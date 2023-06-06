«Рубин» с ними уже не сыграет, но «КАМАЗ» и «Нефтехимик» должны готовиться

Смотрите, кто придёт!

Завершились регулярные чемпионаты России по футболу среди команд Премьер-лиги, первого и второго дивизионов. Определились победители, призеры и неудачники, в воздухе повис только вопрос о том, кто выйдет победителями из стыковых матчей. Спортивная редакция «Реального времени» подводит краткие итоги сезонов первой лиги и ФНЛ-2, за исключением татарстанских команд, которые уже обсудили ранее.

Кто сыграет в Премьер-лиге?

В последнем туре чемпионата России среди команд Премьер-лиги можно было получить ответ на вопрос — кто станет вторым-третьим призером и сыграет в стыковых матчах с двумя командами первого дивизиона. В итоге определилось, что воронежский «Факел» будет отстаивать свое место в противостоянии с красноярским «Енисеем», а нижегородский «Пари НН» с московской «Родиной».

В первой лиге свое право на то, чтобы сыграть в следующем сезоне, отстояла краснодарская «Кубань», переигравшая в гостях «Уфу», вылетающую в итоге во второй дивизион. Повторилась история 25-летней давности с челнинским «КАМАЗом», таким же образом за два сезона обрушившимся из высшей лиги во вторую. Компанию неудачников вместе с «Уфой» составили ульяновская «Волга», за которую, единственно, обидно, поскольку футбол в регионе любят, команду ценят, но вот не сложилось у нее. Московский «Велес», переиграв в стартовом матче калининградскую «Балтику», долгое время только этим и выделялся среди неудачников, пока к концу чемпионата Калининград не уступил еще дважды, один из них «Рубину».

Честно говоря, начинают уже надоедать истории, когда в столичном или питерском регионе появляется один или группа энтузиастов, практически на пустом месте создают команду, а вскоре она растворяется в дымке, погребенная под финансовыми или организационными проблемами. «Чертаново», «Олимп-Долгопрудный», самый известный из всех «проектов» — ФК «Тосно», очередное питерское «Динамо», предыдущая реинкарнация которого сохранила себе жизнь только за счет переезда в Сочи и финансов Аркадия Ротенберга. Возникают и умирают команды без истории, школы, болельщиков. В нынешнем году на смену «Велесу» в первом дивизионе поднимается очередная такая команда — «Ленинградец» из Выборгского района Ленинградской области, выигравший турнир Группы Б в ФНЛ-2.

Фото: vk.com/fcchernomorets.nvrsk

Кто сыграет в первой лиге?

Среди лауреатов второй лиги также «Черноморец» из Новороссийска, возрожденный деньгами бизнесмена Сергея Шишкарева, возглавляющего еще и федерацию гандбола России. Он обошел по итогу и «Чайку» из Песчанокопского, недовольную тем, что ее вышибли из первой лиги пару лет назад, обвинив в организации договорных игр, и волгоградский «Ротор». Южная зона второй лиги, как можно по человечески назвать то, что именуется Группой 1 ФНЛ 2, пожалуй, самая бодрая во второй лиге. Там есть еще легендарный СКА из Ростова-на-Дону, который никак не может реанимировать репер Баста (Василий Вакуленко), нальчикский «Спартак», ставропольское «Динамо», со следующего года присоединится «Краснодар-2», и, вполне возможно, еще и ФК «Севастополь», первая команда из Республики Крым.

Из третьей группы в первую лигу возвращается саратовский «Сокол», и, возможно, это может символизировать возврат интереса к развитию спорта в Саратовской области, которая, последних лет двадцать, «влачит существование», по другому не скажешь. Спортивный Саратов во многом держался на «оборонке», а времена перестройки-разрядки-повального банкротства оборонных предприятий били вначале по заводам, рикошетом — по спонсируемым им объектам, включая спортивные команды. Вот и сильный и неуступчивый хоккейный «Кристалл» едва не пал смертью нищих. Его спонсор — многопрофильное производственное объединение «Тантал», конкретно в Саратове, «отмучился» в 2021 году, будучи признан банкротом. Кстати, «молочные братья» по Производственному объединению «Тантал» — нынешний волейбольный клуб «Урал» из Уфы, выжил за счет того, что шефство над ним взяли местные нефтяники и правительство Башкортостана. А шефство администрации Саратова не могло быть таким же надежным.

Исторически переход из советского прошлого в российское настоящее в Саратове смог осуществить, в полной мере, только местный бизнесмен Владимир Родионов, кстати, уроженец Казани. Созданный им мужской баскетбольный клуб «Автодор», хотя и не гремит, как в сытные для него 90-е, но хотя бы на плаву, в Единой лиге ВТБ. Но в этом году что-то изменилось «на улицах Саратова», и хоккейный «Кристалл» заявил о желании заявиться в ВХЛ, высшую хоккейную лигу, и футбольный «Сокол» возродился из пепла, куда погрузился после того, как лопнул алкогольный бизнес его предыдущего хозяина Романа Пипии, и мужской баскетбол с гандболом отыграли сезон вполне на уровне. И главный успех — это «Протон» Саратова в кои-то веки стал бронзовым призером чемпионата России по волейболу среди женских команд. Сама команда буквально выжила, благодаря тому, что спонсировалась Балаковской АЭС — стратегическим объектом, с которым в 90-е годы ничего не могли поделать «прихватизаторы». Любопытно было бы узнать, с чем связан спортивный подъем Саратова?

