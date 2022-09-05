Советский Союз расплатился за Суперсерии жизнями своих людей

Все потому, что Советы во всем шли на поводу «кленовых листьев»

В начале сентября отмечается 50 лет со дня проведения первой хоккейной Суперсерии между сборными Канады и Советского Союза. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин считает, что при всей красоте сюжета хоккейных Суперсерий Советский Союз не должен был в них участвовать, потерпев в итоге поражение на геополитическом фронте 70-х.

Почему можно было обойтись без Суперсерии

Японский город Саппоро, который стал хозяином зимней Олимпиады 1972 года, был враждебно настроен к «комми». За месяц до Игр его центральные улицы были увешаны плакатами с требованием вернуть Японии южную часть Курильской гряды, и тогда премьер-министр Эйсаку Сато открыто обсуждал этот вопрос с президентом США Ричардом Никсоном.

Помимо политики, зимняя Олимпиада в Саппоро запомнится скандальной историей в фигурном катании, связанной с парниками. Тогда Алексей Уланов начал в открытую жить с Людмилой Смирновой, разрушив тем самым отношения сразу двух ведущих пар страны: своей — с Ириной Родниной, и у Смирновой, которая была в отношениях с Андреем Сурайкиным. В итоге Уланов вместе с соседом по гостиничному номеру Василием Благовым пытался выбросить Сурайкина из окна четвертого этажа гостиницы в Олимпийской деревне, предварительно его раздев. Диссидент Александр Шатравка в автобиографической книге «Побег из рая» писал, что брат другого прославленного фигуриста Андрея Миненкова — Александр участвовал в вооруженном разбое, был арестован, и Андрей Миненков отказывался соревноваться, требуя его освобождения из-под стражи. До Олимпиады сборную покинули Белоусова и Протопопов, а уже после Игр и хоккейный наставник Анатолий Тарасов. В общем, куда ни кинь, везде проблемы.



Зато сентябрь 1972-го — это время, когда советский спорт доминирует почти во всем, а летняя Олимпиада представлялась выставкой достижений советского спорта. Был зафиксирован рекорд: 50 золотых медалей, приуроченный к 50-летию образования СССР. Советские спортсмены выигрывали почти в каждом четвертом старте (всего было разыграно 195 комплектов наград). В драматичном финале впервые была обыграна сборная США по баскетболу. В нашей сборной самые быстрые (спринтер Валерий Борзов), самые сильные (штангист Василий Алексеев, борцы-тяжеловесы Александр Медведь и Анатолий Рощин), самые красивые (гимнастка Людмила Турищева) чемпионы. На всю сборную США только одна гордость — пловец Марк Спитц с семью золотыми медалями, и только два вида спорта, где американцы конкурентны (еще и легкая атлетика). Наши даже в футбольном финале чемпионата Европы дошли до финала. Можно было разыгрывать эти козыри, как и политический, связанный с терактом в Олимпийской деревне. Обсуждать реваншистский характер Олимпиады в Мюнхене, руководителем оргкомитета которой был бывший информатор службы безопасности рейхсфюрера СС Вилли Дауме.



Руководителем оргкомитета Олимпиады в Мюнхене был бывший информатор службы безопасности рейхсфюрера СС Вилли Дауме. Фото hall-of-fame-sport.de

На фоне всех этих событий хоккей с Канадой был просто не нужен. В то время как Канада 70-х нуждалась в зрелищах. Но вполне успешные сейчас баскетбол и волейбол находились на низшей стадии своего развития, а уход хоккея из международной повестки лишил их одного из любимых развлечений. Неслучайно именно из уст премьер-министра Трюдо прозвучало предложение: «Давайте позволим нашим лучшим игрокам сыграть с вашими лучшими — без всяких предварительных условий». Во многом потому, что тогдашняя Канада и не могла выдвигать какие-либо предварительные условия.

А вот СССР тех лет мог использовать Суперсерию как средство политического давления, начиная с отмены иска обиженного чехословака (а чтоб другим неповадно было), заканчивая давлением на крикливую часть украинской диаспоры. Увы, кремлевские старцы того времени, все эти брежневы, косыгины, яковлевы, андроповы, не способны были к стратегическому мышлению, чтобы хотя бы поднять вопрос о выдаче многочисленных нацистских преступников, бежавших так называемыми крысиными тропами в том числе в Канаду. Тут надо отдать должное и израильской разведке «Моссад», единственной которая продолжала работу в этом направлении после ареста и заключения генерала Павла Судоплатова.



