Валерий Поканинов: «В девяностые на трибунах в Воронеже собиралась сотня болельщиков»

Как поднять востребованность выпускников спортивных вузов

Фото: из личного архива Валерия Поканинова

Во второй части интервью с заведующим кафедрой Поволжского университета спорта Валерием Поканиновым мы погрузились, большей частью, в воспоминания о его судейской карьере. Спортивная редакция «Реального времени» поинтересовалась событиями дефолтного 1998 года, поговорили о первом тренере Рашида Рахимова и футбольной команде во времена ректорства Олега Матыцина.



«Судьба выпускников — тема благодарная»

— Валерий Борисович, ранее вы затронули судьбы наиболее известных выпускников вуза, но не упомянули тех, кто остался в Татарстане.

— Касаемо футбола, назову тренеров Артема Васёва, Руслана Тимеркаева, Азата Шамсутдинова, Артура Гайнуллина, Олега Захарова и названного тобой Игоря Рогачевского, которые работают в созданных ими футбольных школах, большое количество тренеров, работающих по академиям «Рубина», «Нефтехимика», «Ак Барса», спортшколам. Анатолий Винокуров и Антон Мельников трудятся в тренерском штабе женской команды «Крылья Советов» из Самары.

У нас наметилась такая тенденция, что мы сейчас активно отправляем студентов выпускных курсов в районы республики, на преддипломную практику, отсюда и их востребованность по окончании вуза. Особенно это касается хоккея, поскольку по всей республике функционирует 52 хоккейных площадки. Чтобы не быть голословными, недавно только ездили в Кукмор, Пестрецы, Тюлячи, не говоря уже о прохождении практики в Зеленодольске. Эта тема — судьба выпускников — она благодарная, взять хотя бы пример, как мы проводили научно-практическую конференцию в Москве, посвященную 50-летнему юбилею кафедры футбола ГЦОЛИФК, а затем ужинали в ресторане, хозяином которого является бывший студент кафедры футбола под руководством всем известного футбольного менеджера Андрея Лексакова. И вот его выпускник, хотя и не стал профессионалом в спорте, но добро помнит, поэтому сделал это для родной кафедры бесплатно.

— Когда вы уезжали на первый тур в Ессентуки, я просил вас поинтересоваться историей странного поражения местной команды в чемпионате России со счетом 0:15.

— Я общался с наставником этой команды, но могу сказать только то, что «Ессентуки» расформировали.

«Ессентуки». Фото: vk.com/ffcessentuki

— Ну, наверное, для того, чтобы они не проиграли еще крупнее — 0:17, чтобы соответствовать главному бренду города минеральной воде «Ессентуки-17».

—Не знаю (смеется). Зато освободилась арена для наших стартов, там и раздевалки очень приличные, поскольку сам стадион был построен в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года и служил базой для сборной Нигерии. Сам городок курортный, хорошее местечко, в местной команде ранее поиграл мой воспитанник по тольяттинской «Ладе» Павел Соломатин, 1993 года рождения, который ярко начинал, был в Академии «Спартак», затем провел несколько сезонов в московском «Динамо», но затем мы вынуждены затрагивать те самые проблемы с пробелами в воспитании, о которых говорили ранее.

«В спортивной науке образовался возрастной провал»

— Соломатина вы готовили в Тольятти, а кого выпустите в этом году из университета?

— Это и хоккеист Матвей Уткин, который в составе нижегородской «Чайки» выиграл Кубок Харламова, и футболист Владислав Микушин, которого в свое время наставник «Рубина» Курбан Бердыев называл будущим казанского клуба, и две девушки, Энже Гарипова и Елизавета Горюнова, которые стали чемпионками по хоккею на траве из «Ак Барс-Динамо», и Татьяна Белозерцева, чемпионка России в синхронном фигурном катании.

Единственное, проблемой выглядит то, что мало кто идет в спортивную науку. По сути, замечаем, что образовывается некий возрастной провал. И это непонятно даже с личной точки зрения, поскольку ранее мы, если понимали, что не получилось достигнуть высот в профессиональной сфере, то можно попробовать, образно говоря, зайти в профессию из другой двери — научной. Вспоминая мою карьеру, скажу, что я играл в футбол на чемпионате Калмыцкой АССР, был на сборах в сильнейшей команде республики «Уралане» из Элисты и параллельно учился в аспирантуре, посвятив спортивной педагогике всю жизнь. Но и футбол не оставил, поначалу став профессиональным судьей, затем инспектором футбольных матчей, попутно занявшись селекцией для футбольного «Спартака». Сейчас же принято довольствоваться малым, идти по этой стезе, пока она не закончится. Хорошо, если успешно, а если в итоге упрется в тупик?

Если говорить о хоккее, то еще один наш выпускник Амаль Галимзянов выбрал судейскую карьеру, задействован на играх ВХЛ. Кстати, из моей судейской карьеры вспоминается эпизод, который пришелся на дефолт.

Матвей Уткин. Фото: hc-chaika.ru

— Интересно, расскажите, пожалуйста.

