Как в советский спорт принимали команды с новых территорий

Что мы получили из Прибалтики и Польши, Германии, Венгрии и Румынии

Украинская мужская команда «Мотор» принята во второй дивизион чемпионата Германии по гандболу. Команда из Запорожья была сформирована в 1958 году году, изначально представляя «ЗапорожАлюминСтрой». Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин в своем ретроматериале вспоминает о том, как советский спорт принимал команды со своих новых территорий.

Украина, нынешнее время

Запорожье и Херсон заявили о своем решении войти в состав России. Если оценивать это событие с точки зрения спорта, то пока мы ничего не можем получить. «Реальное время» уже писало в 2021 году статьи, посвященные тому, что Восточная Украина теряла свои спортивные команды. Как Запорожье (футбольный «Металлург» умер в 2015-м), так и Херсон (футбольный «Кристалл» прекратил существование через 2 года, в 2017 году).

Но попытка проанализировать нынешние события так или иначе неконструктивна из-за быстро меняющейся оперативной обстановки. Мы же обратим свой взгляд в прошлое, когда советский спорт получал подкрепление извне, после тех или иных политических событий, в большинстве своем связанных с присоединением к стране все новых и новых территорий.

Закавказье

Флагман закавказского футбола — команда «Динамо» Тбилиси — был создан в 1925 году, но двумя годами ранее первый представитель Закавказского футбола сыграл на первом неофициальном чемпионате Советского Союза, образованного в декабре 1922-го. Команда ОКА Тифлис была сформирована из представителей, возможно, даже бойцов Отдельной краснознаменной красной армии. Состояла команда преимущественно из «легионеров» — русских, евреев, двух местных греков, которые затем стали основой «Динамо» (Бланкман, Гонель, Жордания, Ксенофонтов). Более того, второй тренер в истории команды — венгр Жуль (Дьюла) Лимбек, ранее успевший поиграть за «Казанку» (ныне московский «Локомотив»), а потом потренировать днепропетровский «Днепр».

«Спартак» Ереван, 1939 г․ Фото: fcararat.am

Футбол в Советской Армении, как, впрочем, и некоторые другие отрасли культурно-развлекательного характера, формировался за счет иммигрантов. К примеру, актеры Мкртыч Джанан, Грачья Нерсисян, Ваграм Папазян вернулись на родину предков из Турции на корабле под названием «Персия» в 1922 году. Спустя 2 года, к возвращению очередного десанта армянских репатриантов, был приурочен матч команд Батуми и сборной иммигрантов, в числе которых отличились Саак Ачемян и Саркис Амирханян. Через 13 лет Амирханян сыграет в дебютном сезоне «Спартака» из Эривани. Через 4 года в этой команде будет блистать Акоп Чаликян, родившийся в турецкой Бурсе и переехавший вместе с родителями в советскую Армению в 1932 году. Уже после Великой Отечественной в советскую Армению хлынул очередной поток иммигрантов. В одном только ереванском «Динамо» (бывший «Спартак» Эривань) заиграл квартет уроженцев ливанского Бейрута: Гайк Кармирян, Петрос Гавлакян, Каджайр Поладян и Карпис Сарафян.

В 1931 году в Баку появляется первая футбольная команда «Темп», игроки которой подключаются к сборной Закавказской республики. Сейчас это выглядит дико, но в команде не было ни одного футболиста азербайджанской нации: под руководством тренеров-армян Гургена Даниеляна и Паруйра Парсаданова в основе играли восемь армян, двое русских, плюс грек Макагонов, переехавший из Тифлиса, и перс Мирмехти Мирмовсум, получивший в Азербайджане новые имя и фамилию Мирмехти (Миша) Агаев.

