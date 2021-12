Отставить преждевременную браваду! Сборная России стартует на МЧМ-2022

Самое любопытное перед нынешним МЧМ — то, что сборной России никто привычных авансов не выдает и реверансов не делает. Пожалуй, впервые за последние 11 лет — с тех пор, как в 2011 наша команда, собранная из парней 1991 года рождения, вырвала победу у канадцев в Баффало.

С тех пор шарманка «на этот раз наши всех порвут» играла ежегодно каждый декабрь. А потом в каждом январе мы искали причины, почему же на этот раз не вышло так, как в 2011-м. Такие мелодии, честно говоря, поднадоели: победы так и не приходили, а авансы звучали все более «квасными и патриотическими» и раздражали с каждым разом все больше. Команда Валерия Брагина (а в прошлом году Игоря Ларионова) так до золота МЧМ больше и не добралась. Очевидно, такой шум не слишком-то идет на пользу для психики 18—19 летних парней.

Команда в этом году у Сергея Зубова действительно подобралась скорее рабочая, чем звездная — поколение 2002-го сложно назвать самым выдающимся. В отличие от прошлого турнира, где в составе россиян блистали уфимец Родион Амиров, петербуржец Василий Подколзин и еще несколько ребят из юниорских лиг Северной Америки, в нынешнем сезоне сияет только Матвей Мичков. Он уже успел в 16 лет отметиться двумя шайбами на взрослом этапе Евротура «Кубке Карьяла». На МЧМ он летит уже 17-летним (исполнилось 9 декабря) и очевидно с заметно «подкачанной» уверенностью в своих силах. Главное — чтоб не случилось как в прошлом сезоне с Амировым. Он летел в Канаду в том же статусе, а в итоге на себя всю работу взял Пономарев.

Прошлой ночью в канадском Эдмонтоне, где и пройдет большая часть игр МЧМ-2022, наша команда сыграла единственный и последний контрольный поединок перед стартом турнира. Соперником по традиции являлись, конечно же, канадцы. И уже в первом периоде российские болельщики, которые уже подзабыли было прошлогодний финал (0:5), снова вспомнили это унизительное чувство. Целых четыре шайбы за первые 20 минут игры побывало в воротах Ярослава Аскарова.

Уже на 7-й минуте Мактавиш открыл счет при полном провале российской обороны, через 50 секунд Грейг с пятака расстрелял Аскарова — 2:0. Еще дважды наши парни пропустили до первого перерыва (отличились Джонсон и Кормье). Хорошо хоть Аскаров клюшку перестал выбрасывать — и то прогресс. Завершилась игра победой сборной Канады. Впрочем, уже не так уверенно, как было вначале — 6:4.

И это все — учитывая, что Сергей Зубов выпустил на лед всю свою лучшую дивизию, ровно в тех сочетаниях, в каких все и ждали. Со связкой Матвея Мичкова с капитаном Маратом Хуснутдиновым в первом звене. С главным открытием прошлого МЧМ Василием Пономаревым в качестве второго центра. С Аскаровым в рамке.

Спускать всех собак на молодых хоккеистов смысла нет — парни явно переволновались на огромной арене в первой же игре с хозяевами площадки. Во втором периоде канадцы сбавили обороты, и россияне перестали паниковать. В действиях нашей команды появились мысль и созидание.

Прийти в себя помогли и частые удаления у канадцев, на которые вынуждали их россияне. При первом большинстве наши затолкали курьезный гол от конька защитника. А вскоре и гол Матвея Мичкова не заставил себя ждать.

