«Рубин» Уткульбаева сделал качественный рывок и готов к РПЛ

Залог успеха: Минимум технического брака, отличный контроль и завершение

Матч с серебряными призерами чемпионата Узбекистана «Навбахором» показал, за счет чего «Рубин» будет доминировать в Первой лиге в весенней стадии чемпионата. Казанцы максимально «подкрутили» дальние переводы, минимизировали брак в нижнем пасе, ну а остальное, как говорится, приложилось. Тотальное превосходство казанцев (6:0 по итогу игры) — результат работы не только над передачами, но и над психологией игроков. Футболисты не боятся дальних и средних передач. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итог игры с «Навбахором» и объясняет, в чем причина успеха нового «Рубина».

Уткульбаеву сейчас важнее результат, нежели наработка новых связок

На матч с узбекистанской командой теперь уже официально главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев решил выставить, пожалуй, самый боевой состав — тот случай, когда просто смотрины ближайшего резерва или нарабатывание новых связок ушло на второй план. Международных игр у казанцев (как и у российских клубов в целом) не так много, так что терять такой поединок ради праздных просмотров в «Рубине» наверняка не хотели.

Судя по всему, сейчас для Уткульбаева не стоит таких задач, как раскрытие игроков и тому подобные «баловства», которые могут себе позволить клубы, у которых все более менее в порядке по сезону. Сейчас у наставника стоить конкретная цель — вернуть клуб обратно в Премьер-лигу, а значит рисковать ради творчества и разнообразия не станет — будет нарабатывать проверенные и работающий состав из всех сильнейших.

В воротах в первом тайме вышел Александр Беленов. А в поле своих позиции заняли Самошников, Безруков (который все чаще выходит в центре поля), Кабутов, Мартынович, Ашурматов, Грицаенко, Зотов, а за созидание и творчество отвечали Алан Дзагоев — Джоэль Фамейе и Виталий Лисакович. Состав как минимум тянет на вторую половину РПЛ.

Впрочем, в матче с действующим серебряным призером чемпионата Узбекистана казанская команда сделала свое дело уже за первый тайм, положив три шикарных мяча и не дав ни одной реальной возможности сопернику хоть что-то противопоставить. А уже потом тренерский штаб позволил себе выпустить второй состав с лидерами в лице Олега Иванова и Марата Апшацева. И даже в таком виде казанцы продолжили игру с позиции превосходства. Кажется, у «Рубина» есть неплохой запас прочности.

«Рубин» решил матч еще в первом тайме

Уже по узнаваемой манере «Рубин» сразу же начал матч с мощного доминирования и поддушивания «Навбахора». Довольно легко казанцы проникали в штрафную площадку узбекистанцев и то и даже позволяли себе не бить, а искать еще более удобную позицию. Это говорило о том, что у казанцев довольно много свободного пространства, а футболисты «Навбахор» просто не успевали за соперниками. Такая картина игры быстро получила свое развитие в голе Кабутова, который вошел в площадку справа, накрутил защитника и сам пробил с острого угла — мяч красиво влетел дальнюю девятку.

Дальше казалось, что азиатская команда ситуацию выровняла и даже обозначила какие-то попытки атаковать. Но на 30 минуте Виталий Лисакович и Фамейе на двоих растянули оборону «Навбахора», а ганец на противоходе положил мяч в левый угол — 2:0.

Ну а свой дубль Дмитрий Кабутов оформит в еще более красивой манере, чем при первом забитом мяче. Он красиво забежит по своему флангу под фелигранный точный навес Алана Дзагоева, и в одно касание отправит мяч понизу в дальний угол. Пожалуй, это тот гол, в котором все софиты должны быть направлены на ассистента — после такого навеса не забивать было грехом.

На этом исход матча был предельно понятен — «Рубин» из второй по силе лиги России на две головы быстрее, мастеровитее и техничнее серебрянных призеров Узбекистана. Но за счет чего?

Отличная игра в переводе мяча. Команде удалось минимизировать брак

За счет минимизации брака и довольно хорошо отработанного паса — что низом, что по воздуху. Казанские футболисты совсем не опасались переводить мяч с одного фланга на другой с больших расстояний, и что важно — все эти переводы довольно точно находили адресанта и безошибочно принимались практически без потерь.

Пересмотрите еще раз второй гол Дмитрия Кабутова или вот этот, шестой мяч после точнехонького навеса в штрафную. Вынужденный автогол.

Но еще важнее, что «Рубин» отыграл этот поединок практически без потерь и технического брака. Именно благодаря этому казанцы отлично держали мяч под своим контролем (55% на 45% — по владению мячом), а следовательно и контролировали ход игры. Юрию Уткульбаеву и его помощникам удалось так перенастроить команду, что на первом месте в головах футболистов теперь — контроль мяча, умение не волноваться при передачах и дальних переводах и при приеме мяча.

Если «Рубину» удастся сохранить эту психологическую расслабленность, то в остатке сезона в Первой лиге проблем возникнуть не должно — в лиге нет таких команд, способных обращаться с мячом на таком уровне.

Эрик Добролюбов