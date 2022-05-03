Самый неудачный сезон КХЛ и тренер-дебютант, ставший чемпионом. Хоккейный чемпионат окончен

Подводим главные итоги сезона в Континентальной хоккейной лиге

Ничто не предвещало Алексею Морозову таких испытаний в его второй полноценный сезон на посту президента Континентальной лиги. Но в этом году лигу трясло так, как никогда за четырнадцатилетнюю историю. Помимо истории с дебютантом Сергеем Федоровым, который стал чемпионом в свой первый сезон в качестве тренера, КХЛ сопровождало и множество куда менее приятных историй. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги чемпионата-2021/2022.

ЦСКА переродился по ходу сезона, но интереснее при Федорове играть не стали

Прошлым летом президент ЦСКА Игорь Есмантович объяснял отставку Игоря Никитина тем, что совет директоров клуба в лице Бориса Михайлова, Павла Буре и его самого хочет, чтобы ЦСКА играл в атакующий советский хоккей. Для этих целей было принято решение назначить главным Сергея Федорова, не имеющего тренерской практики на таком уровне. Это вызывало немало вопросов, а кто-то из болельщиков даже грозился никогда больше не ходить на игры любимой команды.

Однако в итоге мы увидели маленькую сказку с преображением тыквы в карету, а Золушки — в принцессу. А финальную серию Кубка Гагарина в исполнении команды Сергея Федорова можно рассматривать как миниатюрную модель всего сезона ЦСКА Федорова. В начале сезона на игру «армейцев» даже смотреть было тяжело — команда не играла, а вымучивала из себя попытки забрасывать шайбы средним командам, и никто не понимал, что хочет тренер, кроме абстрактного «советского хоккея».

Нет, Федоров действительно ухитрился позабавить хоккейную публику по ходу сезона. Его ноу-хау со снятием вратаря за несколько минут до конца игр, даже если его команда не проигрывает, наделало много шуму, но это скорее маленький перформанс среди серых будней.

На Урале команду Сергея Федорова не просто прорвало на голы, но она будто полностью переродилась и вернулась к своему лучшему образцу. Фото cska-hockey.ru

Однако чем ближе была концовка чемпионата, тем более цельной становилась «армейская» команда, которая научилась прекрасно прессинговать и вынуждать ошибаться, душить соперника и при этом играть размашисто самой.

В финале же мы увидели все: от стартовой победы до полного бессилия в атаке, когда «армейцы» мучились и не могли найти подходы к воротам Кошечкина два матча подряд — ровно 0 голов в третьем и четвертом матчах.

Перед пятым матчем финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА летел в Магнитогорск далеко не в лучших психологических кондициях. Ноль шайб за два предыдущих поединка и полное бессилие в атаке наверняка вгоняли их в состояние безнадежности и бессмысленности попыток пробиться сквозь эшелонированную оборону магнитогорской команды, которая наслаждается своим хоккеем и играет в свое удовольствие. У «Магнитки», в отличие от «армейцев», получалось все — и шайбы заходили, и большинство работало, а катались легче.

Однако на Урале команду Сергея Федорова не просто прорвало на голы, но она будто полностью переродилась и вернулась к своему лучшему образцу времен Игоря Никитина. Балансируя на краю пропасти (а точнее на расстоянии 7 минут от победы «Магнитки» в финале), «армейцы» не только спаслись от провала в финале за 7 минут, но и дожали в овертайме. А это уже совсем другой психологический фон. Даже представить сложно, насколько обидно было команде Ильи Воробьева, которая была в минутах от завоевания кубка при своих трибунах, а в итоге проиграла три матча и отдала заветный Кубок, который практически был у нее в кармане.

ЦСКА перерождался в течение всего сезона, а последние три игры финала стали его окончательной фазой.

Василий Кошечкин — глыба. Ветеран стал рекордсменом «сухих» минут в финалах Кубка Гагарина

Есть красивая история по окончании сезона и со стороны проигравших. Василий Кошечкин, которого из года в год отправляют то на заслуженный отдых, то на место бэкапа, с каждым годом продолжает удивлять. Финский первый номер «Магнитки» Юхо Олкинуора вполне ожидаемо отправился в Финляндию вместе с остальными финнами команды, так что ветеран вновь вернул себе главную роль в этом спектакле и умудрился снова получить трофей.

