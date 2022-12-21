Владельцев независимой генерации хотят заставить заплатить за неиспользуемую резервную мощность

Споры об оплате потребителями неиспользуемых сетевых резервов длятся свыше 10 лет

421 миллион рублей придется дополнительно отдать владельцам генерации в Татарстане, если в будущем году федеральные власти все-таки введут плату за резерв электросетевой мощности. Такие расчеты привела замгендиректора «Сетевой компании» Наталья Назарова, выступая на Всероссийской конференции «Приоритеты развития энергетической отрасли» в Казани. Споры об оплате потребителями неиспользуемых сетевых резервов длятся свыше 10 лет, но особую остроту для «сетевиков» она приобрела в этом году, когда ПАО «Нижнекамскнефтехим» нарастило собственную генерацию почти на 40% — до 3,758 млрд кВт·ч. Детали — в материале «Реального времени».

Независимые генераторы разрослись на одну пятую

«Сетевая компания» предлагает свой вариант решения проблемы неиспользуемой электросетевой мощности, которая давно муссируется на федеральном уровне. В настоящее время потребители фактически используют около 40% мощности, заявленной при технологическом присоединении. В соответствии с требованиями законодательства сетевые организации обязаны обеспечить ту мощность, которую потребители заявляют при подключении к электрическим сетям, и не вправе подключать к ней других потребителей. При этом затраты на содержание избыточных электрических сетей ложатся на гарантирующего поставщика — «Сетевую компанию». Но если до сих пор эти расходы не сильно «давили» на ВВП основного оператора по передаче сетей, то в будущем году доля распределенной генерации составит пятую часть от общего объема выработки электрической энергии.

— Если в прошлом году ее доля составляла 16%, то в будущем году вырастет до 20%, и это очень много, — заявила замгендиректора «Сетевой компании» Наталья Назарова. — Потребитель по-прежнему остается присоединенным к общей электрической сети, но не оплачивает услуги по передаче электрической энергии, такова «нормативка», — сказала она.

По ее словам, сетевая компания продолжает нести расходы на техническое обслуживание сетей, хотя загрузка сети «минимальная».

«Майский» оставил в запасе 19 Мвт

В качестве примера она привела недозагрузку энергоцентра «Майский» (обеспечивает собственной электроэнергией совхоз по выращиванию овощей «Майский»). По словам Назаровой, при получении разрешения на техническое присоединение он запросил мощность в 33 МВт, а фактическая составила 14 Мвт.

— Остается 19 МВт резервной мощности, и мы ее обслуживаем. Причем не присоединяем к ней других потребителей, так как резерв мощности закреплен за определенным потребителем, — посетовала она.

Кроме того, компания вынуждена содержать дополнительно и избыточные сети. Итоговую сумму дополнительных расходов Назарова не назвала.

В настоящее время собственную генерацию имеют 11 промышленных компаний Татарстана. Наиболее крупные из них: резидент ОЭЗ «Алабуга» ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» (увеличило выработку до 359 млн кВт·ч), ОАО «Аммоний» (144 млн кВт·ч), АО КМПО (125 млн кВт·ч). Однако самый большой прирост в будущем году ожидается от ПАО «Нижнекамскнефтехим» — с 2,387 млрд до 3,758 млрд кВт·ч.

Фото: скриншот презентации

— Наверное, у меня, как экономиста, будет желание законсервировать объект. Но системный оператор этого не позволит, — заметила Назарова.

По ее словам, отрицательный эффект еще в том, что и другие потребители в общей сети несут расходы на содержание электросетевого хозяйства. По ее мнению, это несправедливо и неправильно.

«Мы ждем выхода хоть какого постановления, так как это упорядочит работу потребителей»

В предложенном варианте введения платы на мощность Татарстан предлагает: все потребители распределенной генерации должны платить полностью, а не частично. По словам Назаровой, это привело к дополнительной плате в 421 млн рублей. Каким образом обрезалась эта цифра, она не стала объяснять. Напомним, что Минэнерго РФ предлагает установить фиксированную величину оплачиваемого сетевого резерва в размере 15% и отказаться от нормы, по которой потребители с собственной генерацией оплачивали услуги по передаче в объеме 20% от своей выработки.

Ожидается, что Татарстан может стать пилотным регионом для апробации этого механизма. Правда, в какие сроки его запустят — неясно. По словам Натальи Назаровой, их должно определить Минэнерго РФ.

— Мы ждем выхода хоть какого постановления, так как это упорядочит работу потребителей, — заключила она.