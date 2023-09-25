Галина Ахмерова: «Без проактивности диалог бизнеса и государства далеко не тронется»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Галиной Ахмеровой

Сейчас бизнес и государство в России, как два разных мира, работают параллельно и не пересекаются. Взаимодействие носит лишь точечный характер, общих площадок и регуляторов нет, констатирует генеральный директор платформы Round, основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин», участник Евразийского объединения женщин — региональных лидеров, член «Межрегиональной Ассоциации Женского бизнеса» Галина Ахметова. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассказывает, как предприниматели и власть могут выстроить взаимовыгодный диалог, чем мотивировать молодежь и какой бизнес добьется наибольших результатов.

Субсидии по работе с кадрами или взаимодействие с молодежью

На неделе прошло два крупных мероприятия для кадровиков, HR-ов и представителей крупного бизнеса и государства: международный форум Kazan Digital Week (г. Казань) и федеральный HR-Forum Big Fish (г. Екатеринбург). Две большие активности, расположившиеся в ЭКСПО разных городов, где обсуждались общие для всех проблемы: демография, цифровизация процессов, человеческий ресурс, роль государства и работа бизнеса в условиях постоянной турбулентности. Нам повезло присутствовать на обоих форумах: часть команды осталась в Татарстане, а другая — отправилась в Свердловскую область общаться с представителями промышленности и делиться нашим опытом работы по работе с молодежью и удержанию сотрудников.

Итоги по факту общие:

профориентация несет пока еще скомканный характер,

участники цифровизации отторгают новые продукты на местах,

бизнес разворачивается в сторону человекоориентированного подхода.

Начнем с классической темы профориентации. В рамках круглого стола «Заводской характер» в Екатеринбурге мнения разделились: одни производства хотят получить субсидии по работе с кадрами — по аналогии с субсидиями или инвестициями на техническое развитие, вторые работают с молодежью, приглашая на экскурсии, организовывая классы и даже общаясь с родителями!

Команда Round на Kazan Digital Week. предоставлено realnoevremya.ru Галиной Ахмеровой

Комплексных данных о результатах профориентации и интересах ребенка нет

Мне, конечно, проактивная позиция ближе: чтобы получить мотивацию к какому-либо делу, нужно начать это дело делать.

Жаль только слышать формулировки «говорить на языке молодежи». Этот язык один — русский: нужно лишь представить возможности компании, поделиться опытом с позиции «я тебя уважаю и готов к твоему мнению прислушиваться на равных», вписать на объявлениях те самые обещанные размеры зарплат. Молодиться как раз не стоит. Мы все равно не догоним.

Сейчас только привыкли к зумерам: все хотят им помочь, подсказать. Да только если посмотреть по сторонам, зумеры уже профориентированы, работают в компаниях (да и у меня в том числе), состоят в браке и берут ипотеки. С ними уже пора работать в направлениях корпоративных детских садов, а фоном изучать особенности поколения альфа, выстраивая долгосрочную кампанию по внешней работе с учетом иных запросов.

Без проактивности диалог бизнеса и государства далеко не тронется. Даже по примеру двух площадок можно увидеть, как два мира работают параллельно и не пересекаются. Сейчас взаимодействие «компания — государство» несет точечный характер, общих площадок и регуляторов пока нет: бизнес, нашедший ресурс работать вглубь, добивается больших результатов, другая часть остается не в курсе даже общедоступных текущих изменений, например, внедрения профориентационного минимума с 1 сентября в школах.

А ведь поднимаются вопросы уже и другого уровня. В рамках KDW министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву была представлена работа 45 экспертов отрасли (отраслевые ведомства образования и информационных технологий, разработчики и интеграторы it-решений) по развитию регионального образования. Например, проблемы существующих решений и вызовов в сфере оцифровки деятельности органов власти: сейчас нет комплексных данных о результатах профориентации в интересах ребенка. Существуют региональные и федеральные системы по решению задач профориентации, а критериев качества скрининга профдеятельности — нет, равно как и «решения» для приглашения учеников к дальнейшему изучению профессий. И для нашей широкой страны решением, конечно, должен быть цифровой инструмент, как я считаю, экосистемный.

Слева направо: директор фонда развития доступности современного образования «Дарвин» Эльвина Янышева, руководитель по маркетингу фестиваля PROинтерес Рената Мингалимова предоставлено realnoevremya.ru Галиной Ахмеровой

В центре всего человек с его интересами и желаниями

Здесь нас поджидает другая проблема — неготовность к цифровой трансформации. Причем не с точки зрения технического и технологического оснащения (эти вопросы закрыть можно), а со стороны человеческого ресурса: 80% цифровой трансформации составляет работа с людьми.

Приведу пример с Kazan Digital Week: в чем разница таких специалистов, как CIO и CTO? Оба термина из it-сферы, CIO дословно переводится как директор по информационным технологиям, а CTO — технический директор. Так вот первый специалист — это, прежде всего, экономист, человек, умеющий работать с информацией и превращать ее в деньги. То есть, по сути, это даже не IT-процесс в классическом понимании, а работа с данными и видение вектора развития для компании.

Несмотря на то что цифровизация способствует развитию эффективности и продуктивности, что показывают не только мировые исследования, а уже и опыт российских коллег, скепсис на эту тему — достаточно распространенная реакция. А пока мы сталкиваемся со скепсисом, очевиден высокий уровень незнания. И здесь можно начать с простого: необязательно внедрять вау-решения сверху вниз, чтобы резко стать технологичными. Измениться могут подходы к взаимодействию, парадигмы работы с сотрудником: в центре всего человек с его интересами и желаниями, а компания помогает ему развиваться, делиться знаниями, и только тогда они совместно созидают.

Звучит, может, утопически, однако уже существует. Команда привезла кейс из Екатеринбурга: бирюзовая компания по производству решений и оборудования для строительства нефтяных и газовых скважин — Ойл Энерджи. Сотрудники сами выбирают себе новых коллег, руководствуются кодексом, который они и создали, да еще и признаются, что начальника у них давно нет. Полностью горизонтальная структура управления в производстве! И ведь знаете, и зумеры оценят.

предоставлено realnoevremya.ru Галиной Ахмеровой

Это как раз то, о чем я говорила на KDW в рамках секции «Подготовка кадров для цифровой трансформации промышленных предприятий»: неформальные коммуникации воспринимаются в процессе выполнения производственных задач как наиболее значимые, они отличаются своей гибкостью и скоростью распространения и их нельзя игнорировать. Компании, находящиеся в процессе трансформации, делают ставку на связку «данные плюс технологии», а выиграют те, кто успешно добавит в эту цепочку людей.



Галина Ахмерова