Российский футбол снова погружается в эпоху перемен

Пердив готов заменить «лучшую лигу мира»

В новом сезоне ФНЛ сыграют 18 команд вместо 20. Такое решение принял президиум Футбольной национальной лиги, и это решение должен ратифицировать РФС. «Реальное время» размышляет над этим предложением и его последствиями.

А члены кто?

В информационных сообщениях авторов принятого решения обозначают обезличенно: «президиум ФНЛ». Согласно решениям 25 мая 2021 года, в президиум входили Роман Асхабадзе («Факел»), Василий Еремякин («Оренбург»), Денис Маслов («Торпедо»), а также Тажутдин Качукаев («Балтика») и Евгений Шиленков («Велес»).

Мы специально разделили этих людей, поскольку первая троица вместе со своими командами становится членами Премьер-лиги, по сути, не имея к ФНЛ в следующем сезоне никакого отношения. Трое из пяти, как принято говорить, «хромые утки». Решение о сокращении лиги, принятое «перед уходом», вызвано тем, что томская «Томь» и «Олимп-Долгопрудный» не прошли процедуру лицензирования и должны свалиться в ФНЛ-2 или же вторую лигу. По сути, в прошлом сезоне это произошло по спортивным причинам, но «Томь» оставили в ФНЛ, поскольку исключили «Чайку» из села Песчанокопское, наказав ее за организацию договорной игры. То есть прецедент, когда вылетевшая команда остается в лиге, создан, причем такое происходило уже не раз. Российский футбол давно уже коллекционирует волюнтаристские решения, один только «Краснодар» дважды повышался в классе, вначале с третьего места во второй лиге (2009 год), затем с пятого места в первой лиге (2011 год), кстати, во втором случае опередив челнинский «КАМАЗ».

Российский футбол — это кладезь исторического волюнтаризма, прежде всего из-за редкого в наше время стремления придерживаться спортивного принципа. Подобное осталось только в волейболе и отчасти в хоккее с мячом. В итоге футбол сталкивается со многими проблемами как экономического, так и организационного характера. Снимаются команды с чемпионата, не проходят лицензирование, самостоятельно не хотят воспользоваться правом повышения в классе, наконец, попадаются на договорняках. Последнее — редкость, но подобное происходило даже в СССР.

Из второго дивизиона ФНЛ поднялся квартет команд. Последней это сделала «Волга» из Ульяновска. Фото fcvu.ru

Четыре новичка пердива

Из второго дивизиона ФНЛ, который предложено переименовать в первую лигу, как это и было ранее, поднялся квартет команд. Последней это сделала «Волга» из Ульяновска, набравшая одинаковое количество очков с «Челябинском». Как и в прошлом сезоне, победитель дивизиона в последнем туре обыграл в гостях «Урал-2» из Екатеринбурга. Среди остальных соперников — «Тюмень», которая, как и в прошлом сезоне, не смогла решить задачу по возвращению в ФНЛ, а также два пермских клуба «Амкар» и «Звезда».

Ульяновский футбол, как еще в советские времена, ориентируется на воспитанников Казани, правда, сейчас их всего двое: Михаил Петролай и Айдар Хабибуллин, был отзаявленный Илья Гилязутдинов, перешедший из московской «Родины». Небольшое наличие экс-казанцев должно настораживать и «Рубин», поскольку его воспитанников мало не только в родной команде, они не востребованы даже в привычных ранее регионах. Плюс младший брат Мераби Уридия из «Нефтехимика» — Георгий Уридия, родившийся в Казани, но начавший заниматься футболом в Москве.

Однако главным двигателем победы «Волги» нужно признать новоиспеченного губернатора Алексея Русских. Будучи врио на момент старта чемпионата, он поставил задачу бороться за ФНЛ и подтвердил необходимость в самом начале года, во время перерыва в чемпионате.

