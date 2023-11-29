Камазовцы сыграют в гостях у Бердыева, «Нефтехимик» победил перед штормом

Команды ФНЛ ушли в «зимнюю спячку»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Клубы первого дивизиона российского футбола, ушли на отдых после 20 сыгранных туров. Оставшиеся до окончания чемпионата 14 туров будут сыграны уже в 2024 году. Спортивная редакция «Реального времени» внимательно отслеживает события в турнире, где выступают сразу две татарстанские команды.

Почему в России играют в футбол в декабре, не играя в него летом?

Перед уходом в отпуск «КАМАЗ» закрепился на 9-м месте, при этом челнинцы достаточно далеки от лидирующей пятерки (10 очков разницы). «Нефтехимик» пока на 12-й строчке, оторвавшись на четыре очка от зоны вылета. Четыре, конечно, немного, но зато много команд, которые должны выступать гораздо успешней нижнекамцев, чтобы они в итоге поменялись местами. Достаточно легко обгонять одного ушедшего в отрыв, вспомним легендарную историю Первой лиги 1986 года, когда ЦСКА и «Гурия» опередили рижскую «Даугаву», имевшую отрыв в восемь очков при двухочковой тогда системе начисления очков. Если нефтехимики уже в отпуске, то пара камазовцев еще нет, поскольку Александр Гаглоев и Борис Фортуна сыграют в товарищеском матче сборных ФНЛ и Медиалиги на «Анжи Арене» в Каспийске, где проводит домашние матчи махачкалинское «Динамо», команда Курбана Бердыева. Матч состоится 1 декабря. И это, конечно, не совсем актуальное время для игры в футбол в России. Как и уход в отпуск команд Премьер-лиги, который запланирован на 10 декабря.

Почему в России играют в футбол в декабре, но не играют в него летом. Вопрос, который снова актуален, особенно после того природного апокалипсиса, который свалился на нашу страну в конце прошлой недели, продолжив с начала нынешней. Еще во время матча 26 ноября в Новороссийске футболисты местного «Черноморца» и «Нефтехимика» боролись не только друг с другом, но и с последствиями тропического ливня, обрушившегося на город. День спустя это был уже настоящий шторм, и он обрушился на большую часть Краснодарского края. В это воскресенье Казань местами напоминала Венецию, из-за резкого таяния снега. Вопрос: так ли необходимо играть в это время в футбол и игнорировать летний сезон? Любопытно, что сторонники игры в российский футбол в декабре настаивают на том, что в момент перехода на систему осень — весна российский чемпионат итак заканчивался в конце ноября (к примеру, в 2009 году сезон завершили 29 ноября).

Но это подтасовка фактов. В этом году болельщики Казани отмечали 20-летие завоевания «Рубином» бронзы в сезоне 2003 года. Тогда решающий матч с ЦСКА состоялся 1 (!) ноября. И далее с каждым годом сроки заключительного тура сдвигались: в 2004 году — на 12 ноября, в 2005-м — на 19 ноября, в 2006-м — на 26 ноября. Наконец, в 2009-м чемпионат завершали 29 ноября, подведя этими манипуляциями логическую базу под изменением регламента и переходом на систему «осень — весна».

Осень, «посыпались» тренеры

В начале ноября «Реальное время» уже кидало взгляд на события в ФНЛ, и, приоткрывая завесу тайны, отметим, что та статься оказалась наиболее читаемой в спортивном блоке в заключительном осеннем месяце. Важно вспомнить, что к тому моменту было сыграно 17 туров, и успели состояться две тренерские отставки. Причем, одна из них вполне себе предсказуемая, в астраханском «Волгаре», на тот момент безнадежном аутсайдере. Внимание: прошло еще три тура, и к двум уволенным ранее прибавились еще двое, причем, ни одно из этих увольнений не выглядит логичным.

Начнем с последнего, после 20-го тура с поста главного тренера «Акрона» ушел Евгений Калешин. «Матч с «Аланией» стал для тренера последним у руля нашей команды. Клуб принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий «в пути развития». Упс, «Акрон» решил расстаться с одним из самых обласканных прессой наставников первого дивизиона. Он пришел в «Акрон» в сентябре прошлого года из ФК «Тверь», этакого питомника молодых перспективных тренеров, как представляют его СМИ. Ранее там работал Вадим Гаранин, кстати, о котором еще пойдет речь.

