«Персонал всегда готов к нештатным ситуациям»: как специалисты АО «Сетевая компания» работают в паводок

Аварийный запас и ежедневные дежурства: как энергетики борются с половодьем

Фото: предоставлено АО «Сетевая компания»

Обычно зима в наших широтах длится до конца марта. Но в этом году она отступила гораздо раньше. А с учетом того, что средняя снеговая норма в Татарстане была изрядно превышена, половодье-2023 выдалось, как говорится, дружным и обильным. Коммунальные и дорожные службы перешли на режим повышенной бдительности. Особенно настороженно они наблюдают за населенными пунктами, которые стоят на реках и озерах. Специалисты АО «Сетевая компания» уже разработали план мероприятий по обеспечению надежной и безаварийной работы объектов электросетевого хозяйства. Подробности — в нашем материале.

Энергетики работают в усиленном режиме

АО «Сетевая компания» Республики Татарстан принадлежат объекты электросетевого хозяйства напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ. В любую погоду и в любое время суток, если случается авария или возникает нештатная ситуация, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Благодаря современным технологиям даже во время срочной замены или ремонта электрического оборудования длительность отключения энергии удается сократить до минимума — или даже совсем не отключать ее!

В период весеннего половодья энергетики переходят на усиленный режим работы. У них под надзором полный перечень объектов, за оборудованием на которых нужен особый контроль. Например, это касается переходов воздушных линий через реки, берега которых могут быть затоплены или размыты.

Чтобы работа электрооборудования была бесперебойной, энергетики каждый день обследуют сооружения в «опасных зонах», укрепляют откосы берегов, защищая опоры ЛЭП, расположенные в пойменных участках, от подмыва оснований или воздействия ледохода. Пристальное внимание уделяется и состоянию зданий. Так, крыши и отмостки нужно своевременно очищать от снега и наледи, а когда они полностью освобождены от «зимнего покрова», нужно проанализировать, насколько они деформированы и в каких восстановительных работах нуждаются.

Фото предоставлено АО «Сетевая компания»

«Весь аварийный запас района у нас!»

С приходом ранней весны работа кипит во всех филиалах компании. Так, например, в Зеленодольском районе республики только одних закрытых трансформаторных подстанций (ЗТП) насчитывается более 150 единиц. Сотрудники местного района электрических сетей уже убрали снег с крыш всех своих объектов и сейчас приступили к очистке ливневых стоков.

— В 2015—2017 годах в рамках капитального ремонта трансформаторные подстанции менялись, их установили на повышенные фундаменты. Также ежегодно проводится весенне-осенний осмотр, ремонт зданий и сооружений, в том числе крыш, — объясняет начальник электрических сетей Зеленодольского района Анвар Ахметзянов.

Одна из важнейших задач специалистов АО «Сетевая компания» в паводковый период — своевременно обеспечить резерв необходимых материалов, инструментов, техники, оборудования и вездеходного автотранспорта, чтобы оперативно устранять повреждения по мере их появления. Правда, как признается Анвар Ахметзянов, такой аварийный запас еще ни разу не использовался. Чрезвычайных ситуаций пока не возникало — заблаговременная подготовка и предупреждение аварий позволяют их избежать.

— Проходные и опорные изоляторы, автоматы, предохранители — все это у нас есть в аварийном запасе, и мы в любой момент можем выехать на место аварии во всеоружии. Есть у нас и запасные опоры: даже если допустить, что где-то в полях опору подмоет и она упадет, мы экстренно ее заменим. Весь аварийный запас района у нас имеется! — поясняет Ахметзянов.

Кроме аварийного запаса материалов, подготовлены и резервные источники электроэнергии — дизель-генераторные установки, чтобы быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, возникающие во время паводка. Даже если основной объект подачи электроэнергии будет выведен из работы, дизельный генератор обеспечит потребителей электроэнергией на время ремонта.

Фото предоставлено АО «Сетевая компания»

Специалисты обеспечены всем необходимым

«Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций АО «Сетевая компания» ежегодно проводит заседания, на которых разрабатывается план подготовки и прохождения паводкового периода, — рассказывает заместитель главного инженера по основным сетям филиала АО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети Ильдар Баязитов, — в соответствии с ним во всех филиалах и структурных подразделениях создаются свои комиссии, подготавливаются силы и средства, проводятся исследования объектов, определяются наиболее высокорисковые, которые требуют учащенного контроля», — перечисляет он.

