Учитесь у российского волейбола

Вид спорта, лучше остальных справившийся с развалом СССР

Текущий год возвращает спортивную Россию во времена 30-летней давности, когда одна за другой от чемпионатов СССР отваливались команды из ближнего зарубежья. Сейчас потеряли участников хоккейная КХЛ, баскетбольная Лига ВТБ, под вопросом водное поло. «Реальное время» завершает дилогию воспоминаний о том, как с потерями справлялся российский волейбол. Это часть исторических материалов, которые были подготовлены к отнятому у России волейбольному ЧМ среди мужских команд.

Ставший никому не нужным волейбольный чемпионат СССР

Чемпионат СССР 1991—1992 годов, пожалуй, один из самых загадочных в истории. Даже первые послевоенные чемпионаты страны не были окутаны такой завесой. Согласно официальным источникам информации, чемпионат того года не смогли закончить сразу несколько участников, а именно питерский «Автомобилист», подмосковное «Динамо», ЦСКА, рижский «Радиотехник», новосибирский «Север» (ныне «Локомотив»), алма-атинский «Дорожник». Нашему изданию о том чемпионате рассказал бессменный наставник ВК МГТУ Юрий Нечушкин, чья команда заняла в том сезоне третье место.

— У нас был слаженный коллектив, в частности, Александр Яременко, нынешний генсек Всероссийской федерации волейбола, Игорь Гордеев, Андрей Забавин и так далее. До финиша оставалось провести один или два тура, и тут СССР развалился. Началось брожение: «давайте не будем доигрывать чемпионат», тем более что уже отказался Вильнюс. С нами, в частности, начали разговаривать из Питера, наставник «Автомобилиста» Зиновий Черный. Но разница в спортивной составляющей наших команд была в том, что «Автомобилист» не претендовал ни на что, а мы были кандидатами в призеры. И тогда я сказал, что не прощу себе, если не дам ребятам возможности завоевать медали. Такая же позиция была, к примеру, у донецкого «Шахтера», который шел на первое в своей истории золото. В итоге тот же «Автомобилист» не поехал на тур, насчет ЦСКА не помню, главное, что сыграли все претенденты на медали. А ближе к весне 1992 года руководство федерации волейбола уже России начало работу над проведением первого чемпионата страны. И уже там мы поднялись на второе место, уступив только тому же Питеру.

С ними батька «Самотлор»

Одним из тех, кто поддерживал проект первого чемпионата России, был Валентин Ермоленко, человек, создававший нижневартовский «Самотлор», первый тренер той команды. Он выступил с инициативой, что часть расходов по проведению чемпионата возьмет на себя Нижневартовск, но при условии, что в чемпионате будет участвовать сам «Самотлор», не имевший на это право по спортивному принципу.

О чем говорить, если волейбольный «Самотлор» был создан только 24 июля 1991 года, когда гендиректор ПО «Нижневартовскнефтегаз» Виктор Палий подписал необходимый приказ. Уже в 1994 году созданная команда стала призером чемпионата страны, пропустив выше себя ЦСКА и одинцовскую «Искру». «Самотлор» на этапе становления будет опираться на воспитанников Свердловска Андрея Бедулина, Алексея Сердитова.

Раз уж заговорили о «Самотлоре», надо оговориться, что эта команда играла в финале последнего Кубка СССР, проиграв «Дорожнику» из Алма-Аты. Затем «Дорожник» развалился, в Казахстане на его базе создали команду «Азамат». Правда, три игрока, Бахытжан Байтуреев, Александр Горбатков и Сергей Щукин, затем также перебрались в Нижневартовск, как и экс-рижанин Борис Степанов. Там же, на Крайнем Севере, оказались воспитанник литовского волейбола, нынешний наставник Калининграда Андрей Воронков, экс-харьковчанин Александр Солоид, плюс Игорь Гайдабура из Южно-Сахалинска, Станислав Горбатюк из Новосибирска, иркутянин Игорь Коваленко и Игорь Никольченко, начинавший профессиональную карьеру в ЦСКА.

Спасибо Челнам и Новомосковску

Начало девяностых — это время потери старых и формирования новых команд. Помимо «Самотлора», стоит отметить Тулу, играя на площадке которой, МГТУ и вернулся в высшую лигу чемпионата СССР 1991 года. Там аксакал местного волейбола Владимир Фризен нашел спонсора для студенческой команды Тульского госуниверситета в лице ООО «Международный клуб «Левша». Туда вернулся местный воспитанник Юрий Маричев, плюс приехал Евгений Красильников, оба из чемпионата Турции. Ну не могли наши люди ужиться за границей, куда так стремились во времена Союза. Рядом с такими мастерами заиграли местные воспитанники Александр Самохин, Олег Устинов.

