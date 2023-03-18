Зачем России играть в футбол с Афганистаном

«Газпром» станет спонсором чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации

Сборная России по футболу примет участие в международном турнире Центрально-Азиатской Ассоциации с участием сборных Афганистана и Ирана, а также Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин рассказывает, насколько это важно с общественно-политической точки зрения.

«Горе от ума», или «Пора вернуть эту землю себе»?

Среди шести уже известных участников футбольного турнира четыре бывшие республики СССР плюс две страны, с которыми у нас давние исторические связи. Взять тот же Иран, который с сентября 1941 года стал базой для группы советских войск, как говорилось в 6-й статье «советско-персидского договора» того времени: в целях обеспечения военной безопасности обеих стран, перед лицом немецкой угрозы. В итоге в Иране родились многие граждане СССР — легендарный тренер по гандболу Левон Акопян, будущий вратарь «Арарата» Аветис Овсепян. Или же футболист популярной местной команды «Эстегляль» Арташес Аветян, который в 60-е годы перебрался с семьей в Советскую Армению, где стал известным певцом. Главный тренер хоккейного «Динамо-Ак Барс» Араик Маргарян вспоминал в интервью, что ломал ногу в футбольном матче с армянами из Ирана, шестеро которых репатриировались на историческую родину, на этой основе была создана команда, которая выступала против сборной Раздана, родного города Маргаряна.

Впрочем, конкретно Иран не вызывает негативных ассоциаций в связи с участием в совместном турнире, как, пожалуй, еще и Узбекистан. Они вполне конкурентоспособны в сравнении с Россией. А вот уровень Таджикистана, где в лидерах сборной значатся воспитанники казанского «Рубина» Шахром Сулаймонов и Парвизчон Умарбоев плюс экс-казанец Манучехр Джалилов, уже напрягает некоторых. Как и Туркменистан с очередным бывшим рубиновцем Вахыдом Оразсахедовым в нападении. Если сейчас там в лидерах футболисты, которые ранее не прошли в основу в Казани, это, знаете ли, настораживает. Логика в том, что лучшие годы футбольного Таджикистана остались в советском прошлом, когда молодежная сборная дважды выигрывала популярный турнир «Переправа», а местный «Памир» играл в высшей лиге чемпионата СССР. Лучшие годы туркменского футбола пришлись на 70-е, когда местные «Строитель» и «Колхозчи» с Курбаном Бердыевым, Иваном Данильянцем и Якубом Уразсахатовым добирались до первой лиги, где работал также тренер Валерий Непомнящий.

Логика в том, что лучшие годы футбольного Таджикистана остались в советском прошлом. Фото fft.tj

Уже после развала СССР был всплеск интереса к футболу, приглашение футболистов из Армении, Грузии, России и Украины, откуда приехал и главный тренер Валерий Пожечевский. За сборную сыграли экс-россиянин Валерий Брошин, экс-украинец Андрей Завьялов (между прочим, призер Универсиады 1995 года в составе студенческой сборной России, читай, челнинского «КАМАЗа»), будущий тренер юниорской и молодежной сборных России Дмитрий Хомуха, но в четвертьфинале Кубка Азии сборная уступила Китаю, переживавшему свой футбольный подъем.

Что касается Кыргызстана, то там все всегда было скромнее, хотя олимпийского чемпиона Сеула-1988 Сергея Фокина вырастили. Он родился в Ульяновске, вырос во Фрунзе, выиграл Олимпиаду, будучи футболистом ЦСКА, заканчивал карьеру в 39 лет в Германии, а сейчас собирает там автомобили.

«Алла Пугачева? Нет! Катя Лычева? Нет!»

Наконец, футбольный Афганистан традиционно поднимали советские специалисты, когда с 1975 по 1990 годы там последовательно работали четыре наших наставника, и последним стал куйбышевец Геннадий Сарычев, которые в 90-е годы тренировал нижнекамский «Нефтехимик».

Приведенный выше подзаголовок напоминает футбольные речевки 80—90-х годов, когда на трибунах скандировали «Алла Пугачева? Нет! Катя Лычева? Нет!» и так далее, пока дело не доходило до названия любимой команды. Вот и у нас сейчас Англия? No! Германия? Nein! Польша? Nie! Афганистан? Да, да, да!

Если бывшая афганская дзюдоистка, ныне беженка Нигара Шахин, переехав в Екатеринбург, познакомилась там со снегом и уральскими морозами, то российскому футболу предстоит познакомиться со страной, о выступлении в национальном чемпионате которого челнинские футболисты Темури Чиковани и Рим Шакиров вспоминали, что голы любимой команды празднуют на трибунах очередями из автоматов «Калашникова». В целом же страна никогда всерьез не болела футболом. Сильнейшим видом спорта в Афганистане является крикет, где сборная входит в десятку сильнейших в мире.

Фото fft.tj

Об актуальном футболе Афганистана можно сказать только то, что где-то в чемпионате Индии за команду с любопытным названием «Братья Черчилль» выступает 32-летний (33 года ему исполнится в конце марта) Шариф Мухаммад, старший брат Амира Мухаммада, ныне выступающего за челнинский «КАМАЗ».

Вообще, если бы Афганистан, как, например Албания, Косово или нашумевшее на чемпионате мира-2022 Марокко, собрал всех сильных футболистов с афганскими корнями, то это была бы вполне приличная команда во главе с экс-игроком сборной Германии Надимом Амири и экс-футболистом сборной Финляндии Моштагом Ягуби, ранее тренировавшимся в межсезонье в составе московского «Динамо».

