец 2022-го — 3,5 млрд ((3 млрд + 4 млрд) / 2);

средняя арифметическая величина показателей балансовой стоимости активов на конец 2018-го и конец 2019-го — 1,5 млрд ((1 млрд + 2 млрд) / 2).

Отношение первой из этих средних арифметических величин ко второй (2,8 млрд рублей/1,4 млрд рублей) меньше, чем отношение третьей из них к четвертой (3,5 млрд рублей/1,5 млрд рублей). При этом величина сверхприбыли превышает 50% от прибыли за 2022 год. При таких условиях налоговая база по налогу на сверхприбыль приравнивается к половине прибыли за 2022-й и составляет 1,1 млрд рублей (2,2 млрд x 50%).

«Размер обеспечительного платежа определяется по собственному усмотрению»

Декларацию подают не все налогоплательщики. Вы обязаны ее представить, только если исчисленная как произведение налоговой базы и ставки сумма налога больше нуля. Когда она равна нулю, подавать декларацию не нужно.

Срок сдачи декларации — не позднее 25 января 2024 года. Подается она в налоговый орган:

по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика — если имеете такой статус;

по месту нахождения — если не являетесь крупнейшим налогоплательщиком.

Для плательщиков налога на сверхприбыль не установлено специальных правил об ответственности за непредставление (нарушение срока представления) декларации. В данной части для них действуют общие положения.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Что касается обеспечительного платежа, то вносить или не вносить его, вы решаете самостоятельно. Его уплата является правом, а не обязанностью. Уплата платежа может быть выгодна, так как вы получаете возможность уменьшить налог на сверхприбыль за счет вычета и тем самым снизить эффективную ставку вплоть до 5%.

Размер обеспечительного платежа определите по собственному усмотрению. Учитывайте, что к вычету можно принять сумму уплаченного обеспечительного платежа в части, не превышающей 50% от исчисленного налога. Если внесете обеспечительный платеж в большем размере, то в части такого превышения учесть его в составе вычета не получится.

Срок внесения обеспечительного платежа для тех, кто решил его уплатить, — с 1 октября по 30 ноября 2023 года включительно. Нарушать этот срок не рекомендуем. Исходя из анализа ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 04.08.2023 №414-ФЗ от соблюдения этого срока зависит ваше право на вычет.

Обеспечительный платеж вы перечисляете в счет предстоящей уплаты налога на сверхприбыль. Со дня наступления срока уплаты налога на сверхприбыль внесенная вами сумма обеспечительного платежа, если вам ее не возвращали из бюджета, признается суммой уплаченного налога.

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Оксана Соболева