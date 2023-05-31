Формула будущего Нижнекамска: бизнес, люди, город — детям

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Школы с углубленным изучением предметов, развивающие программы, досуг для детей — говоря об этом, мы обычно представляем крупные города, мегаполисы. И значительно реже — небольшие, вроде Нижнекамска. Скорее всего, в этом случае срабатывает привычный стереотип. На практике ситуация изменилась. В частности, пример Нижнекамска убеждает в обратном — в небольших городах динамично развивается инфраструктура для детей. Чтобы сделать город привлекательным и комфортным для всех, городские власти, социальные организации и активисты создают многочисленные детские программы, придумывают и реализуют проекты по разным направлениям — учебные, спортивные, досуговые, экологические, культурные и др. Чтобы сделать такие проекты не только интересными, но и доступными максимальному количеству ребят, к реализации ряда инициатив подключается бизнес. Например, в Нижнекамске с 2022 года работает программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Инвестиции в будущее

Детям важно не только качественное образование, но и помощь в раскрытии их талантов и потенциала. Одно из направлений работы «Формулы хороших дел» — создание и поддержка проектов, которые способствуют решению этих задач. Так, например, детская художественная школа №1 Нижнекамска получила от компании грант на реализацию проекта «Что такое Нефтехим?». Здесь решили создать познавательную игру-конструктор, с помощью которой школьники могут ознакомиться с одним из градообразующих предприятий — «Нижнекамскнефтехимом», входящим в компанию СИБУР, узнать множество интересных фактов о химии, погрузиться в эту науку и, возможно, всерьез заинтересоваться ею.

Для воплощения идеи ребята и их наставники совершили экскурсию на предприятие, увидели заводские объекты и получили информацию об их работе и предназначении. По итогам экскурсии юные художники вручную отрисовали все здания и сооружения для макетов, добиваясь идеального сходства с оригиналами, сохраняя пропорции, чтобы в итоге сборки получилась уменьшенная копия нефтехимического гиганта.

Детская художественная школа №1 Нижнекамска получила от компании грант на реализацию проекта «Что такое Нефтехим?»

После этого в типографии напечатали 200 экземпляров игры-конструктора «Что такое Нефтехим?». Макеты раздали в нижнекамские школы. Теперь ученики пятых классов с помощью молодых сотрудников предприятия или родителей смогут собрать «свой завод» в преддверии Дня химика, попутно знакомясь с историей производства, направлениями его работы, перспективами развития.

В Нижнекамске также было инициировано несколько проектов, направленных на повышение качества образования:

— Со школьной скамьи нужно готовить наших будущих специалистов. С 8-го класса мы погружаем ребят в нашу корпоративную культуру, помогаем определиться с будущей профессией. Школьники занимаются проектной деятельностью, а также подготовкой по нашим профильным направлениям. То есть мы помогаем им определить свою дальнейшую траекторию, — пояснила главный эксперт корпоративного университета СИБУРа Наталья Черных.

Так, в 2021 году в рамках системы «школа — колледж — вуз» в школе №36 и лицее №37 открылись «Нефтехим-классы» для учеников 8—9-х классов. Дальнейшее развитие эта инициатива получила в 2022 году, когда в лицеях №35 и №24, гимназии №2 и школе №27 заработали СИБУР-классы для учащихся 10—11-х классов.

В современном мире детям важно развиваться в разных сферах: только так они смогут найти то, что их всерьез заинтересует — иностранные языки, точные науки, программирование или что-то еще. Для этого необходимо, чтобы дети могли получать качественные знания не только в столице, но и в регионах.

В Нижнекамске также было инициировано несколько проектов, направленных на повышение качества образования

В Нижнекамске ведется работа в этом направлении: при финансовой поддержке СИБУРа была открыта полилингвальная школа «Адымнар». На ее базе в 2022 году компания организовала образовательный фестиваль STEAMFEST, участниками которого стали 5 500 школьников Нижнекамска. За два дня юные исследователи посетили мастер-классы и погрузились в мир науки и современных технологий на лекциях и интерактивных занятиях, а более 150 учителей Нижнекамска приняли участие в мастер-классах от лучших российских педагогов-практиков.

Понимая, что детям важно учиться в комфортных условиях, в 2022 году организаторы «Формулы хороших дел» помогли обновить кабинеты физики и химии в школах №1 и №2 небольшого поселка городского типа Камские Поляны. В классах появилось новое оборудование, химические реагенты, сделан ремонт.

Культурные проекты для юных жителей Нижнекамска

Благодаря поддержке инициатив социальных организаций Нижнекамска и привлечению проектов федерального уровня у детей и взрослых города появляется больше возможностей для проведения интересного досуга. Некоторые мероприятия привлекают не только нижнекамцев, но и гостей из других городов.

