«Барс» Радулов, «юлаевец» Джош Хо-Сэнг и все-все-все
Азербайджанцы, армяне, греки, китаец: о дружбе народов в советском хоккее
Появление в казанском «Ак Барсе» хоккеиста Александра Радулова, у которого есть гагаузские корни, а в уфимском «Салавате Юлаеве» темнокожего Джоша Хо-Сэнга, чей дедушка был родом из Гонконга, а в родословной также присутствуют предки из России, Чили и Ямайки, заставило спортивную редакцию «Реального времени» обратить взгляд в прошлое, чтобы собрать некую сборную СССР из спортсменов самых редких для хоккея национальностей.
Азербайджанцы
Начнем с «козырей», то есть воспитанников и игроков Казани. Рамиз Расулов, уроженец Баку, воспитанник СК им. Урицкого. Но большую часть карьеры он провел в чувашском Новочебоксарске, защищая цвета местной команды «Сокол». Плюс три сезона в нижнекамском «Нефтехимике». Его сыновья, Тимур (1989 г. р.) и Артем (1996 г. р.), тоже стали хоккеистами.
В усть-каменогорском «Торпедо» во времена Союза недолгое время играл Вадим Гусейнов, который сейчас стал генменеджером ХК «Барыс» Вадимом Шамилльевичем Гусейновым. Но фамилия Гусейнов популярна как в Азербайджане, так и республиках Северного Кавказа — Чечне, Ингушетии, что не умаляет того факта, что в советском хоккее было крайне мало выходцев из этих территорий.
Армяне
Можно было бы ограничиться фигурой легендарного голкипера Григория Мкртычана, чтобы не искать больше его соплеменников, умело владевших хоккейной клюшкой. Лишний раз вспомнить о Григории Мкртычевиче, уроженце Краснодара, которому в 2025 году исполнилось бы 100 лет. Первый чемпион мира, первый олимпийский чемпион.
Познакомимся с еще одним хоккеистом-армянином, который родился в Москве в 1954 году, когда Мкртычан впервые стал чемпионом мира. Сергей Меликов, чье отчество Ервандович выдает в нем армянина. Меликов воспитанник ЦСКА, где он тренировался вместе с будущим олимпийским чемпионом Виктором Жлуктовым, но хоккейные университеты он проходил во второй армейской команде — СКА МВО из Калинина, ныне Тверь. Демобилизовавшись, попал в поле зрения селекционеров «Динамо» и стал играть за команду, находившуюся в подчинении КГБ СССР. Чемпион Европы среди юниоров, чемпион мира среди молодежи, из «Динамо» перешел в столичные «Крылья Советов», где воссоединился с партнером по армейской спортшколе, а также чемпионским сборным по юниорам и молодежке Владимиром Гостюжевым. Вместе с ним же они отправились в конце 70-х в Ижевск, в прогрессирующую на тот момент «Ижсталь». И только там разошлись их пути-дорожки, поскольку «Ервандыч» закончил с хоккеем в 1982 году, а Гостюжев через год, но уже будучи игроком череповецкого «Металлурга». Сейчас в «Крыльях Советов» начальником команды работает Иван Меликов, сын Сергея Ервандовича, воспитанник КС, по ФИО которого уже никто не догадается о наличии армянских кровей.
Плюс еще Валерий Асатрян играл за новокузнецкий «Металлург», и, как говорится, больше не знаем о нем ничего.
Венгры
Участие в первом чемпионате Союза команды «Спартак» из Ужгорода пополнило наш список большей частью хоккеистами венгерского происхождения. Квартет Золтан Дьерфи, Гейзе Тесар, Эрнест Юст, Владимир Юхвид — одновременно играл еще и в футбол, и самый знаменитый из этого списка Эрнест Юст — впоследствии стал главным тренером футбольных «Карпат» из Львова.
Грузины
Резо Якобашвили также воспитанник ЦСКА, только выпуска десятью годами позже — 1964 года. Также проходил армейскую службу в СКА МВО из Калинина. Удивительным образом эта команда успела передислоцироваться в Липецк — 1974—1978 годы, затем в Москву — 1978-1983 годы, но и армянин Меликов, и грузин Якобашвили играли именно в Калинине. Наверное, надо сделать из этого какой-то глубокомысленный вывод, но его нет, просто такова судьба. Якобашвили попал в Ижевск, минуя выступления за «Динамо» и «Крылышки», в 1984 году, когда в «Ижстали» ярко проявился «казахстанский вектор», поскольку из развалившегося «Енбека» из Алма-Аты приехал целый квартет: Петр Шатов, Игорь Беляевский, Вячеслав Копытов, Владимир Соларев.
