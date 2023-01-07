Лучшие спортсмены Татарстана — 2022

Кто из татарстанцев отличился в уходящем году

Фото: кадр трансляции Первого канала (архив)

Зимняя Олимпиада в Пекине — главное и, как оказалось, едва ли не единственное крупное международное спортивное событие, в котором выступала Россия в уходящем году. Татарстан завоевал пять медалей: в хоккее и фигурном катании, прыжках с трамплина и сноуборде, удивив и российскую спортивную общественность, и спортивного журналиста «Реального времени» Джаудата Абдуллина.

«Позолоченная» вице-чемпионка Евгения Тарасова

Серебро Евгении Тарасовой, завоеванное вместе с Владимиром Морозовым, это главное спортивное событие 2022 года в Татарстане. Олимпиада — самое главное спортивное событие — 2022, а Тарасова — спортсменка, добившаяся на этом турнире лучшего результата. Ценности этому результату добавляет антураж вокруг этой награды. Если на Олимпиаду-2018 Тарасова — Морозов ехали первой парой страны и уверенно завоевали серебро командного турнира, выиграв свой старт — короткую программу, то само попадание в олимпийский состав Пекина в какой-то момент выглядело маловероятным.

Две пары Тамары Москвиной Бойкова — Козловский и Мишина — Галлямов, сменяя друг друга, оттирали Тарасову и Морозова на второй план. В какой-то момент от Евгении и Владимира отказался их личный наставник Нина Мозер. Большую часть предолимпийского четырехлетия с ними едва ли не факультативно работал Максим Траньков, на подработках был Сергей Воронов, но настоящая работа возобновилась только с переходом в группу Этери Тутберидзе. Правда, к этому времени Евгения и Владимир успели расстаться, перестав существовать как пара в жизни, и им пришлось выстраивать новые-старые отношения, когда они только познакомились и создавали дуэт. Об их расставании знали все, кто интересовался фигурным катанием, только внутри «тусовки» было известно, что Евгения начала встречаться с другим фигуристом Федором Климовым. И в какой-то момент уже начинало казаться, что Тарасова — Морозов докатаются вместе только до Пекина, после чего все.

Начало олимпийского турнира нанесло очередной удар по Евгении и Владимиру, когда никого не взяли на командный турнир, помимо первых номеров сборной. Только Мишина и Галлямов откатались, завоевав золото, которое Россия пока что не получила, поскольку МОК еще не «закрыл» историю Камилы Валиевой. Возможно, Тарасова и Морозов задолго до старта знали, что их не включат в окончательный состав, и им было спокойнее, хотя и обидно и за непопадание в состав, и за лишение шанса на итоговое золото. Но на короткую программу спортсмены вышли абсолютно спокойными, сконцентрированными, хотя практически на всех предыдущих стартах то Галатея «косячила», то Пигмалион «не вывозил».

Если на Олимпиаду-2018 Тарасова — Морозов ехали первой парой страны, то само попадание в олимпийский состав Пекина в какой-то момент выглядело маловероятным. Фото: Максим Платонов

Самые сладкие слезы

Но чем ближе становился Пекин, тем лучше каталась пара, рискуя не попасть на главный старт четырехлетия. Стала третьей на чемпионате страны в Санкт-Петербурге, гораздо уверенней финишировав вице-чемпионами Европы (тоже, кстати, награда, которой физически нет у большинства конкурентов Тарасовой просто из-за отсутствия международного календаря). На Олимпиаде Тара-Моро откатали короткую так, что Александра Трусова отбила ладони, аплодируя. Отставание от Суй Вэньцзинь и Хань Цуна в 16 сотых, которое определили судейские оценки, это цена какого-то вдоха-выдоха, которые пара не смогла сделать в унисон. Его не могли определить элементами, сложностью прыжков-выбросов-поддержек, просто Суй и Хань выступали дома.

В произвольной, будем объективны, спортсмены не смогли стопроцентно синхронно выехать с прыжка на старте программы и, возможно, потеряли золото. Только об этом на тот момент никто не знал, и были опасения, что малозаметная помарка, как зачастую случалось ранее, может, как сорвавшийся камешек, вызвать камнепад ошибок, чего не хотел даже англоязычный комментатор «Евроньюс», выдохнувший Oh yeah, после успешного выезда с выброса. С последними аккордами музыки начал плакать Траньков за бортиком, и, возможно, еще и тот комментатор «Евроньюс», голос которого подозрительно дрожал. Слезы сопровождали фигуристов до момента объявления оценок, полупустой зал скандировал «Браво!». Возможно, и Тутберидзе, не присевшая с фигуристами в уголке слез и поцелуев, позволила себе, как Мерил Стрип в роли Миранды Пристли, предательски сморгнуть в фойе ледового дворца Пекина. Кто знает.

