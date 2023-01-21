Из «Искры» возгорелся «Рубин»: к 65-летию казанского футбольного клуба

Команду возглавил легендарный Николай Сентябрев

Нынешний год — юбилейный для казанского футбольного клуба «Рубин», созданного в 1958 году. Ему исполняется 65 лет. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает ключевые события из истории создания команды.

Николай Сентябрев

Про этого, легендарного для Казани, наставника сказано многое, но мы попытались вспомнить его с помощью известного казанского журналиста Альберта Бикбова, чей отец, Дамир Бикбов, играл за «Рубин» (с 1969 по 1970 год), а затем стал видным экономистом. С 1996 по 1998 год Бикбов-старший был министром экономики Татарстана.

«По воспоминаниям отца, Николай Иванович Сентябрев был жесткий человек, если футболист не дорабатывал, снижал требования к себе, то Сентябрев выводил его из основного состава. С другой стороны, был бессеребренником, как мне известно, долгое время он мечтал о приобретении цветного телевизора, чтобы иметь возможность смотреть футбол в хорошем качестве. Это запомнилось потому, что желаемый телевизор Сентябреву покупали вскладчину. Впрочем, быт рядовых спортсменов тех лет был незатейливым, сами стирали форму, максимум для того времени, что могли позволить себе игроки команды мастеров, это числиться слесарем либо аппаратчиком на предприятии, том же КАПО, если уж мы говорим о «Рубине», хотя здесь нужно говорить, что футболисты могли числиться и на других оборонных предприятиях Казани, в том числе фигурировал, например, «Казаньоргсинтез».

Касаемо работы, Николай Иванович был сторонником старой доброй советской школы, построенной на хорошей физической форме в сочетании с правильной организацией игры. Если говорить о «Рубине», то при Сентябреве там начали придерживаться достаточно новаторской для того времени методики, проводя сборы в столице Аджарии Батуми, на среднегорье, расширяя аэробные возможности, и закладывая тем самым фундамент выносливости на сезон. Для футболистов тех лет в порядке вещей было переплыть Волгу, например (порядка двух километров в один конец). Плюс допускалось и даже поощрялось совмещение, когда футболисты играли в хоккей с мячом, хоккей с шайбой, пусть даже на уровне первенства города, поскольку это и давало возможность расширить рамки сезона, плюс проработать другие группы мышц, напрямую не задействованные в футболе. Кумиром футболистов тех лет был Эдуард Стрельцов, очень мощный, плюс техничный, он пер вперед, как танк, зачастую просто не замечая соперников, тем более, что судейство тех лет было куда либеральнее.

Команда патриарха

Николай Иванович, в отличие от Дементьева, не привез с собой футболистов из предыдущей команды, начав работать с теми, кто был под рукой. Вскоре из Петрозаводска вернули Николая Маркова. Он там «служил» в футбольной команде областного Дома офицеров (ОДО), но Николай Хрущев катком «проехался» по Карело-Финской ССР, понизив ее статус с союзной республики до автономной. Ликвидация лагерей, опять же, сказалась на мощи все того же спортивного общества «Динамо», представлявшего НКВД, КГБ и другие репрессивные органы. 23-летний Виктор Новичков из той самой «бригады» плюс появился Николай Осянин. Жаль, играл он недолго, тут же был призван в куйбышевский (ныне самарский) СКА, оттуда в «Крылья Советов» и поминай как звали.

Разве что закончил Камиль Шарипов, связывавший свою персону и с «Динамо», и с командой завода имени Горбунова (там, кстати, поменялся руководитель, которым в 1960 году стал Николай Максимов).

Николай Сентябрев, главный тренер «Искры», а потом «Рубина» с 1958 по 1971 год. Фото из фондов Музея КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев»

Шестидесятые. Проблемы Сентябрева

Первое десятилетие работы Николая Сентябрева в Казани это ряд запоминающихся фактов на фоне общей стабильности. К примеру, в 1960 году команда впервые выехала в заграничное турне, сыграв несколько матчей в Польше. Экс-тренер первого состава «Рубина» Михаил Михин возглавил молодую команду из Зеленодольска «Прогресс», ставший в те годы одним из главных «доноров» Рубина». В Казани уже играл Владимир Барышев, к нему подтянулись Виктор Сурков, Валерий Жаров, Владимир Савельев, Рашид Салахутдинов, не доброй памяти Геннадий Тишкин. В 1961-м из Магнитогорска пригласили 29-летнего Амира Туфатуллина, который также начинал в «Искре», но только магнитогорской. За команду он сыграл немного, но зато стал одним из лучших футбольных арбитров. В 1962-м перешел Виктор Тетеркин, плюс дебютировал Владимир Зайцев, которого тут же забрали в армию. В те годы срок службы составлял 3 года, и Зайцев провел их в составе куйбышевского СКА.

Вот эти проблемы были головной болью всех тренеров провинциальных команд, к которым, без сомнения, относился и «Рубин». Армия могла выдернуть спортсмена в любом виде спорта плюс приглашение в команду высшего эшелона, как произошло с Николаем Осяниным, Ильясом Галимовым, перешедшим в ленинградский «Зенит», который представлял то же самое спортивное общество, что и «Рубин». Добровольно-спортивное общество «Зенит» — общество, представляющее предприятия военно-промышленного комплекса, внутри которого проводились собственные соревнования общества, и были минимизированы трудности при переходе из одной команды в другую. Дело в том, что различные спортивные федерации Советского Союза всегда боролись с проблемой «летунов», собственно, как было и во всей промышленности, и чинили многочисленные преграды при переходе игрока из одной команды в другую. Но армия, переход из команды низшего класса в команду более высшего и переходы внутри спортивного общества были неподвластны никаким запретам. В итоге Казань зачастую «щипали» соседи — куйбышевские «Крылья Советов», которые и армейской командой СКА в регионе располагали, и считались неофициальной столицей Поволжского региона. Помимо Николая Осянина туда переманивали и Владимира Кадырова и Владимира Савельева. Так что болельщики «Рубина» имеют все основания называть «Крылья Советов» так, как они и делают — «КРЫСы».

