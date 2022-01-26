Куда «заплыло» татарстанское плавание?
Оказалось, что лучше меньше, да лучше
На ближайшие три года Казань станет центром мирового и европейского плавания. Городом, который примет сразу три крупных старта: чемпионат мира на короткой воде — 2022, чемпионат Европы — 2024 и чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта, где базовой составляющей будут плавательные дисциплины. «Реальное время» анализирует состояние и перспективы в одном из самых популярных видов спорта в республике.
Что было?
Плавание в Татарстане, по сути дела, новая дисциплина, которая начала развиваться в начале 2000 годов. Главная героиня «нулевых» — Яна Мартынова (тренер Гульнара Аминова), участница трех Олимпиад, серебряный призер ЧМ-2007 и бронзовый призер ЧЕ-2008. Плюс Алексей Зацепин (тренеры Игорь Басин и Лариса Ваккасова) из Набережных Челнов, участвовавший на Олимпиаде 2004, самой неудачной в истории нашего плавания, начиная со времен СССР. Был еще участник двух Универсиад, казанец Александр Шимин (тренер Эльвира Гарнышева).
Новый виток развития плавания пришелся на 2015 год, когда в Казани прошел чемпионат мира по водным видам спорта, в сборную России попали сразу четыре представителя республики — Ирина Приходько из Набережных Челнов (тренер Татьяна Алифашкина), Эрнест Максумов из Казани (тренер Гульнара Гарипова), Мартынова и новый лидер республиканского плавания Александр Красных из Бугульмы (тренер Сергей Кузнецов). Именно с ним и связаны все дальнейшие успехи плавания в Татарстане: участие в двух Олимпиадах, серебро Токио-2020, два серебра с мировых чемпионатов 2017 и 2019 годов, золото ЧЕ-2021, полный комплект наград с чемпионата мира на короткой воде 2016 года (золото, серебро, бронза). За его спиной прогрессировали партнеры по команде, и особо запоминающимся выдался 2019 год, когда на чемпионате Европы отличился Егор Куимов (тренер Эдуард Гизатуллин), а Никита Королев (тренер Максим Дедловский) финишировал четвертым в эстафете.
На ЮЧМ отличались и Куимов, и челнинец Глеб Карасев (тренер Алифашкина), в этом году еще альметьевец Реналь Назипов, тренер которого Светлана Валиахметова подготовила еще и сына Эдуарда, стабильно завоевывающего медали чемпионатов России в комплексном плавании.
Что есть?
В количественном отношении сейчас в плавании республики настоящий бум, много спортсменов хорошего класса, большое количество бассейнов, включая столь дефицитные в прошлом «полтинники». Если Красных начинал в бугульминском «лягушатнике», Куимов тренировался в 25-метровом «Акчарлаке», то сейчас спортсмены выбирают бассейн в зависимости от близости, как об этом рассказал «Реальному времени» тот же Красных. Но в плане результатов высокого уровня все выглядит достаточно печально. Никого из татарстанских пловцов не было в составах сборных страны на прошедших чемпионатах Европы и мира на короткой воде, что объяснимо, поскольку на чемпионате России, бывшем отборочным для Абу-Даби, лучшим из татарстанцев был альметьевец Эдуард Валиахметов, дважды финишировавший третьим на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием.
В итоге, ситуация в плавании начинает напоминать состояние татарстанского игрового спорта во многих других дисциплинах. В баскетболе, где местных воспитанников выросло по одному на каждое десятилетие развития баскетбола в республике, с тем уточнением, что все они воспитывались вне Казани. В хоккее, где понастроили ледовых дворцов спорта, а количество сильных воспитанников сокращается с каждым годом, в футболе, где их нет от слова совсем, несмотря на то, что «Академия Рубина» уже перевалила за 10-летний срок с начала открытия.
Запущен процесс открытия частных школ плавания
Практически каждый из наших собеседников отмечал возросшую популярность плавания, особенно летние Олимпийские игры дают приток в группы настолько, что мест не хватает даже в коммерческих группах. Поэтому, и это симптоматично: в нынешнее плавание приходят люди, открывающие частные школы. Пока это не так массово, как, допустим, в футболе, но тенденция уже заметна. Среди них «именные» школы Александра Красных и Яны Мартыновой, школа Андрея Ермина, располагающаяся сразу на нескольких объектах. Любопытно, что «Школы Мартыновой» и «Школа Ермина» активно сотрудничают друг с другом, вплоть до того, что у Ермина тренирует Наталия Кудрина, двоюродная сестра Яны.
Андрей Ермин, бывший ватерполист и менеджер одного из фитнес-клубов Казани, в интервью нашему изданию охарактеризовал принципы работы своего клуба, в том, что «мы создаем условия для тренерского состава, чтобы к нам можно было прийти и реализовывать свои возможности на базе нашего клуба».
Нашим собеседникам мы задавали один и тот же вопрос: почему количество занимающихся возросло, а «качество», то есть, количество участников ЧЕ и ЧМ упало?
Яна Мартынова: «Массовый спорт дает количество, но начало страдать качество»
Но проблема в том, что не все хотят перестраиваться. Ермин рассказал о том, что столкнулся с этим, когда проводил мастер-класс Александра Попова во время чемпионата мира 2015 года, на который собралось большое количество народа, но практически не было тренеров, который работают со спортсменами уровня мастеров спорта.
Развитие плавания на уровне «детского» и «переходного» возрастов
Неоспоримый факт, что плавательная дружина Татарстана будет пользоваться повышенным вниманием спортивного руководства, заинтересованного в том, чтобы на домашних стартах выступало как можно больше местных спортсменов.
Помимо того, предстоящие турниры должны помочь сделать рывок всему плаванию республики, инфраструктурная составляющая которого представляется значительной. По республике 263 бассейна — из них полтора десятка 50-метровых чаш. Большое количество занимающихся в них выявило проблему нехватки квалифицированных специалистов по спортивному плаванию.
Федерацией плавания республики подготовлены два проекта на 2022-2024 годы с бюджетом в 14,7 млн рублей. Первый проект под названием «детский возраст» должен затронуть занимающихся с 11 до 14 лет, он будет посвящен селекции, базовой, методической и целевой подготовке. Второй проект, именуемый, как «переходный возраст», должен помочь с реализацией задачи максимально возможного перехода детей-любителей в профессиональный спорт. На базе Училища олимпийского резерва будет открыт Центр подготовки для учащихся девятого класса и старше, на манер уже существующих центров по волейболу и синхронному плаванию, с уровнем спортивного мастерства позволяющим участвовать в финалах первенства России.
Справка
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым