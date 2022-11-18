«Нефтехимик» вошел в историю, заставив вспомнить о советском хоккее

Уже бывали случаи, когда даже администраторы защищали ворота своих команд

Хоккейный «Нефтехимик» подарил своим поклонникам победу, одержанную при крайне редком стечении обстоятельств. Его ворота в победном матче с подмосковным «Витязем» защищал Антон Кислицын, работающий тренером молодежного состава «Нефтехимика». Спортивный журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин проводит параллели с великим чемпионатом Советского Союза.

Вратари «Нефтехимика» выбывали друг за другом

Перед гостевой игрой с «Витязем» «Нефтехимик» последовательно потерял двух голкиперов основной команды Эмиля Гарипова и Александра Судницына, которых преследуют проблемы со здоровьем, травмы. Двух Артемов из молодежного состава, Артема Евпака и Артема Тихомирова, команда потеряла из-за болезни первого и микротравмы второго. Азата Шакирова отправили в Ижевск, поскольку местная «Ижсталь» входит в систему нижнекамского клуба. В итоге перед тренерским штабом Олега Леонтьева стоял неприятный выбор между голкиперами ДЮСШ и тренером молодежного состава Антоном Кислицыным. Кислицын не очень хорошо знаком широкому кругу болельщиков поскольку построил свою карьеру в Высшей лиге. Он дважды выходил в финал Кубка Братины в составе ижевской «Ижстали», вначале уступив там «Торосу» из Нефтекамска (играл он тогда под руководством нынешнего наставника «Северстали» Андрея Разина), затем альметьевскому «Нефтянику». Перейдя из «Ижстали», вдоволь наездился под занавес картины, вначале в пензенский «Дизель», затем в словацкий «Липтовски Микулаш», наконец, в орский «Южный Урал». Был там в запасе за спиной у Андрея Филоненко, после его травмы перешел в основу, и уже его сменщиком стал Артем Корепанов. Но и их не обошли стороной травмы, и Орск заканчивал сезон с молодыми вратарями Артемом Бородкиным и Артуром Мустафиным, а на замену переодевался Тимерхан Файзуллин. Все было так, как сейчас у «Нефтехимика», только не столь заметно, поскольку и ВХЛ — вторая по ранжиру лиг, и Орск — не самый заметный ее участник. Но сезон 2019/20 выглядит, как сплошная заплатка: Кислицын (22 матча), Филоненко (16 матчей), Мустафин (15 матчей), Корепанов (8 матчей), Бородкин (2 матча), Тимерхан Файзуллин (в запасе).

Кстати, Кислицын воспитанник Нижнекамска, поездивший по городам (Липецк, Пермь) и весям (Волжск, Новочебоксарск), после чего вышел на пик своей формы в «Ижстали». После Орска Кислицын закончил с хоккеем (после 30 лет травмы быстро не залечиваются), вернулся в родной Нижнекамск, где встретил 33-летие. Работал в молодежном «Реакторе», готовясь сыграть в любительском чемпионате республики за казанский «Тимерхан» (он назван не в честь упомянутого Файзуллина), как седьмого ноября «революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась». Тренера подписали как вратаря. Он пропустил четыре шайбы, но его партнеры забросили на одну больше, и одержали победу — 5:4, которую прокомментировал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев:

— Отличный боевой матч получился, плюс у нас и вратарь-дебютант... Кислицын поддерживал свою форму, постоянно был задействован, в тонусе. Когда мы пригласили его на тренировки, увидели, что он нормально двигается, не было видно, что он 2 года не играл. Если бы он ничем не занимался эти 2 года, мы бы его не пригласили. Плюс я знаю Антона давно, он боец по характеру, вытащит все на себе и сделает все, чтобы помочь команде.

В интервью пресс-службе Кислицын, среди прочего, сказал, что «...Я не буду скромничать — это исторический день для российского хоккея, потому что такого больше не будет».

Нет, подобное редко, но случалось

А вот здесь мы поправим ситуативного героя КХЛ. Было, было, мы просто плохо знаем историю хоккея, даже своего. Дай бог в голове осталась вывеска «красная машина», а вот конкретику не помним, да зачастую и не знаем. Между тем сорок лет назад в советском хоккее произошла еще более громкая история, когда на лед вернулся не тренер вратарей, а администратор. Воспитанник саратовской «Энергии» (1964—1969 годы), переименованной в «Кристалл» (1969—1975 годы) в 29 лет перешел в московские «Крылья Советов», где провел 3 года (1975—1978) и, казалось бы, завершил карьеру. Начал работать администратором, как в 1981-м вернулся на лед. В возрасте 35 лет, он отыграл пять матчей. При том что в игровой карьере сыграл всего лишь 19 раз за три сезона, будучи 100-процентно вторым номером, после голкипера уровня вратаря сборной СССР Александра Сидельникова. В 1982-м 31-летний Александр Сидельников отыграл в 12 матчах, другой суперветеран, Александр Пашков (37 лет), защищал ворота на матч больше — 13, основным по количеству проведенных матчей стал молодой Сергей Дроздов (21 год, 17 матчей) плюс играл Валерий Кардаков (18 лет, 6 матчей).