— 1998 год, я в судейской бригаде, которая должна поехать в Нижний Новгород на матч местного «Локомотива» с майкопской «Дружбой», который определял выход в высшую лигу. Мы приехали в аэропорт «Шереметьево», где моментально взвинтили цены на все продукты, так что мы даже элементарно перекусить не могли. А игра предстояла тяжелая, поскольку с «Локомотивом» работал Валерий Овчинников, легендарный Борман, а ему противостоял крайне неуступчивый Софербий Ешугов. К счастью, у нас билеты были куплены заранее, иначе мы просто не выжили бы в том аэропорту на наши минимальные суточные.

«Все ждали, что в высшую лигу выйдет Саратов, а вышел Нижний»

— А это не 1999-й, когда Борман заявил, что готов озвучить клубный бюджет на год, поскольку, по его словам, они получали копейки по сравнению с другими командами.

— Нет, 1998-й, поскольку тогда уже все ожидали, что в высшую лигу выходит саратовский «Сокол», которому оставалось сделать последний шаг, выиграв в Омске, но он там на заснеженном поле не смог обыграть местный «Иртыш». В итоге «Локомотив» и вышел вместе с раменским «Сатурном».

— Да-да, помню, мы ездили тогда в Раменское с «Рубином», получили там 0:3 и прогулялись по местному лесочку...

— …Куда вывозили проштрафившихся со словами: «Выбирай себе дерево, на котором мы тебя повесим».

— Точно. Там еще хоккейный Подольск был точно в такой же ситуации и игравший в нем казанский воспитанник Александр Виноградов тоже оказался в угрожающей ситуации, когда Подольск проиграл ЦСКА, вылетел из Суперлиги, и местные авторитеты пришли разбираться с хоккеистами в раздевалку. Правда, Виноградов сказал мне тогда в интервью, что в этот момент уже принимал душ. Легендарные 90-е, которые кое-кто сейчас называет «святыми».

— Я в эти «святые» еще вспоминаю матч в Воронеже, где «Факел» принимал челнинский «КАМАЗ». За «Факел» Валерий Шмаров доигрывал, кудрявый Геннадий Семин бегал, который потом с «Рубином» в высшую лигу вышел. Челнинцы еле-еле на игру приехали, а у них итак уже две неявки было, в итоге — 1:3 сгорели на глазах у порядка ста человек на трибунах. Они вылетели во вторую лигу.

Церен Балзанов. Фото: riakalm.ru

«Каким был первый тренер Рашида Рахимова»

— Да, в тот сезон еще «Нефтехимик» вылетел, причем тогда было повторение нынешнего сезона, поскольку все три команды играли в одной лиге. Вот вы сказали, что в Воронеже на трибунах было сто человек, а сейчас их более двух тысяч на выезды отправляется. Только вот нынешние времена почему-то никто не называет «святыми». А тогда еще, напомню, была команда САК.

— Да, «СпортАкадемКлуб» из Москвы, команда уже упомянутого мной Андрея Лексакова. А на тот момент ректором был Валерий Кузин, который создал еще и баскетбольную команду. Но полностью студенческой ту футбольную команду нельзя назвать, хотя там и играли студенты института физкультуры, но это был совсем другой студенческий футбол. Я же сам был задействован еще в Элисте, когда работал в местном университете, то мне доверили студенческую команду, которая должна была играть финал в Костроме, но почему-то не общества «Буревестник», а ЦС «Спартак». А уже в Тольятти на мне был студенческий мини-футбол.

— Ранее, затронув проблемы в воспитании, хотелось бы напомнить и об успехах в воспитании, через судьбу одного из тренеров нынешнего наставника «Рубина» Рашида Рахимова.

— Да, припоминаю, что ты просил меня поделиться воспоминаниями о знаменитом тренере по боксу Церене Балзанове, у которого тренировался Рашид Маматкулович до того, как перешел в футбол. В целом я немного могу добавить к тому, что известно, как семья Балзановых была репрессирована, как и все калмыки. Его родители оказались в Средней Азии, а мои в Сибири, и мои старшие брат и две сестры родились в Красноярском крае, кстати. Что касается Балзанова, то он жил в Душанбе, занимался боксом, а по приезду в Элисту работал с будущим олимпийским вице-чемпионом Раимкулем Малахбековым, который переехал вслед за ним из Душанбе. Его я помню, двукратный чемпион мира и Европы, гордость Калмыкии до появления там «Уралана», развития шахмат, а теперь еще и кикбоксинга. Кстати, Балзанова и нынешнего главу Калмыкии Бату Хасикова, известного в прошлом кикбоксера и каратиста, объединяет то, что у обоих мамы — татарки. При этом Хасиков в единоборства пришел, уже после того, как в раннем детстве позанимался футболом.

Возвращаясь к боксерского прошлому Рахимова, отмечу, что это была достаточно распространенная история, поскольку ранее дети приходили в футбол самостоятельно, лет в 10, к тому времени уже успев позаниматься чем-то. Это подтверждали многие тренеры школы тольяттинской «Лады», которые говорили, что не ходили по школам, а сами дети зачастую приходили на стадион и проходили отбор в группы занимающихся. Тем не менее это помогло воспитать большое количество футболистов, известных по всей России.

Джудат Абдуллин