Плюс соседи по Тульской области — «Танаис» из Новомосковска. Этот проект реализовали благодаря директору местного предприятия «Бытхим» Владимиру Логинову. Он заинтересовался волейболом благодаря женской команде. Ее тренировал Сергей Белич, который возглавил команду «Труд» еще в 1957 году и дошел с ней до высшей лиги 1973-го, где дебютировал уже под названием «Пластик». Сергей Лазаревич Белич заслуживает уважения за свою военную юность, поскольку он ушел добровольцем на фронт в 1944 году в возрасте 17 лет. Таких не призывали, но Сергей Белич написал письмо лично Иосифу Сталину и ушел добровольцем.

Надо, кстати, отметить Набережные Челны, где практически из одного выпуска вышли Алексей Казаков, а также Андрей Егорчев, Евгений Матковский, Руслан Насыров. Тут надо сказать спасибо Виктору Паненко — как одному из родоначальников челнинского волейбола.

Фото: Юрий Коренько / belpressa.ru

Как Шипулин сидел на скамейке среди игроков

Схожая доволейбольная судьба с одним из героев нашей предыдущей статьи, Валерием Алферовым, и у Геннадия Шипулина, отца-основателя нынешнего белгородского волейбола. Как и Алферов, он служил срочную за рубежами СССР, причем у него в этом плане все было жестче, поскольку Шипулин выполнял интернациональный долг в Египте.

Вернувшись в Белгород, пришел в волейбол, в местную команду при Технологическом институте, получившую название «Технолог». Ее профессиональный рост начался с момента, когда в город из соседнего (80 километров по прямой) Харькова был приглашен Юрий Венгеровский, сформирован состав, в котором выделялся уроженец Арзамаса Иван Андриенко (в 2009 году руководил молодежной командой «Зенит-Казань»), появилась местная звездочка Сергей Голотов, который, в свою очередь, вначале был призван в армию в «Искру», а затем, транзитом через ростовский СКА, отправился играть на Украину.

А команда Белгорода подтянулась и под названием «Аграрник» вышла в 1991 году в первую лигу чемпионата СССР. Геннадий Шипулин вспоминал, что этот существенный в истории команды шаг был проделан в том числе его усилиями. 14 игроков в составе команды было недостаточно, чтобы команда могла получить статус коллектива первой лиги, по регламенту требовалось еще и наличие дубля, и в тот год пришлось Шипулину и его помощнику Сергею Новоченко вспомнить волейбольную молодость и заявить себя на чемпионат, даже сыграв несколько матчей. Вот она сила советского спорта, который не дозволял собирать на местах коллективы из летунов, регламентируя развитие вида спорта необходимостью создания дублей.

Фото belogorievolley.ru

Челнинец входил в первый состав белгородского клуба

Но к развалу СССР это правило уже не соблюдалось. Состав «Аграрника» на сезон 1991 года: Алексей Колисецкий и Валерий Копылов из Донецка, Виктор Арзамасцев из Набережных Челнов, Юрий Чумичов из Ташкента. На следующий год Белгород пользуется развалом СССР и пополняет состав команды сразу двумя бывшими игроками донецкого «Шахтера»: Александром Загоренко и Игорем Заковоротним, последними чемпионами СССР. С другой стороны, вырастили молодого белгородца Ивана Захватенкова, сборника Дмитрия Желтуху, приехавшего из Обнинска совсем молодым, начинавшего играть еще в белгородском «Аграрнике», где ничего, кроме неясных перспектив, не было. Воспитанников свердловского интерната Сергея Брусенцева и Вадима Хамутцких переманили из ростовского СКА, пообещав решить жилищный вопрос, совсем еще юного тогда Алексея Кулешова — из Одинцово.

К своему второму сезону в чемпионате России Белгород вернул из Харькова Венгеровского, который приехал с четырьмя молодыми игроками с Украины. Это были Константин Вацеба, Андрей Ткаченко и будущие игроки сборной России Александр Косарев и Роман Яковлев.

Далее Шипулин уже приступил к созданию в Белгороде волейбольной империи. Из Средней Азии перевезли Кобрина и Козлова (оба Казахстан), Борозинеца и Тетюхина (оба Узбекистан), а также Белянского, Миклашевича и «француза» Михаила Вурье (все Беларусь). Из соседнего Харькова выгребли практически всех: игроков Владимира Мельника, Константина Белого, Константина Лесика, других украинцев Анатолия Биржевого, Сергея Баранова; тренера Михаила Позднякова, селекционера Петра Сатановского.

Это время новых решений. Так в Москве был сформирован клуб «Рассвет», вскоре переименованный в «Спартак». Делами клуба занимался менеджер из Японии, а в составе начал играть первый легионер — Дан Су Соманжи из Камеруна. Но это уже другая история.

Джаудат Абдуллин