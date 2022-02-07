И вроде у нас серебро. Так откуда взялась печаль?

Сборная России вторая на чемпионате Европы по мини-футболу.

Радоваться ли серебру или вспомнить, что это четвертый подряд проигранный финал? Как проявили себя в сборной возрастные «новые русские» из Бразилии? Как Португалия начала доминировать в мировом мини-футболе — подробности в репортаже «Реального времени».

Обнимашки с португальцами

Ранее начало трансляции финала с Португалией позволило не только послушать гимны двух стран, но и увидеть процедуру объятий российского капитана Сергея Абрамова с португальским коллегой Жуаном Матушем. Причем, обнимались ребята дважды, до начала и в конце церемонии. И это как-то сразу напомнило окончание соревнований у прыгунов с трамплина, которые часами ранее завершились в Пекине, с чем спортсмены очень тепло поздравляли друг друга. И таких видов спорта, кстати, очень много, где необязательно выходить на игру, забег, заплыв с повязкой «респект», поскольку уважение к своему занятию и сопернику передается из поколения в поколение.

Кстати, из Португалии на финал прибыл сам Луиш Фигу тепло пообщавшийся до игры со своим коллегой Рикардинью, равновеликим ему по количеству титулов.

Россия быстро забила два гола в первом тайме, пробивая Андре Соузу не мощными, а нацеленными ударами то подмышкой у вратаря, то в самый уголок ворот. Россия в эти минуты очень успешно играла на столба, выигрывая большинство единоборств, и завершая эти микродуэли ударами. Это даже зародило сомнение в уровне португальского голкипера, но по ходу финала он доказал свою силу, отражая мощные удары. А вот пробить также нацеленно, как в первые минуты матча, нашим больше так ни разу не удалось.

Объяснить последующий перелом в игре не удалось ни экспертам «Матч ТВ» Олегу Денисову и Евгению Ловчеву, какое-то время работавшему в мини-футболе (Автор материала даже брал интервью у Евгения Серафимовича в этом качестве, когда он приехал со своим «Спартаком» играть в Казань против местного «Приволжанина». Причем, тогда еще играли в КСК «УНИКС»). Это реально невозможно объяснить, даже припоминая практически идентичный сюжет полуфинала с Италией (между прочим, нынешний ЧЕ начинался для португальцев победой в матче с Сербией, по ходу которого они уступали — 0:2). Голы в наши ворота возникали из ничего, во всяком случае, первые два. Второй-то уж точно, ставший грубейшей ошибкой голкипера Дмитрия Путилова, неудачно реагировавшего на мяч, посланный из аута, иными словами, свободного удара. Пропусти он мяч в ворота без касания, гол не был бы засчитан, но именно соприкосновение ноги Путилова с мячом и позволило его засчитать. Увы, человек, последовательно бывший героем концовок четвертьфинала и полуфинала, совершил в финале решающую ошибку.

Фото: UEFA.com

В чем секрет побед Португалии?

Португалия выигрывает третий кряду турнир. И есть очень много вопросов к тому, откуда взялось подобное доминирование, которого не было в нулевые, когда уже названный Рикардинью оставался в строю, а его тогдашние партнеры и нынешние чемпионы Андре Соуза, Жуан Матуш а также Бруно Коэлью были гораздо моложе. Показательная деталь: два последовательных чемпионства мира в 2021 и нынешнюю победу португальцы оформили сразу без шести триумфаторов чемпионата Европы-2018: Бебе, Марсио, Нильсона, Педро Кари, Туньи, и второго вратари Хуго. Но уже тот финал ЧЕ стал первым, который Португалия выиграла, благодаря воле к победе. Когда они уступали Испании — 1:2, сменили вратаря на пятого полевого, причем, в белой футболке, схожей с цветами тогдашней Испании, и сравняли счет за минуту с лишним. Это был первый и последний случай, когда еще «та» Португалия играла с гонялой, в дальнейшем она решала свои проблемы в равных составах. На чемпионате мира в четвертьфинале с Испанией, которой уступала — 0:2, в полуфинале с Казахстаном, когда также отыгралась за минуту с лишним. Португальцы — эмоциональны? Да более чем, но только когда праздную голы, да даже любой удачный микроэпизод, но в игре их хладнокровию могут позавидовать скандинавы. Трижды из шести матчей выиграть, отыгравшись с 0:2, это факт, достойный Книги Гиннеса. И забивать, как это ни странно, им зачастую помогают обычные ауты. Так было в игре с Финляндией, и, увы, дважды с Россией.

А что Россия?

«Наши парни» из мини-футбола были также близки к победе, как и наши парни из пляжного футбола. Они, кстати, прошлым летом сменили на троне сборную Португалии, теперь уже экс-чемпионов мира. Получается, что мы с этой страной доминируем в двух футбольных дисциплинах, «младших братьях» футбола классического. Что любопытно, и «пляжник» Михаил Лихачев и Сергей Скорович долго возглавляют свои команды, Скорович делает это 12 лет. У него пять финалов (один на ЧМ, и четыре в Европе), плюс бронза по итогам девяти турниров. То есть, Россия при Скоровиче входит в призы по итогам каждого второго турнира. При этом в 2012 году, первом «серебряном» при Скоровиче, он ввел в состав Сергея Абрамова и Ивана Милованова (при трех бразильцах Густаво, Пула и Сирило). В 2014 году он подключил к этому составу Робиньо и Эдера Лиму. В 2016-м в сборной появились голкипер Замтарадзе, и квартет полевых игроков Абрамович, Давыдов, Ниязов, Чишкала. И тогда был сформирован костяк сборной, которая выступает до сих пор. С небольшими обновлениями: Путилов и Афанасьев в 2018-м, Антошкин на прошлогоднем чемпионате мира, и автор нелогичных голов Антон Соколов «прямо сейчас». Скорович не включил в состав Янара Асадова, который провел последнее время на сборах ФК «Уфа», Руслана Кудзиева, дебютировавшего на прошлогоднем ЧМ, а двух бразильцев Ромуло и Эскердинью сменили другие — Нандо и Паулиньо.

