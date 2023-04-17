СКА вновь мимо финала, перекрестный плей-офф в следующем сезоне и возвращение «Лады»: дневник Кубка Гагарина

Что происходит в финальной части сезона КХЛ

Решающая стадия сезона стартует сегодня в Казани, где в финале Кубка Гагарина сойдутся «Ак Барс» и ЦСКА. Однако в лиге уже провели итоговый совет директоров, где огласили ряд серьезных изменений в следующем сезоне. Перекрестный плей-офф, возвращение «Лады» — главные из них. А СКА тем временем ничего менять не собирается, даже несмотря на вылет в финале Запада. О главных итогах недели в КХЛ — в материале.

ЦСКА снова выносит СКА. И ради чего все это было?

Безоговорочное лидерство в общей турнирной таблице КХЛ с огромным отрывом от всех остальных — 105 очков набрали питерцы по итогу регулярного чемпионата. На секундочку, у «Ак Барса», который будет выступать в финале Кубка Гагарина, всего 91 очко. 36 специалистов в тренерском штабе и три полноценных тренера, каждый из которых мог бы возглавить клуб КХЛ на скамейке и длиннющий ростер игроков, из которого можно было бы составить две команды. Все это о петербуржском СКА, который бесславно вылетел в финале Западной конференции от своих «коллег» из Москвы — ЦСКА.

Это уже шестой раз подряд, когда московские «армейцы» оставляют без финала питерских, а это уже серьезный симптом. Главный тренер и по совместительству генеральный менеджер клуба Роман Ротенберг после поражения в шестом матче серии выдал большой пламенный спич, где разъяснил причину вылета в нынешнем сезоне, а заодно и пообещал, что вскоре команды поменяются местами, ведь чемпионское окно ЦСКА скоро должно закрыться.

«Для меня это второй финал конференции в качестве главного тренера, и уже в этом финале мы увидели улучшения. ЦСКА — это команда, которой нельзя давать создавать шансы. Там мастера высокого уровня, это очень сильный соперник. У них костяк не меняется. Мы также будем усиливать наш костяк. Мы понимаем, как побеждать. В это же время у ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас только открывается. У нас молодая команда, и мы смотрим только вперед.

ЦСКА 6 лет строил эту команду. Я помню, что, когда мы только начинали свою серию, у них еще Квартальнов был главным тренером. У них ничего не поменялось с системы Квартальнова. Система оттачивается годами. Когда нюансы уже работают на автомате. Мы тоже оттачиваем детали своей игры. Два года мы их оттачиваем», — заявил Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.

Фото: cska-hockey.ru

База, которую выдал наставник СКА имеет под собой почву, но кажется специалист так и не готов принять, что он и сам немного заигрался в главного тренера. Его сравнения с карьерой Жозе Моуринью в футболе могли бы иметь место, вот только португалец творил свои победы сам, а Роман Борисович опирается на десятки помощников и тем не менее не всегда готов объяснить те или иные решения на льду. Кажется, стоит передать эту позицию профессионалам и сконцентрироваться на менеджерской деятельности. Тем более на этом поприще у Романа Ротенберга все получалось достойно.

Перекрестный плей-офф со следующего сезона. А зачем?

Сегодня, когда в финале Западной конференции уже шестой раз встретились СКА и ЦСКА, решение организовать перекрестный плей-офф в Кубке Гагарина выглядит как попытка разбить, наконец, эту тенденцию и сделать плей-офф на Западе непредсказуемым. Но есть другая точка зрения: якобы некие силы из северных широт пролоббировали перекрестный плей-офф, чтобы ЦСКА и СКА встречались не раньше финала Кубка Гагарина.

Так или иначе, идея смешать всех в Кубке Гагарина не выглядит удачной. Хотя бы уже потому, что плей-офф Востока и был таким интригующим и интересным, что здесь давным-давно сложились свои локальные принципиальные противостояния. Чего стоит только «зеленое дерби», которое притягивало к себе внимание со всей карты Континентальной хоккейной лиги. Уже стало классикой противостояние «Ак Барса» с «Авангардом», а также сибирское дерби между «Сибирью» и «Авангардом». Шарм Восточной конференции с ее непредсказуемостью и напряжением между клубами — тонкая материя, которую легко нарушить, но потом будет очень сложно воссоздать снова.

Фото: hctorpedo.ru

На Западе тоже постепенно складывались неплохие традиции. Отличные выезды в Москву в нынешнем сезоне получались у болельщиков нижегородского «Торпедо», которые едва ли не на четверть заполняли арену «Динамо». Поэтому такой ход не может находить отклика именно у болельщиков. А ведь у нас именно ради них и существует хоккей как шоу, не правда ли?

Президент КХЛ Алексей Морозов отмечает, что только восемь клубов были против такого формата, вот только никто не спрашивал у поклонников этих клубов.

«У нас давно поднимается эта тема. Мы долго работали в этом году над проведением опросов по данной теме, собирали различные мнения. Сейчас ФХР должна утвердить состав участников, и следующим этапом будет утверждение системы проведения плей-офф. По этому плану плей-офф станет перекрестным со второго раунда. Большинство проголосовало за этот вариант. Восемь клубов не поддержали идею. Теперь ФХР должна утвердить структуру проведения чемпионата», — заявил руководитель Континентальной хоккейной лиги.

Надеемся, что в Федерации хоккея России найдут аргументы, чтобы не принимать формат перекрестного плей-офф со второго раунда и переубедят КХЛ в необходимости такой реформы.

Фото: hclada.ru

«Лада» возвращается спустя 5 лет

Есть и положительная новость, пришедшая с того же совета директоров КХЛ, где и приняли новый формат плей-офф. Тольяттинская «Лада» все-таки возвращается в Континентальную хоккейную лигу спустя 5 лет своего отсутствия. Более того, в Самарской области обещают выделить неплохой бюджет для своего клуба в сумме 1,4 миллиарда рублей, а это значит, что в Восточной конференции конкуренция только уплотняется.

Вообще исключение первого не московского чемпиона России в истории изначально выглядело странно. Тогда еще при Дмитрии Чернышенко был принят некий план развития лиги, в котором было прописано, что в КХЛ слишком много клубов и от этого размывается качество хоккея. Некая зарубежная аналитическая компания разработала даже целую систему, по которой определялись клубы-аутсайдеры, которые не соответствуют критериям лиги, и которых нужно будет удалить из КХЛ даже освободить место под новые иностранные команды. Таковыми оказались «Лада» и новокузнецкий «Металлург». Как показало время, клубы из КХЛ и сами стали постепенно исчезать — кто по политическим причинам, кто по финансовым и лиге уже наоборот стало недоставать интересных команд.

Тольяттинцы тем временем пока только решают основные вопросы для выступления в КХЛ. Еще неизвестно, кто будет главным тренером «автозаводцев». Есть проблемы и к электронной базе игроков ЦИБ. Генеральный директор клуба Александр Чеботарев сейчас ищет способы наиболее «гладко» синхронизировать базу ВХЛ с базой КХЛ.

Зато уже известно, что на арене «Лады» будет обновлена инфраструктура под КХЛ. Тут установят новый видеокуб, обновят камеры для хороших телетрансляций, да и с постоянными проблемами со льдом должны что-то сделать. Ждем возвращения самобытного клуба в КХЛ, очередь ща «Кузней»!