Таким же важным фактором в итоговой победе оказался и глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Офицер, сын бывшего голкипера клубной команды «Динамо» из Махачкалы Алима Меликова, также выбравшего военную службу перед футбольной карьерой, стал врио главы Дагестана в октябре 2020-го. А летом 2020-го в музее спортивной славы Дагестана состоялась презентация ФК «Динамо». Тут надо проследить за сложной судьбой футбольных команд Махачкалы. В 2015 году экс-футболист «Анжи» Шамиль Лахиялов основал команду «Легион», затем переименовал ее в «Легион-Динамо». В 2019 году была создана команда ФК «Махачкала». Одним из ее создателей стал знаменитый Гаджи Гаджиев, который на тот момент заключил соглашение с Академией «Динамо им. Льва Яшина. В итоге между двумя командами, стремившимися воссоздать легендарное махачкалинское «Динамо» (футболисты Борис Игнатьев и Александр Маркаров, тренеры Евгений Горянский и Иван Золотухин), была выбрана «Махачкала», которую поддержал тогдашний врио главы республики, министр спорта Сажид Сажидов (знаменитый в прошлом борец, само собой) и его заместитель Будун Будунов, экс-футболист «Анжи». Что касается более легендарного уже в российские времена «Анжи», то он прекратил существование в начале июня нынешнего года, не будучи в силах расплатиться с долгами в 45 миллионов рублей.

Известных футболистов в махачкалинском «Динамо» раз-два и обчелся. Фото vk.com/fcdmx

«Динамо», однако, опередило не только земляков, но и легендарный в прошлом ростовский СКА, команду рэпера Басты, и «Чайку», которая стремилась вернуться в ФНЛ, откуда ее изгнали. «Динамо» долго раскачивалось поначалу, сыграв дома вничью с краснодарским «Кубань-Холдинг», затем и вовсе проиграв СКА, но затем разогналось так, что привезло отрыв второму призеру в четыре очка.

Известных футболистов в махачкалинском «Динамо» раз-два и обчелся. К примеру, отзаявлен Георгий Базаев, сын Джамбулада Базаева, экс-игрока «Алании» и «Рубина», которого Курбан Бердыев выгнал из клуба после гибели Ленара Гильмуллина. Сейчас самым известным будет, скорее всего, игрок сборной Кыргызстана Эрбол Атабаев, так же, кстати, связанный с «Рубином».

Он два года, с 9 до 11 лет, провел в школе «Рубина» у тренера Евгения Сошникова, после чего родители решили перевезти его в кантеру «Барселоны». Правда, по словам очевидцев, для тех, кто не проходит в основу, обучение в школе платное, но к чести Эрбола надо сказать, что он в итоге сумел закончить футбольное образование в Испании, даже поиграл там и в феврале 2022 года на правах свободного агента стал новичком «Динамо». В тот период команду возглавил Горан Алексич, сербский наставник уже более десяти лет работал в российском чемпионате. Атабаев дебютировал за «Динамо» в начале марта, но травмировался и долго лечился. В это же время оформил гражданство Кыргызстана вдобавок к уже имеющемуся российскому. Вернулся на поле и 29 мая забил первый гол в составе команды, с которой стал победителем группы ФНЛ-2. А затем дебютировал и за сборную родины. По сути, как в финале Высшей лиги прошлогоднего КВН, где персонаж в роли Мерлин из «Брата 2» произнесла только три слова: No, we are Russians! И стала чемпионом КВН-2021.

Еще в одной зоне победу одержал ярославский «Шинник», вернувшийся в ФНЛ. Фото vk.com/fcshinnik

И снова здравствуйте, «Шинник», прощай, «Красава»!

Еще в одной зоне победу одержал ярославский «Шинник», вернувшийся в ФНЛ. Ярославль тренирует Вадим Евсеев, который со своей дружиной очень далеко обогнал конкурентов, включая команду Евгения Савина «Красаву» и московский «Кайрат». Савин уехал из страны и уже объявил о закрытии своего проекта, под вопросом и «Кайрат», чей хозяин Кайрат Боранбаев находится под следствием в Казахстане. Опередил «Шинник» и команду «Луки-Энергия» из Великих Лук, с родины Дмитрия Аленичева, который рассказывал «Реальному времени», что «за командой я слежу, помогаю по мере сил, тем более что в ней играет мой племянник, Максим Аленичев, сын моего старшего брата Андрея. Понятно, что там коллектив без финансирования «под задачу» выхода в ФНЛ, просто чтобы была местная команда, собирала болельщиков. Для этого, в принципе, и должна существовать вторая лига, чтобы было куда идти выпускникам местных и не только футбольных школ. Возвращаясь к инфраструктуре, у нас она есть. Вспоминая свое детство, скажу, что у нас такого не было, мы на асфальте играли, по сути. Хотелось бы, чтобы было больше команд студенческого, любительского уровня, ну игра — это же радость, это движение, в отличие от постоянного нахождения в гаджетах».