В этом году, несмотря на быструю весну, таяние снега происходит постепенно, так что можно исключить излишние опасения. Но исключить риски — прямая обязанность энергетиков, поэтому в рамках противопаводковых мероприятий специалисты компании приводят в рабочее состояние дренажные устройства и средства водоотлива. На всех объектах откачиваются грунтовые и талые воды из кабельных каналов и технических колодцев, расположенных в низинах. При этом к мероприятиям привлекается спецтехника, а также используется ручной труд. Иногда лопата становится главным инструментом, когда нужно отвести талую воду от оборудования, как вот здесь — на подстанции «Зеленодольская».

Фото предоставлено АО «Сетевая компания»

Ситуация у водоемов контролируется ежедневно

Паводок опасен и тем, что если какую-либо подстанцию затопит, то возникает риск короткого замыкания на линии. Особенно это касается объектов, которые находятся рядом с руслами рек. В Приволжских электрических сетях это пересечения с Волгой, Камой, Вяткой, Мешей и Ашитом (в Атнинском районе).

Фото предоставлено АО «Сетевая компания»

Например, из Зеленодольска в Свияжск уходит воздушная линия на 110 кВ протяженностью более 9 км, которая пересекает Волгу (в зоне повышенного риска находятся 400 м). Эта электросетевая конструкция была построена еще в 60-х годах прошлого века и в процессе эксплуатации отлично зарекомендовала себя: даже при сбросах ГЭС уровень воды не доходил до опор. Тем не менее в ходе проведенной в 2006 году реконструкции фундаменты опор были усилены, чтобы обезопасить ЛЭП от подтоплений. С этой же целью специалисты ПЭС своевременно и ежегодно сооружают водоотвод. Надо отметить, что осмотр воздушных и кабельных линий электроснабжения, попадающих в зону возможного подтопления, проводится два раза в сутки — утром и вечером.

Фото предоставлено АО «Сетевая компания»

В режиме реального времени

Следят за надежной работой оборудования на объектах энергетики Татарстана диспетчеры электрических сетей. Одна из диспетчерских служб расположена в Высокогорском районе республики. Под ее контроль попадают сразу несколько районов: Лаишевский, Рыбно-Слободский, Пестречинский, Высокогорский, Балтасинский, Арский, Зеленодольский, Атнинский.

У каждого диспетчера имеются в распоряжении шесть мониторов, куда выводится информация со всей подведомственной территории. На каждом из этих экранов — схема работающих энергосетей, которая моделируется в специальной программе в режиме реального времени. Таким образом вся информация поступает в диспетчерскую. В места, которые потенциально могут быть затоплены, направляются бригады для дополнительного контроля.

Фото предоставлено АО «Сетевая компания»

Готовность к нештатным ситуациям

Во всех районах электрических сетей подготовлены специальные бригады, которые в случае необходимости проведут аварийно-восстановительные и спасательные работы. Как рассказал главный инженер Пестречинского РЭС ПЭС Ренат Нуриев, еще задолго до начала паводкового периода энергетики провели целый комплекс организационно-технических мероприятий. Персонал оттачивал мастерство на регулярных тренировках, проходил дополнительные инструктажи по технике безопасности. В условиях подтоплений они смогут задействовать резервные источники, откачивающие устройства, а при необходимости и плавательные средства.

— Выявляем возможные риски в местах подтопления, осуществляем их круглосуточный контроль, проводим мониторинг и ведем аналитику. У нас в РЭС готовы ко всем нештатным ситуациям — здесь работают три бригады электромонтеров, и они укомплектованы всем необходимым, — рассказывает энергетик.

В районе находится много водоемов, а значит, и опасность подтоплений ЛЭП кратно выше, чем в «сухих» районах. Чтобы этого избежать, энергетики каждый день контролируют и осматривают все потенциально проблемные участки. Например, усиленная бригада дважды в день выезжает на Мешу — а в некоторых случаях это происходит и ночью.

— Есть проблемные места, но они известны. В этом году мы еще ничего не откачивали, но мы готовы, если придется. Все ТП и места, где есть кабельные каналы, — все очищается от снега, чтобы вода их обходила. ТП у нас порядка 500, мы каждую осматриваем, но основное внимание уделяем тем, где есть кабельные каналы. Это делается, чтобы исключить затопление и разрушение сооружений. Все оборудование с высоким напряжением, и нельзя, чтобы вода туда попадала! — объясняет мастер Пестречинского РЭС Анатолий Семенов.

Фото предоставлено АО «Сетевая компания»

Энергетики работают не покладая рук и готовы к любым событиям, связанным с паводком. Но и ваша помощь не помешает: если видите, что объект электросетевого хозяйства находится в зоне риска, сообщайте об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания»: 8-800-2000-878.

Реклама. АО «Сетевая компания»