Любопытно, что незадолго до отставки, Калешин поделился отрицательным диагнозом по состоянию всего российского футбола, прокомментировав так домашний проигрыш от астраханского «Волгаря». Формально работа Калешина в «Акроне» подошла к концу после следующего тура, когда была гостевая ничья с «Аланией», но реально все стало понятно после поражения от «Волгаря, куда более обидного от того, что это была домашняя игра, да еще в противостоянии лидера с аутсайдером. Вторую победу «Волгарь» одержал под руководством Сергея Павлова, чьи лучшие годы, казалось бы, прошли во время дебюта в российском футболе камышинского «Текстильщика», но 68-летний дуайен продолжает демонстрировать, что есть порох в пороховницах. «Волгарь» уже предпоследний, но главное что он подтянулся к группе команд, пытающихся выкарабкаться со дна. Автору этих строк особо приятно, что победный гол «Акрону» забил воспитанник казанского футбола Артур Гилязетдинов (редко такое случается, но я играл с отцом футболиста Гусманом в одной команде и многократно против, а затем уже и против его сына). Да и спортивный директор Олег Флегонтов знаком не понаслышке, например тем, что, будучи тренером футбольной команды КГУ, не отобрал в состав этой команды.

Отставка Зырянова пока не пошла на помощь «Черноморцу»

Другое увольнение Константина Зырянова из новороссийского «Черноморца» вызвало вздох сожаления в СМИ у тех, кто знал лично либо помнил многолетнюю игровую карьеру футболиста. Проигрыш Израилю в отборе на Евро-2008 памятен еще и фразой Зырянова «Мы просто-напросто обосрались, вот и все». Тут у автора есть еще одна личная история, поскольку он смотрел этот матч в компании с одним из мини-футболистов, ныне руководителем крупнейшего татарстанского банка. Вполне себе уверенно убедившим всю компанию в том, что «Абрамович договорился с Израилем, у нас там проблем не будет». После нашего проигрыша — 1:2 хотелось засветить «Зидану» (футбольное прозвище товарища), чтобы больше ничего не гарантировал от имени Абрамовича.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Смена Зырянова на Вадима Гаранина не помогла «Черноморцу» сразу, он проиграл — 0:1 нижнекамскому «Нефтехимику», не помогла и на короткой дистанции в три тура, и именно команда президента федерации гандбола России Сергея Шишкарева опустилась на последнее место перед уходом на перерыв. А для СМИ это будет очередным невыученным уроком. Как, например, для любителя навешивать ярлыки, как положительного, так и отрицательного свойства, Игоря Рабинера. Все же помнят, что он использовал фразу «тренер для внутреннего пользования» в адрес Валерия Газзаева, после чего извинялся перед Валерием Георгиевичем. Что не остановило его перед желанием выносить оценки в адрес тренеров.

Вот еще одна: «Если руководители «Локомотива» поймут и будут относиться к Рахимову с должным уважением, то получат тренера на годы». И это сказано в адрес человека, отработавшего в «Локо» всего два сезона, с 2007-го по 2009-й. Изучая тренерскую карьеру Рахимова, складывается ощущение, что с должным уважением к нему начали относиться только с периода работы в Казани.

Один город — одна команда — один воспитанник



Тем временем Питер и область тихо-тихо борются с концепцией: один город — одна команда. Появление «Ленинградца», с чьим дублем играл в Сочи казанский «Сокол» в финале чемпионата России среди любительских команд, а основу в 15-м туре победил «Нефтехимик», из той же серии. Ленинградская область едва пережив кончину «Тосно», после победы в Кубке России 2018 года, тут же инициировала создание «Ленинградца», чьим днем рождения называют 1 июня 2018 года. Таким образом, он всего на 165 дней старше казанского «Сокола», а уже в первой лиге, поскольку за «Ленинградцем» стоит большой ресурс под который подводится и идеологическая почва. Более того, эту почву невольно взрыхлила история развития «Зенита», который, погнавшись за чемпионскими журавлями, выпустил из рук такую синицу, как свои воспитанники, что всегда особо ценилось в городе на Неве. В нынешнем «Зените» всего четверо таковых, капля в латиноамериканском море из бразильцев и аргентинцев, которые заполонили «Зенит» за последние 10 лет.

Поэтому и появился «Ленинградец» как клуб, и статьи, напоминающие, что Александр Кержаков, Ионов и экс-рубиновец Могилевец тоже были из Кингисеппа, Быстров из Луги, Лобов из Колпино, и, главное, что в «Зените» были воспитанники «Смены», «Турбостроителя» (Бородин, Денисов, Игонин), «Кировца» (Белоруков), «Звезды» (Филатов). При применении концепции «один город — одна команда» в городе и области были задействованы 17 филиалов футбольной школы «Зенита», которые дали одного Васютина и трех уроженцев области — Михаил Кержаков из Кингисеппа, Круговой из Гатчины и Чистяков из Пикалево.

В то же время «Ленинградец», декларируя опору на местных, формирует состав второй команды из гатчинских, где базируется клуб (Воронцов, Морозов, Храмов), Везиков, Дубовец, плюс Подборонов, из Луги, Буцев из Подпорожье, Терещук из Токсово.

Более того, в нынешнем сезоне в Ленинградской области возрождена команда «Тосно», пока сыгравшая на уровне любительского чемпионата, что мы, как и ее возрождение, оставим без комментариев.