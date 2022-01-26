Куда «заплыло» татарстанское плавание?

Оказалось, что лучше меньше, да лучше

Фото: Максим Платонов

На ближайшие три года Казань станет центром мирового и европейского плавания. Городом, который примет сразу три крупных старта: чемпионат мира на короткой воде — 2022, чемпионат Европы — 2024 и чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта, где базовой составляющей будут плавательные дисциплины. «Реальное время» анализирует состояние и перспективы в одном из самых популярных видов спорта в республике.

Что было?

Плавание в Татарстане, по сути дела, новая дисциплина, которая начала развиваться в начале 2000 годов. Главная героиня «нулевых» — Яна Мартынова (тренер Гульнара Аминова), участница трех Олимпиад, серебряный призер ЧМ-2007 и бронзовый призер ЧЕ-2008. Плюс Алексей Зацепин (тренеры Игорь Басин и Лариса Ваккасова) из Набережных Челнов, участвовавший на Олимпиаде 2004, самой неудачной в истории нашего плавания, начиная со времен СССР. Был еще участник двух Универсиад, казанец Александр Шимин (тренер Эльвира Гарнышева).



Новый виток развития плавания пришелся на 2015 год, когда в Казани прошел чемпионат мира по водным видам спорта, в сборную России попали сразу четыре представителя республики — Ирина Приходько из Набережных Челнов (тренер Татьяна Алифашкина), Эрнест Максумов из Казани (тренер Гульнара Гарипова), Мартынова и новый лидер республиканского плавания Александр Красных из Бугульмы (тренер Сергей Кузнецов). Именно с ним и связаны все дальнейшие успехи плавания в Татарстане: участие в двух Олимпиадах, серебро Токио-2020, два серебра с мировых чемпионатов 2017 и 2019 годов, золото ЧЕ-2021, полный комплект наград с чемпионата мира на короткой воде 2016 года (золото, серебро, бронза). За его спиной прогрессировали партнеры по команде, и особо запоминающимся выдался 2019 год, когда на чемпионате Европы отличился Егор Куимов (тренер Эдуард Гизатуллин), а Никита Королев (тренер Максим Дедловский) финишировал четвертым в эстафете.

На ЮЧМ отличались и Куимов, и челнинец Глеб Карасев (тренер Алифашкина), в этом году еще альметьевец Реналь Назипов, тренер которого Светлана Валиахметова подготовила еще и сына Эдуарда, стабильно завоевывающего медали чемпионатов России в комплексном плавании.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Что есть?

В количественном отношении сейчас в плавании республики настоящий бум, много спортсменов хорошего класса, большое количество бассейнов, включая столь дефицитные в прошлом «полтинники». Если Красных начинал в бугульминском «лягушатнике», Куимов тренировался в 25-метровом «Акчарлаке», то сейчас спортсмены выбирают бассейн в зависимости от близости, как об этом рассказал «Реальному времени» тот же Красных. Но в плане результатов высокого уровня все выглядит достаточно печально. Никого из татарстанских пловцов не было в составах сборных страны на прошедших чемпионатах Европы и мира на короткой воде, что объяснимо, поскольку на чемпионате России, бывшем отборочным для Абу-Даби, лучшим из татарстанцев был альметьевец Эдуард Валиахметов, дважды финишировавший третьим на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием.

В итоге, ситуация в плавании начинает напоминать состояние татарстанского игрового спорта во многих других дисциплинах. В баскетболе, где местных воспитанников выросло по одному на каждое десятилетие развития баскетбола в республике, с тем уточнением, что все они воспитывались вне Казани. В хоккее, где понастроили ледовых дворцов спорта, а количество сильных воспитанников сокращается с каждым годом, в футболе, где их нет от слова совсем, несмотря на то, что «Академия Рубина» уже перевалила за 10-летний срок с начала открытия.

