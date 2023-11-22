Как курорт в Италии мешает бренду турецкого ламината из Татарстана

Елабужский завод Kastamonu отстаивает в споре с Роспатентом права на торговую марку своей продукции

Турецкий завод в Елабуге, крупнейший оптовик по закупке древесины у лесхозов Татарстана «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» отстаивает право на свой бренд. Спор с Роспатентом дошел до кассации. Первую инстанцию иностранный резидент «Алабуги» уже убедил, что выпускаемый им ламинат не вызывает ассоциаций с одноименной итальянской коммуной Моэна и не обманет российского потребителя. Ради победы в суде производителю пришлось заручиться помощью ВЦИОМ, который организовал социологический опрос по российским городам. Подробности — в материале «Реального времени».



Роспатент: бренд будет вводить потребителя в заблуждение



В понедельник в Москве рассмотрят жалобу Роспатента на решение суда, обязавшего его зарегистрировать торговую марку татарстанской компании «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри». Елабужский завод Kastamonu входит в турецкий холдинг Hayat, который является одним из крупнейших деревоперерабатывающих предприятий. В Татарстане он выпускает древесные плиты МДФ, ламинированные напольные покрытия, дверные накладки и стеновые панели, закупая самые большие партии древесины у местных лесхозов.

Торговое наименование одного из видов продукции и стало предметом спора переработчика леса с Федеральной службой интеллектуальной собственности. Надзорный орган отказал татарстанскому производителю с турецкими корнями в регистрации бренда La Moena, аргументируя это тем, что он вызывает ассоциации с небольшим городом в Италии.

— Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Moena» является географическим наименованием, поскольку Moena — коммуна в Италии, которая располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже, — указали в Роспатенте, добавив, что такое наименование ламината «воспринимается как указание на место происхождения товаров».

Вместе с тем, поскольку заявителем является российское юрлицо с татарстанской пропиской, регистрация бренда с таким элементом «будет вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров», что является основанием для отказа в регистрации бренда, согласно Гражданскому кодексу (статья 1483).

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

Завод: российский потребитель не знаком с итальянской Моэной

Елабужская компания попыталась оспорить решение, а получив отказ, обратилась в Суд по интеллектуальным правам. Ссылалась на ошибочность выводов Роспатента о несоответствии заявки требованиям кодекса.

— Выводы административного органа об известности российскому потребителю коммуны Моэна в Италии не основаны на имеющихся в деле доказательствах, опровергаются результатами социологического опроса, — приводится мнение производителя в материалах дела.

К тому же ссылки, приведенные службой интеллектуальной собственности на источники в Интернете без информации о количестве лиц, которые их просмотрели, недостаточны: «Отсутствуют аргументы, указывающие на то, что у потребителей сформировалось устойчивая ассоциация с конкретным географическим наименованием», — добавили в компании, отметив, что «спорное обозначение является фантазийным»:

— Обозначение не способно ввести потребителей в заблуждение, так как товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана (неметаллические конструкции), не производятся в коммуне Моэна и не ассоциируются с ней.

Елабужская компания попыталась оспорить решение, а получив отказ, обратилась в Суд по интеллектуальным правам. скриншот realnoevremya.ru сайта yandex.ru/maps

Популярен ли курорт у россиян?

Роспатент настаивал на обратном и просил отказать в иске елабужскому заводу, указывая на законность своих выводов.

— Моэна (1 184 м над уровнем моря) — это самый большой город в Валь ди Фасса, также известный как Фея Доломитов. На территории коммуны Моэны расположен горнолыжный курорт, в связи с чем она является популярной среди российских и зарубежных туристов, — отметили в надзорном органе.

Татарстанская компания, в свою очередь, указала на то, что российским законодательством не установлен безусловный запрет на использование географических наименований в товарных знаках: «В мире существует огромное количество географических наименований. Многие из них неизвестны потребителю, воспринимаются им безотносительно к географическому месту и вследствие этого не вызывают никаких ассоциаций с товаром или местом его производства».

Кроме того, по мнению представителей завода, исходя из мониторинга в Сети «Моэна является крайне непопулярным туристическим направлением по причине большой удаленности от более известных городов Италии». А дословный перевод и семантика слова, являющегося единицей итальянского языка, неизвестны российским потребителям. К тому же государственным языком в нашей стране является русский, поэтому для широкого круга потребителей наименование «является не более чем приятно звучащим буквосочетанием», что подтверждает его фантазийный характер.