Знаковым событием в жизни города стал литературный фестиваль «Сила слова». Взрослых и маленьких читателей ждали встречи с любимыми авторами — Андреем Усачевым, Денисом Драгунским, Ниной Дашевской. В книжном маркете можно было приобрести литературные новинки ведущих российских издательств: «Самокат», «Альпина Паблишер», «Карьера Пресс», «Розовый жираф», «Абрикобус» и «КомпасГид». На фестивале встретились горожане разных поколений, которых объединила любовь к чтению.

Знаковым событием в жизни города стал литературный фестиваль «Сила слова»

По инициативе «Дома народного творчества» и при поддержке СИБУРа в этом году прошла «Неделя театра нефтегазохимических городов России». На трех площадках показали 16 разножанровых спектаклей, в том числе и для детской аудитории. За неделю театры посетили 6 866 зрителей. А юные актеры из школьных театров города смогли встретиться с профессиональными артистами, которые поделились с ребятами секретами мастерства.

Культурно-образовательные программы помогают детям лучше узнать свою историю, познакомиться с традициями родного края. Так, юные музыканты из детской музыкальной школы №1 сыграли серию бесплатных концертов в школах Нижнекамска для популяризации музыкальной культуры народов Татарстана.

В 2023 году развитие городского культурного пространства продолжится. Для всех, кто хочет научиться рисовать акварелью, акрилом и пастелью, откроются студии Draw&Go. На фестивале «Знаковое место» можно будет поучаствовать в создании авторских арт-объектов, интерактивных перформансах.

Открываем спортивные таланты

Детям и подросткам важно иметь возможность активно заниматься спортом, проявлять свои таланты, совершенствоваться и ставить новые рекорды. Чтобы помочь молодым людям из Нижнекамска реализовать свой потенциал, «Формула хороших дел» совместно с федеральными партнерами организует масштабные спортивные события.

Например, этой зимой в нашем городе состоялся лыжный марафон, который собрал 290 спортсменов из девяти регионов России. Они преодолели дистанции 5, 15 и 30 км. Первооткрывателями лыжного старта стали юные спортсмены, а самой маленькой участницей — пятилетняя Агата Клипачева.

В 2023 году в Нижнекамске прошли и другие спортивные программы. Например, в ходе проекта «Школа баскетбола» состоялись отборочные тренировки, в которых приняли участие юноши 14—16 лет и девочки до 14 лет. Те, кто продемонстрировал высокие результаты во время отборов, летом отправятся в спортивный лагерь #SIBURCAMP, где юные спортсмены смогут тренироваться под руководством ведущих тренеров страны. Лучшие игроки по итогам занятий в лагере получат приглашения на просмотровый сбор в один из ведущих российских баскетбольных клубов.

«Формула хороших дел» совместно с федеральными партнерами организует масштабные спортивные события

Одновременно в рамках «Школы баскетбола» работала образовательная программа для тренеров и учителей физкультуры из Нижнекамска — они познакомились с передовыми методиками обучения баскетболу, узнали, как организовать спортивную секцию, проводить мероприятия.

Для молодых спортсменов города организовали «Школу футбола». Юноши и девушки, которые занимаются этим видом спорта, хотят раскрыть свой талант, повысить мастерство и иметь возможность развиваться, стали участниками отбора. Лучшие из них также поедут в профильный лагерь #SIBURCAMP. Следить за ходом этих спортивных проектов можно в группе ВК.

Полезные экопривычки с детства

Вопросы экологии по-прежнему остаются в фокусе внимания бизнеса. СИБУР не только организует крупные программы по улучшению состояния окружающей среды, экологическому просвещению, но и поддерживает локальные инициативы в этой сфере. Чтобы привлечь внимание детей и молодежи Нижнекамска к важности природоохранной темы, в рамках «Формулы хороших дел» был инициирован ряд проектов.

На базе Детского эколого-биологического центра открыли мастерскую ресайклинга по переработке пластика. Записаться на занятия в ней могут все школьники города, а также учащиеся спортивных школ. На уроках ребята видят полный цикл переработки пластиковых крышечек и своими руками создают новые предметы из вторсырья — брелоки, игрушки, различные предметы быта и даже посуду. С момента открытия в мастерской побывали более 800 детей и подростков.

Вопросы экологии по-прежнему остаются в фокусе внимания бизнеса

На средства гранта в Нижнекамске была проведена акция «Родился ребенок — посади дерево». В ее ходе мамы, папы, дедушки, бабушки и, конечно же, дети высадили 300 деревьев на улице 30 лет Победы. Для каждого дерева были подготовлены именные таблички, благодаря которым семья сможет найти свой саженец и ухаживать за ним в будущем. Посадка саженцев прошла в день рождения Нижнекамска — так жители сделали символический экоподарок родному городу.

