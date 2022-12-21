Долгожданное чемпионство Месси и лучший финал лучшего чемпионата мира

Спасибо, российскому футболу, что... не участвовал

Итоги чемпионата мира по футболу в Катаре, в последний раз проводившемся в формате 32 стран-участниц, подводит журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

«Это увлекательный был аттракцион...»

Лучший, на мой взгляд, футбольный чемпионат мира завершился совершенно точно лучшим финалом в истории. Это было футбольное пиршество — 3:3, включавшее в себя спортивную драму, когда Аргентина вела со счетом — 2:0, полностью контролировала игру, и едва не упустила все в последние 10 минут, причем роковой отбор мяча при счете 2:1 был совершен у Леонеля Месси. Описывать финал бессмысленно, все это надо видеть и пересматривать, как, возможно, происходит с лучшим финалом Лиги чемпионов в истории, когда в 2005 году «Ливерпуль» победил «Милан» в серии пенальти. И с лучшим до сей поры матчем в истории всех чемпионатов мира, каковым многие считали полуфинал 1982 года в Испании между ФРГ и Францией. Его итог тоже определялся в серии послематчевых пенальти, ставших на тот момент первыми в истории. Понятно, что, рейтинг — вещь субъективная, более того, он может изменяться.

Дополнительный плюс Катару-2022 в том, что там не было футбольной России. Страна, чей футбольный бомонд гордится не игрой, а пережевывает бойню, которая произошла по итогу незначительного с точки зрения спортивной интриги матча какого-то там этапа Кубка России, между «Зенитом» и «Спартаком», не достойна быть представленной на ЧМ. Мы провели лучший, до Катара-2022, ЧМ в мире, показали лучший результат в истории России, формально повторив лучший результат в истории советского футбола, но не смогли воспользоваться инерцией, чтобы развивать футбол в дальнейшем.

Новоиспеченный чемпион Аргентина-1978 ворвалась в элиту мирового футбола в 1978 году, на фоне совершившегося в стране военного переворота. Аргентинцы прошли через проигранную войну с Англией за Фолкленды и научились формировать футбольную сборную на основе легионеров, будучи изначально и оставаясь футбольной сборной аргентинского народа, когда покойный Диего Марадона с того света незримо «аплодировал» своему преемнику Леонелю Месси.

Новоиспеченный чемпион Аргентина-1978 ворвалась в элиту мирового футбола в 1978 году, на фоне совершившегося в стране военного переворота. Фото: wikipedia.org

Финалист ЧМ-2022 и экс-чемпион мира Франция провела домашний ЧМ-1998, окончательно закрепивший эту державу в числе лучших стран мирового футбола. Франция пережила реконструкцию национального состава своей сборной, когда вместо французов трехцветные флаги сейчас защищают уроженцы Франции. Ее футбольные герои связаны незримой нитью: француз Мишель Платини — алжирский бербер Зинедин Зидан — французский «интернационалист» Килиан Мбаппе. Его отец — камерунец. Мать — алжирка, сводный брат — заирец, усыновленный отцом. Он пришел в сборную Франции, когда та также использовала неочевидную энергию подъема футбольного духа в стране после домашнего ЧЕ-2016 года.

Сам чемпионат был ужасен по организации, проигрыш национальной сборной в домашнем финале был обидным, но именно он дал толчок следующей победе Франции на ЧМ-2018, и нынешнему финалу, который, в отличие от той же Аргентины, выглядел логичным и предсказуемым буквально со старта. А Россия пережила бронзовый взлет на ЧЕ-2008 и увязла во внутренних скандалах, связанных с невыходом на ЧМ-2010 и пустившимися во все тяжкие футболистами сборной. Пережила сенсационный выход в четвертьфинал ЧМ-2018, растворившийся в последующей невнятной игре сборной и стабильных провалах ведущих клубов в еврокубках.

