Участие в Суперсериях — это главная спортивная ошибка Леонида Брежнева

Побеждали в хоккее? Зато в итоге проиграли в геополитике

В начале сентября отмечается 50 лет со дня проведения первой хоккейной Суперсерии между сборными Канады и Советского Союза. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин считает, что при всей красоте сюжета хоккейных Суперсерий Советский Союз не должен был в них участвовать, потерпев в итоге поражение на геополитическом фронте 70-х.

В начале 70-х мы нужны были Канаде больше, чем они нам

Тема хоккейной Суперсерии 1972 года буквально обмусолена, и к ней невозможно добавить что-то новое, кроме ответа на никогда не задававшийся вопрос: зачем эта Суперсерия была нужна Советскому Союзу? И вообще, и в конкретный исторический отрезок. Поскольку наш хоккей в тот период выглядел предпочтительнее, как в политическом, так и спортивном отношении.

Начать надо с того, что Канада находилась в хоккейной изоляции, начавшейся с 1969 года. Произошло это без какого-либо участия СССР, увы, практически не использовавшего спорт в своей дипломатии. Уход Канады из мирового хоккея произошел из-за конфликта руководства МОК во главе с американцем Эвери Брендеджом и руководством Международной хоккейной федерации, пообещавшим Канаде возможность использования профессиональных хоккеистов на международных соревнованиях. В итоге Канада успела пропустить четыре чемпионата мира 1969—1972 годов и Олимпиаду в Саппоро. И это было во время, когда НХЛ переживала очевидный кризис. Национальная хоккейная лига провела 25 лет в статусе Ориджинал сикс (Оригинальная шестерка), четверть века разыгрывая Кубок Стэнли дуэтом команд из Канады (Монреаль и Торонто) и квартетом из США (Бостон, Детройт, «Рейнджерс» и Чикаго). Идеи Виктора Тихонова с использованием четырех пятерок в матче еще ждали осуществления в рижском «Динамо», а потому остается только предполагать: на каких скоростях играли команды тех лет (две пары защитников и три тройки форвардов) и как воспринимал хоккей американский потребитель, ставивший эту игру на четвертое место после бейсбола (20 команд), баскетбола (10 команд) и американского футбола (9 команд).

Как бы то ни было, руководство НХЛ приняло решение о расширении лиги, и к 1972 году команд стало 14. Только вот Канада получила из пополнения только одну команду в Ванкувере.

С другой стороны, появилась лига-конкурент ВХА, и в первом сезоне 1972—1973 годов там стартовало 12 команд, из которых четыре канадские. Восемь профессиональных команд на страну (плюс еще одна в АХЛ, Американской хоккейной лиге), где хоккей был сродни религии или национальной идее, это было категорически мало.

Фото Bundesarchiv, Bild 183-W0910-327 / CC-BY-SA 3.0

Косыгин и Трюдо

В свою очередь Советский Союз в начале 70-х находился на высочайшей ступени своего развития. Прошло 25 лет с окончания Великой Отечественной, за это время был сформирован союзнический блок в Восточной Европе, политика деколонизации привела к созданию подобного в Азии и Африке. В то время как США погрязли во Вьетнамской войне, в СССР началась третья стадия строительства целых городов. Первая была во время индустриализации в 30-е, вторая пришлась на середину 50-х, с созданием ядерного колпака, а сейчас подоспело время открытия Самотлора и развития нефтехимии. На внешнеполитическом контуре беспокоили только обострившиеся отношения с Китаем, но вместо того, чтобы помириться с бывшим союзником, политическое руководство СССР бросилось в объятья Запада. В СССР никак не могли понять, что после окончания Второй мировой войны Запад всецело перестроился на «политику Маккартизма», названную по фамилии американского сенатора, который поначалу выступил в защиту членов Ваффен СС, тем самым, спас их от расстрельного приговора, а затем стал инициатором гонения на местных коммунистов.

Леонида Брежнева обуяла политика разрядки, и в начале 70-х он активно участвовал в ее претворении. Причем улучшение взаимоотношений с Северной Америкой шло по двум направлениям, с США и отдельно с Канадой. С последней договаривались через тогдашнего посла в Канаде Александра Яковлева, через личные взаимоотношения Людмилы Гвишиани, дочери предсовмина Алексея Косыгина, с женой премьер-министра Канады Пьера Трюдо (все его сыновья носят русские имена. Нынешний премьер-министр Канады Джастин Трюдо — это аналог Устина, плюс Саша-Александр и покойный Миша-Мишель).

Пьер Трюдо с супругой Маргарет приехали в мае 1971 года в Норильск, где их принимали с большим почетом. Алексей Косыгин в октябре того же года посетил Канаду с ответным визитом, столкнувшись с митингами канадцев, требовавших выпустить из СССР евреев, которые хотели переехать в Израиль, нападением венгра, кричавшего в это время «Свободу Венгрии», откуда он бежал, после событий 1956 года. Уже по ходу Суперсерии был еще более удивительный случай, когда один эмигрант сумел пролезть в багажный отсек автобуса советской сборной. Как вспоминал Борис Михайлов: «Открываем люк, чтобы поставить сумки, а оттуда вопль: «Коммуняки, вон из Канады!»

Уже после этого можно было бы сворачивать политику сближения стран, во время которой в Канаде делали, что хотели, ссылаясь на демократию.

