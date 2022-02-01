Радулов наконец-то забил, Капризов затыкает хейтеров, а Шестеркин все больше очаровывает Нью-Йорк

Россияне в НХЛ вновь на первых ролях, даже учитывая спад Овечкина

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К середине сезона в Национальной хоккейной лиге россияне вновь вышли на первые роли в своих клубах. Кирилл Капризов продолжает свой очковый рекорд, затыкая рты тем, кто злорадствовал осенью, а голкипера Игоря Шестеркина безумно обожает Манхэттен, который уже скандирует имя россиянина не хуже, чем легенды Хенрика Лундквиста. О том, как дела у русских хоккеистов в НХЛ, — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Радулов наконец-то забил! Александр выходит из хандры из-за потерянных финансов?

Накануне форвард «Даллас Старз» Александр Радулов сделал это. Забил впервые в 2022 году, хотя за ним еще тянулся почти весь декабрь голевой засухи. День назад в родном Далласе «Звезды» очень жестоко разобрались с «Бостоном», который едва держится в первой восьмерке — 6:1.

Александр на 16-й минуте матча забросил вторую шайбу своей команды, которая в итоге и стала победной. Таким образом Радулов прервал свою серию из 28 матчей без забитых голов. Более того, российский нападающий был признан третьей звездой матча — смахивает на аванс от НХЛ в поддержку долго не забивавшего россиянина.

Это всего лишь вторая шайба на счету Александра в нынешнем сезоне, еще 13 он набрал за счет результативных передач. И такому кризису есть объяснение, хотя и с натяжкой.

Известно, что хоккеист «Далласа» оказался жертвой большой денежной махинации, в результате чего потерял свои вложения в размере 1,5 миллиарда рублей. Как оказалось, Радулов с 2015 года переводил зарплату в неназванный российский банк. У этого банка отозвали лицензию, а финансисты скрыли этот факт от хоккеиста.

«Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман. Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать, — приводит слова адвоката хоккеиста Сергей Ташков телеканал 360.

С тех пор, правда, Александр продолжал играть, с переменным успехом, а в том же 2020 году даже помог своей команде дойти до финала Кубка Стэнли. Но такой ямы с Радуловым с тех пор еще не случалось.

Возможно дело в «отложенных» последствиях той финансовой неудачи, которые дали о себе знать спустя время. Вряд ли даже состоятельный хоккеист может без последствий пережить такое потрясение.

Кирилл Капризов затыкает рты «троллям»

Накануне, в матче против «Айландерс», команда Кирилла Капризова — «Миннесота» вырвала победу, и опять здесь не обошлось без решающих очков в исполнении россиянина. Уже 18 шайбу в сезоне положил Кирилл в ворота «островитян», а также пополнил статистику ассистентских очков. Теперь на счету россиянина 52 очка в 39 матчах текущего сезона НХЛ.

Уже сейчас, в конце января Капризов превзошел свой результат прошлого сезона по набранным очкам, при этом сыграв на 16 игр меньше. В прошлом, дебютном сезоне в НХЛ он набрал 51 очко в 55 матчах.

Более того, российский форвард набирает очки 11 матчей подряд — у него их 20 (8+12). Такими темпами Кириллу ничего не стоит набрать под 80-90 очков за сезон.

Однако, если заглянуть в статьи и новости трехмесячной давности о российском нападающем, то можно легко обнаружить, что общий тон мнений там был далеко не такой хвалебный и благожелательный, как сейчас. Волна «хейта» и злорадных шуточек тогда накатывала на Кирилла, ведь хоккеист посмел не согласиться на более долгосрочный контракт с «Миннесотой», и при этом выбил себе жирные условия. А очки и голы все не шли. И если вопросы к хоккеисту жителей Миннесоты понять можно — они ждали от него результата, то откуда столько злорадства было у соотечественников Кирилла, понять сложно.

Да, очевидно, что давление на Капризова после его твердых переговоров с «Уайлд» возрос в разы — от него ждали, что тот сразу же примется отрабатывать свои $9 миллионов за сезон ($45 миллионов за 5 лет). И да, очевидно, что Кирилл с этим давлением поначалу не справлялся. Зато вскоре 24-летний игрок скинул с себя давление обязательств и попер как бронепоезд — теперь его уже не остановить. Куда подевались те соотечественники, которые еще несколько месяцев назад хейтили Кирилла — можно только догадываться.

Овечкин впервые в сезоне не набрал ни одного очка в трех играх подряд. Фото facebook.com/Capitals

Овечкин сбился с графика. Крайдер отрывается

А вот у Александра Овечкина за неделю что-то сломалось в его снайперском графике. Как только пошли разговоры о том, что уже этой зимой россиянин вот-вот обгонит Яромира Ягра и станет третьим среди лучших снайперов в истории НХЛ.

Всю последнюю неделю россиянин отбегал вхолостую — ноль очков в играх с «Сан-Хосе», «Вегасом» и «Далласом». Овечкин впервые в сезоне не набрал ни одного очка в трех играх подряд и позволяет конкуренту по гонке снайперов Крису Крайдеру уйти в отрыв. Американец набирает 10 очков в восьми последних матчах.

А во встрече с «Далласом» (5:0) у российского нападающего «Вашингтона» и вовсе было наименьшее игровое время в сезоне. Капитан «столичных» впервые в нынешнем розыгрыше чемпионате провел на льду меньше 17 минут. Его игровое время составило 16 минут 20 секунд. Надо срочно спасать положение, иначе ни о каких гонках за Уэйном Гретцки речи быть не может.

Игорь Шестеркин продолжает очаровывать Нью-Йорк

Пока в Нью-Йорке красиво прощаются со своим многолетним «королем» Хенриком Лундквистом, защищавшим ворота «Рейнджерс» на протяжении 15 лет, и выводят его номер из обращения в «Рейнджерс», местная публика уже давно нашла себе новую любовь в воротах ньюйоркской команды.

Имя Игоря Шестеркина «Мэдисон Сквер Гарден» скандирует не слабее, чем имя Хенрика после удачно отыгранных матчей. Игорь застолбил за собой место основного вратаря еще в прошлом сезона, а уже в этом очаровал прихотливых болельщиков «Рейнджерс», ворвался в статистические топы и стал главной звездой на вратарской позиции во всей Национальной хоккейной лиге. Затмил даже непробиваемого Андрея Василевского из «Тампы».

В последних трех встречах у Игоря отличный процент отраженных бросков — 93,8%. Этот же показатель у него держится и в течение всего сезона. А в последней игре с «Кракенами» российский вратарь отразил 40 бросков из 42-х.

Это только третий сезон Шестеркина в НХЛ, а он уже главный претендент на «Везину Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата.