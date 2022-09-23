Россию не допустили до чемпионата Европы-2024

Настало время принимать Крым в РФС

УЕФА сыграла на опережение, не допустив футбольную сборную России до жеребьевки на чемпионат Европы 2024 года. Это поставит российский футбол перед фактом лишения международного календаря в течении двух следующих лет. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин считает, что Российский футбольный союз теперь обязан принять команды Крыма в число участников чемпионата страны.

Спасибо, УЕФА

Бесприданница Лариса Огудалова благодарила своего убийцу за то, что он избавил ее от неопределенности в дальнейшей жизни. УЕФА поступила точно также в отношении Российского футбольного союза, который существовал в образе страуса, зарывшего голову в песок. Авось пронесет, думали там, после того, как сборную страны выгнали с отборочных матчей ЧМ-2024, «Спартаку» не дали доиграть матчи еврокубка, а российские команды лишили возможности стартовать в еврокубках в наступившем сезоне. Наш футбол отовсюду выгнали, а он продолжал жить по законам организации, которая его игнорирует, в свою очередь игнорируя Крым. Хотя жители Крыма — это граждане России. По указанию граждан других стран, руководящих ФИФА и УЕФА, мы ущемляем права граждан России. Это дискриминация.

Эта дискриминация 8 лет касается граждан России (спортсменов Крыма), чтобы другие граждане России, а также многочисленные легионеры из команд континентальной России имели права и возможности играть на международной арене.

В баскетболе сборную России уже вычистили не только с чемпионата Европы-2022, но и отбора на чемпионат мира-2023, сняв команду с отборочного этапа. Ответом было включение команды Симферополя в число участников чемпионата России в высшей лиге (втором по счету дивизионе). Теперь дело за РФС. Возвращение России на международную арену не связано с Крымом, оно целиком и полностью зависит от успешного окончания СВО.

Босния попадала в центр внимания только в 1914 году и во время проведения зимней Олимпиады 1984 в Сараево. Фото: BiHVolim / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

Боснийский цугцванг

В этом плане нашу горечь не могут разделить даже в Белоруссии, поскольку она не отстранена УЕФА и примет участие в отборе на Евро-2024. Ее клубы участвовали в отборочных матчах еврокубков нынешнего сезона, дружно вылетев все вчетвером и набрав рейтинговых очков меньше всех, включая Андорру, Люксембург, Мальту и Сан Марино. Белоруссия продолжает выступать в Лиге наций и 22 сентября встретится с Казахстаном (тут уместен другой пример — все казахстанские команды отказались стартовать в предстоящем чемпионате России по водному поло и участвовать в товарищеском турнире по хоккею с мячом).

Поэтому РФС проработал вопрос с проведением товарищеских игр и тут же столкнулся с обструкцией из Боснии и Герцеговины. Босния за недолгое время своего существования попадала в центр внимания только в 1914 году, когда в Сараево сербский студент Гаврила Принцип стрелял в австрийского эрцгерцога Фердинанда, когда Иосиф Сталин набивал табаком из Боснии папиросы «Герцеговина Флор», и во время проведения зимней Олимпиады 1984 в Сараево. Все остальное время босняки находились в тени то Австро-Венгерской империи, то социалистическо-федеративной республики Югославии. И вот сейчас футбольные деятели этой страны вышли на авансцену с какими-то требованиями от противников проведения товарищеского матча. Более того, ближайшая товарищеская игра с Кыргызстаном оказалась на грани срыва, поскольку накануне встречи глав-государств, входящих в ШОС, на киргизско-таджикской границе начался вооруженный конфликт. В общей сложности погибло около ста человек, был объявлен национальный траур, эвакуация жителей, и перенесен полумарафон, назначенный на 25 сентября.

С точки зрения спортивной составляющей — эти матчи вообще не важны, но позволяют оттянуть время до момента, когда Россия столкнется перед решением стратегической задачи — как и чем занять два предстоящих года? Для отстраненных спортсменов в других видах спорта профильное министерство проводит Спартакиаду сильнейших, кстати, без участия футболистов. Для водных видов спорта в Татарстане придумали «Игры дружбы». Как будут выходить из положения в футболе, где рядом не будет даже союзников из Белоруссии?

К девятому туру чемпионата первой лиги «КАМАЗ» вернулся к заводским настройкам. Фото: vk.com/fckamaz

Активы «КАМАЗа»

К девятому туру чемпионата первой лиги «КАМАЗ» вернулся к заводским настройкам. Такой мы и ожидали видеть челнинскую команду на протяжении всего чемпионата, проигрывающей, много пропускающей, но восемь туров автозаводцы пролетели на эффекте новизны. Всего четыре пропущенных гола позволили создать солидный очковый багаж, но два подряд матча с командами Кавказа заставили голкипера Алексея Мамина шесть раз вынимать мяч из сетки.