В 1963 году в «Рубине» появляются еще два знаковых для команды новичка, представляющие клубный футбол Казани — Ислам Минибаев из «Ракеты» и Альберт Файзуллин из «Стрелы». Тут бы еще Геннадия Еврюжихина подтянуть, 19-летнего партнера Минибаева по «Ракете», но Сентябрев не разглядел больших перспектив у футболиста, в будущем ставшего игроком сборной СССР.

В 1964 году за «Искру» сыграл чистополец Винатолий Уваровский. В целом, наше повествование посвящено знаковым личностям в истории «Рубина», но нельзя обойти вниманием и таких любопытных персонажей. Винатолий Уваровский родом из Чистополя, после армии, которую служил в хабаровском СКА, оказался в зеленодольском «Прогрессе» и два матча провел за «Рубин», но его спортивная карьера интересна тем, что он успевал совмещать футбол с хоккеем с мячом. И в родном Чистополе стал тренером, воспитав двукратного чемпиона мира по бенди Вячеслава Рябоева, а также Александра Чичерова, который совмещал хоккей с мячом с боевыми единоборствами, в результате уйдя в кикбоксинг. И да, гимнаст, член сборной России Александр Чичеров — его сын.

Фото krsk.au.ru

Преобразование в «Рубин»

«Искра» «сдулась», не сумев превратиться в пламя, и в 1965 году команда была переименована в «Рубин». По воспоминаниям старожилов, инициатором переименования стал директор авиационного завода Николай Максимов, связав его с одноименной РЛС (радиолокационная станция), которая устанавливалась на бомбардировщик ТУ-16 и другие самолеты, производимые на авиазаводе Казани.

Ничем особенным, помимо переименования, тот сезон не запомнился. Разве что за «Рубин» сыграл Николай Хлопов, который через сезон перейдет в команду «Нефтяник» из Бугульмы.

Бугульма имеет давние, порядком забытые футбольные традиции, а ведь в ее составе играли Вячеслав Булавин, в будущем игрок ленинградского «Зенита» и олимпийской сборной СССР, Николай Пензин и Владимир Сухарев, а также Леонард Качалич и Анвар Муртазин, ставшие по окончании спортивной карьеры видными деятелями легкой атлетики и хоккея с шайбой.

Есть в истории Бугульмы и любопытный футбольный матч, в котором команда встречалась с «Гранитасом» из Клайпеды, в составе которой играл Зянонас Зяноно Орбакас. Если вспомнить, что первого мужа Аллы Пугачевой и отца Кристины Орбакайте зовут Миколас Зяноно Орбакас, то закрадываются мысли о том, что они братья.

Увы, как из песен слов не выбросишь, так и наши воспоминания не могут обойтись без негатива. Да еще какого. В 1964 году закончилась, практически не успев начаться, карьера 25-летнего зеленодольца Валерия Белова, обвиненного в попытке совершить изнасилование несовершеннолетней. Причем в подростковом возрасте он уже отсидел 4 года на малолетке за драку, повлекшую увечье у противника. А двумя годами позже Казань содрогнулась от судебного процесса над зеленодольцем Геннадием Тишкиным, более известным как вратарь «Рубина». Он убил девушку, которую затем расчленила и сожгла его мать. Произошло это в 1960 году, и 6 лет семья скрывала убийство, пока сын менял команды: Зеленодольск — Череповец, 3 года в «Искре», Бугульма, год в «Рубине», пока в 1966-м он не был арестован. Вот как раз-таки Тишкин в армии не служил, поскольку имел проблемы с тугоухостью и лунатизмом.

В том же 1966 году в команде появляется 20-летний Мурад Задикашвили, второй, если считать довоенного динамовца Акакия Имнадзе, грузинский футболист в Казани. Плюс Геннадий Климанов, Валентин Марамыгин, в 1968 к ним добавились Виктор Колотов и Александр Корченов. Команда наливалась соком, как и республиканский футбол в целом. К Зеленодольску, Бугульме присоединился Альметьевск, и в местном «Буровике» заиграли Ильгизар Гайнутдинов, Юрий Ибраев, Владимир Сухарев, вышеназванный Хлопов, будущая легенда казанского «Электрона» Владимир Биканов.

Фото krsk.au.ru

Количество в конец концов зачастую переходит в качество, произошло это и в случае с казанским «Рубином». В 1969 году команда заняла 2-е место во второй группе класса А (в будущем вторая лига чемпионата СССР), отстав от куйбышевского «Металлурга». Но Куйбышев, долгое время мешавший нашему развитию, тут помог. «Металлург» объединился с командой «Химик» из Тольятти, и новая команда превратилась в «Торпедо» из Тольятти, города, который шесть лет ранее был переименован из Ставрополя-на-Волге в Тольятти, по имени итальянского коммуниста. А «Рубин» в итоге перешел в первую лигу, в которой дебютировал в 1970 году.

(Продолжение следует)



Джаудат Абдуллин