Хорватия — как идеал развития

Для российского футбола, как мне кажется, пора определяться с путями развития. Все это подстраивание под Германию, Голландию и Испанию, специалистов из которых приглашали ведущие российские клубы и национальная федерация, ни к чему не привело, и это пора признать. Уровень российского футбола может олицетворять некое изображение монитора, демонстрирующего колебание пульса. В медицине это называют прибором Холтера, по имени изобретателя Нормана Холтера. На нем будет видна практически ровная линия футбольного сердцебиения России, с двумя всплесками в 2008 и 2018 годах и падениями в период с 1998 по 2000 годы, в 2006-м, 2010-м и, наверное стоит признать, в 2022-м. Вот не верится в то, что Россия по спортивному принципу пробилась бы на завершившийся чемпионат мира в Катаре, как не мечтай. И вот на фоне прибора Холтера, на этой картине необходимо было бы нарисовать людей, чьи спины утяжеляли бы мешки с долларами и евро, которые они уносили из России, якобы, поделившись с ней передовыми футбольными методиками, все той же немецкой, голландской, испанской. Не в коня корм.

Поэтому, давайте внимательнее посмотрим на саму Хорватию — финалиста и дважды полуфиналиста ЧМ. Ее бы опыт рассмотреть, да оценить. Страна с четырьмя миллионами жителей, успешно развивающая водное поло, кстати, о чем напоминали специализированные шапочки на головах болельщиков, баскетбол и гандбол, дважды подряд выходит в полуфинал ЧМ. Такое удается только Франции, чей опыт, не дай бог, нам предложат изучать футбольные стратеги, подорвавшись на немецко-голландско-испанском.

Прошлый (ЧМ-2018) и нынешний составы Хорватии напоминают филиал загребского «Динамо». Фото: Dag Kirin/wikipedia.org/CC BY 2.0

Базовый клуб как фундамент сборной

Вот как Хорватия, которая, в отличие от нас, и падений поменьше допустила, только в 2000 и 2010 годах сборная не пробивалась на крупные турниры, и уровень гораздо выше. Причем успехов добивалась преимущественно собственными силами. В 1998 году бронзу завоевало поколение, выросшее в экс-Югославии. Прошлый (ЧМ-2018) и нынешний состав Хорватии напоминает филиал загребского «Динамо». Бадель, Врсалько, Иванушец, Крамарич, Ловрен, Модрен, Соса, Якич хорошо знакомы российским болельщикам по противостоянию «Динамо» с ЦСКА и «Краснодаром». Ливакович, Гвардиол, Майер плюс Оршич, Петкович, Шутало из действующего состава — это гораздо больше, чем австриец Ковачич, а также немцы Пашалич и Станишич. Они и сейчас в составе, вместе с еще одним немецким хорватом — Станишичем, но это ничтожно мало на 20 с лишним футболистов.

Мы уже, откровенно говоря, начинаем подзабывать о таком понятии, как базовый клуб в плане строительства сильной сборной. А это необходимо тем странам, которые составляют второй эшелон международного футбола, куда ранее входила Россия и откуда неумолимо сползает. С введением правила Босмана комплектование сборной на основе какого-либо клуба уходило в прошлое, и предпоследним актором была сборная Голландии. Выигрыш «Аяксом» Лиги чемпионов 1995 года и выход в финал в 1996 году был заслугой голкипера ван дер Сара, братьев Рональда и Франка де Бур, Богарда, Давидса, Зеедорфа, Клюйверта, Овермарса, Райцигера. Они стали основой сборной, которая затем стала полуфиналистом ЧМ-1998, ЧЕ-2000, и ЧЕ-2004. Честь и хвала сборной, в которой матерели ван дер Варт, ван Нистелрой, ван Перси, Роббен, Снейдер и Ко, которые затем вновь подняли Голландию в элиту, добившись вице-чемпионства в ЧМ-2010 и бронзы в ЧМ-2014.

Последней, кто формировал сборную на основе клубов, была сборная России, чей бронзовый призер ЧЕ-2008 был сформирован за счет пятерок футболистов «Зенита» и ЦСКА, двух обладателей Кубка УЕФА. Понятно, что и на нынешнем ЧМ есть истории формирования сборных на суперклубе, та же Саудовская Аравия, где 12 футболистов из «Аль Хиляль» и шесть из «Аль Нассра».