В 1935 году сборная Закавказья поехала в первое и последнее в своей истории заграничное турне по Скандинавии. В том же году в Армении была организована команда «Спартак» из Эривани, ныне ереванский «Арарат». Поскольку ранее своей команды у Армении не было, то сильнейшие футболисты играли либо в Баку (в числе восьмерых армян бакинского «Темпа» были, в частности, Арташес Амирджанов и Эдуард Маркаров), либо в Тбилиси (Сергей Асламазов, Георгий Багдоев, Мак Гаспаров).

«Динамо» Ереван, 1948 г. Фото: fcararat.am

Прибалтийский советский баскетбол

В Прибалтике традиционно хорошо развивали баскетбол (оцените победу Эстонии со счетом 91:1 над Финляндией на ЧЕ-1939). Кстати, судьба эстонских баскетболистов наиболее трагична из всех: Вескила погиб в начале войны от рук фашистов, Алтосаар — чуть позже в лагере НКВД, а их партнера Амона пристрелили в 1944, как члена нацистской организации «Лесные братья». Остальные их партнеры по сборной страны — Валдмае, Виноградов, Керес, Кярк, Маль, Маргисте, Саар бежали из страны по мере приближения советских войск. Латвия таким же образом потеряла сбежавших Ванагса (он еще и в футбол играл, продолжив карьеру во французском «Страсбуре»), Казакса, Лидманиса, Раудзиньша, Эльмутса. Андерсонс и Юрсиньш отправились в ГУЛАГ, а Грундманис и Мелдерис погибли во время войны, поскольку первый воевал в латвийском легионе, а второй и вовсе стал членом батальона Ваффен СС. Там же служил тренер Вальдемарас Бауманис, избежавший гибели, и после войны тренировавший во Франции. А вот русский из Риги Алексей Ануфриев погиб в составе советских войск.

Кстати, можно ли говорить о насильственной ассимиляции русских, если в буржуазной Эстонии были футболист Александр Герасимов (он стал Кальветом), борец Роман Карелин (его переделали в Романа Каристэ), лыжник Василий Красиков (Велло Кааристо), боксер Николай Матсов (Нигуль Маатсоо).

В 1944 году состоялся баскетбольный чемпионат СССР, выиграло его тбилисское «Динамо», состоявшее наполовину — Захлян, Оганезов, Саркисов — из спортсменов армян. Из Прибалтики первым стартовал «Спартак» из Таллина, в 1945 году он был переименован в «Калев», плюс «Жальгирис» из Каунаса, который изначально носил название АСК, и рижская «Даугава».

Если говорить персонально, то только Витаутас Кулакаускас еще успел поиграть в чемпионате буржуазной Литвы, а львиная доля баскетболистов практически всех прибалтийских команд — воспитанники советского спорта. Буржуазную и советскую Латвию в баскетболе связывает разве что фигура Альфредса Кряуклиса, игравшего на ЧЕ-1939, а затем ставшего первым тренером знаменитого ВЭФа. Все просто, команды формировались из очень молодых ребят (литовцы Бутаутас, Лагунавичус, Лауритенас, Петкявичус, Серцявичус, Стонкус, латыши Валдманис, Круминьш, Силиньш, братья Гвидо и Таливалдис (Теобальд) Калхерты, эстонцы Круус, Куллам, Лысов. Даже тренеру из Эстонии Эдгару Нааритсу было всего лишь 26 лет, когда он приступил к работе.

Фото: tribuna.ee

Венгрия

Возвращение Молдавии и присоединение семи областей Западной Украины состоялось в период с 1939-го по 1944-й годы по пакту Молотова — Риббентропа. Но даже экстенсивные шаги по возвращению этих республик на родину, не смогли ввести спортивные команды в чемпионат СССР 1940 года. Поэтому одним из первых футболистов из Ужгорода в СССР стал Тиберий Акерман, который пришел сюда в качестве солдата венгерской армии. Потерял ногу и вернулся восвояси.

