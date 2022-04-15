Как магазины используют психологию, чтобы повлиять на ваши решения

Почему потребность в мгновенном удовлетворении бывает трудно игнорировать

Фото: Карина Аброськина

В супермаркетах явно работают не просто маркетологи и мерчендайзеры, а специалисты по массовому сознанию, которые ведут посетителей с помощью проверенных методик к максимальному объему покупок. К такому выводу приходишь, прочитав статью Катрин Янссон-Бой, лектора по психологии потребления из университета Англии Раскина на сайте The Conversation.

Почему магазины любят все перемещать?

Вы можете считать, что покупаете только то, что вам нужно, и только тогда, когда нужно. Но независимо от того, берете ли вы еду, одежду или гаджеты, магазины используют силу психологического убеждения, чтобы повлиять на ваши решения и помочь вам расстаться с наличными.

Если вы оглянетесь назад, я держу пари, что вы сможете вспомнить, как зашли в продуктовый магазин только для того, чтобы поглазеть, как изменилась планировка магазина. Возможно, туалетная бумага оказалась не там, где вы ожидали, или вы изо всех сил пытались найти томатный кетчуп и никак не находили.

Почему магазины любят все перемещать? Что ж, на самом деле на это есть простой ответ. Изменение расположения товаров в магазине означает, что мы, посетители, сталкиваемся с разными товарами, когда блуждаем в поисках того, что нам нужно или чего мы хотим. Эта уловка часто может значительно увеличить незапланированные расходы, поскольку мы добавляем дополнительные товары в наши корзины(часто импульсивно), проводя больше времени в магазине.

Фото: Антон Журавлев

Импульсивные покупки

Фактически, исследования показывают, что до 50% всех продуктов продаются импульсивно, а более 87% людей совершают импульсивные покупки.

Хотя это все сложно взаимосвязано и зависит от многих факторов, таких как потребность в эмоциях и отсутствие самоконтроля, известно, что внешние сигналы — предложения «купи один — второй бесплатно», скидки и рекламные постеры в магазине — стали играть ключевую роль.

Привлекательное предложение быстро доводит до состояния эйфории, что усложняет принятие рационального решения о тратах. Нам кажется, что мы «экономим», если хватаем вещь здесь и сейчас, поэтому мы игнорируем другие мысли, например, действительно ли эта вещь нам нужна. Потребность в мгновенном удовлетворении бывает трудно проигнорировать.

Комплектация — это еще один метод, который ретейлеры используют для стимулирования импульсивных покупок.

Вы, наверное, видели это довольно часто. Дополнительные продукты упакованы вместе как один продукт по одной цене, что часто дает существенную скидку. Игровые приставки, например, часто продаются вместе с двумя или тремя играми, а в продуктовых магазинах есть наборы продуктов, разрабатываются даже веб-страницы, посвященные целому ряду комбо-предложений.

Фото: Антон Журавлев

Шопинг: друг или враг?

Хотя эти стратегии могут помочь увеличить прибыль розничных продавцов, они также могут создать и проблемы для покупателей.

Импульсивные траты, несомненно, могут повлиять на психическое благополучие потребителя. Это усиливает чувство стыда и вины, что может даже привести к тревоге, стрессу и депрессии.

И это потенциально еще более серьезно, когда импульсивные решения приводят к чрезмерным тратам, особенно если люди тратят деньги, которых у них нет.

Но есть и положительные моменты.

Было обнаружено, что онлайн-шопинг повышает уровень дофамина, поскольку он высвобождается в нашем мозгу, когда мы предвкушаем удовольствие. Поэтому, пока мы ждем доставки наших товаров, мы, как правило, чувствуем себя более взволнованными, чем если бы мы купили вещи в магазине.

Если этим приятным чувством хорошо управлять, то в этом нет ничего плохого. Но, к сожалению, не всегда все хорошо заканчивается. Это мимолетное чувство удовольствия иногда может привести к возникновению зависимости от покупок. Это происходит, когда потребитель хочет постоянно испытывать приятный прилив дофамина, поэтому он попадает в привычку брать все больше и больше товаров, пока это не начинает выходить из-под контроля.

С другой стороны, шоппинг может помочь восстановить чувство контроля человека.

Когда мы чувствуем себя несчастными или обеспокоенными, мы склонны думать, что все выходит из-под нашего контроля. Но поскольку шопинг позволяет нам делать выбор — в какой магазин пойти или нравится ли нам товар, — он может вернуть чувство личного контроля и уменьшить стресс. Так что это может быть более значимым явлением, чем многие думают.

Фото: Карина Аброськина

Продавцы тоже могут нам помочь

Хотя розничные магазины не очень-то стремятся сократить количество совершаемых нами транзакций, однако они могут, если захотят, помочь более позитивно повлиять на наши решения.

В большинстве стран мира существует острая необходимость борьбы с ожирением. Вот почему правительство Великобритании решило ограничить рекламу нездоровых продуктов с высоким содержанием свободных сахаров, соли и насыщенных жиров в супермаркетах с октября 2022 года.

Это стратегия, которая может помочь

Удаление соблазнительных угощений с кассы может помочь сократить количество покупаемых сладких продуктов, по некоторым данным — на целых 76%.

А недавнее исследование показало, что, увеличивая доступность и рекламируя более здоровые продукты питания (например, размещая чипсы с низким содержанием жира рядом с обычными чипсами) и делая их таким образом более заметными за счет позиционирования и грамотного использования вывесок, покупателям дают здоровую альтернативу при совершении покупок.

В итоге ключ к тому, как противостоять ненужным соблазнам и принимать правильные решения, лежит в нас самих. Хорошая личная стратегия состоит в том, чтобы попытаться меньше просматривать страницы и приложения магазинов и вместо этого использовать список покупок, стараясь брать только то, что в нем есть. Но будьте добры, последовательны и бережны к себе, потому что это легче сказать, чем сделать.