Ушел Красных, уходит и эпоха

В плавании Татарстана своих все меньше, вся надежда теперь на «легионеров»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани завершился чемпионат России по плаванию и собирается стартовать чемпионат страны по синхронному плаванию. «Плавательная Акватика», утратив статус отборочного тура перед крупными международными стартами, утеряла всю прелесть, превратившись в местечковый турнир, считает корреспондент спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Смена составов: безболезненная у сборной России и заметная у Татарстана

Президенту федерации плавания России Владимиру Сальникову определенно не везет. В кои-то веки у него подобралась сборная мирового уровня, которая легко пережила синдром послеолимпийской смены поколений. Без Владимира Морозова и Юлии Ефимовой, Антона Чупкова и Вероники Андрусенко наша плавательная дружина претендовала бы на самые высокие места на июльском чемпионате мира в японской Фукуоке, но будет смотреть уже второй ЧМ по телевизору.

А вот хозяева воды свою смены поколений ощутили очень жестко. Во время чемпионата страны заявил об уходе из спорта Александр Красных, не было на чемпионате четы Андрусенко, Григория Тарасевича, местная звездочка Рената Гайнуллина теперь представляет спортшколу №3 Калининского района Санкт-Петербурга, чьих тренеров поздравляли со вторым (первым) местом спортсменки. На дистанции 200 метров баттерфляем она финишировала второй, но чемпионкой стала Анастасия Шкурдай из Беларуси, выступавшая на открытом чемпионате России вне зачета.

В итоге у Татарстана только золото местной звездочки Софьи Дьяковой на 400 метров вольным стилем, Альметьевец Эдуард Валиахметов «традиционно» стал призером в комплексном плавании, на этот раз на 400 метров. Плюс два серебра Андрея Минакова, питерца, обучающегося и тренирующегося в Америке. Его приглашение в нашу сборную, это повтор сценария с омичом Григорием Тарасевичем, который также учился и тренировался в США, а выступал за Татарстан.

Минаков, как и другая звезда мирового плавания Евгений Рылов, пока объективно не в лучшей форме, иначе он собрал бы все медали в баттерфляе, но, надо отдать ему должное, он отработал все эстафеты за сборную Татарстана. И 100 и 200 метров вольным стилем, которая без Красных, Андрусенко, заметно осиротела, и сейчас мы без медалей в этой эстафете, впервые за долгое время. Минаков также плыл в «серебряной» эстафете 4 х 100 м комплексным плаванием, где выступал и спортсмен СК «Синтез» Николай Зуев, а также Валерия Саламатина и Ралина Гилязова. Ралина, спортсменка 2007 года рождения, внушила оптимизм своим 5-м местом на полтиннике брассом, как и ее сверстница Анастасия Колпакова на 200 метров баттерфляем, но больше и отметить нечего. Еще два «легионера», Саламатина и Дарья Устинова, отбирались в финалы, были четвертыми-пятыми, что медалей не принесло, не то чтобы позволило отобраться на крупные международные старты сезона, которых мы лишены.

1 / 34 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Вот и спортсмены побежали

Уход Красных, можно сказать, завершил восьмилетнюю эпоху татарстанского плавания, начатую домашней Акватикой-2015. Уже нет в спорте ее участницы Ирины Приходько из Челнов, ушли Никита Королев, Глеб Карасев, Эмиль Мухаметзянов, не был заявлен на домашний старт Егор Куимов.

Между тем два пловца заявили о своем желании перейти в составы других сборных, а именно, Анастасия Кирпичникова, уже долгое время живущая и тренирующаяся во Франции, и Марк Николаев, который готов рискнуть побороться за место в сборной Австралии.

Это далеко не первые потери, с учетом ранее названного ухода Софьи Просвирновой, шорт-трек, в состав сборной Дании, гребцов Николая Пименова (Сербия) и Анны Пракатень (Узбекистан). У каждого своя история. Просвирнова замужем за датчанином, за которого вышла замуж еще в 2021 году. Она, кстати, участвовала уже на трех Олимпиадах, поскольку в домашнем Сочи-2014 дебютировала, будучи 15-летней. Пракатень — уроженка Беларуси, сборная которой также отстранена. Николай Пименов, сын вице-чемпиона Олимпиады-1980 Юрия Пименова, уже пережил отстранение от Олимпиады в Токио-2020. Он входил в экипаж четверки парной, вместе с казанцем Артемом Косовым, а также Никитой Моргачевым и Павлом Сориным, которых незадолго до Олимпиады отстранили из-за мельдония. Поначалу федерация заменила Моргачева и Сорина на Никиту Еськина и Александра Матвеева, но позже отказались от олимпийской квоты. В итоге Пименова легко можно понять, впрочем, как и Косова: российская гребля на протяжении двух олимпийских циклов не могла навести порядок в сборной.