Последний состав сборной Афганистана собирал их тренер «голландец» Ануш Дастгир, пригласив под свои знамена эмигрантов-земляков Фаршада Нура, Омида Попалзая, Омрана Хайдари и Файсала Шаясте, двоюродных братьев Навида (родной брат Надима Амири) и Зубаира Амири (а это кузен Надима Амири) из Германии, «американских» братьев Адама и Надара Хаджема, англичан Камаридина Кухьяра и Нура Хусина, шведов Нораоллу Амири (однофамилец) и Юсефа Эраби (кстати, игравшего за молодежку сборной Швеции). Дастгир разыскивал их едва ли не по всему свету, затем на тренировках он общался с игроками преимущественно на голландском и пушту, плюс в общении футболистов звучали еще дари, английский и немецкий языки, а капитан был этническим таджиком. «Интернациональная» сборная Афганистана участвовала в отборочном цикле на ЧМ-2018 в России, после чего в конце августа 2021 года к власти в стране пришли талибы.

Теперь внимание: уже осенью 2021 года футболисты Афганистана собрались вновь, чтобы сыграть товарищеский матч с Индонезией, проведение которого было профинансировано ФИФА. Для понимания, «Нью-Йорк Таймс» опубликовала огромный по газетной площади репортаж из турецкого Белека, где Афганистан «принимал» Индонезию, поскольку большинство болельщиков на трибунах были афганцами, которых на тот момент в Турции собралось из беженцев и мигрантов порядка 300 тысяч, включая и всех футболистов того состава.

«Интернациональная» сборная Афганистана участвовала в отборочном цикле на ЧМ-2018 в России, после чего в конце августа 2021 года к власти в стране пришли талибы. Фото: Tasnim News Agency/wikipedia.org/CC BY 4.0

Россиянам надо сыграть в святых местах для мусульман

Сейчас крайне непонятная ситуация с актуальным составом Афганистана. Немногочисленные олимпийцы Токио-2020 покинули страну после пришествия талибов. Кстати, один из них, пловец Фахим Анвари, занимался в казанском Центре ФИНА. Футбольная «сборная в изгнании» во главе с тренером уже не сыграют за эту страну, это, скорее, вариант для американской публики. Не зря же «Нью-Йорк Таймс» писал свой репортаж из Турции. Америка, как и в далеком 1979-м году, продолжает следить за ситуацией в этой стране, даже лишившись возможности ее контролировать. И это несмотря на 11 с лишним тысяч километров, разделяющие эти страны. А для нас Афганистан «почти» на границе, как принято выражаться, в «подбрюшье». И относиться свысока к налаживанию каких-либо связей, в данном случае спортивных — это такая же близорукость, как 50 лет назад, когда Советский Союз следил за хоккейной Суперсерией с канадскими профессионалами, а Китай и США налаживали взаимовыгодные для обеих стран взаимоотношения, растянувшиеся на 50 лет. Налаживали благодаря «пинг-понговой дипломатии» — настольному теннису, виду спорта, далекому от американцев, как худоба от бегемота. К счастью, эту тенденцию уловили в «Газпроме». Ранее «спалив» безумное количество денег на поддержку УЕФА, откуда Россию выпихнули, и на спонсорство немецкого ФК «Шальке 04», сейчас в кои-то веки средства компании помогают российскому спорту на международной арене.

Понятно, что футбол с Афганистаном в его нынешнем состоянии, это вообще не про спорт. Это про связи, в данном случае спортивные, религиозные, культурологические, политические и экономические. И футболисты, по мере сил, должны упрочить то, что начали политики обеих стран, когда талибы приезжали на переговоры в Москву в середине августа 2021-го, накануне окончательного захвата власти в собственной стране. А после их прихода к власти было принято совместное решение о строительстве трансафганской железной дороги, которая выйдет на Пакистан и следом на Индию. На других переговорах между РЖД и Узбекскими железными дорогами (УЖД) обсуждался проект строительства трансафганской железной дороги Термез (Узбекистан) — Мазари-Шариф — Кабул (Афганистан) — Пешвар (Пакистан). На этом все по экономической теме, поскольку рассуждать об этом не по моей зарплате.

В этом отношении можно порекомендовать организаторам турнира провести матч между Афганистаном и Россией в Мазари-Шарифе. Десять лет назад там уже состоялся любительский товарищеский матч Афганистан — Башкортостан, когда за команду наших соседей играли не футбольные мастера, а бывшие воины-интернационалисты. Именно Мазари-Шариф был стратегической базой для Советской армии, будучи использован как аэропорт для нанесения авиаударов по повстанцам. А для мусульман всего мира это святыня, где находится джума-мечеть и мавзолей, в котором предположительно погребен четвертый праведный халиф Али, зять и двоюродный брат пророка Мухаммеда. Только сборную России для подобного матча нужно составить не из лакшери-«ногомячистов» типа Кокорин-Мамаев, а из правоверных мусульман, таких как Далер Кузяев, Резиуан Мирзов, Магомед-Шапи Сулейманов и так далее.

Плюс тренер наподобие Курбана Бердыева, желательно сам Курбан Бекиевич. И попросить коллег из Узбекистана пригласить на этот турнир главного тренера Вадима Абрамова. В Узбекистане Вадим Карленович работал со сборной до лета 2021 года, после чего его сменил словенец Сречко Катанец. Но в данном контексте важно, что Абрамов с 1981 по 1983 годы принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Не важны никакие условности, это должен быть футбол не про футбол, а про невозможность появления новых «душманов», а про наличие «шурави»-2023 между нашими странами, чтобы в ближайшее время не возникли какие-либо осложнения в подбрюшье России.



Джаудат Абдуллин