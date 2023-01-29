«Рубин» перед развалом СССР

Брежневский застой «продолжился» в застое «рубиновом»

Полтора десятка лет футбольный флагман Советской Татарии болтался по второй лиге. В конце концов даже упустив звание флагмана, которым стал челнинский «КАМАЗ». Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает ключевые события из советской истории команды.

Мечты, мечты и суровая реальность

Еврюжихин в нападении, Осянин в полузащите, Булавин в обороне могли бы преобразовать «Рубин» из середнячка (11-е место в 1975-м) и аутсайдера (17-е в 1976-м, и 20-е в 1977-м) в твердого середняка той первой лиги, без всяких «залетных» тренеров Батанова, Валерия Калугина, который во второй раз возглавил команду в 1977-м и «вывел» ее во вторую лигу.

Правда, нужен был инициатор подобного приглашения. Вопрос — кто? На КАПО, главном спонсоре «Рубина» тех лет, сменился руководитель: после легендарного Николая Максимова был период с руководством Михаила Глебова (1967—1973 годы), после чего пришел легендарный Виталий Копылов (1973—1994 годы). Но Виталий Егорович был далек от футбола. Руководитель спорткомитета Анатолий Дыганов мог бы повлиять на футболистов через органы партийной власти, но его власть зачастую распространялась только на местных воспитанников. В итоге получилось что получилось, и «Рубин» вернулся во вторую лигу, где пробыл до распада СССР.

Повторное падение во вторую лигу было, без преувеличения, смерти подобно. Федерация футбола СССР, постоянно что-то реформировавшая (к примеру, сезон 1973 года провели без ничьих, пробивая послематчевые пенальти для обязательного определения победителя), определила для себя, что высшая и первая лига должны служить отечественному футболу в плане мастерства, а вторая лига — в плане подготовки молодых футболистов. В итоге был принят регламент, когда в командах второй лиги нельзя было держать более определенного количества возрастных футболистов.

Открытие заводского стадиона «Рубин» после реконструкции, 1982 год. Фото: из фондов Музея трудовой славы КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев»

«Рубин» из зоны Средней Азии перешел в Закавказскую

Практически сразу же произошло омоложение состава. Альберт Файзуллин закончил в 31 год, Владимир Кадыров и Марамыгин — в 29 лет, один из лучших бомбардиров тех лет Анатолий Яшин закончил в 28 лет. Быстро закончили Ильгизар Гайнутдинов, про которого мы писали ранее, Юрий Ибраев. Затем надо понимать, что «Рубин» оказался почему-то в Закавказской зоне — с командами Азербайджана, Армении, Грузии с весьма специфическими понятиями о ведении футбольного процесса. И вот уже команда снова теряла лучших, поскольку Ренат Камалетдинов в период своего футбольного расцвета, перешел в городскую команду «Электрон», где доигрывали знакомые по «Рубину» Александр Иванов, Геннадий Климанов, Валентин Марамыгин и другие, с зарплатой и разъездами исключительно по территории Казани.

В Зеленодольске местный «Прогресс» вышел на лидирующие позиции, выступая только в чемпионате Татарстана. Никаких тебе Батуми-Сухуми, Ланчхути-Гори, Ленкорани-Нахичевани, Абовяна-Степанакерта. При всем уважении к нашим бывшим соотечественникам, но вели себя они в те годы так, как будто солнце всходило на Кавказе, заходило в Средней Азии, а Прибалтика кормила всю страну усилиями Лаймы Вайкуле и других «певцов ртом». Наша страна всегда готова была прийти на помощь, как при землетрясениях в Ташкенте и Спитаке, так и при техногенных катастрофах, как в Чернобыле. Строила целые города, как в том же Казахстане Целиногорад (в дальнейшем Акмолинск, Нурсултан, ныне Астана), Литве, где появились Электреняй (в 1974 году), Висагинас (построенный в 1975 году под названием Снечкус), Чирчик в Узбекистане, выполняя базовую программу партии большевиков по электрификации всей страны.

Хорошо, хоть индустриализация и автомобильное строительство помогали развиваться самой РСФСР. Появился КАМАЗ, который начали производить в городе Набережные Челны, выросшем на месте рабочего поселка, и с 1977 года в Татарии была образована очередная команда — «Турбина». В соседнем Тольятти, про который мы уже писали как об очередном автограде, за десять лет сформировалась команда, которая в 1980 году выиграла зону второй лиги, куда наконец-то перешел «Рубин», чтобы соперничать исключительно с российскими командами.

Фото fckamaz.ru

В Набережных Челнах появился «КАМАЗ»

И вот все десятилетие команда провела как один день. В той второй зоне второй лиги побеждали «Крылья Советов» из Куйбышева (трижды), «Звезда» из Перми (дважды), по разу кировское «Динамо», «Уралмаш» из Свердловска, горьковский «Локомотив», наконец челнинский «КАМАЗ», как стала называться главная команда Набережных Челнов. У всех были свои козыри. Куйбышев — неофициальная столица советского Поволжья, еще в 1979 году местная команда играла на уровне высшей лиги. Свердловск — такая же неофициальная столица Урала, которой долгое время руководил большой любитель спорта Борис Ельцин. Да и такого гиганта, как «Уралмаш» хватило бы, он, на секундочку, умудрялся содержать еще и сильные мужские и женские команды по баскетболу. Кировское «Динамо» — это команда спортобщества, которое могло призывать футболистов в армию «благодаря» существованию в городе печально знаменитого Вятлага. «Локомотив» вошел в силу, когда над командой взял шефство Омари Шарадзе, руководитель горьковской железной дороги. У Татарии не было подобных «козырей» на политико-экономическом поле. Даже «Геолог» из Тюмени, с которым «Рубин» пересекался во второй лиге, поднялся в первую, когда известный советский геолог, в будущем заместитель министра геологии СССР Фарман Сулейманов включил все свои возможности, чтобы образовалась команда, у нее появился фундамент, на котором была создана, по сути, сборная Сибири.

В свою очередь, нефть Юго-Востока Татарстана отвечала известной поговорке советских времен: «все вокруг колхозное — все вокруг мое». Качалась по нефтепроводу Уренгой — Помары — Ужгород в Западную Европу, с каждым новым километром «теряя» свое татарстанское происхождение. В итоге ни город не облагораживался, ни на культурно-массовые мероприятия денег не оставалось, и ютился местный хоккейный «Спутник» во второй лиге, а других спортивных команд в нефтяной столице попросту не было. Нефтехимия Нижнекамска, вся промышленная мощь Казани работала во славу СССР, оставляя себе кутарки. Чего уж там говорить о Бугульме, Зеленодольске, Чистополе... Есть спортивная секция, и ладно. Появились у вас футболист Колотов, хоккеист Рябов, штангист Колесников, подайте их сюда и помните ваше место. А было оно для ТАССР, если в РСФСР насчитывалось порядка 86 территориальных подразделений в виде краев, областей, автономных республик, где-то ближе к концу. Поэтому хоть и жаль подчас произошедшего развала Советского Союза, но с точки зрения жителей ТАССР так и не очень. Слишком много СССР уделял внимания союзным республикам, предпочитая ублажать и умасливать окраины, забывая о центре, по большей части кормившем эти самые окраины.

Предпоследний сезон «Рубина» в советском футболе запомнился очередным международным матчем. Турне по Поволжскому региону СССР совершала загадочная сборная профсоюзов Марокко, проигравшая до этого в Саранске местной «Светотехнике» — 0:1, а затем и в Казани. Были ли среди футболистов той команды участники предыдущего ЧМ-1986 года или будущие участники ЧМ-1994 года, на которых выступало Марокко в те годы, история умалчивает. Мы же вспоминаем об этом факте в попытках «примазаться» к недавним успехам марокканцев на чемпионате мира 2022 года.

(Продолжение следует)

Джаудат Абдуллин