Константин Бахуташвили еще один выходец из ЦСКА, только 1970 года рождения. Начало игровой карьеры провел в команде МЦОП из Москвы, название которой расшифровывается, как межрегиональный центр олимпийской подготовки. Такие МЦОП во множестве были открыты под конец 80-х по всей стране прежде всего в футболе для того, чтобы решить проблему молодых спортсменов, которые терялись при переходе из юношеского спорта во взрослый. Далее Бахуташвили стал первым из перечисленных воспитанников ЦСКА — Меликова и Якобашвили, кто сумел сыграть и за СКА МВО из Калинина, и еще за Липецк, откуда перешел в Казань, в год, когда местная команда носила название «Итиль». А дальше случилось то, против чего никакие МЦОП были бессильны: СССР развалился, и Бахуташвили ушел из спорта в расцвете лет.
Греки
По видимому, первым греком в советском хоккее стал загадочный голкипер ташкентского «Бинокора» Фимиос Бондяс, который провел в узбекистанской команде один матч в 1984 году.
Перед развалом Союза в оленегорском «Горняке» дебютировал Дмитрий Постолаки. Судя по фамилии, грек, судя по фактам, первый греческий хоккеист в СССР. Постолаки отыграл за Полярным кругом 6 лет, после чего уехал.
Казахи
Казахстан, который мы уже упоминали в связи с «Барысом» и алма-атинским «Енбеком», это большая хоккейная республика. В ней долгое время не было хоккеистов коренной национальности. Настолько долго, что пришлось привозить хоккеиста-казаха из Орска, Оренбургской области. «Выручил» Райхан Куканов, который в 1970 году перешел в образованный тогда «Автомобилист», позже переименованный в «Енбек». Куканов, переехав на родину предков, круто поменял судьбу. Поиграв в Алма-Ате, после первого расформирования «Енбека» — в Караганде (ворота защищал Александр Барулин, отец будущего вратаря «Ак Барса» и «Нефтехимика» Константина Барулина), он затем поработал в административном штабе воссозданного «Енбека», тренером в Темиртау. В Усть-Каменогорске приложил руки к воспитанию таких известных в будущем хоккеистов, как Евгений Набоков, Виталий Еремеев. Последние годы трудился с женской сборной Казахстана.
Уже под развал Союза казахи пошли в хоккей гораздо активнее, это и поигравший также в Казани Галым Мамбеталиев плюс Нурлан Оразбаев, Ерлан Сагымбаев.
Китайцы
Официальное имя вратаря ухтинского «Нефтяника» 70-х годов — Николай Тянкович Лю, отца звали Тян Ко, мама — еврейка Марта Самуиловна. Николай Лю выступал и по высшей лиге, когда защищал ворота воскресенского «Химика», один из лучших его матчей с ЦСКА завершился со счетом — 4:5, причем решающий гол забивал сам Анатолий Фирсов. Кстати, Николай Лю упомянут в книге, посвященной памяти олимпийского чемпиона Сергея Капустина, в том числе потому, что Лю, как и братья Капустины (еще и младший брат Сергея Игорь) — уроженцы Ухты, начинали играть вместе.
Корейцы
Если задаться целью найти спортсменов, представляющих редкие для СССР национальности, то первым делом надо смотреть Москву и Казахстан. Последний, понятное дело, собрал в своей республике весь СССР, «благодаря» сталинской депортации и хрущевской целине, когда в республику ехали со всех концов Советского Союза. В числе переселенцев были корейцы, о которых мы вспомнили благодаря хоккеисту алма-атинских «Автомобилиста» и «Енбека» Алексею Огаю. С 1969 года он начал защищать цвета «Автомобилиста», будучи 20-летним воспитанником местного хоккея. С развалом «Енбека» Огай с Кукановым отправились в Караганду, где играли за местный «Строитель», затем переименованный в «Автомобилист». После окончания карьеры игрока он стал тренером, подготовив, в частности, игрока сборной Казахстана Павла Воробьева.
Еще одним корейцем, причем выступавшим под родным именем, был хоккеист из команды «Водник» Ванино Ким Сын Хак.
Немцы
Понятно, что немцев в хоккее очень много, но мы вспомним одного из первых. С очень загадочной, а под конец жизни, еще и трагической судьбой. Евгений Флейшер родился в Ленинграде, начинал с футбола и хоккея с мячом в московском «Динамо», а затем переехал в Черновцы и стал футболистом местного «Авангарда». Под руководством тренера Иосифа Лифшица на поле выходили Михаил Авербух, Борис Айбиндер, Айзик Бронштейн, Фройм Курман, Эммерих Лаутнер, Вячеслав Пантель, Виль Сулима и вместе с ними — Евгений Флейшер. Совмещавший футбол с хоккеем он был в составе сборной Украины на первой зимней Спартакиаде 1962 года.
