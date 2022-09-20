Переход компании на российское ПО — это больно?

Что делать, если из-за санкций рушится привычная информационная инфраструктура и можно ли безболезненно перевести компанию на отечественное ПО

Ведущие западные разработчики один за другим прекращают продажу своих продуктов российским компаниям, а уже купленные версии ПО скоро перестанут поддерживаться и обновляться. Вопрос технологического суверенитета Российской Федерации в той или иной степени затрагивает теперь всех и каждого. В этой связи проблему перехода на отечественный софт обдумывают практически все: и крупные предприятия, и небольшие компании из самых разнообразных сфер деятельности. Что делать? Какие программные продукты закупать? Как построить конфигурацию информационной экосистемы предприятия? Кто поможет с настройкой? Нужно ли будет останавливать все процессы на предприятии на время перехода? «Реальное время» ищет ответы на эти вопросы с помощью специалистов ГК «Астра» — одного из крупнейших российских вендоров системного программного обеспечения, который предлагает уникальную ОС Astra Linux и целый комплекс продуктов.

«Решать вопрос о переходе придется в ближайшее время всем»

Полгода назад слова «технологический суверенитет» обрели реальные очертания и из высоких кабинетов вышли на просторы российского бизнеса. Исход крупнейших западных вендоров программного обеспечения с рынка России принял характер эпидемии. В результате переход на отечественное ПО становится для многих компаний принципиальным вопросом дальнейшего существования бизнеса. Этот глобальный вопрос распадается на множество частных.

ГК «Астра» и другие крупнейшие российские вендоры в партнерстве с ней создают фундамент технологического суверенитета России

Первый из них — а может быть, всё же удастся обойти санкции и продолжить работать в привычных программах на привычных системах? Особенно если компания не входит в число системообразующих или не является госкорпорацией, не подпадает под жесткое законодательное требование использования сугубо российского ПО и ей, в общем-то хватает нескольких компьютеров с «виндой», на которых есть бухгалтерская программа и пасьянс «Косынка»?

Роман Мылицын, руководитель отдела перспективных исследований ГК «Астра», отвечает на эти надежды так:

— Сегодня легально купить большую часть зарубежного ПО практически невозможно. Если оно даже куплено, затруднительно получить его техподдержку или произвести обновление. В условиях, когда отсутствуют возможности поддерживать информационные системы (рабочие места, серверы и т.д.) в безопасности и в рабочем состоянии, нужно искать варианты сохранить работоспособность сервисов. Поэтому вопрос сегодня уже не в нормативных требованиях, а в фактической невозможности обновления импортного ПО. К нему у нас больше нет легального доступа. Думаю, переходить на отечественные ИТ-решения придется в ближайшее время всем — от частных пользователей до крупных компаний.

ГК «Астра»: взаимоувязанная экосистема решений

Переход компании на отечественное ПО — масштабная работа. Это не только и даже не столько замена одних офисных программ на другие. Миграция затрагивает все уровни информационной инфраструктуры. ГК «Астра» — один из крупнейших российских разработчиков программного обеспечения, предлагает решение проблемы в комплексе, предоставляя целую взаимоувязанную экосистему решений.

ПО от ГК «Астра» может решить проблемы любого предприятия: от небольшой фирмы по перепродаже канцтоваров до горнообогатительного комбината. Клиентом может стать каждая организация, в информационной системе которой есть серверная и клиентская часть.

Пирамида решений ГК «Астра»

Принципиальная схема инфраструктуры начинается с нескольких главных компонентов (которые поставляет «Астра»): системного и инфраструктурного ПО. К системному обычно относят виртуализацию и операционные системы, а к инфраструктурному — программы, которые позволяют управлять инфраструктурой организации и рабочими местами. Из них и складывается пирамида продуктов, которые составляют полноценный стек решений для организации любого уровня:

средства контроля и мониторинга физического состояния серверного оборудования (DCImanager);

операционная система (в случае ГК «Астра» — это операционная система Astra Linux Special Edition);

комплекс средств управления виртуализацией (ПК СВ«Брест», VMmanager);

средства доступа к удаленным рабочим столам, которые запущены на этой платформе виртуализации (Termidesk);

система управления конфигурациями рабочих мест (ALD Pro);

почтовый сервер (RuPost);

средства для корпоративной мобильности (Workspad);

средства резервного копирования (RuBackup) и ряд других продуктов, которые позволяют действительно выстраивать полноценную экосистему решений — и все это уже не на базе привычной ОС Windows, а на базе Astra Linux.