Пьер Трюдо. Фото wikipedia.org

Проблема с укро-канадцами

Даже сама Суперсерия началась со скандала. Суд Квебека потребовал опечатать хоккейное снаряжение советской сборной, до возмещения иска чехословацкого эмигранта, чей автомобиль был раздавлен во время Пражской весны 1968 года. Сам факт иска какого-то эмигранта был смехотворен, во время государственного переворота погибло чуть более 100 мятежников. И это было еще одно упущение советского политикума, который не предъявлял претензий Чехословакии за двухлетние похождения их вооруженного корпуса по Советской России (с 1918 по 1920 годы), с убийством порядка пяти тысяч советских граждан. А предъявлять было кому, достаточно сказать, что многолетним руководителем чехословацкой хоккейной делегации был Олдржих Забродский, участник тех событий, также два года болтавшийся по России с оружием, будучи человеком без роду и племени. Он же перестал быть подданным Австро-Венгрии, после ее развала, и не успел стать гражданином Чехословацкой республики. Из Советской России его соотечественники увезли часть запасов с царским золотом, а лично он увез на родину жену Антонину Никитину, которая в буржуазной Чехословакии родила двух сыновей: Олдржиха Забродского-младшего, который сбежал в Швейцарию в 1948 году, и Владимира, уехавшего в Швецию только по окончании карьеры в 1965-м. Почему наша дипломатия не высказывала претензий ЧССР и до сих пор не предъявляет Чехии и Словакии за белочехов, уму непостижимо.

Еще одним препятствием, которое необходимо было урегулировать, это укро-канадцы. Самым известным в хоккее был Юджин (Евгений) Мельник, недавно ушедший из жизни, долгие годы которой он был владельцем ХК «Оттава Сенаторс». Собственно, первая часть переселенцев даже не имела никакого отношения к России. Еще в в 1895 году профессор Львовского университета Иосиф Олеськив написал две агитационные книжки «Про вольные земли» и «Об эмиграции», в которых призывал своих земляков к отъезду. Далее в газетах был опубликован призыв министра МВД Канады Клиффорда Сайфтона к крестьянам Восточной Европы, которым предлагалось заселить и возделывать земли западноканадских прерий. В итоге до 1914 года туда переехали 170 тысяч русинов из Галиции и Буковины, которые на тот момент входили в состав Австро-Венгрии. Когда Австро-Венгрия развалилась и Галиция оказалась в составе Польши, проводившей политику полонизации новых территорий, то уже из Волыни и Галиции в Канаду в начале тридцатых годов прошлого века бежали еще порядка 70 тысяч украинцев, образовавших вторую волну украинской эмиграции в Канаду и первое вип-сообщество укро-канадцев. Поначалу местом их массовой дислокации была провинция Саскачеван.

Проблема только, что в этой провинции не было сильного хоккея, а его центры Монреаль, Онтарио, Торонто как раз таки и стали местом дислокации украинцев, бежавших из Советской России и ненавидевших ее.

Уже в 1957 году советские хоккеисты под флагом сборной Москвы, не взирая на то, что полугодом ранее Канада бойкотировала чемпионат мира в Москве, отправились на свое первое турне по Канаде, где беженцы с Украины изготовили 4 000 листовок, подписанных организацией «Китченерские украинцы», в которых говорилось, что в Канаду приехали «глашатаи ужасной системы, которую Москва пытается навязать Канаде. Этим агентам Красной Москвы нужно дать обратные билеты в Советскую Россию, не позволяя играть здесь». Китченер как раз таки и находится в Онтарио.

В 1957 году советские хоккеисты отправились на свое первое турне по Канаде. Фото: histrf.ru

Нам внушали вторичность советского хоккея



Вообще, многие воспоминания о Суперсериях просто нашпигованы вторичностью советского хоккея по отношению к заокеанскому. Довольно часто встречаются упоминания о том, что советским хоккеистам предлагались контракты в НХЛ, которая на время первой Суперсерии 1972 года носила характер полупрофессиональной. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать мемуары Фила Эспозито под названием «Гром и молния: Хоккейные воспоминания без п…» Там он вспоминает, как в летнее межсезонье трудился на металлургическом заводе, брат Тони работал в офисе. Из знаменитостей тех лет Дуг Харви совмещал хоккей со строительным бизнесом. Андре Лакруа уже в своей автобиографии вспоминал: «Я никогда не отдыхал летом... Я работал на компанию «Молсон» — крупнейшего производителя пива в Канаде. Мы развозили пиво по всей провинции от бара к бару — отличное было время». Кен Драйден в 26 лет бросил хоккей, начав работу в юридической фирме. Вернуться в хоккей его заставило многократное повышение гонораров, случившееся после 1972 года. Но самая замысловатая внеспортивная карьера была у Реда Келли из «Торонто». В 1962 году его избрали в парламент Канады от либеральной партии, после чего 35-летний Келли еще пять лет играл в НХЛ, три года совмещая это (!) с депутатской деятельностью.

Помимо того, хоккей могли назвать работой члены сборной Канады шестидесятых. После многолетней практики делегирования на международные старты — Олимпиады и чемпионаты мира — федерация хоккея Канады нашла средства на содержание за счет бюджета кандидатов в сборную страны. Как итог, сильнейшие переходили в НХЛ только после ликвидации этого проекта. Вратарь Уэйн Стивенсон пришел в «Сент Луис» в 26 лет, форвард Френк Хакк стал новичком «Монреаля» в 24 года, а Маршалл Джонстон вообще в 27 лет, когда с несколькими партнерами по расформированной сборной Канады (Герри Динин, Барри Маккензи, Дэнни О Ши) вошел в состав новичка НХЛ «Миннесоты Норд Старс».

При этом часто муссировалась информация, что в НХЛ предлагали контракты звездам сборной СССР. Для чего, собственно? Для того, чтобы на лето стать разносчиком пива, металлургом, клерком?

(Окончание следует)

Джаудат Абдуллин