В 1964 году приехал в Казань и стал играющим тренером команды по хоккею с мячом «Ракета». В 1966 году он уже не просто Евгений, а Евгений Адольфович, главный тренер ХК «Ижсталь» из Ижевска, при нем в команде заиграли местные воспитанники Николай Соловьев (в будущем тренер «Нефтехимика»), братья Александр и Игорь Орловы. В 1974 году Флейшер из-за конфликта с ведущими игроками «Ижстали» уходит из команды. Вышеназванный Георгий Мкртычан, будучи руководителем Федерации хоккея РСФСР, пригласил на пост главного тренера команды 34-летнего Владимира Голева из команды «Титан», Березники, Пермской области. Молодой со всех точек зрения тренер предлагал Флейшеру остаться работать в команде начальником, но Евгений Адольфович выбрал такую же должность в Казани, став начальником СК им. Урицкого. Он погиб в автомобильной катастрофе у подмосковного города Электросталь. Удивительным образом в той аварии выжил голкипер «Ижстали», воспитанник казанского хоккея Яков Клопоух.
Поляки
Владислав Лемишко и Зигмунд Чижевский стали чемпионами Польши по хоккею 1935 года в составе команды «Чарны» из Львова. В состав СССР их родной город вошел в 1939 году, и два последующих сезона они выступали в чемпионате Союза за команду львовского «Динамо». Правда, только в футболе.
Владимир Зарембо — воспитанник хоккея подмосковной Электростали. Оттуда он перешел в состав «Олимпии» из Кирово-Чепецка, став ненадолго партнером самого Александра Мальцева. Оттуда перешел в «Сибирь», и выступления там позволили Зарембо попасть в одну из книг, посвященных Валерию Харламову. Кстати, наполовину испанцу, если знать историю его матери Бегонии. А конец карьеры пришелся на минское «Торпедо», где он встретился с однофамильцем Эдуардом Зарембо, местным футболистом минского «Динамо».
Узбеки
Создание хоккейного «Спартака», впоследствии «Бинокора», было вызвано желанием первого секретаря ЦК КП Узбекистана Шарафа Рашидова во всем опережать конкурентов из Казахстана. В футболе для этой цели служил «Пахтакор», а вот в хоккее Казахстан был на несколько шагов впереди. В 1971 году был создан «Спартак», а в 1975 году для узбекской команды нашли и хоккеиста узбека. Уроженец Уфы Ринат Баймухаметов начинал играть в Кургане, а в «Бинокоре» оказался после армейской службы в новосибирском СКА. В 1979 году в «Бинокоре» появился первый местный узбек Шукур Каримов, еще через 3 года — Сабир Алиходжаев. Местный воспитанник Хаким Туляганов преуспел в бизнесе и до 2021 года возглавлял Ассоциацию зимних видов спорта Узбекистана. Благодаря его инициативам в Узбекистане в том числе был возрожден хоккей.
Финны
Поскольку какое-то время Карело-Финская ССР существовала, как союзная республика, то можно вспомнить и о Станиславе Пойколайнене из петрозаводской команды «Онежец». Причем он совмещал хоккей с футболом в местной команде.
Чехи
Первым чехом в советском хоккее был Зденек Зикмунд. Совмещавший хоккей с большим теннисом и погибший в 34-летнем возрасте в самолете, в котором хоккейный ВВС летел в Свердловск.
А вот вспомнить его сородича Георгия Женишека уже сложнее. Что занесло в Россию его семью, уже неизвестно. По воспоминаниям современников, его дед был священником, отец — учителем немецкого языка, сам Женишек родился в городе Ирбите, тогда Пермской губернии, ныне Свердловской области. После войны жил в Златоусте, Челябинской области, где его сделал знаменитым хоккей, в который он играл в составе челябинской команды «Дзержинец», одного из участников первого чемпионата СССР. Поскольку пересечения с другими видами спорта в те годы были сплошь и рядом, то Женишек играл еще и в футбол, где затем работал тренером челябинской команды «Локомотив», после чего вернулся в хоккей и стал работать судьей.
В составе «Водника» из Архангельска, сыгравшего в первом чемпионате СССР, ворота защищал Носин Белобржек. Но национальность Носина Шиевича, который затем полностью переключился на хоккей с мячом, остается загадкой.
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