Фото: fc-tyumen.ru

Провал «Хабары» и взлет «Балтики»

Зона Урал — Поволжье делегирует в первую лигу ФК «Тюмень». После множества реорганизаций, наша зона это еще и Сибирь, а потому за «Тюменью» на втором месте финишировал омский «Иртыш», третьим был пермский «Амкар», а это Урал, далее ФК «Челябинск», ФК «Новосибирск», самая сильная команда, представляющая Поволжье — это «Химик-Август», из чувашского поселка Вурнары, финишировавший на восьмом месте. Тут, правда, есть некий вопрос с другим «Химиком», представляющим Дзержинск, Кировской области, но почему-то выступающим в другой зоне. Со следующего сезона здесь будут играть и Ульяновск, и Уфа, кроме них заявиться во вторую лигу планировал «Рубин-2». В случае, если это случится, будет стимул рассмотреть повнимательнее второй дивизион и его участников.

Первая лига продолжит привлекать внимание из-за участия «КАМАЗа», «Нефтехимика» и, косвенно, хабаровского СКА, Ну не идет «Хабаре» рок, зато в КВН поперло! Еще одно падение, правда, не такое катастрофичное, как «Уфа», пережил хабаровский СКА. С четвертого места и участия в переходных играх команда Романа Шаронова свалилась на десятое место. Ваш корреспондент прекрасно помнит, как начинал Шаронов работу в «Рубине», что сопровождалось громким пиаром, даже после поражений. Какой сюжет был снят после поражения от «Краснодара», когда хозяин южан Сергей Галицкий пришел со словами одобрения к Шаронову, попросив не «сворачивать с игрового пути». Увы, пиар имеет разницу с реалиями, поскольку не комплиментами от победивших соперников заполнена успешная тренерская карьера. Зачастую победы одних проистекают под глухой ропот других, но пиар, такой пиар. Совсем скоро руководство «Рубина» пришло к выводу, что Шаронов пока не достиг уровня самостоятельной работы на высоком уровне, сейчас Хабаровск может прийти к такому же выводу. Хотя там есть нюанс, что Хабаровск большую часть матчей проводил не на своем поле, а в Казани. Хотя финишировавшая третьей «Алания» также играла не во Владикавказе, а мотылялась по двум стадионам в Грозном — от «Билимханова» до «Ахмат Арены».

Фото: vk.com/ufafc

Вылет «Уфы» и «Краснодара-2»

Главный провал сезона — это ФК «Уфа», который «арендовал лифт», задействованный еще в советские времена. Первыми на нем скатились «Крылья Советов» из Куйбышева, которые в 1978 году играли в высшей лиге, а в 1979-м упали во вторую. Воронежский «Факел» и «Торпедо» из Кутаиси вместе поднялись в «вышку», а через 3 года тандемом упали во второй дивизион. «Нистру» из Кишинева также обрушился за три года. Ростовский СКА, краснодарская «Кубань» и симферопольская «Таврия» упали из «вышки» во вторую лигу за четыре года, ворошиловградская «Заря» — за пять лет. Увы, но первой командой, которая «стремительным домкратом» пролетела из высшей лиги до второй, стал челнинский «КАМАЗ».

Среди неудачников завершившегося сезона первой лиги со знаком минус удивил «Краснодар-2». Дело в том, что в прошлом году из основы «Краснодара» уехали практически все иностранцы (семь футболистов и двое россиян), и главный тренер команды Даниель Фарке, которого сменил Александр Сторожук, и его подопечные по «Краснодару-2». Он принял команду в моменте, когда она занимала третье место, набрав 28 очков после 17 матчей. Под финиш чемпионата обновленная практически наполовину команда «скатилась» на четвертое место, набрав за 13 матчей 22 очка. При этом 16 мая краснодарцы победили ЦСКА со счетом — 1:0, используя 11 воспитанников в составе (Сафонов, Бородин, Исаенко, Пивоваров, Стежко, Мацукатов, Самко, Черников, Якимов, Манелов, Сергеев). По итогам сезона «Краснодар» оставил Сторожука во главе тренерского штаба, а он, соответственно, оставил в основе несколько вчерашних дублеров — Агкацева, Апекова, Бородина, Волкова, Мацукатова, Якимова.

При этом в «Краснодаре-2» играли 13 футболистов с опытом выступлений в Премьер-лиге (Жилкин, Иванов, Исаенко, Кокоев, Кривцов, Кучугура, Литвинов, Манелов, Пивоваров, Попов, Самко, Сухорученко и нигериец Окоронкво). Как видим, Исаенко, Манелов, Пивоваров были в числе победителей ЦСКА, плюс из молодежки перешел очередной талант — Максим Кутовой. И в целом это удивительно, что в прошлом сезоне «Краснодар-2», растеряв целый ряд своих лидеров, ушедших в основу, финишировал на 11-м месте, ровно вслед за «Балтикой», а в нынешнем сезоне судьба разбросала эти команды по двум полюсам турнирной таблицы. Возможно, этот провал кроется в уходе ее наставника Александра Сторожука, возглавившего с начала сезона тульский «Арсенал».

Джаудат Абдуллин