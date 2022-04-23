Медали хозяек воды и отстраненные от Уимблдона теннисисты

Чемпионат по синхронному плаванию на фоне всеобщей истерии

В Казани завершился чемпионат России по синхронному плаванию. Чемпионат, проводившийся в столице Татарстана в пятый раз подряд, порадовал хозяев соревнований мастер-классами спортсменов из национальной команды, медалями хозяек воды и ощущением, что Татарстан приближается к некогда заоблачному уровню лидеров мирового синхронного плавания. Подробности — в материале «Реального времени».

Миксты надеются на олимпийский дебют в Лос-Анджелесе

Казанский чемпионат по синхронному плаванию — открытый, благодаря участию спортсменок из Беларуси. Это сильная команда, ее лидер Василина Хондошко дважды поднималась на вторую ступень пьедестала почета вслед за нынешним лидером сборной России Варварой Субботиной.

Но в программе соло две представительницы сборной Татарстана Валерия Попова и Елизавета Захарова заняли четвертое-пятое места, соответственно, следовательно, будь это чемпионат России в чистом виде, то у хозяек воды была бы бронза Поповой. Личная медаль, что крайне ценно, поскольку командные медали у нас так и так есть.

В технической программе среди микстов бронзу завоевал дуэт Александры Лямасовой и Артура Коршунова, а победили сборники Майя Гурбабердыева и Александр Мальцев, которые в последний день соревнований давали мастер-класс, по сути, готовя себе соперников. Правда, на перспективу, тут необходимо заняться подготовкой микстов по всему миру, поскольку действующих пар пока очень мало, а спортивные чиновники ждут большей конкуренции для включения этой дисциплины в олимпийскую программу. Есть надежда на Олимпиаду в Лос-Анджелесе-2028, поскольку именно Америка выступала в качестве родоначальника самого вида спорта, и этой его разновидности. Правда, ее бессменному лидеру Билли Мэю к началу той Олимпиады исполнится уже 49 лет, но чем черт не шутит.

В Казани завершился чемпионат России по синхронному плаванию. Фото: minsport.tatarstan.ru

Помимо микстов, мастер-класс на чемпионате давала и Светлана Ромашина. Причем сейчас он был на «суше», в спортивном зале, хотя ранее прославленная спортсменка работала с ученицами с бортика. Интересно, были ли сейчас на мастер-классе девочки, которые приходили ранее, или это уже новое поколение. Выращенное в многочисленных школах Татьяны Покровской — ДЮСШ «Акватика», «Адымнар», школы №87.

— Мне нравится, как синхронное плавание развивается здесь — в Казани, в Татарстане. Хочется, чтобы и другие регионы также развивались, для этого нужны бассейны и инфраструктура. Главное, что дети шли в синхронное плавание. Это очень красивый вид спорта. Признаюсь, раньше я считала, что это женский вид спорта, но благодаря мальчикам, которые приходят в синхронное плавание, оно развивается и получает толчок, — поделилась Светлана своими впечатлениями.

Мастер-класс на чемпионате давала и Светлана Ромашина. Фото: synchrorussia.ru

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается

Позволю себе два слова от души: мне тоже очень нравится, как развивается у нас синхронное плавание. Плавая в бассейне «Буревестника», обратил внимание, как мощно, красиво и технически правильно плыла группа девочек по соседней дорожке. Только последняя ученица держала голову над водой, что неправильно, и за что она получила нагоняй от тренера. Порадовавшись за будущее татарстанского плавания, я очень удивился, узнав, что это группа синхронисток. А плавания у нас такого нет, в том числе и потому, что тренер по синхронному плаванию, кажется это была Яна Лех, работала со своими девочками все отведенное время, чего сейчас нет в плавании, нет в футболе, на что сетуют занимающиеся, нет даже в учебных заведениях, поскольку зачастую тренеры и преподаватели проводят рабочее время в телефонах.

