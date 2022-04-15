«Синтез» поборется за очередной трофей

Сегодня в Рузе команда проведет стартовый матч на стадии полуфинала

Ватерпольный «Синтез» четырежды выигрывал звание чемпиона России и трижды становился обладателем Кубка страны. Восстановить паритет может розыгрыш нынешнего почетного трофея, в котором казанцы стартуют в ранге фаворитов. Подробности — в превью «Реального времени».



Постоянно меняющийся регламент

Формат розыгрыша Кубка России по водному поло — это такое поле для экспериментов. Нынешний регламент повторяет сезон четырехлетней давности, когда полуфинальную стадию провели в двух городах Казани и Рузе, а на «Финал четырех» собрались в Москве. В 2019 году всю соревновательную часть Кубка России провели в Казани, что позволило провести матчи не только за сам трофей, но и за последующие места. В последующие годы применяли форматы с разъездами, как привычно, например, в футболе. Само собой, никаких матчей за остальные места, кроме финала, не проводилось. Вот и сейчас семь команд разделены на два города, финал пройдет в Астрахани, которая в нынешнем году уже принимала финал первенства России до 18 лет, где победила сборная Татарстана. С астраханцами наши ребята успешно бились и за бронзу первенства до 14 лет.

По логике Астрахань и станет главным конкурентом «Синтеза» на полуфинальном этапе в борьбе за попадание в «Финал Четырех». Игра пройдет в воскресенье, после «разминки» с ЦОП Москомспорта, а завершат казанцы полуфинал противостоянием со «Штурмом-2002», в понедельник.

«Синтез-УОР» на участие в «Финале четырех» даже замахиваться не стоит по причине того, что основа команды (Иванов, Саввин, Самсонов, Тазеев, Тимофеев, Яруллин) уже 20 апреля стартует в третьем туре первенства России до 20 лет. Если учесть, что только что секстет более молодых игроков «Синтез-УОР» выиграл первенство до 18 лет (Бадьяров, Белянский, Ганиев, Комаров, и все тот же Тазеев), то становится понятно, что нагрузка на молодежь и так колоссальная.

«Синтез-УОР» на участие в «Финале четырех» даже замахиваться не стоит. Фото sintez-kazan.ru

Куда двигаться дальше?

Раннее окончание сезона и отсутствие перспектив на продление сезона международного в 2022 году, позволяют подумать о ближайшем будущем. Как выяснилось, казахстанские команды, как мужская «Астана», так и женская «Айша-Биби» не могут продолжать участие в открытом чемпионате России из-за проблем с передвижением. Когда на проблемы из-за ковида наложились еще и международные санкции, добираться до России стало тяжело.

Ранее на эту же причину ссылались и коллеги из Беларуси, которые провели максимально скудный сезон. На сайте беларусской федерации водного поло костерят главного тренера команды Ивана Ванду за то, что не смог привлечь в сборную легионеров (братьев Аверка, Иванова, Кузьменко), из-за чего местная сборная не отобралась на чемпионат Европы. Не пытаясь выступать в качестве третейского судьи, отметим, что история показывает, что выступить на ЧЕ сборная все равно не смогла бы, из-за санкций (тут, кстати, стоит сказать, что ФИНА заменила мужскую сборную России на чемпионате мира командой Грузии. Любопытно, что с женского турнира самостоятельно снялись команды Китая и Японии). Но главный недостаток ватерполистов из Беларуси в том, что их ведущие команды за последний год не провели ни одной календарной игры. Украина, Литва, Польша, Словакия, которые ранее могли выступать в качестве спарринг-партнеров, сейчас будут недоступны.

В этом плане можно проработать возвращение к привычным еще с советских времен, и применяемых как в Кубке России, так и в розыгрыше первенства страны среди молодых ватерполистов, туровой системы в чемпионате России. И Беларуси, и Казахстану, это подошло бы идеально. Более того, можно было бы проработать вопрос с восстановлением Высшей лиги чемпионата, поскольку в обеих этих странах есть юниорские команды.

В плане международных перспектив сейчас есть много предложений по развитию контактов со странами БРИКС (Бразилии, Индии, Китая, ЮАР), ШОС, ОДКБ, СНГ, но надо понимать, что с точки зрения водного поло это не актуально. С другой стороны законодатели ватерпольных мод — Венгрия и Сербия сейчас находятся в немногочисленном лагере европейских стран, лояльных к России. Показателен отказ баскетболистов «Црвены звезды» в участии акции каунасского «Жальгириса», когда литовцы держали флаг Украины, а сербы демонстративно стояли в стороне. Необходимо хотя бы проработать вопрос о возможности проведения совместного турнира с приоритетом команд этих стран. Раз уж мы не попали на ЧМ в Будапешт, почему бы не пригласить команды из Будапешта и Белграда к нам, максимально обойдя тему возможных санкций.