Учащиеся нижнекамского лицея №37 разработали проект «Моя чистая среда — планета Земля», в ходе которого дети узнают, зачем нужно сортировать отходы, какие возможности открывает переработка вторсырья. Важно, что его авторами стали сами школьники.



Общество равных возможностей

Развитие инклюзивной среды, где равные возможности есть у всех, — еще одно условие для комфортной жизни в городе. Недавно в Нижнекамске прошли мотивационные встречи из цикла «Ты можешь всё!». Семьи из нашего города, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, встретились с чемпионом мира по паралимпийскому фехтованию Николаем Лукьяновым, руководителем общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан» Михаилом Четвертаковым (г. Дзержинск, Нижегородская область). Участники получили заряд энергии и мотивацию, чтобы развиваться, идти вперед, сделать свою жизнь более насыщенной и активной.

В рамках проекта «Ты можешь всё!» создан инклюзивный блог «Город возможностей», который объединил людей с инвалидностью и без нее. Они решили сформировать представление об инклюзии как о позитивном тренде, а об инвалидности — как о возможном ресурсе. В блоге публикуются обучающие материалы по репрезентации инвалидности в социальных сетях, обсуждаются лучшие практики инклюзивных проектов. Участники сообщества рассказывают свои истории и получают информацию об инклюзивных событиях. Осенью 2022 года для членов сообщества организовали блог-тур в Москву, в котором приняли участие в том числе и блогеры с инвалидностью из Нижнекамска.

В рамках проекта «Ты можешь всё!» создан инклюзивный блог «Город возможностей», который объединил людей с инвалидностью и без нее

Также компания поддерживает инклюзивные инициативы своих волонтеров. Например, ведущий социолог «Нижнекамскнефтехима» Роза Закирова с коллегами организовала проект «Вместе с мамой», чтобы поддержать детей с ОВЗ и их родителей, — ведь успех реабилитации ребенка в значительной мере зависит от настроения и самочувствия мамы. Дети и взрослые вместе стали участниками мастер-классов, отправились на экскурсию по городу, покатались на теплоходе. А ребят, которые проходили лечение в стационаре и не могли сами посетить мероприятия, навещали аниматоры — позитивный настрой помогает быстрее преодолеть болезнь.

Практики добрых дел: волонтеры и дети

Частью активного городского сообщества стали волонтеры. Неравнодушные сотрудники предприятия могут представить проект на волонтерский конкурс — СИБУР поддержит идею грантом, а коллеги помогут в реализации. Важно, что в добрые дела вовлекаются также дети и подростки: они видят, как своей инициативой можно изменить мир к лучшему и перенимают опыт волонтерства от взрослых как полезную привычку.

В ходе волонтерских акций работники предприятия и жители города вместе очищают от отходов берега рек и озер, проводят патриотические мероприятия, помогают животным, вносят свой вклад в развитие инклюзивного общества. Конечно, многие из этих мероприятий адресованы маленьким жителям города.

Например, сотрудница «Нижнекамскнефтехима» Екатерина Сидорова организовала проект «Красивая река — чистые берега», в ходе которого волонтеры не только убирают мусор на берегах Камы, но и проводят важную эколого-просветительскую работу со школьниками, организуют мероприятия в поддержку охраны окружающей среды.

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Участники проекта «Экотурнир с пользой» собрали более 37 тысяч крышек от пластиковых бутылок и отправили их на вторичную переработку. Чтобы заинтересовать школьников, автор «Экотурнира» Ренат Нигматуллин организовал шашечный турнир среди школ города. Шашками на этих соревнованиях служили пластиковые крышки от бутылок.

Работа с детьми ведется по разным направлениям. В частности, их учат помогать тем, кто нуждается в этом, проявлять внимание к окружающим. Так, в рамках проекта «Добрая открытка» школьники под руководством волонтеров создавали свои авторские открытки и дарили их одиноким людям старшего возраста, детям, проходящим лечение в больницах, к 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая, Дню пожилого человека, Дню защиты детей, юбилеям, дням рождения и другим датам.

Почему такие инициативы значимы для Нижнекамска? Постепенное решение небольших локальных задач, дополнительные возможности для жителей города формируют новый социальный ландшафт. Важно, что участниками ряда проектов становятся дети — в будущем именно они станут лидерами тех системных позитивных изменений, которые помогут изменить к лучшему «лицо» города, региона и страны в целом.