До свидания, «Саранск»!

Аленичев тепло отзывался и еще об одной команде второго дивизиона — ногинской «Звезде». «Молодежь лучше проявит себя, играя рядом с Павлюченко, Шишкиным, Янбаевым. Понятно, что там нет ежедневного тренировочного процесса, эти «мастерюги» зачастую приезжали только на игры, но если есть силы и желание, то почему бы и нет? Не хотят ребята заканчивать, и я по себе знаю, насколько это тяжело, когда не отпускает футбол. Когда ты тренировался 20 лет, в один момент просыпаешься, а тебе никуда не надо спешить, думаешь: елки-палки, чем себя занять? Не каждому затем удается найти себя в дальнейшем».

Выступление наполовину ветеранской команды в чемпионате страны в минувшем сезоне получилось не столь ярким, как в год дебюта. К примеру, в домашнем матче в Ногинске «Знамя» было разгромлено «Саранском» — 0:5. В игре принимали участие Роман Шишкин, Ренат Янбаев, Роман Павлюченко, а ушедших Самедова и Шешукова сменили практически их ровесники — 38-летний Житников, 36-летний Столбовой.

При этом «Саранск» оказался едва ли не самым загадочным клубом своей группы ФНЛ. Начнем с того, что 17 февраля 2021 года предшественник этой команды — ФК «Мордовия» потерял профессиональный статус. Руководитель Мордовии, уроженец Казани Артем Здунов кончину команды объяснял тем, что «на содержание команды необходим миллиард рублей в год». Команда в республике появится, но лишь тогда, когда «будет понятна финансовая модель и команда сможет планировать свою деятельность на десять лет, иметь свою академию, выращивать футболистов, отбирать таланты». А уже в мае того же года Здунов высказывался следующим образом: «Для нас важно, чтобы людьми наша инициатива по созданию ФК «Саранск» была воспринята как новый виток развития футбола в республике. Нужно обязательно приходить на футбол, смотреть и болеть! Думаю, что в Мордовии соскучились по этой игре на профессиональном уровне».

В конце сезона «Саранск» прекратил существование. Фото vk.com/saransk_football_club

Увы, в конце сезона «Саранск» прекратил существование. Ранее при Здунове прекратил существование волейбольный ВК «Дагестан», игравший на тот момент в Высшей лиге А, а при других руководителях вернувшийся в Высшую лигу Б.

Ну а победителем группы стала московская «Родина», которой руководил Денис Бояринцев, но 11 июня его сменил на этом посту Дмитрий Парфенов. Бояринцеву помогали Алексей Зуев, экс-вратарь «Спартака», его же бывший форвард Владимир Бесчастных, полузащитник Александр Павленко, до прошлого сезона бывший играющим тренером, а также экс-волгоградец Михаил Белов, ранее работавший с «КАМАЗом». Во второй команде «Родины» — Александр Локтионов, младший брат Дениса Локтионова, ранее известного футболиста, также работавшего в тренерском штабе «Родины», плюс Динияр Билялетдинов и Александр Шешуков, заканчивавший карьеру в Ногинске. Владелец «Родины» — миллиардер Сергей Ломакин, но в клубе утверждают, что там не шикуют.

Также в его активе кипрский «Пафос», там до недавнего времени работал в тренерском штабе Роман Шаронов, а сейчас играет Магомедхабиб Абдусаламов, уроженец Махачкалы и воспитанник «Родины», который забивал «Спартаку» в матче Кубка России — 1:5 в 2020-м.

Можно отметить, что «Родина» идет по пути, ранее пройденному будущим соперником по ФНЛ, столичным «Велесом», а также «Олимпом» из Долгопрудного и московским «Чертаново».



Джаудат Абдуллин