А случилось это в том самом переломном пятом матче финальной серии. Отстояв на ноль третью и четвертую игры, а потом и сохранив ворота вне прикосновенности в первом периоде, Василий превзошел рекорд бывшего вратаря ЦСКА (ныне пылит в «Айлендерс») Ильи Сорокина (137 минут и 55 секунд) по продолжительности «сухой» серии в финале Кубка Гагарина. Уже к первому перерыву у него было 140 минут и 45 секунд. Ну а когда «армейцы» наконец забросили первую шайбу за три матча, на счету Кошечкина уже было 156 «сухих» минут и 34 секунды.

Это уже очередной, не счесть какой рекорд опытного голкипера на уровне Континентальной хоккейной лиги. Помимо того, что он двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016), он еще и провел в розыгрышах Кубка Гагарина больше любого вратаря — 151 матч. Кроме того, Василий два раза признавался лучшим вратарем КХЛ и стал самым ценным игроком финала Кубка Гагарина в 2017 году.

Худший сезон в истории КХЛ

Нынешний сезон стал, пожалуй, самым рваным, странным и при этом остросюжетным. С негативной точки зрения. Даже недоигранный из-за пандемии коронавируса сезон 2019/2020 сегодня не выглядит неудачным. Тогда чемпионат завершить не удалось, но приятное послевкусие осталось. В нынешнем же сезоне коронавирус вкупе со странными решениями самой Континентальной хоккейной лиги поизгалялся над нервными системами отечественных хоккейных болельщиков.

Началась неприятная история еще в ноябре, когда «Салават Юлаев» съездил в Минск на матч с местным «Динамо», чьи игроки в то время играли повально с симптомами ОРВИ. Уже в домашнем матче с «Трактором» уфимская команда сыграть не смогла из-за предписания местного Роспотребнадзора и отправилась на изоляцию на 7 дней. Уфимцы получили техническое поражение. Но что самое интересное, перед самым стартом плей-офф Уфа представила КХЛ некие дополнительные доказательства своей невиновности в ситуации. КХЛ решила отменить «технарь», а «Салават» неожиданно обошел «Ак Барс» в турнирной таблице и избежал сражения с «Авангардом» уже в первом раунде.

Коронавирусные страсти и чехарда с переносами игр продолжились после Нового года. Положительные тесты на эту инфекцию стали появляться как грибы после дождя. Сначала это был «Автомобилист», потом «зараженными» оказались «торпедовцы», и дальше по цепочке. Что примечательно, в это время параллельно шел чемпионат в Высшей лиге, и там по какой-то причине никаких эпидемий этой болезни не было. Причина, впрочем, проста. Там никто не применял и повсеместные тесты перед каждым матчем. Хоккеисты ВХЛ спокойно играли свой чемпионат, а в КХЛ «переносился» матч за матчем. Как в итоге окажется, места для этих игр в календаре так и не найдут, их просто отменят. Тут-то болельщики и журналисты и стали задумываться, насколько положительные тесты означают фактическую болезнь у хоккеиста?

Интриги в Кубке Гагарина стало еще меньше. Фото cska-hockey.ru

Так или иначе, за месяц до старта Олимпиады хоккей в КХЛ закончился. Позже лига объявит, что доигрывать регулярный чемпионат не планирует, а продолжат сезон команды уже со стадии плей-офф. В качестве системы распределения команд в турнирной таблице была предложена замысловатая схема с процентом побед в сезоне, а это уже вызвало недовольство у тех команд, которые рассчитывали в концовке регулярки побороться за место в плей-офф.

Ну а закончился чемпионат максимально странным розыгрышем плей-офф, когда у большинства команд разъехалась большая часть легионеров, а клубы побогаче своих иностранных лидеров удержали. Так что интриги в Кубке Гагарина стало еще меньше.

Казалось бы, цепочка событий абсолютно друг с другом не связанных, однако все они очень удачно подводятся под один вывод: в руководящем аппарате Континентальной хоккейной лиги назрел определенный кризис. Череда непоследовательных решений, которые позже отменяются и переигрываются в течение всего сезона, наталкивала на мысль, что лигой руководят люди, которые действуют исходя из эмоций. Не просчитывая последствий и не задумываясь, как выходить из ситуации, в которую сами себя загнали. Возможно, Алексею Морозову стоит задуматься над реформами и кадровыми решениями?

