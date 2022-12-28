Картина маслом: как субподрядчик реконструкции оперного театра своей подписью торговал

Прокуратура просила посадить его на 8 лет как коррупционера, суд не согласился

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани вступил в силу приговор по делу одного из субподрядчиков реконструкции Татарского театра оперы и балета. Эти работы государство оценило в 137 млн рублей, а уголовное дело было возбуждено по признакам коммерческого подкупа на 1,5 млн рублей. По обвинению в вымогательстве «откатов» за подпись на акте приемки под суд пошел гендиректор ООО «Торгово-строительная компания «Элита Плюс» Камиль Бадамшин. Вину не признавал, утверждал, что занимался честным бизнесом и продажей собственных картин. А когда его признали мошенником, спорить не стал. Детали — в материале «Реального времени».

Жил-был «художник» один



Эта история началась в 2019 году, когда казанский «Евростройхолдинг+» обязался за 137 млн рублей провести в Татарском академическом театре оперы и балета им. Мусы Джалиля комплекс строительно-монтажных, ремонтных и реставрационных работ, включая монтаж оборудования.

Перечень работ был довольно обширен — от замены вентиляции и труб отопления, шлифования паркета и гранитных полов до удаления пыли с лепного декора и воссоздания позолоты сусальным золотом. Также в контракт включили замену лесов, установку осветительных приборов, генератора дыма и камер видеонаблюдения, а еще — замену ковров, штор и новую обивку кресел в зрительном зале.

Поставку тканей для нового интерьера, а также обивку кресел, стульев, банкеток и перил генподрядчик поручил казанской фирме «Союз-М», подписав договор на 16,8 млн рублей. На следствии и в суде гендиректор «Союза-М» Надежда Васильева сообщала — перед началом работ образцы тканей были согласованы с главным инженером театра и никаких требований о согласовании иного уровня никем не выдвигалось. Далее работники компании демонтировали в театре и отправили на реставрацию 1 041 кресло. А через несколько месяцев, в августе 2019-го, на одном из рабочих совещаний по реконструкции театра к представителю «Союза» обратился Бадамшин, назвавшись руководителем проектной группы авторского надзора. Заявил — цвет новой обивки кресел его не устраивает, а без его согласования «работы не примут, если директор «Союза-М» не договорится с ним».

История началась в 2019 году, когда в Татарском академическом театре оперы и балета им. Мусы Джалиля начали реконструкцию. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

— В тот момент я находилась в отпуске, в Италии. Перезвонила подчиненной, и та сказала, что Бадамшин требует приобрести у него картины за подписание акта согласования задним числом. И что его не интересует, что этот вопрос уже согласован с представителем театра. За свою подпись он требовал приобрести у него картины, — рассказывала на допросе директор фирмы Надежда Васильева. — Я перезвонила Бадамшину, он высказал недовольство качеством и цветом ткани, но сказал — готов подписать документы. За это потребовал купить три картины на общую сумму 150 тысяч рублей.

Директор согласилась платить за подпись, но дальше «художник» предъявил претензии по цвету деревянных частей кресел, затем по стоимости бархата. Всего, со слов свидетеля, ее компания перечислила на указанные Бадамшиным счета 1 млн 105 тысяч рублей и еще примерно 450 тысяч отдала ему наличными. Чаще всего, как установило следствие, деньги переводились на счет возглавляемого обвиняемым ООО «Торгово-строительная компания «Элита Плюс» и карточку его супруги.



Также было установлено — большая часть платежей «за картины» — проводилась без передачи каких-либо работ. За исключением самого первого раза, когда Васильевой вручили три образца творчества обвиняемого.

— Никакой художественной ценности они не представляют. Размеры где-то 40 на 60 сантиметров. Нарисовано, похоже, обычными красками. Даже подарить стыдно кому-то, — призналась «покупательница» в разговоре с «Реальным временем», подтвердив, что была вынуждена платить за нужную подпись...

Итогом стало заявление в Следственный комитет о вымогательстве денег за подписание акта приемки работ. Фото: Максим Платонов

Гособвинитель просил посадить Бадамшина на 8 лет

Итогом отношений между Бадамшиным и «Союзом-М» стало заявление в Следственный комитет о вымогательстве денег за подписание акта приемки работ. Оперативной разработкой этой истории занимались сотрудники экономической полиции.