Основная ценность для клиентов группы компаний заключается в том, что им предлагается целая экосистема решений, элементы которой стопроцентно совместимы. Роман Мылицын объясняет:

— Конечно, заменять элементы можно, у потребителя всегда есть выбор. Однако ценность экосистемы состоит в том, что внутри нее нет необходимости решать вопрос совместной поддержки продуктов. Ведь до сих пор большинство компаний не задумывалось, будет ли ПО, которое они покупают, совместимо с ОС Windows — оно было априори совместимо. А вот под Linux работает не всё, далеко не весь софт под ним оттестирован. Именно поэтому уже созданы многочисленные каталоги, реестры совместимости разнообразного программного обеспечения с российскими операционными системами. Это делается как раз для того, чтобы предоставить вам выбор. А он всегда есть: не бывает так, чтобы одна компания была единственным разработчиком того или иного класса продуктов.

Экосистема, созданная ГК «Астра», постоянно разрастается. Сегодня в нее входят более 4000 собственных и партнерских программных и аппаратных решений. Не будет преувеличением сказать, что ГК «Астра» и другие крупнейшие российские вендоры в партнерстве с ней создают фундамент технологического суверенитета России. Ее продукты широко используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах критической информационной инфраструктуры — уже более чем у 5 000 заказчиков по всей России. В 2022 году количество инсталляций ОС Astra Linux перешло полуторамиллионную отметку.

Зачем компаниям интеграторы, а интеграторам — «Астра Консалтинг»?

Итак, директор абстрактной компании принял решение перевести информационную инфраструктуру предприятия на отечественные рельсы. Но он слабо разбирается в системном администрировании и не понимает, какой набор продуктов ему нужен, как проводить переход, нужно ли распускать сотрудников и сносить операционные системы на всех компьютерах сразу. Системный администратор в его компании никогда не видел ничего, кроме привычной Windows, и тоже мало чем может помочь, а бухгалтер заранее льет слезы, прощаясь с привычными программами для работы. Что делать и куда идти?

Роман Мылицын. Фото предоставлено ГК «Астра»

Ценность экосистемы состоит в том, что внутри нее нет необходимости решать вопрос совместной поддержки продуктов.

Подбор ПО, разработку системной архитектуры, обеспечение совместимости разных продуктов, тестирование, разработку технических требований и даже сам процесс миграции — все это функция компаний-интеграторов. Это отдельный вид бизнеса, и именно интеграторы берут на себя вопрос «сведения» в одной точке заказчика и разработчика. Роман Мылицын приводит пример:

— Возьмем обычную организацию, в которой работают десять человек: директор, бухгалтер, юрист и несколько менеджеров по продажам. Нужно перейти на российское ПО в минимальной конфигурации. Они приходят в компанию-интегратор, та проводит аудит системы, разрабатывает проект перехода. Потом помогает закупить 1С и российскую операционную систему (например, нашу Astra Linux). Эта же компания-интегратор настроит ОС и рабочие места, развернет сервер, сделает рабочие места для системы 1С и интегрирует все части информационной системы (в том числе и производства разных вендоров) друг с другом.

Но что если даже у интегратора не хватает компетенций одним махом решить все вопросы клиента? Такое случается: к примеру, есть огромные заказчики, внутри контура которых развернуто более 600 различных информационных систем (каждая из которых состоит из целого комплекса продуктов и серверов). Чтобы решить проблемы таких мегаклиентов, компании-интегратору потребуются компетенции разработчика ключевых продуктов. Именно для этого внутри ГК «Астра» создан проект «Астра Консалтинг». Его задача — помочь составить, разработать план миграции и архитектурные проекты гигантских инфраструктурных систем.

— Иными словами, «Астра Консалтинг» помогает не только непосредственно компании-заказчику, но и компании-интегратору разработать архитектуру новой ИТ-инфраструктуры, модернизировать подходы к обеспечению информационной безопасности, распланировать жизненный цикл информационных систем, чтобы успешно провести большой проект на сотни тысяч пользователей, — поясняет Роман Мылицын.

О бедном админе замолвите слово

А как быть с системным администратором из нашего примера? Сможет ли он и огромная армия его коллег, привыкших к «винде», продолжить работать в новых условиях, когда информационные системы в России будут медленно, но верно переходить на российское ПО?