Примечательно, что «Аякс» времен полуфинала Лиги чемпионов 2019 года делегировал на этот ЧМ аж семерых в сборную Голландии, включая Дейли Блинда. Только вот его партнеры по тому полуфиналу Френки де Йонг, Ноа Ланг и Маттейс де Лигт сейчас играют за границей, а еще шесть представляют заграничные сборные — Зиеш и Мазрауи (Марокко), Дольберг (Дания), Онана (Камерун), Тадич (Сербия), Тальяфико (Аргентина).

Последней, кто формировал сборную на основе клубов, была сборная России, чей бронзовый призер ЧЕ-2008 был сформирован за счет пятерок футболистов «Зенита» и ЦСКА. Фото: Акутагава/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Если при формировании национальных сборных нет возможности опереться на базовую команду, то необходимо хотя бы набрать костяк игроков и по возможности наигрывать его на всевозможных турнирах. Нашумевшая на этом ЧМ история с победой Японии над Испанией — 2:1 на групповом этапе не выглядела бы такой неожиданной, если бы любители футбола вспомнили о прошлогоднем полуфинале олимпийского турнира в Токио. Тогда Испания победила Японию только благодаря голу в дополнительное время. На 115 минуте. Та Япония — это Доан, Иосида, Итакура, Кубо, Маэда, Митома, Сакаи, Танака, Томиясу, Уэда, Эндо, то есть 11 олимпийцев нынешнего состава. Та Испания — это Унаи Симон, Марко Асенсио, Эрик Гарсия, Дани Ольмо, Пау Торрес, Педри, Карлос Солер, семеро олимпийцев. Плюс Оярсабаль, бронзовый призер ЧЕ-2020, а также Кукурелья, Мингеса, Дани Себальос.

«Проклятое наследие коммунистов»

Почему, собственно, ранее, говоря о хорватах, я вспомнил о Ковачиче, Пашаличе и Станишиче? Хорватия также пережила временной отрезок, который ярко характеризуют слова Остапа Бендера «Заграница нам поможет». И у хорватов было ровно 20 лет в том, чтобы убедиться в ложности этого тезиса. После того, как они растратили футбольное наследство Югославии, и ее ведущие футболисты ушли из спорта, они начали формировать команды из приглашенных извне. Пропустили чемпионат Европы 2000 года и на ЧМ-2002 предстали в обновленном качестве. В нулевые годы были приглашены Дидулица, Шерич, Шимунич (Австралия), Класнич, Н. Ковач, Р. Ковач, (Германия), Ракитич (Швейцария). Далее пропустили ЧМ-2010, и в десятые годы в сборной заиграли бразильцы Саммир и Эдуардо, получившие гражданство Хорватии, а также Ковачич из Австрии и Пашалич из Германии. На крупные турниры Хорватия выходила стабильно, но снова начала завоевывать медали только тогда, когда сформировала основу из игроков «Динамо», бывших и действующих.

А «проклятым наследием коммунистов» я назвал «Динамо» потому, что эта команда была сформирована коммунистами Югославии сразу после освобождения страны от гитлеровской оккупации. После отставки компартии команду в девяностые годы называли «ХАСК Градчански» (по названиям буржуазных «предшественников»), затем «Кроация» и с 2000 года вернулись к первоначальному названию. И вот путь Хорватии к футбольным, и не только, вершинам должен послужить примером для России, которая, как и Югославия, пережила распад страны. Но нынешняя ситуация для российского футбола даже хуже, чем в девяностые. Там-то мы достаточно быстро ощутили прилив недорогой футбольной силы из стран бывшего СССР, поскольку спортсмены, а также культурные деятели, в отличие от политиков, первыми ощутили мощь матушки-России. Как бы ни манил Запад, но советский менталитет был таков, что чужой язык учить не хотелось, к чужим законам привыкать не удавалось, и все стремились в Россию, где было хоть немного, но лучше, чем на родине. И мы в Казани помним и «украинский» «Ак Барс», и «литовский» УНИКС, и «казахстанский» «Синтез», и многонациональный «Рубин». И осознаем, что только Россия, хотя и с большими потерями, но продолжает быть в элите мирового спорта, до которой остальным постсоветским странам — как кроту до Эвереста.



Джаудат Абдуллин