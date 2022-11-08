«Барс» Радулов, «юлаевец» Джош Хо-Сэнг и все-все-все

Азербайджанцы, армяне, греки, китаец: о дружбе народов в советском хоккее

Появление в казанском «Ак Барсе» хоккеиста Александра Радулова, у которого есть гагаузские корни, а в уфимском «Салавате Юлаеве» темнокожего Джоша Хо-Сэнга, чей дедушка был родом из Гонконга, а в родословной также присутствуют предки из России, Чили и Ямайки, заставило спортивную редакцию «Реального времени» обратить взгляд в прошлое, чтобы собрать некую сборную СССР из спортсменов самых редких для хоккея национальностей.

Азербайджанцы

Начнем с «козырей», то есть воспитанников и игроков Казани. Рамиз Расулов, уроженец Баку, воспитанник СК им. Урицкого. Но большую часть карьеры он провел в чувашском Новочебоксарске, защищая цвета местной команды «Сокол». Плюс три сезона в нижнекамском «Нефтехимике». Его сыновья, Тимур (1989 г. р.) и Артем (1996 г. р.), тоже стали хоккеистами.

В усть-каменогорском «Торпедо» во времена Союза недолгое время играл Вадим Гусейнов, который сейчас стал генменеджером ХК «Барыс» Вадимом Шамилльевичем Гусейновым. Но фамилия Гусейнов популярна как в Азербайджане, так и республиках Северного Кавказа — Чечне, Ингушетии, что не умаляет того факта, что в советском хоккее было крайне мало выходцев из этих территорий.

Григорий Мкртычан. Фото: wikipedia.org

Армяне

Можно было бы ограничиться фигурой легендарного голкипера Григория Мкртычана, чтобы не искать больше его соплеменников, умело владевших хоккейной клюшкой. Лишний раз вспомнить о Григории Мкртычевиче, уроженце Краснодара, которому в 2025 году исполнилось бы 100 лет. Первый чемпион мира, первый олимпийский чемпион.

Познакомимся с еще одним хоккеистом-армянином, который родился в Москве в 1954 году, когда Мкртычан впервые стал чемпионом мира. Сергей Меликов, чье отчество Ервандович выдает в нем армянина. Меликов воспитанник ЦСКА, где он тренировался вместе с будущим олимпийским чемпионом Виктором Жлуктовым, но хоккейные университеты он проходил во второй армейской команде — СКА МВО из Калинина, ныне Тверь. Демобилизовавшись, попал в поле зрения селекционеров «Динамо» и стал играть за команду, находившуюся в подчинении КГБ СССР. Чемпион Европы среди юниоров, чемпион мира среди молодежи, из «Динамо» перешел в столичные «Крылья Советов», где воссоединился с партнером по армейской спортшколе, а также чемпионским сборным по юниорам и молодежке Владимиром Гостюжевым. Вместе с ним же они отправились в конце 70-х в Ижевск, в прогрессирующую на тот момент «Ижсталь». И только там разошлись их пути-дорожки, поскольку «Ервандыч» закончил с хоккеем в 1982 году, а Гостюжев через год, но уже будучи игроком череповецкого «Металлурга». Сейчас в «Крыльях Советов» начальником команды работает Иван Меликов, сын Сергея Ервандовича, воспитанник КС, по ФИО которого уже никто не догадается о наличии армянских кровей.

Плюс еще Валерий Асатрян играл за новокузнецкий «Металлург», и, как говорится, больше не знаем о нем ничего.

Венгры

Участие в первом чемпионате Союза команды «Спартак» из Ужгорода пополнило наш список большей частью хоккеистами венгерского происхождения. Квартет Золтан Дьерфи, Гейзе Тесар, Эрнест Юст, Владимир Юхвид — одновременно играл еще и в футбол, и самый знаменитый из этого списка Эрнест Юст — впоследствии стал главным тренером футбольных «Карпат» из Львова.

Р.А. Якобашвили. Фото: из личного архива Р.А. Якобашвили/izhstal.tumblr.com

Грузины

Резо Якобашвили также воспитанник ЦСКА, только выпуска десятью годами позже — 1964 года. Также проходил армейскую службу в СКА МВО из Калинина. Удивительным образом эта команда успела передислоцироваться в Липецк — 1974—1978 годы, затем в Москву — 1978-1983 годы, но и армянин Меликов, и грузин Якобашвили играли именно в Калинине. Наверное, надо сделать из этого какой-то глубокомысленный вывод, но его нет, просто такова судьба. Якобашвили попал в Ижевск, минуя выступления за «Динамо» и «Крылышки», в 1984 году, когда в «Ижстали» ярко проявился «казахстанский вектор», поскольку из развалившегося «Енбека» из Алма-Аты приехал целый квартет: Петр Шатов, Игорь Беляевский, Вячеслав Копытов, Владимир Соларев.