По мнению представителей завода, исходя из мониторинга в Сети, «Моэна является крайне непопулярным туристическим направлением». realnoevremya.ru

ВЦИОМ: 94,2% опрошенных вообще не слышали слово «Моэна»

Выслушав доводы сторон и исследовав материалы дела, суд согласился с доводами татарстанской компании. Одним из оснований стало то, что Роспатент делает исключения для некоторых брендов, содержащих географические названия, которые воспринимаются как фантазийные в отношении любых товаров, к примеру, «Северный полюс» для мороженого или «Каспий» для сигарет (а вот для черной икры уже недопустимо).

— Отказ в государственной регистрации товарного знака не может быть основан исключительно на теоретической возможности производства товаров в этом месте, — указал суд. — Для того чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), целесообразно проанализировать смысловое значение каждого элемента.

Вопреки позиции административного органа, по мнению суда, нет

оснований полагать, что российские потребители товаров 19-го класса МКТУ ассоциируют город Моэна с местом производства данных товаров. Этот вывод подтвердили и результаты соцопроса ВЦИОМ, который провели среди жителей городов России с населением от 1 млн человек в возрасте от 18 лет и старше, лично покупавших напольные покрытия за последние 10 лет:

94,2% опрошенных вообще не слышали слово «Moena» («Моэна»),

58% опрошенных вообще не ассоциируют данное обозначение с чем-либо.

Остальные опрошенные ассоциируют спорное обозначение с широким спектром разнообразных товаров и услуг: рестораны, мода, парфюм, Франция, мультфильм «Моана» и тому подобным.

82% опрошенных в принципе не знакомы с географическим объектом (населенным пунктом) Моэна.

Результаты опроса опровергают и выводы административного органа о популярности Моэны как горнолыжного курорта среди российских туристов. Так, лишь 1,5% процента опрошенных респондентов допустили, что «Моэна» может быть горнолыжным курортом/курортом в Италии/Альпах.

Выслушав доводы сторон и исследовав материалы дела, суд решил удовлетворить требования татарстанской компании. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Суд отмечает, что в упомянутом отчете приведены результаты восприятия обозначения как указывающего/не указывающего на свойства, характеристики, место изготовления и производства напольного покрытия. Подавляющее большинство опрошенных респондентов (64%) считают, что не указывает, 26% затрудняются ответить. Лишь 3% сочли способность оспариваемого обозначения указать на место изготовления, и только 1% респондентов наряду с такими характеристиками, как качество, ударопрочность, влагоустойчивость, сырье, указал на возможность ассоциации обозначения с итальянским производством.

Мнение Роспатента о нерепрезентативности проведенного опроса ВЦИОМ ввиду недостаточного количества опрошенных (1000 человек) не может быть признано обоснованным, так как количество респондентов в выборке не влияет на ее репрезентативность, отметил суд, удовлетворив иск и обязав надзорный орган зарегистрировать бренд.



«Реальное время» направило запросы елабужскому заводу и Роспатенту с просьбой высказать свои позиции по спору, по получении ответы будут опубликованы.

P.S. После выхода статьи в редакцию поступил ответ Федеральной службы интеллектуальной собственности, приводим его полностью:

«Роспатент отказал в регистрации в качестве товарного знака обозначения «LA MOENA», так как признал его описательным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно места производства маркированных им товаров.

Решение Роспатента основано на том, что заявленное обозначение представляет собой географическое название — коммуна Моэна в Италии, которая располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Моэна — это самый большой город в Валь-ди-Фасса, известный как «Фея Доломитов», а также популярный горнолыжный курорт.

Данный географический объект известен российскому потребителю ввиду наличия многочисленных русифицированных ссылок в сети Интернет с информацией о нем.

При этом заявитель является российским юридическим лицом с местом нахождения в Елабужском районе, им не предоставлено никаких доказательств того, что он производит товары 19 класса МКТУ на территории коммуны Моэна.

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о противоречии предоставления правовой охраны указанному обозначению на территории Российской Федерации пунктам 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации».