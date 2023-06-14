Кто может служить примером для Игоря Акинфеева?

Самые патриотичные голкиперы мира

Фото: скриншот realnoevremya.ru видео www.youtube.com/watch?v=2boMj5Hhq2g Barbosa Fútbol Videos

Игорь Акинфеев начал отсчет 21 года в футболе, все это время выступая за один и тот же клуб — ЦСКА. Журналист спортивной редакции Джаудат Абдуллин завершает обзор вратарей, которые провели наибольшее время в своих родных командах.

Ларс Хег, 1977—2000, Оле Квист, 1970—1987

Мы добрались и до «датских вратарей», о которых денно и нощно помнит комментатор Дмитрий Губерниев. Ларс Хег провел 23 года в составе ФК «Оденсе», и даже умер в родном городе, хотя после игровой карьеры у него была тренерская, и в ней он поездил по командам. 23 года в составе одной команды, это как шутила команда КВН из Пятигорска: «А я в Сочи езжу 15 лет подряд, у меня уже 15 фотографий с обезьянкой! И когда я их дома ставлю в ряд, я реально вижу, как она стареет».

Конкретно Ларс Хег, будучи неплохим голкипером, был страшно невезучим человеком. Начать с того, что его не взяли в сборную на ЧЕ-1984, где играла португальская троица, разделившая в составе своей сборной бронзовые медали с Данией. Вратари у Дании были Оле Квист (17 сезонов в составе ФК «Копенгаген») и Оле Кьер (14 сезонов в «Эсбьерге» и еще три за «Нествед»). Кьера, кстати, должны помнить поклонники «Спартака» и «Зенита». «Зенит» назабивал Кьеру полную авоську, в том числе усилиями Алексея Степанова и Бориса Чухлова, которые вскоре ушли в мини-футбол, став играть за МФК «Дина». А вот «Спартаку» пришлось поволноваться — 3:0 и 0:2. Но бронзовый ЧЕ-1984 полностью отыграл Квист, а ЧМ-1986 разделили Троэльс Расмуссен и Хег. И именно Хегу не повезло оказаться в воротах в матче с Испанией, когда один только Эмилио Бутрагеньо забил ему четыре, в итоге — 1:5. Уже на следующем чемпионате Европы ворота Дании защищал Петер Шмейхель, дублером которого был Расмуссен, поскольку в заявке разрешалось только два вратаря.

Победный чемпионат Европы 1992 года ворота Дании защищал Шмейхель, а дублером его был Могенс Крог, разделивший 20 лет своей карьеры поровну на «Икаст» и «Брондбю», и Хегу нашлось место в заявке сборной только на Кубке короля Фахда 1995 года, который сборная Дании выиграла. В следующем году он снова был в заявке с Крогом на чемпионате Европы, и они смотрели тот чемпионат максимально близко, со скамейки запасных, поскольку, если в сборной Дании есть человек по фамилии Шмейхель, то он должен стоять в воротах, будь то Петер или же его сын Каспер.

Ларс Хег провел 23 года в составе ФК «Оденсе». Скриншот realnoevremya.ru с видео DBU https://www.youtube.com/watch?v=IYwEmadCXwg

Жан-Люк Эттори, 1975—1994. Жан-Поль Бертран-Деман, 1969—1987

Два вратаря французской сборной играли практически в одно время, но, что поразительно, не пересеклись в ее составе. Хотя шансов было много. Более опытный Жан-Поль Бертран-Деман сыграл на ЧМ-1978 в Аргентине, где сборная Франции, впервые в истории чемпионатов мира, задействовала всех заявленных футболистов. Проиграли в двух стартовых матчах Италии и Аргентине, и в третьей игре с Венгрией Мишель Идальго задействовал всех заявленных. Что касается вратарей ЧМ, то им не везло. Бертран-Деман защищал ворота в стартовом матче с Италией, начинал и с Аргентиной, но травмировался, ударившись о штангу. Его заменил Доминик Барателли. Ну а с Венгрией выставили еще одного Доминика — Дропси.

Через год «Нант» и Бертран-Деман успешно противостояли московскому «Динамо» в Кубке УЕФА, обыграв его по ходу двух встреч — 2:0, 2:3, один из голов в ворота Бертран-Демана забил будущий нападающий челнинского «КАМАЗа» Николай Колесов. Спустя 6 лет 33-летний Бертран-Деман противостоял московскому «Спартаку» в 1985 году и пропустил только от Федора Черенкова — 1:1, 1:0. Выступай он сейчас, то, возможно, воспользовался бы шансом сыграть за сборную Марокко, где, собственно, и родился во времена, когда она была колонией Франции, поскольку ее наставник Идальго рано поставил крест на патриоте «Нанта».

А вот Жан-Люк Эттори был вызван на ЧМ-1982, став там основным голкипером. Снова похожая ситуация, когда задействованы почти все футболисты из заявки, за исключением Барателли, того самого, который остался в сборной еще с ЧМ-1978.

Эттори и большая часть его партнеров не готовы были играть матч за третье место с Польшей, поскольку психологически «сгорели» в полуфинале от ФРГ, когда побеждали в дополнительное время — 3:1, но уступили по пенальти. В итоге матч за бронзу отстоял Жан Кастанеда (14 лет за «Сэнт-Этьен» и заключительный год карьеры в «Олимпик», Марсель»).

Что касается Эттори, то он так и не изменял «Монако», причем запомнился советским болельщикам еще по Кубку УЕФА, где его команда обыгрывала «Шахтер» — 2:0, 1:2. Все решил гол Жана Пети (однофамилец другого более знаменитого монегаска Эммануэля Пети), забитый в Донецке все тому же долгожителю «Шахтера» Юрию Дегтереву.