Федерации спортивных единоборств России оказались самыми «здоровыми»

СВО позволила провести своеобразный «аудит» и выяснить, что в некоторых видах спорта наши позиции были крайне переоценены. Например, в ФИНА, которая одной из первых лишила Россию права на проведения ЧМ-2025, хотя еще предстоял чемпионат мира нынешнего года. Даже баскетбол свое решение об отстранении россиян на столь длительный срок принял только сейчас, когда сборные отстранили не только от Олимпиады, но и от ЧЕ-2025.

Нельзя сказать, что руководство российского спорта устранилось от решения проблем. 29 апреля в Каракасе и Ла-Гуайре (Венесуэла) завершатся V Боливарианские игры АЛБА, в которых принимали участие около 3 500 спортсменов из 10 стран региона ( Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминикана, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, плюс две южноамериканские страны Боливия и Венесуэла). К счастью, в своем «вхожденческом» прошлом, Россия успела стартовать на подобных играх еще в 2007 году, и нынешнее участие не выглядит как будто мы там стартуем от полной безысходности. Нет, мы стартуем там, где нас рады видеть.

Фото: kremlin.ru

Опытным путем доказывается, что наиболее крепкие позиции у России оказались там, где международные федерации под контролем. Либо там в руководстве патриотично настроенные россияне (тут есть и отрицательный пример в стрельбе, которой руководил российский олигарх), и даже покинувший свой пост Алишер Усманов оставил в «наследство» федерацию, принимающую пророссийские решения.

И снова об Ассоциации развития хоккея исламских стран

Тем важнее выстраивать взаимоотношения в тех международных организациях, которые созданы либо создаются непосредственно с российским участием. И тут крайне несвоевременно выглядит отказ от участия в футбольном турнире с азиатскими сборными из Центрально-Азиатской ассоциации. Отказ, прокомментированный генсеком РФС Максимом Митрофановым, обоснован якобы загруженностью российских футболистов. Чем таким они «загрузились», полностью лишившись международного сезона, стратеги из РФС не стали объяснять.

Сам отказ в целом не страшен, российский футбол не спасет ни отказ в международных стартах, ни участие в них. Правда, здесь хотелось бы полной ясности: готовы люди работать в сложившихся условиях, например, играть товарищеские матчи со сборной ОАЭ в пляжном футболе, кстати, там и в мини-футболе много сильных сборных из дружественных России стран, либо оставаться в прошлой парадигме «вхожденчества».

Напоследок снова напомним об Ассоциации развития хоккея исламских стран, один из членов которой триумфально прошел турнир второго дивизиона в Турции. Сборная ОАЭ, дебютант соревнований на подобном уровне, выиграла все пять матчей, причем, сам факт выхода в первый дивизион пришелся на окончание святого для мусульман месяца Рамадан. Спортивная редакция «Реального времени» поздравляет сборную ОАЭ, в составе которой играли по три россиянина, беларуса и один казахстанец. Не исключено, что с этим достижением их поздравит и собственно руководство Ассоциацией. Где-нибудь в 2024 году, во время проведения следующего турнира под очередное катание Загитовой и пение Хабиба.

Фото: hchumo.uz

Последним из членов Ассоциации развития исламского хоккея стартует Казахстан

Между тем Турция, хозяйка турнира, который триумфально выиграла сборная ОАЭ, за год СВО стала настоящим «хабом» для российского хоккея, поскольку туда хлынул поток российских хоккеистов. Даже с учетом того, что количество команд в местной лиге сократилось с восьми до шести, россиян там стало больше.

На нынешней неделе раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Узбекистан, страну еще одного участника Ассоциации, чей хоккейный флагман ХК «Хумо» провел последний сезон в открытом чемпионате Казахстана, где собирается стартовать и в будущем, не собираясь возвращаться в ВХЛ, где провел один неполноценный сезон, прерванный коронавирусом.

Состав местного ХК «Хумо» практически полностью из россиян, но формирование сборной Узбекистана пока не происходит, поскольку между нашими странами нет двойного гражданства, и играть за местную сборную практически некому. Забегая вперед, отметим, что в Казахстане ранее было принято решение об отказе от двойного гражданства, и перед предстоящим чемпионатом мира в высшем дивизионе сборная понесла огромные потери. За сборную готов играть уроженец Москвы Дмитрий Гурков, но отказались уроженцы Казахстана Леонид Метальников и Антон Сагадеев (Темиртау), а также играющие в России Павел Акользин, Алексей Маклюков и выступающие в Казахстане Егор Петухов и Дмитрий Шевченко. Эта пятерка родилась в России и не готова отказываться от родного паспорта.

Остается непонятным, как Казахстан будет решать проблемы с двойным гражданством у канадцев Волка, Дитца, Блекера и шведа Сведберга.



Джаудат Абдуллин