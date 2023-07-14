Российское водное поло добралось до Китая

Руководство федерации с нашей стороны границы, а девушки — с внешней

Сегодня, 14 июля, в японской Фукуоке стартует чемпионат мира по водным видам спорта. Второй раз подряд он пройдет без участия российских спортсменов, которые заняты участием в соревнованиях нашей страны и международных стартах. Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Первый международный сбор за 15 месяцев

Российские ватерполисты вернулись с учебно-тренировочного сбора в Китае. Было сыграно два матча — 14:11 и 12:17. В составе команды на сбор отправились сразу семь ватерполистов «КОС-Синтеза»: вратарь Владислав Сергеев, центральный нападающий Никита Деревянкин, защитник Даниил Иванов, подвижные нападающие Богдан Комаров, Аскар Махиянов, Раиль Тазеев и Егор Ярлыченко. Правда, Деревянкин не принимал участие в играх из-за травмы.

Первые в этом году международные сборы и старты сразу трех вариантов ватерпольных сборных России прошли в Турции и Беларуси. В Турции гостила национальная сборная под руководством Андрея Белофастова, трижды обыграв местную сборную, а также дважды уступив и один раз обыграв Румынию. Это был первый выезд команды за 15 месяцев, за что Белофастов поблагодарил руководство федерации, после чего команда вернулась на базовый сбор в Кисловодск.

Даже два поражения от середнячка евроватерпола Румынии не должны огорчать, поскольку состав дружины Белофастов можно было охарактеризовать как «вперед, в будущее». Именно с таким россияне будут бороться за путевку на Олимпиаду-2028. Там также были Деревянкин, Иванов, Комаров, Махиянов, Ярлыченко и Замир Мирзиев, который, по слухам, сейчас занят подписанием нового контракта за границей.

Для понимания, ватерпольный «турецкий гамбит» Белофастов разыгрывал без участия лучших игроков прошедшего сезона, куда попали семь игроков финалистов, и трое из них из «КОС-Синтеза» Николай Лазарев, Адель Латыпов и Сергей Лисунов.

В составе сборной на сбор отправились сразу семь ватерполистов «КОС-Синтез». Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

Как дела у спортсменов СК «Синтез»?



Выражая благодарность руководству федерации от имени Белофастова, лично от нас хотелось бы поблагодарить официальный сайт ОКР, который своими силами организовал общение с главным тренером. Заканчивая тему с сильным полом, хотелось бы обозначить еще и то, что сразу два варианта юниорских сборных России гостили в Беларуси, сыграв там турнир с национальной и молодежной сборными этой страны. Победила Беларусь-1, что неудивительно, все-таки мужчины зачастую посильнее юниоров. Уровень конкуренции в Гомеле был сравним, например, с более привычными нам поединками «КОС-Синтез-УОР», допустим, с «Балтикой». Зато молодежку Беларуси обыграли и первый, и второй состав российских юниоров. В их числе были игроки «КОС-Синтез-УОР» вратари Кирилл Бадьяров и Даниил Кудрявцев, подвижные нападающие Сергей Белянский, Илья Васильев, Азат Ганиев, Камиль Шайдуллин.

Не забегая далеко вперед, предположим, что и у них будет шанс побороться в отборочном турнире Олимпиады-2028, поскольку текущие события намекают на этот временной отрезок как на вариант возвращения российского спорта в официальное международное пространство. Возможно, с далеким расчетом в российскую сборную приглашен воспитанник белорусского ватерпола Родион Зюзин из чемпионата Черногории, у которого было мало перспектив на родине.



В Екатеринбурге завершился открытый чемпионат России по прыжкам в воду с участием еще и белорусов, проходивший параллельно с чемпионатом Европы, включенном в программу Европейских игр в Польше. Прыгуны СК «Синтез» Александр Белевцев и Никита Шлейхер выиграли синхронные прыжки с вышки. Помимо этого, Шлейхер победил в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина вместе с Евгением Кузнецовым и стал там вторым, прыгая в одиночку. Еще одна спортсменка «Синтеза» Мария Полякова дважды стала серебряной на 3-метровом трамплине — и соло, и вместе с Викторией Королевой в синхронных прыжках. А у татарстанского прыгуна Глеба Касьянова, не входящего в СК «Синтез», бронза в смешанных прыжках с вышки вместе с Марией Бруенок.

Еще один представитель СК «Синтез» Николай Зуев участвовал в этапах Кубка России в Обнинске и Иркутске, которые носят отборочный статус на финал Кубка России, который пройдет в Казани с 25 по 30 июля. У Зуева бронза в заплыве на 200 метров на спине,

Еще одна спортсменка «Синтеза» Мария Полякова дважды стала серебряной на 3-метровом трамплине, и соло и вместе с Викторией Королевой в синхронных прыжках. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

МОК ни разу не сказал «да», но зато часто стал говорить «нет»

В плане международной спортивной политики зачастую удивляет наивность отдельных наших спортивных персонажей, граничащая с полным отрывом от реальности. Так, известный в прошлом тренер Валерий Газзаев прокомментировал шансы возвращения российских футбольных команд в еврокубки на момент, когда уже стартовал новый евросезон. Казалось бы и журналист, задающий «пустой» вопрос, и Газзаев, дающий на него «порожний» ответ, могли бы даже не поднимать тему возвращения раньше следующего года. Если уж сборные отстранили от квалификации чемпионата Европы 2024 года, то какие шансы могут быть у клубов? Но нет, оба персонажа захламили информационное пространство как раз в тот момент, когда МОК лишил признания Международную федерацию бокса. Ту самую, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев и которая успешно провела два мировых чемпионата среди женщин и мужчин. Решение неприятное. Но очень логичное в свете взаимоотношений МОК и России, и в последней должно остаться как можно меньше людей, рассчитывающих на нормализацию этих отношений со странами, в большинстве своем накачивающими Украину оружием.

Поэтому, отложив в сторону вертикальные связи, необходимо налаживать горизонтальные. И в этом плане в очередной раз нельзя не отметить федерацию, организовавшую сбор для женской сборной России в Китае. Главный тренер Сергей Маркоч проводил сбор женской команды под Туапсе, а до этого его подопечные тренировались в городе Наньнин на базе женской сборной Китая, которая готовится к чемпионату мира и Азиатским играм. Сыграли несколько матчей, причем два были официальными. В первом проиграли — 13:14, во второй была ничья и итоговая победа по пенальти — 17:16. Кроме того, провели три спарринга, победив во всех трех.

Тут бы еще проверить официальные сайты наших «контрагентов» по товарищеским матчам и сборам, есть ли на них информация о сыгранных матчах. На турецком и румынском ничего не было, китайский сайт был и остается наиболее загадочным.

Будет ли развиваться водное поло на краю России?

Тем временем в первые дни по окончании сезона в чемпионатах мужчин и женщин российский ватерпол курсировал по обе стороны российско-китайской границ. Женская национальная сборная была с той стороны, проведя в Поднебесной сбор, а руководство федерации гостевало по эту, в городе Благовещенск, проведя встречи с руководством Амурской области на предмет развития там водного поло.

Второе событие дало возможность широкому кругу заинтересованных в развитии водного поло лиц заочно познакомиться с мэром Благовещенска Олегом Имамеевым (не татарин ли это, кстати?) и обратиться к нему через нашу газету: Олег Гатауллович, беритесь за возможность развивать ватерпол. Дешево во всех смыслах этого слова, здорОво, наконец есть шанс достаточно быстро заявить о себе. Если Суперлига насчитывает восемь команд, то даже последняя в их ряду на слуху. Москва, Питер с «Газпромом», госкорпорации, патронирующие спортивные команды, захватили крупные игровые виды спорта, такие как футбол-хоккей, баскетбол-волейбол. Всем остальным остались виды спорта попроще. Это в советские времена Амурская область могла раскошелиться на содержание футбольного «Амура», который, откровенно говоря, достойными результатами не радовал, поиграв в российской первой лиге только в 1992 году (по сути, случайно) и в 2005 году (не случайно, но, как и в первый раз, печально).

Фото: realnoevremya.ru

Регби на краю страны уже есть, можно добавить к нему и водное поло

Это в советские времена поселок Магдагачи с девятью тысячами жителей мог позволить себе содержание целой команды по хоккею с мячом «Локомотив», выступавшей на уровне первой лиги, и я, будучи ребенком, интересующимся спортом, следил за противостоянием двух «Локомотивов» из Магдагачи и Могочи, тоже поселка, но уже в Забайкалье. Тогда это имело смысл, поскольку рядом базировались команды, находившиеся относительно по соседству — в Арсеньеве, Биробиджане, Зее, Комсомольске-на-Амуре, Корсакове, Краснокаменске, Уссурийске, Чите, Шелехове, Шилке. Сейчас это невозможно, многих команд нет, география российского бенди сузилась. Футбол вообще переселился на другую планету, РФС занимается интеграцией Крыма (после «Севастополя» допуск во вторую лигу 2022 получила еще и Ялта), расстояние до Хабаровска, самого близкого по соседству региона с развитием футбола, в два раза превышает расстояние до Китая. Но уровень футбольного Хабаровска выше уровня футбольного Благовещенска на несколько световых лет. А вот водное поло можно создать, присоединив его к существующему в городе регби. Более того, можно стать важной связующей точкой между российским и китайским водным поло, взаимодействие с которым, хоть и вынужденно, но логично будет развиваться.

Кстати, написанное ранее касается многих команд, представлявших небольшие провинциальные либо отдаленные регионы. Даже то, что сейчас в спорт приходят букмекерские конторы, не сильно меняет общую картину — почему-то пока они пришли только в Нижегородскую область, финансируя местные футбольные и баскетбольные команды.

Джаудат Абдуллин