По итогам расследования бизнесмену-«художнику» предъявили обвинение сразу по двум эпизодам незаконного получения вознаграждений лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации за совершение действий в интересах дающего, если входят в его полномочия и сопряжены с вымогательством предмета подкупа в значительном и особо крупном размере (п.б ч. 7 и ч. 8 ст. 204 УК РФ).

Как полагали силовики, еще 150 тысяч рублей за свою «золотую» подпись Бадамшин получил на счет своей фирмы от подрядчика работ в театре — ООО «Евростройхолдинг+». Как рассказывал в суде заместитель гендиректора холдинга, предложение от Бадамшина «приобрести его картины с целью ускорения подписания актов выполненных работ» он получил в ноябре 2019-го. И согласился, чтобы не нарушать обязательства перед заказчиком. После перевода денег Бадамшин передал ему три картины. «Мне они не нужны, был вынужден купить, так как нам нужна была его подпись», — пояснял на допросе свидетель. И делился информацией — подрядчик зависит от каждого члена комиссии — если в акте приемки выполненных работ не будет хоть одной подписи, то они не смогут сдать объект заказчику.

«Евростройхолдинг+» — один из крупнейших бюджетных подрядчиков в Татарстане. По данным «СПАРК-Интерфакс», за 12 лет работы на рынке компании Владимира Казилова доверили 43,6 млрд по 159 госконтрактам. При этом в 2022-м строймагнат поставил рекорд — ему доверили освоить почти 20 млрд рублей. В том числе — 5,8 млрд на строительстве нового СИЗО в Казани и 6,2 млрд на реконструкции бывшей фабрики «Спартак», на площадях которой должен появиться новый технопарк.

В июне 2022 года дело Камиля Бадамшина поступило в Ново-Савиновский райсуд Казани и за несколько месяцев дошло до финала.

В ходе судебных прений гособвинитель по делу Рамиль Гильмутдинов настаивал — вина Бадамшина в двух эпизодах коммерческого подкупа полностью доказана. Просил отменить ему домашний арест, взять под стражу в зале суда и отправить на 8 лет в колонию общего режима. Тогда как защита настаивала на оправдании.

В июне 2022 года дело Камиля Бадамшина поступило в Ново-Савиновский райсуд Казани и за несколько месяцев дошло до финала. Фото: Ирина Плотникова

Суд ограничился условным сроком

Зампред Ново-Савиновского райсуда Олег Семенов не согласился с позицией обеих сторон. Он посчитал, что обвинение в коммерческом подкупе не нашло подтверждения в суде и квалифицировал действия подсудимого как мошенничество в значительном и особо крупном размере. После чего с учетом смягчающих обстоятельств, включая признание вины на предварительном следствии и инвалидность, приговорил Бадамшина к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

Обжаловать этот приговор ни одна из сторон не стала, и на днях он вступил в силу.

Решение о переквалификации суд обосновал так: ООО «Торгово-строительная компания «Элита Плюс», где Бадамшин является директором и учредителем, с сентября 2018 года отвечала лишь за проектные работы по ремонту внутренних интерьеров и технического оборудования Татарского театра оперы и балета им. Джалиля по договору с ГУП «Татинвестгражданпроект». Но поскольку здание театра является объектом культурного наследия любые работы на нем подпадают под авторский надзор. Этот надзор «Элита Плюс» возложила на директора компании «АПМ Эклектика» Лилиан Иванову. Соответственно осуществлять авторский надзор за ремонтно-реставрационными работами в очаге культуры и подписывать акты выполненных работ была уполномочена именно она, а Бадамшин просто вводил представителей подрядчика и субподрядчика в заблуждение относительно собственных полномочий, — указано в приговоре.

Правда, там же отражены данные допроса Ивановой, в которых говорится, что отдельный договор на авторский надзор с ее фирмой не заключался, а за работы над проектом «Элита Плюс» с 2019 года должна 450 тысяч рублей. Свидетель уточняла — еще в 2020-м она довела до всех подрядчиков и заказчиков, что не ведет авторский надзор по работам в оперном театре, а в начале 2021-го уведомила об этом и Комитет по охране культурного наследия РТ. Тем не менее сотрудники комитета попросили ее подготовить отчет, и она согласилась сделать это на договорных условиях. Лишь после этого подписала договор с Бадамшиным, подготовила и передала в ОКН РТ научно-реставрационный отчет.