Газетные отчеты тех лет — это одно удовольствие: «В нападении, например, тон задает опытный и техничный футболист аргентинской школы Делио Онни, который в своем возрасте (ему 31 год) смотрится легким и пластичным, как юноша. Здесь же — 26-летний негр из Камеруна Роже Милла (кстати, он, «Золотая бутса Африки» 1976 года, самое недавнее приобретение клуба «Монако»)». В советском спорте 31-летний футболист уже считался «опытным», поэтому длительные карьеры Яшина и Дегтерева удивительны сами по себе, а не только в связи с фактом преданности одному клубу. Ну и Милла, который спустя 15 лет, после противостояния с «Шахтером», в третий раз будет играть за Камерун на чемпионате мира-1994, это живой пример того, на что способно долголетие. Кстати, там еще и Ролан Курбис упоминался, будущий наставник «Алании» из Владикавказа.

Зепп Майер, 1958—1980

Объединить двух немцев заставила не схожесть, а полная противоположность их игровых карьер. Зепп (Йозеф) Майер — воспитанник «Баварии», когда она еще не была суперклубом, а чемпионат Германии был полупрофессиональным, предтечей нынешней Бундеслиги. Поэтому Майер, который начал играть за «Баварию» с 1958 года, подписал первый профессиональный контракт только в 1962-м, будучи уже 24-летним голкипером. Зато потом наигрался вдоволь, и в команде, и в сборной, которую покинул только после ЧМ-1978, где играл в 34-летнем возрасте.

Крой родился в 1946 году в Цвиккау, городе, который освобождали советские войска, в следствии чего он перешел в юрисдикцию ГДР. В его карьере два больших успеха на Олимпиадах 1972 года, которую немцы завершили бронзовыми медалями, и победа на Олимпиаде 1976-го года. В Мюнхене был негласный договорняк, поскольку в матче за бронзу сборные ГДР и СССР просто «валяли дурака», чтобы обеим в итоге досталась бронза. Через 4 года они сыграли уже в полуфинале, и на гол Виктора Колотова немцы ответили двумя, став в итоге чемпионами. Помимо этого у Кроя был чемпионат мира 1974 года, где состоялась личная победа, поскольку на групповом этапе ГДР обыграла ФРГ, будущего чемпиона мира. Удивительное дело, но Кроя не забрали в армию, ни в берлинское «Динамо», ни в дрезденское, и он отыграл в составе скромного «Заксенринга» из родного Цвиккау 16 лет.

Ула-Бю Рисе, 1977—1995

Норвежский голкипер Ула-Бю Рисе своим попаданием в наш список напоминает анекдот: «Сильвестр Сталлоне, Джек Николсон и Дмитрий Харатьян в фильме «Какого хрена здесь делает Д. Харатьян». У этого анекдота есть вариации, в которых присутствуют Джим Керри, Харрисон Форд, но Ула-Бю Рисе попал в наш список вполне заслуженно. 18 лет за «Руссенборг», выступление за сборную Норвегии на чемпионате мира 1994 года, и групповой этап Лиги чемпионов 1999 года. В том году «Руссенборг» обыгрывал Спартак» после первого тайма — 2:0, затем проиграл — 2:4, но тогда в воротах был другой голкипер. Рисе получил свои четыре в московском матче — 1:4 от Шмарова, Юрана, Цымбаларя и Тихонова.

Но это уже завершение карьеры 35-летнего вратаря, а в ее начале был полупрофессиональный чемпионат Норвегии, которая даже не помышляла о ЧМ и Лиге чемпионов. В 80-е годы сборная Норвегии была соперником сборной СССР в отборе на ЧЕ-1984 года (ворота защищал хорошо известный впоследствии Эрик Торстведт), когда помимо Халлвара Торесена в составе скандинавов никого нельзя было выделить. Кстати, напоминая, что чемпионат Норвегии был полулюбительским, необходимо упомянуть о том, что Рисе помогала зарабатывать на жизнь работа журналистом в газете его родного города Тронхейма.

Олимпиада 1984 года на которой Норвегия сыграла, была не более чем эпизодом, поскольку скандинавы заменили там сборную ГДР. Немцы и чехословаки (их заменила Италия) бойкотировали ту Олимпиаду, последовав примеру СССР (нас заменила ФРГ). А вот попадание на ЧМ-1994 было заслуженным, поскольку норвежцы в отборочной группе опередили Голландию, также поехавшую на ЧМ, и Англию, которая вынуждена была пропустить тот Мундиаль. Рисе, плюс его одноклубники Бьорнебю, Лекен, Леонардсен, Сердот, Скаммельсруд, Странн с бывшим партнером по «Русенборгу» Руне Братсетом прокладывали дорогу следующему поколению, куда можно включать Джона Карью, Оле-Гуннар Сульшера, братьев Флу, но уже не было ни Рисе, ни его более удачливого конкурента за место в воротах сборной Торстведта.

Но для российского болельщика, честно говоря, так и остался секрет того поколения Норвегии (два ЧМ-1994 и -1998 и один ЧЕ-2000), поскольку и «Спартак» громил их «Русенборг» и ранее «Динамо» — 5:1, с удаленным игроком в составе. Возможно, многое объясняется тренерским талантом Эгиля Ольсена (по прозвищу Дрилло — сверло), члена коммунистической партии Норвегии, вместе с которым местная сборная делала первые шаги на ЧМ и на ЧЕ.

Джаудат Абдуллин