Незамеченный «Матч звезд», Воронков за океаном и тонущий «Трактор»: Что происходило в КХЛ в перерыве

Событий в клубном хоккее хватает даже в большой перерыв на игры сборных

Праздником для своих оказался очередной «Матч звезд», проходивший в Челябинске. Никто, кроме самих челябинцев, его не заметил, а нейтральные зрители даже не узнали о его существовании. Так что дискуссия о том, нужен ли звездный уик-энд поднялась с новой силой. В это время Воронкову прочат скорый отъезд в НХЛ, а у «Трактора» все по-прежнему, даже учитывая кадровые перестановки. Спортивная редакция «Реального времени» приводит главные итоги прошедшей недели в КХЛ.

Быть или не быть Матчу звезд КХЛ?

Звездный уик-энд лиги отгремел в Челябинске без особого размаха и шума. В отличие от предшественников прошлых лет, этот «Матч Звезд» оказался не нужен даже главному спортивному каналу страны «Матч ТВ», финансируемому из того же кувшинчика, что и КХЛ — показали лишь на узконаправленном и нишевом «КХЛ ТВ», и на этом разошлись. Так и получилось, как в треке группы 25/17 «только для своих, чужие не поймут».

Хотя праздник получился веселым — хоккеисты много улыбались и смеялись, трибуны «Ледовой арены «Трактор» на соревнованиях «Супеп Скилс» и матчах были переполненными, так что хоккейный зритель точно должен был насытиться эмоциями от веселого и непринужденного хоккея.



Дискуссия о том, нужен ли вообще «Матч звезд КХЛ» в нынешнем виде или лавочку пора закрывать с каждым годом становится все сильнее. Лагерю тех, кто заявляет о бессмысленности звездного уик-энда из-за отсутствия спортивной составляющей противостоят те, кто «за любой кипишь кроме голодовки».

Позиция «против», на наш взгляд, выглядит странновато. Во-первых, никто никого не принуждает смотреть звездные уик-энды. Если они кому-то из болельщиков не интересны, можно просто не смотреть и не обращать внимания. Во-вторых, это событие здорово разбавляет однотипный сложный сезон, в котором нет ничего кроме ежедневных матчей между клубами.

Сегодня, на фоне отмены международных турниров (и даже надоевших Евротуров) в хоккейной жизни страны и самих игроков не так уж много событий, чтобы отвлечься от клубных баталий. Перерывов в нынешнем регулярном чемпионате всего один — и тот на довольно плюшевый «Кубок Первого канала», в котором вместо шведов, финнов и чехов противостоять России будут сборные Беларуси и Казахстана. Так что выделить одну неделю на хоккей, в котором нет спортивной составляющей, но есть много улыбок у хоккеистов и эмоций у болельщиков точно не мешает.

Звездный уик-энд лиги отгремел в Челябинске без особого размаха и шума. Фото: hctraktor.org

Дмитрий Воронков покидает Казань?

Форварду «Ак Барса» всего 22 года, а он уже воспринимается как ветеран казанского хоккея. У него уже четвертый сезон в Казани и закрепившийся статус одного из лидеров клуба. Так что информация из-за океана о том, что по окончании сезона подпишет контракт с клубом НХЛ «Коламбусом».

Ощущение, что Воронков уперся в потолок в Казани становится все более отчетливым. Именно в «Ак Барсе» он дорос до лидера сборной России, стал активно туда привлекаться и исполнять ведущую роль и даже капитанил там. Здесь же он вместе с Сафоновым кошмарил соперников в плей-офф в розыгрыше Кубка Гагарина. Вот только главной чашки лиги у него в форме «барсов» пока так и нет. Пожалуй, именно этот недочет и остается единственной мотивацией, для чего стоит остаться в «Ак Барсе» еще на пару сезонов.

В нынешнем сезоне такое развитие событий видится маловероятным — слишком много проблем испытывал «Ак Барс» в первой половине сезона, а замену главному тренеру нашли в его помощнике Юрии Бабенко. Поэтому встает вопрос, нужно ли Воронкову ждать еще как минимум полтора года, чтобы гипотетически стать обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги? Вряд ли.

В нынешнем сезоне Дмитрий Воронков за 28 матчей в КХЛ набрал 13 очков по системе «гол + пас». Нападающий забросил шесть шайб и выполнил семь результативных передач, что неплохой показатель для центрального нападающего. Однако его главная функция — это кошмарить соперника, лезть под кожу и создавать условия на крайков, чтобы те свободно творили. «Коламбусу» как-раз не хватает таких центров.

Все идет к тому, что в следующее межсезонье «Ак Барс» лишится своего молодого системообразующего форварда, который на фоне покупных возрастных экс-звезд воспринимался болельщиками как доморощенный любимец в «Татнефть Арене».

«Трактор» по-прежнему плетется в конце Восточной конференции. Фото: hctraktor.org

Похоже «Трактор» со дна выбираться не собирается

Прочитав заголовок, челябинские болельщики конечно же возразят, указав, что кризис будет пройден, ведь в клубе не сидят, а ищут выходы и предпринимают действия, чтобы начать побеждать.

Тут и перестановки в тренерском штабе, и обмены одних именитых хоккеистов на других. Например, так и не заигравший в «Тракторе» Сергей Шумаков покинет Челябинск, а приедет Никита Сошников. В общем, деньги у клуба имеются, хоккеисты с именем туда едут охотно, тренеры на мостике меняются, но на результатах это никак не сказывается — «Трактор» по-прежнему плетется в конце Восточной конференции.

Ни у кого язык не повернется назвать состав «Трактора» слабым. Это как минимум претендент на топ-4 Востока. Проблем в общении главного тренера Анвара Гатиятуллина с игроками тоже нет — он не грубит и не цепляется как это делали два предыдущих главных в «Ак Барсе». И хоккеисты за это уважают наставника команды.

Но вызывает вопросы другое: Гатиятуллин ни в какую не хочет отказываться от своих наработок, с которыми откатал прошлые сезоны. Он не хочет менять сочетания на льду, молодежь почти не получает игровую практику. А ведь молодая кровь могла бы добавить огня в игре «Трактора». Отсюда и не заигравший Шумаков, тасование помощников и прочие телодвижения руководства в лице Ивана Савина.

Есть все основания полагать, что и приезд Сошникова ничего кардинального в «Тракторе» не изменит. Здесь необходимы более тектонические сдвиги, а не перестановка мебели.