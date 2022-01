Радулов наконец-то забил, Капризов затыкает хейтеров, а Шестеркин все больше очаровывает Нью-Йорк

Накануне форвард «Даллас Старз» Александр Радулов сделал это. Забил впервые в 2022 году, хотя за ним еще тянулся почти весь декабрь голевой засухи. День назад в родном Далласе «Звезды» очень жестоко разобрались с «Бостоном», который едва держится в первой восьмерке — 6:1.

Александр на 16-й минуте матча забросил вторую шайбу своей команды, которая в итоге и стала победной. Таким образом Радулов прервал свою серию из 28 матчей без забитых голов. Более того, российский нападающий был признан третьей звездой матча — смахивает на аванс от НХЛ в поддержку долго не забивавшего россиянина.

THAT'S the celly we've ALL been waiting on!