При этом залихватская игра во Владикавказе местной «Алании» могла закончиться с куда более крупным счетом, чем — 2:4, и тут следует говорить о везении, которого так не хватило в следующей игре с махачкалинским «Динамо». В ней оба гола пришли с правого фланга защиты, а отыграть удалось только один. И, если с «Аланией» в ворота соперника залетело практически все, то с Махачкалой челнинцы и в штангу били, и голкипер тащил на последних секундах, и угловой был не завершен точным ударом, хотя его розыгрыш был продемонстрирован очень оригинально. Но больше одного гола не забили, чего не хватило даже для ничьей, огорчив легендарного наставника команды Валерия Четверика, специально прилетевшего на эту игру в Набережные Челны. Можно сказать, встретились две легенды, поскольку в руководстве Махачкалы работает Гаджи Гаджиев.

Прогнозировать дальнейших ход сложно, особенно после явных, хотя и приятных промахов с предсезонными прогнозами. Но не сыгранность впопыхах собранного состава не сказалась на возможностях команды совершить рывок, зато сказывается то, что легко можно было прогнозировать, когда Виктор Свежов из основы выбыл из-за травмы, Николай Толстопятов приболел, и потихоньку начинают разрушаться игровые связи, благодаря которым челнинский клуб ненадолго взлетел на первое место.

Как бы то ни было, «КАМАЗ» меньше чем за треть турнирного пути набрал практически половину от того, что было в активе команды за весь прошлый сезон. Задача — остаться в первой лиге — является приоритетной, а для ее выполнения нужно обыгрывать «Велес», как потенциального конкурента, а не Владикавказ с Махачкалой, находящиеся в верхней части таблицы.

Домашнее поражение от хабаровского СКА стало вторым подряд, после серии из трех побед. Фото fcnh.ru

Золотая середина «Нефтехимика»

Домашнее поражение от хабаровского СКА стало вторым подряд, после серии из трех побед. Только по соотношению побед и поражений «Нефтехимик» относительно стабилен — по четыре, зато турнирная поступь команды — это качели, которым может позавидовать московский Парк отдыха. Почему — позавидовать? А потому что их колесо обозрения уже сбоит, а «Нефтехимик» стабилен в своей нестабильности.

После поражение от Хабаровска были сетования на то, что у хозяев было множество нереализованных моментов, когда когда голкипер гостей Владимир Сугробов поймал кураж, и тащил все, что летело в створ ворот. Да, все так, только буквально двумя турами ранее вратарь «Нефтехимика» Игорь Обухов держал свои ворота на замке, помогая одерживать минимальную победу. Кстати, это была всего лишь вторая победа нефтехимиков дома, и сам процент набранных очков достаточно низок — 8 из 6. По две победы, ничьи и поражению, это не лучший результат для команды, которая строит свою игру через атакующие действия.

«Нефтехимик» в таблице третий, после Махачкалы и Астрахани, которые стартовали в первой лиге без определенных задач. Побороться за Премьер-Лигу они объективно не готовы, отвоевывать место на следующий сезон не потребуется, поскольку слабых команд больше, чем вылетающих в итоге. С другой стороны — анонсированное стремление к атакующей игре не подкрепляется количеством забитых мячей, всего девять в 10 матчах, из них четыре на счету Мераби Уридия. Отчетливо не хватает бомбардиров, как Денис Макаров или осевший на скамейке запасных «Урала» Александр Юшин. Три матча в основе, четыре на замене, три вне заявки на матч, ноль голов в клубе, уверенно занимающем последнее место, это то, ради чего надо было покидать Нижнекамск? Пока страдают оба, и форвард и клуб.

Слуцкому приходится перестраивать игровую модель на атакующую. Фото rubin-kazan.ru

«Рубин» на сладкое

Своей вымученной победой в десятом туре, «Рубин» поднялся до второго места, деля его с «Балтикой». Из оптимистичного можно отметить, наверное, восемь туров без поражений, во время которых было две победы на флажке: с «Волгой» и «Велесом», и две ничьи, когда «КАМАЗ» и «Алания» отнимали победы буквально перед свистком арбитра об окончании матчей. То есть, на игровое невезение в целом, собственно, как и «Нефтехимику», сетовать не стоит, Казань пока оправдывает неписанное правило: везет сильнейшим.

При этом Слуцкому приходится перестраивать игровую модель на атакующую, что напрашивается, глядя на бюджет, состав команды, который продолжает увеличиваться до двух с половиной. Али Аднан, Руслан Безруков, Алан Дзагоев, восстановился Михаил Костюков. Егор Тесленко выходил на поле всего три раза, забив один гол, хотя в «КАМАЗе» играл бы на постоянной основе, Безруков играл в «Нефтехимике» все семь матчей на старте, но «Рубин» сейчас в таком положении, что его не волнуют проблемы соседей. В итоге в линии полузащиты собрано столько народу, что можно одноразово выставить их на игру.

Проблемы с судейством в первой лиги, если вспоминать, совсем другого характера, когда во всех матчах с командами, чьи названия обозначают реки, удалялись игроки соперника — «Енисея», «Волги», «Волгаря», но это не останавливает Леонида Слуцкого в желании напомнить об арбитре. Претензии по поводу того, что не был удален игрок «КАМАЗа», а «Алания» не должна была пробивать пенальти, справедливы по сути, но ничто не мешало «Рубину» оставить победный счет в обоих матчах неизменным. Там же Казань пропускала, и должна сетовать еще и на промахи в обороне.

Джаудат Абдуллин