Зампред Ново-Савиновского райсуда Олег Семенов посчитал, что обвинение в коммерческом подкупе не нашло подтверждения в суде. Фото novo-savinsky.tat.sudrf.ru

На счету «Эклектики» и Ивановой — 23 госконтракта на 42 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии. С 2019-го компания осуществляет авторский надзор при проведении работ по сохранению и воссозданию объекта культурного наследия — здания КНИТУ в Казани. В 2021-м отвечала за инженерно-изыскательские и проектные работы в Коломенском кремле на памятнике федерального значения «Дом воеводы» и по заказу РАН выполняла предварительные работы и комплексные научные исследования в помещениях знаменитой «Кунсткамеры», а ныне Музея антропологии и этнографии Петра Великого.

Свидетели из числа заказчиков на следствии отмечали — ввиду отсутствия нужных подписей сдача работ затянулась более чем на полтора года. А представители фирм «покупателей картин» утверждали — лишь после появления подписи Бадамшина дело сдвинулось.

Компания осужденного зарегистрирована в Зеленодольске, специализируется на строительных отделочных работах. Согласно открытым источникам в штате ТСК «Элита Плюс» — 4 человека, а в активе — пять госконтрактов на 8,8 млн рублей. В том числе — санитарно-технические работы на строительстве жилого дома в Казани по заказу МВД, покраска фасада здания симфонического оркестра РТ, а также корректировка проектной документации и услуги авторского надзора по заказу Казанской консерватории им. Жиганова. Последние контракты подписаны в 2020-м.

Как жена и ее племянник «художника» спасали

Использование безобидных терминов при совершении преступлений давно опробовано преступниками всех мастей. К примеру, в одном из резонансных дел о покушении на наркосбыт сообщники при общении в мессенджере обсуждали, как ранним майским утром в выходной день поедут подписывать... «договоры».

Бадамшин же пытался создать легальное прикрытие самому факту получения средств. Причем в ходе следствия в этом ему помогали жена и ее племянник. На судебный допрос оба не пришли, вероятно, чтобы избежать обвинений в лжесвидетельстве. Из оглашенных на процессе показаний супруги следовало, что ее муж занимается бизнесом в сфере реставрации и архитектуры, а еще пишет картины и продает их за 80—140 тысяч рублей, а деньги поступают на их общую карту. О преступлениях мужа ничего пояснить не может.

В ноябре 2021-го Бадамшин сам приехал в «Татинвестгражданпроект» и расписался в графе, где была указана его организация — ТСК «Элита Плюс». Фото yandex.ru/maps

Племянник супруги обвиняемого рассказывал следователем, что лично, как директор и учредитель компании «ЮЦ КАУ», заключал со своей тетей агентский договор, обязавшись реализовать картину ее мужа «Ветреный день» за 80 тысяч рублей. И лично нашел покупателя — представителя ООО «Союз-М». Расписывать параметры и достоинства шедевра своего родственника племянник-бизнесмен на допросе не стал, зато поделился информацией — его компания заработала на той сделке 10 тысяч рублей.

Сам Камиль Бадамшин на судебном допросе отбивался в первую очередь от обвинений в коммерческом подкупе. Настаивал сделки купли-продажи картин были реальными. Да и не мог он совершить каких-либо действий в интересах двух компаний-подрядчиков, поскольку не был уполномочен осуществлять надзор за работами в оперном театре. С его слов подпись на акте приемке скрытых работ должна была ставить обладавшая полномочиями Лилиан Иванова, но она отказалась это делать «ввиду финансовых разногласий между ними». В итоге в ноябре 2021-го он сам приехал в «Татинвестгражданпроект» и расписался в графе, где была указана его организация — ТСК «Элита Плюс», и в январе 2022-го этот акт был утвержден Комитетом по охране объектов культурного наследия РТ.

По мнению подсудимого, для компании-субподрядчика «Союз М» данный акт не имел никакой юридической силы и вообще был не нужен.

По ходатайству прокурора, в суде огласили показания фигуранта в качестве подозреваемого, где он подтверждал и претензии к новой обивке кресел зрительного зала, и предложение урегулировать вопрос путем перечисления средств с назначением платежа «за картины». А еще признавался: «По факту никакие картины не продавал, директор «Союз-М» просто перечисляла ему денежные суммы. А он их тратил на личные нужды». Эти показания Бадамшин в суде прокомментировал так — мол, дал их под давлением сотрудников полиции.

Напомним, из зала суда осужденный вышел своим ходом, но в статусе мошенника.