Пройдя даже базовый курс администрирования, специалист уже будет в состоянии решать вопросы практического применения операционной системы. Фото: unsplash.com

Роман Мылицын подтверждает: проблема компетенций действительно существует. Операционные системы иных классов, нежели Windows, остаются терра инкогнита для огромного количества российских специалистов. Но они могут пройти обучение: для этого ГК «Астра» активно развивает образовательные проекты, в которых обучает сотрудников компаний-клиентов работе с ОС Astra Linux. Уже разработаны курсы по администрированию ОС, виртуальной инфраструктуры и других продуктов группы компаний. По всей территории России заключаются договоры с образовательными центрами, в которых масштабируется эта работа.

Пройдя даже базовый курс администрирования, специалист уже будет в состоянии решать вопросы практического применения операционной системы.

Главное — действовать по плану

Главным вопросом большинства компаний все же остается безболезненный переход с западного ПО на отечественную систему. Сохранится ли весь массив накопленных данных? Можно ли провести процесс, не останавливая работу организации? Смогут ли сотрудники быстро адаптироваться к новым системам, в которых придется работать?

Конечно это сейчас вполне возможно. Причем в компании любого уровня и любой сложности организации. Но для этого нужно соблюсти несколько важных условий. Первоочередная задача — провести аудит информационной системы компании прежде, чем «разрушить все до основанья». Этим обычно занимается компания-интегратор. Она же продумывает вопросы совместимости данных и их переноса без потерь — такая задача абсолютно решаема, просто в разных компаниях это происходит по-разному.

Потом интегратор разрабатывает архитектурный проект миграции, чтобы все проходило по строго утвержденному плану. Затем проводятся тестовые испытания на одном-двух компьютерах: процесс перехода моделируется и оттачивается в своеобразной «мини-лаборатории». Затем в обязательном порядке нужно обучить сотрудников работать в новой ОС. И только потом начинается процесс миграции, который при соблюдении всех заданных условий проходит достаточно безболезненно, без остановки работы компании.

Фото: предоставлено ГК «Астра»

Роман Мылицын рассказывает, как это выглядит в идеальном случае:

— Сотрудник вечером заканчивает работу, уходит домой, а системный администратор или приложение под его управлением подключается к машине сотрудника. За одну ночь все документы с нее переносятся на резервный сервер, переустанавливается ОС, после чего назад переносятся все документы и личные данные, пароли, обои, любимые фотографии котиков и прочее. Приходит человек утром на работу, а у него уже новая операционная система. Он продолжит работать с теми же документами, у него такой же профиль электронной почты, и даже закладки в рабочих приложениях расставлены в нужных местах. Все делается аккуратно и постепенно. Все успешные проекты по миграции шли именно по такому пути. Все неудачные проекты шли по другому сценарию: без проведения аудита, без составления проекта миграции, без обучения сотрудников и без тестовых испытаний.

А что с безопасностью?

И, наконец, последний (и один из важнейших вопросов): а как обстоят дела с безопасностью российской операционной системы Astra Linux? Достаточно привести один аргумент: она успешно прошла комплекс испытаний в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России по первому, высочайшему, уровню доверия. Эта ОС единственная в стране имеет полный набор сертификатов всех регуляторов: ФСТЭК, ФСБ и Министерства обороны России. На ней работают государственные органы, оперирующие сведениями, содержащими государственную тайну высочайшего уровня секретности. Она установлена на атомных электростанциях и в крупнейших госкорпорациях России.

«Приходит человек утром на работу, а у него уже новая операционная система». Фото: unsplash.com

Вопросы безопасности российские разработчики решают давно и успешно. Буквально несколько недель назад «Реальное время» приводило мнение Алексея Индейкина, руководителя проектов SearchInform, о компетентности своих коллег в этой области:

— В некоторых областях наши разработчики даже превзошли зарубежных коллег. Например, в сфере информационной безопасности. Аналогов систем безопасности, разработанных нашими коллегами и нами, в мире нигде нет. Нет даже приблизительно похожих систем!

Резюме: есть проблема? Доступно решение

В последние месяцы спрос на продукты ГК «Астра» растет лавинообразно. За программным обеспечением обращаются компании, которые раньше даже не рассматривали возможность перехода на российское ПО и отказывались обсуждать этот вопрос. Сейчас весь российский рынок столкнулся с необходимостью такого перехода и ищет альтернативные зарубежным решения. ГК «Астра» на сегодняшний день — один из крупнейших поставщиков ПО, и его экосистема становится решением проблемы для сотен и тысяч российских компаний.

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