Пример спортивной дипломатии

В то же время, когда Советский Союз гонялся за Канадой в мечтах скрестить с ней клюшки, Америка и Китай продемонстрировали самый яркий пример спортивной дипломатии, оказавшей громадное влияние на судьбы всего мира. Это история 1971 года, когда Китай в редкий раз выбрался на чемпионат мира, и это был настольный теннис, ЧМ проходил в японской Нагое, но в те времена международной изоляции Китай даже в любимый пинг-понг играл весьма нерегулярно.

Китай последовательно пропустил два чемпионата мира в Стокгольме 1967 года и Мюнхене 1969-го. Американцы принимали участие во всех стартах, но не были серьезной силой как в исторической ретроспективе, так, кстати, и сейчас. И их встреча с китайцами на ЧМ 1971 года представляла собой абсолютную случайность, если, конечно же, не была тщательно срежиссирована разведками и дипломатическими миссиями обеих стран. Дело в том, что американец Гленн Коуэн после окончания игрового дня сел в автобус, который вез в гостиницу игроков сборной Китая. А китаец Чжуан Цзэдун обменялся с ним рукопожатием. Надо уточнить, что китаец не играл в командных соревнованиях, а выступал только в паре, где занял итоговое второе место. То есть возможность пересечения с Коуэном была минимальной, и вдруг она случилась, да еще и у китайца-однофамильца великого кормчего Мао Цзэдуна. Далее они обменялись презентами, что было запечатлено на фотографиях (напомним, это настольный теннис, а не куда более популярный классический теннис). После чего Китай пригласил американскую команду в Поднебесную, полностью оплатив все расходы (американцы были не богатые, тот же Коуэн вообще хипповал в те годы). Один из американцев вспоминал, что приветственный плакат со словами «Добро пожаловать, американская команда!» был расположен на стене чуть выше надписи «Долой угнетателей янки и их шавок!», настолько стремительно развивались события.

Вылилась эта цепь случайностей в то, что американский президент Ричард Никсон и китайский вождь Мао Цзэдун встретились в 1972 году в Шанхае. Фото wikipedia.org

«Маленький шарик сдвинул большой шар»

Сюжет выглядел настолько фантастично, что со временем был упомянут в «Форресте Гампе». Но вылилась эта цепь случайностей (?) в то, что американский президент Ричард Никсон и китайский вождь Мао Цзэдун встретились в 1972 году в Шанхае, где подписали шанхайское соглашение, о чем «Реальное время» ранее писало как о событии, после которого Китай вернулся в международное спортивное движение, а Тайвань был вынужден покинуть его на восемь лет. «Маленький шарик сдвинул большой шар» — такие слова приписывают Мао Цзэдуну. Если политики Китая и США не инициировали, а воспользовались цепью совпадений, они провели просто колоссальную работу. Позже, в 1972 году, Брежнев также встретился с Никсоном, «глотая пыль» шанхайских соглашений.

А СССР с Суперсерией все провалил. В 1976 году мы поехали на первый, тогда еще неофициальный розыгрыш «Кубка Канады». После издевательской во всех смыслах Олимпиады в Монреале. Во время ее проведения западными спецслужбами была организована операция по бегству Сергея Немцанова из стана сборной СССР. На футбольном матче за бронзовые медали со сборной ГДР на поле выскочил укроканадец Даниил Мигаль, после задержания которого полицией его освобождал Андрей Бандера, сын Степана Бандеры. Зачем российским хоккеистам потребовалось участвовать в неофициальном «Кубке Канады» в год, когда советское правительство организовало бойкот шахматной Олимпиады в Израиле, через три года не поехали на женский чемпионат мира по баскетболу в Южной Корее, это еще один вопрос, ответ на который кроется в недальновидности советского руководства. В 1981 году мы участвовали во втором «Кубке Канады», приехав в страну, которая бойкотировала Олимпиаду в Москве. По окончании соревнований канадцы отобрали у победителей главный приз. И все это в виде спорта, важнейшем для Канады и одном из нескольких десятков видов спорта для СССР.