Начался тот сезон с Сидельниковым в воротах, он отыграл до встречи с ЦСКА и был заменен после второго периода на Пашкова. Ему 37 лет, для советского спорта это запредельный возраст, но бывший вратарь сборной страны умудряется годом ранее, в 36 лет, перейти из воскресенского «Химика» в «Крылья Советов». Он провел за «крылышки» шесть матчей, после чего в противостоянии с московским «Динамо» его заменили в третьем периоде на Валерия Кардакова. Кардаков — воспитанник кирово-чепецкого хоккея, откуда ранее вышел знаменитый Владимир Мышкин, а в «крылышках» он играл на тот момент в молодежной команде. Успешно сыграл в финальном турнире молодежки, после чего был зачислен в штат «Крыльев Советов» и вдруг оказался основным. Как говорится, запасайтесь попкорном.

Поскольку американского фастфуда в те времена не было, довольствовались семечками. Лузгая их, смотрели, как разворачивается карьера 18-летнего юниора в четвертой, судя по турнирной таблице, команде СССР.

Фото: hcks.moscow





«Валера, верим!»

Во второй раз Кардакова выпустили на замену Пашкова перед третьим периодом с ЦСКА, затем перед третим периодом с рижским «Динамо». Дебютную игру в основе Кардаков провел в гостях против воскресенского «Химика», который, по удивительному совпадению, привлек в состав целое трио воспитанников Кирово-Чепецка: Дмитрия Дмитриева, Сергея Одинцова, Аркадия Обухова. Их тренера Георгия Журавлева пригласили из Кирово-Чепецка в Воскресенск, и он привлек с собой эту троицу плюс Григорьева, Кудяшова, благо из второй лиги в «вышку» можно было переходить без всяких проблем в любом направлении.

«Крылышки» с Кардаковым разгромили Саратов — 12:5, а в следующей игре «улетели» от «Сокола» — 1:10. Кардаков запустил из этих десяти четыре шайбы и был заменен в первом периоде на Александра Куликова, 18-летний вратарь на 35-летнего администратора.

Куликов был не в форме, пропустил шесть от «Сокола», четыре в следующей игре со «Спартаком», затем сыграл в странном матче с горьковским «Торпедо». В середине матча он неважно себя почувствовал, тренеры сменили Куликова на Кардакова, тут же пропустившего, после чего вернули Куликова на ворота, и он выдержал там 4 минуты. Чтобы не случилось страшного (годом ранее в составе ЦСКА погиб во время двухсторонки 20-летний Владимир Корженко, и это не считая гибели в автокатастрофе Валерия Харламова), Куликова заменили окончательно.

Придя в себя, Куликов провел в следующем туре свой лучший матч против московского «Динамо», когда «крылышки» вели — 4:2, но гол Зинэтулы Билялетдинова вернул динамовцам веру в себя, и они спасли ничью. Отыграл против «Трактора» — 2:2, после чего команды ушли на месячный перерыв, связанный с участием сборной СССР в турнире на «Приз Известий».

Ильгиз Фахриев был достаточно молод, когда перешел на административную работу в ФК «Нефтехимик», тем не менее неоднократно возвращался в состав команды по мере надобности. Фото: Роман Хасаев

А футболист-администратор Ильгиз Фахриев?

В январе ворота «крылышек» защищал воспитанник московского «Спартака» Сергей Дроздов, завершивший «службу» в армии, играя за харьковское «Динамо». Плюс вылечился Сидельников. Сезон был в итоге провален, и «крылышки» завершали его в переходном турнире с командами первой лиги, включая СК им. Урицкого, и на матчах в Казани отыграл Дроздов, а Куликов был занят администраторской работой.

Уже в следующем сезоне Пашков закончил, Кардаков перешел в ярославское «Торпедо», третьим голкипером пришел местный воспитанник Олег Браташ, надолго ставший основным в родной команде, после ухода Сидельникова, а Куликов вернулся к административной работе годами позже, как-то придя на помощь казанскому коллеге Рустему Кашапову и защитив его от гнева главного тренера Юрия Моисеева.

А футболист-администратор «Нефтехимика» Ильгиз Фахриев, чем не личность достойная упоминания в данном контексте? Да, он был достаточно молод, когда перешел на административную работу в ФК «Нефтехимик», но неоднократно возвращался в состав команды, по мере надобности.



Джаудат Абдуллин