Константин Бахуташвили еще один выходец из ЦСКА, только 1970 года рождения. Начало игровой карьеры провел в команде МЦОП из Москвы, название которой расшифровывается, как межрегиональный центр олимпийской подготовки. Такие МЦОП во множестве были открыты под конец 80-х по всей стране прежде всего в футболе для того, чтобы решить проблему молодых спортсменов, которые терялись при переходе из юношеского спорта во взрослый. Далее Бахуташвили стал первым из перечисленных воспитанников ЦСКА — Меликова и Якобашвили, кто сумел сыграть и за СКА МВО из Калинина, и еще за Липецк, откуда перешел в Казань, в год, когда местная команда носила название «Итиль». А дальше случилось то, против чего никакие МЦОП были бессильны: СССР развалился, и Бахуташвили ушел из спорта в расцвете лет.

Греки

По видимому, первым греком в советском хоккее стал загадочный голкипер ташкентского «Бинокора» Фимиос Бондяс, который провел в узбекистанской команде один матч в 1984 году.

Перед развалом Союза в оленегорском «Горняке» дебютировал Дмитрий Постолаки. Судя по фамилии, грек, судя по фактам, первый греческий хоккеист в СССР. Постолаки отыграл за Полярным кругом 6 лет, после чего уехал.

Фото: sports.ru

Казахи

Казахстан, который мы уже упоминали в связи с «Барысом» и алма-атинским «Енбеком», это большая хоккейная республика. В ней долгое время не было хоккеистов коренной национальности. Настолько долго, что пришлось привозить хоккеиста-казаха из Орска, Оренбургской области. «Выручил» Райхан Куканов, который в 1970 году перешел в образованный тогда «Автомобилист», позже переименованный в «Енбек». Куканов, переехав на родину предков, круто поменял судьбу. Поиграв в Алма-Ате, после первого расформирования «Енбека» — в Караганде (ворота защищал Александр Барулин, отец будущего вратаря «Ак Барса» и «Нефтехимика» Константина Барулина), он затем поработал в административном штабе воссозданного «Енбека», тренером в Темиртау. В Усть-Каменогорске приложил руки к воспитанию таких известных в будущем хоккеистов, как Евгений Набоков, Виталий Еремеев. Последние годы трудился с женской сборной Казахстана.

Уже под развал Союза казахи пошли в хоккей гораздо активнее, это и поигравший также в Казани Галым Мамбеталиев плюс Нурлан Оразбаев, Ерлан Сагымбаев.

Китайцы

Официальное имя вратаря ухтинского «Нефтяника» 70-х годов — Николай Тянкович Лю, отца звали Тян Ко, мама — еврейка Марта Самуиловна. Николай Лю выступал и по высшей лиге, когда защищал ворота воскресенского «Химика», один из лучших его матчей с ЦСКА завершился со счетом — 4:5, причем решающий гол забивал сам Анатолий Фирсов. Кстати, Николай Лю упомянут в книге, посвященной памяти олимпийского чемпиона Сергея Капустина, в том числе потому, что Лю, как и братья Капустины (еще и младший брат Сергея Игорь) — уроженцы Ухты, начинали играть вместе.

Корейцы

Если задаться целью найти спортсменов, представляющих редкие для СССР национальности, то первым делом надо смотреть Москву и Казахстан. Последний, понятное дело, собрал в своей республике весь СССР, «благодаря» сталинской депортации и хрущевской целине, когда в республику ехали со всех концов Советского Союза. В числе переселенцев были корейцы, о которых мы вспомнили благодаря хоккеисту алма-атинских «Автомобилиста» и «Енбека» Алексею Огаю. С 1969 года он начал защищать цвета «Автомобилиста», будучи 20-летним воспитанником местного хоккея. С развалом «Енбека» Огай с Кукановым отправились в Караганду, где играли за местный «Строитель», затем переименованный в «Автомобилист». После окончания карьеры игрока он стал тренером, подготовив, в частности, игрока сборной Казахстана Павла Воробьева.

Еще одним корейцем, причем выступавшим под родным именем, был хоккеист из команды «Водник» Ванино Ким Сын Хак.

Евгений Флейшер. Фото: В. Гребнева / hockey99.ru

Немцы

Понятно, что немцев в хоккее очень много, но мы вспомним одного из первых. С очень загадочной, а под конец жизни, еще и трагической судьбой. Евгений Флейшер родился в Ленинграде, начинал с футбола и хоккея с мячом в московском «Динамо», а затем переехал в Черновцы и стал футболистом местного «Авангарда». Под руководством тренера Иосифа Лифшица на поле выходили Михаил Авербух, Борис Айбиндер, Айзик Бронштейн, Фройм Курман, Эммерих Лаутнер, Вячеслав Пантель, Виль Сулима и вместе с ними — Евгений Флейшер. Совмещавший футбол с хоккеем он был в составе сборной Украины на первой зимней Спартакиаде 1962 года.