Система советского хоккея развалилась первой

В итоге на «Кубке Канады» 1984 года канадцы демонстративно усилили состав беглым словаком Петером Штястны. Между тем чехословаки могли спокойно играть за границей начиная с 60-х годов, а в НХЛ — еще с 1969 года, когда первопроходцем стал Ярослав Иржик. Но видя, что «старший брат» никак не реагирует на то, что за Канаду против нее вначале сыграл Стэн Микита (родившийся в Чехословакии Станислав Гот), затем в клубной Суперсерии противоборствовали беглецы Вацлав Недоманский, а затем еще и два брата Штястны, Антон и Марьян, чехословаки массово побежали за океан, как только там начали платить высокие гонорары. И если в футболе один матч, сыгранный за олимпийскую сборную СССР, больше никогда не позволил Василису Хадзипанагису, вернувшемуся в Грецию, сыграть за сборную своей родины, то в хоккее никто не чинил препятствий, и бывшие хоккеисты Восточной Европы, сбежавшие из своих стран, без проблем играли за новые сборные.

Другой вопрос: почему Советы не нервировали кленовых листьев предложениями о возвращении их граждан на историческую родину. И Лэрри Захарука из «Рейнджерс», Дэйва Крыскоу из «Виннипега», Ореста Киндрачука и Гарольда Филипоффа из «Филадельфии» и многих других. У СССР уже практиковался исторический опыт с репатриацией армян, да и в 70-е годы левые идеи были более чем популярны. Достаточно напомнить, что вокалист «Модерн Токинг» Дитер Болен по молодости входил в компартию ФРГ. Надо было пользоваться возможностью напрягать идеологических противников, как они это делали на протяжении полутора десятков лет хоккейного «сотрудничества». Что в конце концов вылилось в развал всей системы советского хоккея, случившийся раньше развала страны. Это в советском хоккее произошел самый страшный раскол между сборниками Фетисовым и Ларионовым и главным тренером Тихоновым. Это в хоккее у нас набралось наибольшее количество перебежчиков: Годынюк, Константинов, Могильный, Федоров, притом что их коллеги уже тридцать лет назад имели возможность играть за границей вполне легально.

Канада не стеснялась учиться у СССР, о чем говорил знаменитый наставник Фред Широ. Фото sikids.com

Но самое страшное не это, а то, что все эти Суперсерии выродились в какие-то странные турне уже на уровне юниорских команд, одно из которых закончилось трагически. В 1975 году в Москве погиб 21 человек (включая 13 подростков) и 25 получили увечья во время матча юниоров из сборной СССР с никогда не существовавшей командой «Барри Кап». Канадцы, которые уже в СССР начали вести себя как дома, стали разбрасывать жвачки на трибунах, чтобы снимать видео толкающихся подростков, чем вызвали смертельную давку.

Любопытно, что 1975 год, столь трагично начавшись, мог и трагично закончиться. Хоккеисты «Крыльев Советов» 28 декабря вылетели из аэропорта «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке за несколько часов до взрыва 25 динамитных шашек, после чего погибло 11 человек.

В 1997 году Михаил Горбачев снимался в рекламе американской пиццы, сюжет которой состоял из спора вокруг исторического наследия первого и последнего президента СССР. И спор прекратила какая-то тетка, заявив: «Зато мы теперь можем есть эту пиццу». Так и Суперсерия: ее свидетели получили шикарные эмоции при стратегических потерях в международном политикуме.

Суперсерии ничего не дали Советскому Союзу, кроме эмоций, ощущения праздника хоккея на Новый год. В то же время Канада с их помощью вышла из глубочайшего кризиса, связанного с дефицитом международного хоккея, внутренними разборками между лигами НХЛ и ВХА, придала дополнительный импульс развитию хоккея, попутно повысив интерес к нему в городах США, где в большинстве своем располагались команды. Канада не стеснялась учиться у СССР, о чем говорил знаменитый наставник Фред Широ, а в одну из канадских делегаций на часть Суперсерии, проходившей в СССР, было включено порядка 50 детских тренеров. Как только Америка поняла, что у Советов больше нечего взять, а лучшие представители сами поехали за океан, в НХЛ, АХЛ, ИХЛ и куда только могли пристроиться, Суперсерии свернули за ненадобностью, возобновив их только на уровне юниоров, и то во время, когда хоккей в России начал выздоравливать. И да: первым турниром, из которого выкинули сборную России, стал молодежный чемпионат мира в Канаде, которой опять руководит Трюдо.



Джаудат Абдуллин