Более плодотворное знакомство с его бывшими соотечественниками, а нашими новыми согражданами, было отложено на 1944 год, когда была создана команда уже советского Ужгорода, столицы Закарпатья, где первая команда была образована в 1925 году, когда эта область относилась еще к Чехословакии, а уже затем вошла в состав Венгрии. Первых новичков из Ужгорода в СССР звали — Барталон Вейг, Фабиан Шандор. Уже потом, когда в чемпионате СССР появилась еще одна команда из Мукачево, можно было познакомиться с футболистами, носившими двойные имена Йосиф-Александер Гайла, Аладор-Эрнест Кеслер, а футболист Вейг, став тренером, назывался Барталоном Барталоновичем. Это был тот самый колорит, благодаря которому наш болельщик осознавал, что живет в многонациональной стране. Венгры прогибаться под новую страну не собирались. Василий (Ласло) Рац — это огромная редкость, а в местных командах сплошь и рядом можно было видеть каких-нибудь Дезидериев или Тибериев. Ну и Барталона Вейга на самом деле по паспорту звали еще круче — Бартоломеем Бартоломеевичем.

Но не Ужгород или Мукачево, а киевское «Динамо» стало главным выгодоприобретателем от присоединения Закарпатья. В одном из первых послевоенных составов «Динамо» были Ласло Гажо, Золтан Дьерфи, Михаил Коман, Георгий Лавер, Михаил Михалина, Золтан Сенгетовский, Дезидерий Товт, Янош Фабиан, Эрнест Юст, плюс Василий Годничак из Мукачево. Приглашали еще калмыка Цебека Чанчинова, чьи родители уехали из России после революции, но он предпочел перебраться из Венгрии в Чехословакию.

Польша и Германия

Кстати, переехавших из России калмыков в Чехословакии было так много, что только футболистов можно перечислить с полдесятка: братья Александр и Наран Улановы, Учур Кулдинов, Эрдне Цуцуков, Балюгинов, Бурхачинов, Джевзинов, Кувлежинов, Сузинов, Ункуров.

К советской Украине были присоединены из Польши Волынская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Станиславская (с 1962 года она носит название Ивано-Франковская) области. О самых известных футболистах из польского Львова следует поговорить отдельно, поскольку, в большинстве своем они затем покинули СССР при первой возможности.

Присоединение к СССР немецкого Кенигсберга ничего не дало советскому спорту. Ранее команды Кенигсберга играли в лиге, где выступали представители Инстербурга (ныне Черняховск), Тильзита (Советск), Мемеля (литовская Клайпеда), Данцига и Хинденбурга (польские Гданьск и Ольштын). Уже во времена СССР нам самостоятельно пришлось развивать спорт на перечисленных территориях.

Фото: sports.ru

Румыния

В 1939-м добавили Молдавию, а летом 1940 года в СССР вошли Черновицкая (бывшая Румыния) и Аккерманская области. Последняя вошла в состав Молдавии, а уже в годы хрущевской «оттепели» ее объединили с Одесской областью.

С Молдавией — без открытий. Футбольную команду «Динамо» (будущую «Нистру» и «Зимбру») там сформировали в 1947 году и начали комплектовать ее футболистами из РСФСР и Украины. Даже Наиль Нигматуллин, татарин из Казани, успел в ней поиграть. А вот Черновцы оказались поинтереснее. Центр Буковинского края, один из крупнейших городов Западной Украины. В составе команды было несколько футболистов с еврейскими фамилиями Бартфельд, Ганзе, Гербер, Глязман, Пейсис, Рубинштейн, Горенштейн, а румын практически не было. Два самых ярких футболиста Черновцов, как назывался город в бытность его в Румынии — это Альфред Айсенбахер, игрок сборной Румынии на ЧМ-1938, и Роман Садовский, который также играл в хоккей, а на Олимпиаде 1936 года выступал как фигурист в паре с Ириной Тимчиц (13-е место из 18 стартовавших).

Джаудат Абдуллин