Возвращаясь к прогрессу татарстанского синхронного плавания, особенно отрадно видеть его в Казани. Все-таки ранее вид спорта базировался в Набережных Челнах, где у такого энтузиаста, как Адрей Кочнев работала Нинэль Кожедуб. А медали нам приносили москвичка Эльвира Хасянова, переехавшая вместе с Кожедуб из Самары Лилия Низамова и только вслед за ними челнинка Дарья Исламова. Даже на первой Спартакиаде учащихся 2003 года Казань отдала синхронное плавание Челнам, поскольку не располагала ни бассейнами, ни специалистами из этого вида спорта. Оттуда же родом одни из ведущих ныне тренеров — сестры Яна Лех и Елена Золотова (Лех).

Сейчас же Казань перехватила лидерство, в том числе благодаря активной работе вице-президента российской федерации Ольги Павловой, которая буквально сдружилась со знаменитым тренером Татьяной Покровской и сдружила ее с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они, кстати, нашли время для очередной встречи, в ходе которой Рустам Нургалеевич вручил Татьяне Николаевне медаль «100 лет образования ТАССР», и обсудил с ней «шаги по реализации совместных проектов в области спорта, перспективы организации и проведения в Казани соревнований по прыжкам в воду, синхронному плаванию, и плаванию», как говорится в релизе пресс-службы президента.

Рустам Нургалеевич обсудил с Татьяной Николаевной шаги по реализации совместных проектов в области спорта. Фото: president.tatarstan.ru

Ну, касаемо плавания, тут все ясно, уже с понедельника во Дворце водных видов спорта стартует чемпионат России. А в отношении «синхронки», еще один вице-президент российской федерации Ольга Брусникина рассказала, что совместно со спортивным руководством Татарстана обсуждается проведение «Кубка дружбы» — нового масштабного старта по всем водным видам с приглашением спортсменов из дружественных стран. Та же Ольга Павлова очертила географию нашей нынешней дружбы: «Все страны Карибского бассейна — Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Куба, мы ко всем будем обращаться, Китай хотим видеть». Вот Китай, безусловно, повысит соревновательный уровень, поскольку там сейчас вторая по силе сборная страны. К тому же у китаянок не так насыщен календарь, как у представительниц Европы, которым предстоит стартовать еще и на чемпионате Европы.

Кстати, в отстранении от него и от чемпионата мира нынешнего года Покровская увидела определенный позитив. Как выясняется, сборная потеряла практически всех олимпийских чемпионок, за исключением Светланы Колесниченко и уже названной чемпионки Казани Варвары Субботиной. «Все остальные девочки только перешли к нам из юниорского состава», — пояснила Татьяна Николаевна, озабоченная еще и тем, что в ее виде спорта меняются правила судейства, которые могут кардинально поменять этот вид спорта. Специалисты сравнивают эти изменения с теми, которые произошли в фигурном катании, когда от прежней, достаточно субъективной, системы судейства с 5,9—6,0 перешли к нынешнему начислению баллов за элементы. Окончательно рассмотреть этот вопрос должны нынешней осенью на конгрессе ФИНА.

Ждем теперь ведущих теннисистов в Казани?

В текущее время события так складываются, что рядом со статьями, репортажами, интервью, снова начали появляться манифесты. А как иначе, когда знакомишься с очередными новостями из-за рубежа, и сейчас они касаются отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в турнире Уимблдона.

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев, белорусы Илья Ивашко, Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Соснович и сразу девять россиянок, включая члена сборной Татарстана Веронику Кудерметову, отстранены руководством старейшего турнира от участия в нем. В контексте проведения многочисленных турниров в Казани, мы можем понадеяться на то, что осенью эти спортсмены могут появиться на чемпионате страны, который традиционно проводится на кортах Академии тенниса.

В 2020 году эти надежды не сбылись, хотя из-за коронавируса теннисисты лишились большого количества турниров. Ну, а моральная сторона вопроса остается на совести англичан, которые уже написали извинительное письмо и услышали в свой адрес осуждение руководства теннисных организаций ATP и WTA. Поскольку в теннисе принято было выступать-соревноваться практически самому за себя, в большой степени формировать пары и миксты на интернациональной основе, а принадлежность к стране фиксировать на командных турнирах, типа Кубка Девиса, Кубка федераций и Кубка Хоппмана. Поэтому решение организаторов Уимблдона — это чистой воды дискриминация, новый виток борьбы с российским спортом.

Джаудат Абдуллин