Фото: UEFA.com

Российские бразильцы

В этот раз Скорович позвал в сборную четверых бразильцев. Ветеранов 39-летнего Робиньо, 37-летнего Эдера Лиму (оба играли в чемпионате России с 2006 по 2017 годы), но Лима не сыграл, получив травму на старте, а Робиньо не было в полуфинале-финале. Новички сборной — это 36-летний Паулиньо, который играет за КПРФ с 2015 года, а ранее выступал за «Мытищи», плюс 34-летний Нандо, который играет в нашем чемпионате с 2012 года.

Уместно ли их приглашение в сборную страны? Конечно, получив паспорта России, выступая в местном чемпионате на протяжении многих лет, они заслужили право быть вызванными в сборную. Причем, они не отказываются от этого права, даже покидая Россию, Робиньо, Эдер Лима, игравший в отборе Эскердинья приезжали в сборную из зарубежных клубов, либо даже не будучи задействованными в какой-либо команде. И это во время, когда находились россияне, которые просили не вызывать их в состав по идейным соображениям.

Оправдался ли выбор Нандо и Паулиньо? А вот это — другой вопрос. Паулиньо запомнился больше, в том же финале он сам себе организовал опасный момент, когда не побоялся пойти в обыгрыш, что в современном схематичном футболе случается все реже и реже. Нандо, увы, тоже запомнится, хотя бы тем, что не сумел сблокировать голевой удар португальца, открывшего счет. В целом, по отношению к бразильцам уместнее вопрос не в плане их места рождения, а возраста. Даже учитывая гораздо более широкий возрастной диапазон мини-футбола, в который можно успешно играть от 20 до 40, тем не менее, 36 и 34-летние дебютанты это не вопрос перспективы. Следующие ЧЕ и ЧМ уже через два года, в 2024-м, а перспектива попадания в него по возрасту есть только у Ниязова, Чишкалы и единственного дебютанта Соколова, который попал в сборную, во многом, случайно. Нет, нельзя исключать, что в сборной будут и возрастные игроки, за тридцать лет, но набрав таковых более одной четверки, есть существенный риск в том, что просядут общекомандные скорости. Ну, не бегут 35-летние ноги также быстро, как 25-летние, за редким исключением. Иными словами, под сезон 2024 года необходимо обновлять половину состава сборной страны, а это чревато трудностями на отборочном этапе.

С другой стороны, ну, не дадут бразильцам российский паспорт, пока он не сыграет здесь пять и более лет. Мини-футбол это вам не «залетный» Жерар Депардье, получивший наше гражданство по приколу или прихоти.

Практикой привлечения в сборные иностранцев на данный момент не занимаются только в пляжном футболе. Во всех остальных игровых командных видах спорта, будем откровенны, иностранцев хватает. Даже в футболе и хоккее, где много денег, игроков и куда больше широк выбор, в сборных задействованы «легионеры» с российским паспортом. Зачастую и с русскими фамилиями, но тут не вина мини-футбола, а беда в том, что конкурентные Азербайджан и Казахстан строят свои сборные на бразильцах, а ранее делали это на россиянах. Белорусов, достойных попадания в нашу сборную, как в тех же волейболе, гандболе и водном поло, увы, нет. А украинцы к нам не поедут, как делают это в баскетболе, волейболе, гандболе.

Фото: UEFA.com

Пара слов о мини-футболе Украины

Украинские мини-футболисты заслуживают уважения, оговоримся, что это те, кто был на площадке. Вернуться на крупный турнир, и с ходу занять там четвертое место, это большой успех. Причем, достигнутый собственными силами, из игроков своего чемпионата, за исключением одного футболиста, выступающего в России. За это, кстати, тоже уважение.

Возвращаясь к нашумевшему полуфиналу. Довелось смотреть их матч с Сербией на казахстанском телеканале, уникальном в том плане, что комментарий идет от двух человек, один вещает на русском, другой меняет его на казахстанском. Затем посмотреть на российском телеканале четвертьфинал Украины с Казахстаном. Ну, тут единственно надо оговориться, что это была спланированная провокация, поскольку на других матчах Украины в Нидерландах болельщиков просто не было ни видно, не слышно. Зато слышно было на в полуфинале, и многие наши граждане, надеюсь, осознали, что ненависть к России это часть государственной политики Украины. Именно она заставляла радоваться комментатора государственного канала голам в ворота сборных России, забитых бельгийцами на ЧМ-2014, словаками на ЧЕ-2016, именно она заставляет министров спорта Украины, сменяющих друг друга, придумывать все более и более тупые приказы для своих спортсменов.

«Реальное время» год назад посвящало целый цикл материалов игровым видам спорта Украины, оставив за пределами нашего внимания мини-футбол, как неолимпийский вид. А ведь он сейчас самый успешный, и успех этот, повторимся, достигнут своими руками и ногами. Пятеро футболистов из херсонского «Продексима» и киевского «Хита», и трое из ивано-франковского «Урагана», хотя в местном чемпионате легионеров хватает. Украинскому мини-футболу «повезло» в том, что не было сильных команд в Донецке, Луганске ив Крыму, и в том, что этот вид спорта не заинтересовал местных олигархов. Поэтому он и развился до уровня четвертой сборной в Европе.

