Владельцев независимой генерации хотят заставить заплатить за неиспользуемую резервную мощность
Споры об оплате потребителями неиспользуемых сетевых резервов длятся свыше 10 лет
421 миллион рублей придется дополнительно отдать владельцам генерации в Татарстане, если в будущем году федеральные власти все-таки введут плату за резерв электросетевой мощности. Такие расчеты привела замгендиректора «Сетевой компании» Наталья Назарова, выступая на Всероссийской конференции «Приоритеты развития энергетической отрасли» в Казани. Споры об оплате потребителями неиспользуемых сетевых резервов длятся свыше 10 лет, но особую остроту для «сетевиков» она приобрела в этом году, когда ПАО «Нижнекамскнефтехим» нарастило собственную генерацию почти на 40% — до 3,758 млрд кВт·ч. Детали — в материале «Реального времени».
Независимые генераторы разрослись на одну пятую
«Сетевая компания» предлагает свой вариант решения проблемы неиспользуемой электросетевой мощности, которая давно муссируется на федеральном уровне. В настоящее время потребители фактически используют около 40% мощности, заявленной при технологическом присоединении. В соответствии с требованиями законодательства сетевые организации обязаны обеспечить ту мощность, которую потребители заявляют при подключении к электрическим сетям, и не вправе подключать к ней других потребителей. При этом затраты на содержание избыточных электрических сетей ложатся на гарантирующего поставщика — «Сетевую компанию». Но если до сих пор эти расходы не сильно «давили» на ВВП основного оператора по передаче сетей, то в будущем году доля распределенной генерации составит пятую часть от общего объема выработки электрической энергии.
По ее словам, сетевая компания продолжает нести расходы на техническое обслуживание сетей, хотя загрузка сети «минимальная».
«Майский» оставил в запасе 19 Мвт
В качестве примера она привела недозагрузку энергоцентра «Майский» (обеспечивает собственной электроэнергией совхоз по выращиванию овощей «Майский»). По словам Назаровой, при получении разрешения на техническое присоединение он запросил мощность в 33 МВт, а фактическая составила 14 Мвт.
— Остается 19 МВт резервной мощности, и мы ее обслуживаем. Причем не присоединяем к ней других потребителей, так как резерв мощности закреплен за определенным потребителем, — посетовала она.
Кроме того, компания вынуждена содержать дополнительно и избыточные сети. Итоговую сумму дополнительных расходов Назарова не назвала.
В настоящее время собственную генерацию имеют 11 промышленных компаний Татарстана. Наиболее крупные из них: резидент ОЭЗ «Алабуга» ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» (увеличило выработку до 359 млн кВт·ч), ОАО «Аммоний» (144 млн кВт·ч), АО КМПО (125 млн кВт·ч). Однако самый большой прирост в будущем году ожидается от ПАО «Нижнекамскнефтехим» — с 2,387 млрд до 3,758 млрд кВт·ч.
— Наверное, у меня, как экономиста, будет желание законсервировать объект. Но системный оператор этого не позволит, — заметила Назарова.
По ее словам, отрицательный эффект еще в том, что и другие потребители в общей сети несут расходы на содержание электросетевого хозяйства. По ее мнению, это несправедливо и неправильно.
«Мы ждем выхода хоть какого постановления, так как это упорядочит работу потребителей»
В предложенном варианте введения платы на мощность Татарстан предлагает: все потребители распределенной генерации должны платить полностью, а не частично. По словам Назаровой, это привело к дополнительной плате в 421 млн рублей. Каким образом обрезалась эта цифра, она не стала объяснять. Напомним, что Минэнерго РФ предлагает установить фиксированную величину оплачиваемого сетевого резерва в размере 15% и отказаться от нормы, по которой потребители с собственной генерацией оплачивали услуги по передаче в объеме 20% от своей выработки.
Ожидается, что Татарстан может стать пилотным регионом для апробации этого механизма. Правда, в какие сроки его запустят — неясно. По словам Натальи Назаровой, их должно определить Минэнерго РФ.
— Мы ждем выхода хоть какого постановления, так как это упорядочит работу потребителей, — заключила она.
комментарии
а траблы поставщиков просто оттого что неграомтные они