Казахстанские команды, как мужская «Астана», так и женская «Айша-Биби» не могут продолжать участие в открытом чемпионате России из-за проблем с передвижением. Фото vk.com

Юг России уже созрел для создания команды

Серебряные медали первенства России до 14 лет завоевали юные ватерполисты Севастополя. Трудно с ходу сказать, в каком из олимпийских игровых видов спорта Крым достигал подобных успехов, хотя, судя по расстроенным лицам мальчишек из Крыма, проигравших в решающем матче московской «Радуге», успехом свое вице-чемпионство в России они уже не считают. Эта команда под руководством Льва Кебало идет вслед за командой U 18, которую тренирует Юрий Дрозин, примечательно, что в обеих играют братья Войшнисы — Михаил U 14 и Александр U 18. Но дело даже не в этом.

Водное поло — это вид спорта, где Крым наиболее активно вовлечен в российский спорт, в отличие от футбола, куда вкачиваются большие средства, но местные команды составлены, преимущественно, из россиян, это такой квазикрымский футбол. А водное поло свое, доморощенное. Может быть, стоит подумать о создании команды мастеров в водном поло, где семь участников чемпионата России — это что угодно, только не счастливая цифра.

Кстати, вырисовывается перспектива создания ватерпольной команды и на юге России, что было бы оптимально для развития этого вида спорта. Сейчас третье место в первенстве России до 20 лет занимает команда Ростова-на-Дону. В ее составе воспитанники двух спортшкол СШОР 22 и РОУОР, лучшие из которых доросли до уровня сборных различных возрастов. Голкипер Никита Мазепа защищает ворота юниорской сборной Беларуси. Андрей Кирсанов играл за нашу сборную до 16 лет. Артем Бондаренко и Никита Квасов выступали в этом сезоне за сборную России до 18 лет, а одним из тренеров работал ростовчанин Валерий Ганушев — «джуниор». Второй тренер — известный в России наставник Олег Карандашов, который в Челябинске воспитал целую поросль талантов, включая полевых игроков Васильева, Заикина, переехавшего в Италии Андрюкова. Напомним, что десять лет назад воспитанники Карандашова спасали московское «Динамо» во время, когда основная команда прекратила существование, и в Суперлиге осталось «Динамо-ШВСМ-Измайлово». Еще два воспитанника ростовчан Максим Алексеев и Алексей Володин переехали в Московскую область. А ведь это готовый костяк для создания профессиональной команды и совершенно точно — точка роста для российского водного поло.

В Ростове-на-Дону давние ватерпольные традиции. К примеру, в местном СКА играл бывший тренер «Синтеза» Владимир Захаров. В городе из Ростовской области Волгодонске приехавший из Баку энтузиаст Станислав Сергеев создал женскую команду на базе ДЮСШ «Дельфин», которая под названием «Юность», а затем в РоаАЭС была участницей одного из первых чемпионатов России среди женщин, дойдя не только до состава сборной России (Ольга Беляева-Фомичева, Валентина Воронцова, Ольга Турова), но и до бронзовых медалей в Рио (Анна Гринева, Екатерина Прокофьева, Анна Устюхина).

В Краснодаре намечен ввод в эксплуатацию Дворца водных видов спорта. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре открывается Дворец водных видов спорта



В Краснодаре на весну этого года намечен ввод в эксплуатацию Дворца водных видов спорта с четырьмя бассейнами. Один из них для прыжков в воду, другой детский, а еще два — плавательно-ватерпольные. Инфраструктура позволяет проводить в городе соревнования международного уровня. Сам Краснодарский край был и остается ватерпольным. Центр мужского водного поло был в Туапсе, а женского в Краснодаре, где с командой работал Алексей Курашин.

В 2013 году бывший тренер женского СКИФ-91 Алексей Курашин возродил юношеское водное поло, высказывалась даже идея создать в городе команду Высшей лиги к 2019 году, но не срослось. Из-за чего, в том числе, самые талантливые мальчишки и начали разъезжаться, как Георгий Кирсанов, «Штурм-2002», и нынешний игрок молодежки Ростова Давида Гумберидзе, плюс воспитанники ДЮСШ 3 из Белореченска, где подготовили Кирилла Долинского и Кирилла Ефименко, защищающих цвета подмосковного «Штурм-2002», а также голкипера молодежной команды Ростова-на-Дону Алексея Окропидзе. В команде Туапсе работает тренером бывший синтезовец Александр Шеферов, игравший в Казани еще во времена СССР, а сейчас вернувшийся на свою малую родину. Местная детская команда «Шторм» передала в тот же Чехов Мано Шония, в Ростов Владимира Гарголина, Дениса Крикунова.

Женское водное поло (бронза ОИ-2016 и четвертое место на ОИ-2020) зарождалось в России в середине и конце 80-х, когда уже успел состояться первый чемпинат Европы 1985 года. Команды собирались из представительниц других видов спорта и энузиасток. В итоге вице-чемпионкой Европы 1993 года стала Мария Каменская, бывшая пловчиха из Волгодонска, легендарного вратаря Марину Акобию из Волгограда нашли в гандболе, где она успела стать чемпионкой СССР среди юниорок, экс-баскетболистку Маргарита Саребекян из Волжского. Женское водное поло, как, кстати, российский мини-футбол, зарождались на фундаменте из представителей других видов спорта, во времена развала СССР. И достигли таких результатов, что сейчас эти дисциплины, наравне с волейболом, являются лучшими из игровых командных видов спорта.



Джаудат Абдуллин