В 1964 году приехал в Казань и стал играющим тренером команды по хоккею с мячом «Ракета». В 1966 году он уже не просто Евгений, а Евгений Адольфович, главный тренер ХК «Ижсталь» из Ижевска, при нем в команде заиграли местные воспитанники Николай Соловьев (в будущем тренер «Нефтехимика»), братья Александр и Игорь Орловы. В 1974 году Флейшер из-за конфликта с ведущими игроками «Ижстали» уходит из команды. Вышеназванный Георгий Мкртычан, будучи руководителем Федерации хоккея РСФСР, пригласил на пост главного тренера команды 34-летнего Владимира Голева из команды «Титан», Березники, Пермской области. Молодой со всех точек зрения тренер предлагал Флейшеру остаться работать в команде начальником, но Евгений Адольфович выбрал такую же должность в Казани, став начальником СК им. Урицкого. Он погиб в автомобильной катастрофе у подмосковного города Электросталь. Удивительным образом в той аварии выжил голкипер «Ижстали», воспитанник казанского хоккея Яков Клопоух.

Поляки

Владислав Лемишко и Зигмунд Чижевский стали чемпионами Польши по хоккею 1935 года в составе команды «Чарны» из Львова. В состав СССР их родной город вошел в 1939 году, и два последующих сезона они выступали в чемпионате Союза за команду львовского «Динамо». Правда, только в футболе.

Владимир Зарембо — воспитанник хоккея подмосковной Электростали. Оттуда он перешел в состав «Олимпии» из Кирово-Чепецка, став ненадолго партнером самого Александра Мальцева. Оттуда перешел в «Сибирь», и выступления там позволили Зарембо попасть в одну из книг, посвященных Валерию Харламову. Кстати, наполовину испанцу, если знать историю его матери Бегонии. А конец карьеры пришелся на минское «Торпедо», где он встретился с однофамильцем Эдуардом Зарембо, местным футболистом минского «Динамо».

Уроженец Уфы Ринат Баймухаметов начинал играть в Кургане, а в «Бинокоре» оказался после армейской службы в новосибирском СКА. Фото: spartak.ru

Узбеки

Создание хоккейного «Спартака», впоследствии «Бинокора», было вызвано желанием первого секретаря ЦК КП Узбекистана Шарафа Рашидова во всем опережать конкурентов из Казахстана. В футболе для этой цели служил «Пахтакор», а вот в хоккее Казахстан был на несколько шагов впереди. В 1971 году был создан «Спартак», а в 1975 году для узбекской команды нашли и хоккеиста узбека. Уроженец Уфы Ринат Баймухаметов начинал играть в Кургане, а в «Бинокоре» оказался после армейской службы в новосибирском СКА. В 1979 году в «Бинокоре» появился первый местный узбек Шукур Каримов, еще через 3 года — Сабир Алиходжаев. Местный воспитанник Хаким Туляганов преуспел в бизнесе и до 2021 года возглавлял Ассоциацию зимних видов спорта Узбекистана. Благодаря его инициативам в Узбекистане в том числе был возрожден хоккей.

Финны

Поскольку какое-то время Карело-Финская ССР существовала, как союзная республика, то можно вспомнить и о Станиславе Пойколайнене из петрозаводской команды «Онежец». Причем он совмещал хоккей с футболом в местной команде.

Чехи

Первым чехом в советском хоккее был Зденек Зикмунд. Совмещавший хоккей с большим теннисом и погибший в 34-летнем возрасте в самолете, в котором хоккейный ВВС летел в Свердловск.

А вот вспомнить его сородича Георгия Женишека уже сложнее. Что занесло в Россию его семью, уже неизвестно. По воспоминаниям современников, его дед был священником, отец — учителем немецкого языка, сам Женишек родился в городе Ирбите, тогда Пермской губернии, ныне Свердловской области. После войны жил в Златоусте, Челябинской области, где его сделал знаменитым хоккей, в который он играл в составе челябинской команды «Дзержинец», одного из участников первого чемпионата СССР. Поскольку пересечения с другими видами спорта в те годы были сплошь и рядом, то Женишек играл еще и в футбол, где затем работал тренером челябинской команды «Локомотив», после чего вернулся в хоккей и стал работать судьей.

В составе «Водника» из Архангельска, сыгравшего в первом чемпионате СССР, ворота защищал Носин Белобржек. Но национальность Носина Шиевича, который затем полностью переключился на хоккей с мячом, остается загадкой.

Джудат Абдуллин