Запущен процесс открытия частных школ плавания

Практически каждый из наших собеседников отмечал возросшую популярность плавания, особенно летние Олимпийские игры дают приток в группы настолько, что мест не хватает даже в коммерческих группах. Поэтому, и это симптоматично: в нынешнее плавание приходят люди, открывающие частные школы. Пока это не так массово, как, допустим, в футболе, но тенденция уже заметна. Среди них «именные» школы Александра Красных и Яны Мартыновой, школа Андрея Ермина, располагающаяся сразу на нескольких объектах. Любопытно, что «Школы Мартыновой» и «Школа Ермина» активно сотрудничают друг с другом, вплоть до того, что у Ермина тренирует Наталия Кудрина, двоюродная сестра Яны.

Андрей Ермин, бывший ватерполист и менеджер одного из фитнес-клубов Казани, в интервью нашему изданию охарактеризовал принципы работы своего клуба, в том, что «мы создаем условия для тренерского состава, чтобы к нам можно было прийти и реализовывать свои возможности на базе нашего клуба».

Нашим собеседникам мы задавали один и тот же вопрос: почему количество занимающихся возросло, а «качество», то есть, количество участников ЧЕ и ЧМ упало?

— Мне кажется, в этом плане надо больше «ковыряться» в методических программах, — размышляет Ермин. — Знаю, что Яна тренировалась у Дэвида Сало, и она применяет его методику тренировок, которая зачастую отличается от привычного нам. Если коротко: часовая насыщенная тренировка важнее, чем два часа с нагрузками, «размазанными» на всё тренировочное время. Уйти от тренировочных «объёмов», а разнообразить их где-то работой в тренажерном зале.

Яна Мартынова: «Массовый спорт дает количество, но начало страдать качество»



Но проблема в том, что не все хотят перестраиваться. Ермин рассказал о том, что столкнулся с этим, когда проводил мастер-класс Александра Попова во время чемпионата мира 2015 года, на который собралось большое количество народа, но практически не было тренеров, который работают со спортсменами уровня мастеров спорта.

— Почему не было спортсменов из Татарстана, — задумывается Яна Мартынова на вопрос о том, что татарстанцев не было на декабрьском чемпионате мира на короткой воде. — Мы сейчас немного увлеклись массовым спортом, что дает количество, но начало страдать качество. У нас, когда была проблема с развитием плавания, до Олимпиады добрались я и Алексей Зацепин из Челнов, а когда с плаванием стало гораздо лучше, на Олимпиаде выступал только один Александр Красных, я имею в виду тех, кто был воспитан в Татарстане. Мне кажется, нашим спортсменам не хватает точечной работы с каждым сильным спортсменом, как, например, я практикую в стенах моей школы. Там четыре человека, я, мой муж, работающий тренером, и два психолога, и мы точечно работаем с каждым учеником. Хотелось бы большей поддержки от руководства нашего министерства, чтобы начать совместно выращивать именно чемпионов.

Развитие плавания на уровне «детского» и «переходного» возрастов



Неоспоримый факт, что плавательная дружина Татарстана будет пользоваться повышенным вниманием спортивного руководства, заинтересованного в том, чтобы на домашних стартах выступало как можно больше местных спортсменов.

Помимо того, предстоящие турниры должны помочь сделать рывок всему плаванию республики, инфраструктурная составляющая которого представляется значительной. По республике 263 бассейна — из них полтора десятка 50-метровых чаш. Большое количество занимающихся в них выявило проблему нехватки квалифицированных специалистов по спортивному плаванию.

Федерацией плавания республики подготовлены два проекта на 2022-2024 годы с бюджетом в 14,7 млн рублей. Первый проект под названием «детский возраст» должен затронуть занимающихся с 11 до 14 лет, он будет посвящен селекции, базовой, методической и целевой подготовке. Второй проект, именуемый, как «переходный возраст», должен помочь с реализацией задачи максимально возможного перехода детей-любителей в профессиональный спорт. На базе Училища олимпийского резерва будет открыт Центр подготовки для учащихся девятого класса и старше, на манер уже существующих центров по волейболу и синхронному плаванию, с уровнем спортивного мастерства позволяющим участвовать в финалах первенства России.

Джаудат Абдуллин