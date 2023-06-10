Галина Ахмерова: «Конкуренция за кадры превысит конкуренцию за клиентов»

Эксперт — о работе компаний с молодежью и перспективах рынка труда

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Галиной Ахмеровой

Дефицит квалифицированных специалистов в России, который только усилился на фоне СВО, привел к росту зарплаты в отдельных секторах экономики. Как результат — число довольных своим заработком россиян за 2 года выросло до 50,6%, следует из исследования Росстата.

Впереди высокая конкуренция и за кадры

Сейчас я наблюдаю очень интересное время. Больше 15 лет я работала на рынке госсектора и курировала маркетинг, продажи и HR. 3,5 года назад создала просветительский фонд: мы занимаемся популяризацией профориентации для молодежи (начиная с младших классов), а год назад подробнее окунулась в тему корпоративных коммуникаций как эксперт и создатель ИТ-платформы.

Примерно лет 6 назад мне стало понятно, что конкуренция за кадры скоро превысит конкуренцию за клиентов: именно тогда подобная проблема возникла в ИТ-сфере, одной из самых высококонкурентных и молодых по среднему возрасту сотрудников.

Фиксируют этот феномен и современные аналитические отчеты и исследования.

При этом функция внутренних коммуникаций появилась в моей работе гораздо раньше, лет 10 назад: сначала в отделе маркетинга и пиара, после — в составе HR и лет 5 назад — в качестве полноценного самостоятельного отдела.

6 назад подобная проблема возникла в ИТ-сфере, одной из самых высококонкурентных и молодых по среднему возрасту сотрудников. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

И поскольку я все время работала в ИТ-отрасли, мне казалось, что дела в других сферах обстоят аналогично.

И только 3 года назад, когда я погрузилась в просветительское направление, я стала глубже анализировать ценности, интересы, поведение, приоритеты нашей аудитории (молодежи, в особенности подростков). Мне хотелось создать такой сервис, который бы помог подросткам найти себя в самом широком понимании, соединив их интересы с потребностями компаний.

Молодежь как символ нового времени

В процессе я столкнулась с тем, что большинство компаний не просто не работает с молодежью, но и не видит в этом никакого смысла — за редким исключением высокотехнологичных отраслей и стратегически дальнозорких топ-менеджеров, которых единицы.

Спустя буквально 2—3 года молодежь (14—35 лет) как будто становится символом нового времени.

1. Вопрос поднимается на государственном уровне (например, создание пионерии 2.0 — «Движения первых»), во множественных поручениях президента звучит:



создать условия содействия занятости молодежи с 14 лет,

стимулировать работодателей к приему на работу молодежи,

создать среду для самореализации молодежи.

Представлены поручения по итогам заседания Госсовета от 22 декабря 2022 года в порядке упоминания (Пр-173ГС, п. 2б)-1; Пр-173ГС, п. 2б)-4; Пр-173ГС,п. 2а)

Команда Round на встрече с губернатором ХМАО — Югры Натальей Владимировной Комаровой в рамках XIV Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС 6—8 июня 2023 года (Ханты-Мансийск). Фото: предоставлено realnoevremya.ru Галиной Ахмеровой

2. Компании сменили вектор на раннее вовлечение и удержание.

Молодежь начали выделять в качестве отдельной категории как внутри компании, так и вне. «Норникель», например, запустил для молодых сотрудников до 35 лет программу «В Хорошей компании», это онлайн-платформа с обучающими треками, конкурсами, заданиями про хобби — решение органично вплетено в реальную жизнь.

Параллельно появляется спрос на новые форматы коммуникации работодателей со студентами: сейчас создание кафедр и организация ярмарок вакансий не решает проблем работодателей. Процент прихода студентов в компанию с полностью курируемой кафедры не превышает 35%. А те, кто приходит, проходят этапы адаптации так же с нуля, как и все новые сотрудники. Сейчас фокус смещается на интеграцию студентов в корпоративную жизнь компании и погружение в корпоративную культуру еще во время обучения в вузе!

Кроме того, на практике оказывается, что и процент увольнения профильных студентов на этапе адаптации в сравнении с другими новичками не сильно лучше. Ранее компании смотрели на работу со студентами больше как на имиджевую историю, а сейчас задумываются над изменениями способов коммуникации, чтобы закрывать бизнес-цели. Например, уже сейчас компании обратили свое внимание на студентов ссузов и школьников средней школы как на отдельную категорию, представляющую интерес.

Новое поколение будет диктовать свои условия труда

Почему молодежь? Прослойка россиян 14—35 лет составляет около 35 млн человек трудоспособного возраста. Для понимания, население России на 2021 год — 143,4 миллиона, вычтите детей и пенсионеров.

Прослойка россиян 14—35 лет составляет около 35 млн человек трудоспособного возраста. Фото: Дмитрий Резнов/realnoevremya.ru

Молодежи недостаточно для закрытия всех рабочих мест, поэтому совсем скоро новое поколение будет диктовать свои условия труда. Выйдут вперед те работодатели, кто научится слушать, что оно говорит.

Мы сегодня еще в самом начале процессов, которые будут происходить на рынке труда в будущем.

Одним из ключевых преимуществ в привлечении талантов станет гибкость.

Понимание потребностей людей прямым образом будет влиять на бизнес-результаты.

Ценность коммуникации в режиме реального времени.

Самыми успешными в ближайшие 25 лет станут те компании, которые понимают своих сотрудников и умеют использовать полученные знания. Пора начинать уже сейчас!

Галина Ахмерова