Китайцы Суй Вэньцзинь и Хань Цун, по всей видимости, ушли из спорта, залечивать многочисленные травмы и почивать на лаврах. Летом Евгения Тарасова вышла замуж за Федора Климова, а с осени продолжила выступления с Владимиром Морозовым. До Олимпиады 2026 года осталось три года, Тарасовой будет 31 год, Морозову — 33.

Олимпийская бронза с лихвой оправдала его приглашение в состав сборной нашей республики. Фото AFP

Слезы Вика Айвена Вайлда

Спортивная судьба Тарасовой и Морозова это череда преодолений, если еще знать историю маленькой Жени Тарасовой, уроженки Дербышек, родившейся, что называется, в самой что ни на есть простой семье. Судьба следующего олимпийца Вика Вайлда — такая же череда взлетов и падений, правда, взлеты, к счастью, приходились на олимпийские сезоны. Два золота Сочи в гигантском слаломе и параллельном гигантском слаломе уже сделали его спортивным героем России, плюс это был шикарный ответ тем, кто годами активно поливал помоями достигнутый успех на домашней Олимпиаде. Когда начинаешь перечислять авторов золотых побед — три у Виктора Ана, две у Вайлда, три у фигуристов — критики постепенно замолкают и переводят разговор.

Но постолимпийские сезоны Вайлда, которого привели в сборную России русские корни и женитьба на коллеге по сборной Алене Заварзиной, были настолько тяжелы, что он подумывал о завершении спортивной карьеры. Развелся, супруга уехала в Англию, а Вайлд остался, и после 2018 года, когда не попал в олимпийскую сборную России, ушел из команды Красноярского края, где ему отказали в финансировании, в состав сборной Татарстана.

— Я чувствую благодарность: спасибо всем людям, кто поверил в меня. Я говорил, если у меня будет медаль, я закончу выступления, — коверкая русские слова, но тем не менее произнося их сквозь слезы, радовался своей бронзе Вайлд. — Бил нол один? Точка нол один? Нол точка нол один? Я не знал! Я не знал! Вау!

Так Вайлд реагировал на то, что в четвертьфинале обошел своего конкурента — южнокорейца Ли Сан Хо. При этом за три года предыдущих выступлений за РОО «Федерация фристайла и сноуборда РТ» спортсмен один раз выиграл этап Кубка страны и завоевал бронзу чемпионата России.

Но олимпийская бронза с лихвой оправдала его приглашение в состав сборной нашей республики. При этом ее спортивные секции подготовили для участия на Олимпиаде в Пекине большое количество спортсменов, защищающих цвета областей и краев России, и даже других стран. Фигурист Константин Милюков в сборной Белоруссии, его коллега Камила Валиева родилась в Казани, но представляла Москву, лениногорский прыгун с трамплина Роман Трофимов, выступающий за Нижний Новгород, четыре хоккеистки — Лиана Ганеева, Фануза Кадирова, Ольга Сосина и Ландыш Фаляхова — воспитанницы татарстанского хоккея, но отсутствие в республике профессиональной команды вынуждает их играть вдалеке от родных мест.

Кудерметова вместе с бельгийкой Элизой Мертенс одержали победу в парном разряде итогового турнира женской теннисной ассоциации. Фото: WTA

Первый «шлем» Вероники Кудерметовой

Возможно, это покажется натянутым, но и путь Вероники Кудерметовой к тенисному Олимпу не был усеян розами. Там и шипов хватало. Примерно лет десять назад ее отец — известный в прошлом хоккеист Эдуард Кудерметов, отметивший в этом году свое 50-летие, сетовал на одном из детских турниров, что родная республика не помогает становлению карьеры его дочери. Республика тогда готовилась к Всемирной Универсиаде, подписывая контракты с Екатериной Яшиной из Саратова (судя по всему, она сейчас вернулась в сборную родного города), Анной Смолиной, возвращала на Родину Ксению Лыкину из Чехии, и, справедливости ради, ей не было дела до школьницы Вероники. Эдуард Кудерметов говорил даже об интересе со стороны Австрии, но тут надо сказать спасибо спортивному обществу ЦСКА, за хоккейную команду которого он выступал в последние годы. «Подобрали, обогрели...» А спортивное руководство республики, совместно с теннисной федерацией, сумело убедить москвичку Кудерметову, как это ранее сделало уже с москвичкой Тарасовой, выступать за сборную команду своей родной республики. Тем более что это предложение было «в пакете» с трудоустройством младшей сестры Полины Кудерметовой.

Счастье, что профессиональные теннисные организации, женская WTA и мужская АТР, не отстраняли российских спортсменов от участия в сезоне. Не по причине какой-либо принципиальности, чисто бизнес. Та же международная федерация тенниса отстранила, и Кубок Дэвиса, и Кубок Федераций прошли без участия российских сборных. А вот в личном качестве они могли стартовать, и Кудерметова вместе с бельгийкой Элизой Мертенс одержали победу в парном разряде итогового турнира женской теннисной ассоциации (WTA), по сути, неофициального теннисного чемпионата мира.



Джаудат Абдуллин