Отставить преждевременную браваду! Сборная России стартует на МЧМ-2022

Начинаем не в качестве фаворита, и это для нас — благо

На носу старт молодежного чемпионата мира — 2022 в Канаде. Любимый для многих болельщиков хоккейный новогодний турнир стартует в понедельник матчем открытия, а следом вступит в дело и российская команда — и сразу игрой с грозной шведской сборной. Продлится все до 5 января. Что отличает этот турнир от предыдущих? Эту сборную России в непременные победители заранее не записывают — и это хороший знак! Спортивная редакция «Реального времени» перечисляет самые важные моменты предстоящего МЧМ. Кто главные звезды и скрытые лидеры команды Зубова? Почему статус фаворита мешал нашим командам и как россияне сыграли с канадцами в преддверии турнира? Подробности — в нашем материале.

Наконец-то с авансами закончили. Сборная России — не фаворит, а «темная лошадка»

Самое любопытное перед нынешним МЧМ — то, что сборной России никто привычных авансов не выдает и реверансов не делает. Пожалуй, впервые за последние 11 лет — с тех пор, как в 2011 наша команда, собранная из парней 1991 года рождения, вырвала победу у канадцев в Баффало.

С тех пор шарманка «на этот раз наши всех порвут» играла ежегодно каждый декабрь. А потом в каждом январе мы искали причины, почему же на этот раз не вышло так, как в 2011-м. Такие мелодии, честно говоря, поднадоели: победы так и не приходили, а авансы звучали все более «квасными и патриотическими» и раздражали с каждым разом все больше. Команда Валерия Брагина (а в прошлом году Игоря Ларионова) так до золота МЧМ больше и не добралась. Очевидно, такой шум не слишком-то идет на пользу для психики 18—19 летних парней.

Команда в этом году у Сергея Зубова действительно подобралась скорее рабочая, чем звездная — поколение 2002-го сложно назвать самым выдающимся. В отличие от прошлого турнира, где в составе россиян блистали уфимец Родион Амиров, петербуржец Василий Подколзин и еще несколько ребят из юниорских лиг Северной Америки, в нынешнем сезоне сияет только Матвей Мичков. Он уже успел в 16 лет отметиться двумя шайбами на взрослом этапе Евротура «Кубке Карьяла». На МЧМ он летит уже 17-летним (исполнилось 9 декабря) и очевидно с заметно «подкачанной» уверенностью в своих силах. Главное — чтоб не случилось как в прошлом сезоне с Амировым. Он летел в Канаду в том же статусе, а в итоге на себя всю работу взял Пономарев.

Состав группы B на МЧМ-2022:

США U20

Россия U20

Швеция U20

Словакия U20

Швейцария U20

Первая репетиция комом, но не все так безнадежно

Прошлой ночью в канадском Эдмонтоне, где и пройдет большая часть игр МЧМ-2022, наша команда сыграла единственный и последний контрольный поединок перед стартом турнира. Соперником по традиции являлись, конечно же, канадцы. И уже в первом периоде российские болельщики, которые уже подзабыли было прошлогодний финал (0:5), снова вспомнили это унизительное чувство. Целых четыре шайбы за первые 20 минут игры побывало в воротах Ярослава Аскарова.

Уже на 7-й минуте Мактавиш открыл счет при полном провале российской обороны, через 50 секунд Грейг с пятака расстрелял Аскарова — 2:0. Еще дважды наши парни пропустили до первого перерыва (отличились Джонсон и Кормье). Хорошо хоть Аскаров клюшку перестал выбрасывать — и то прогресс. Завершилась игра победой сборной Канады. Впрочем, уже не так уверенно, как было вначале — 6:4.

И это все — учитывая, что Сергей Зубов выпустил на лед всю свою лучшую дивизию, ровно в тех сочетаниях, в каких все и ждали. Со связкой Матвея Мичкова с капитаном Маратом Хуснутдиновым в первом звене. С главным открытием прошлого МЧМ Василием Пономаревым в качестве второго центра. С Аскаровым в рамке.

Спускать всех собак на молодых хоккеистов смысла нет — парни явно переволновались на огромной арене в первой же игре с хозяевами площадки. Во втором периоде канадцы сбавили обороты, и россияне перестали паниковать. В действиях нашей команды появились мысль и созидание.

Прийти в себя помогли и частые удаления у канадцев, на которые вынуждали их россияне. При первом большинстве наши затолкали курьезный гол от конька защитника. А вскоре и гол Матвея Мичкова не заставил себя ждать.

Russia scores another power play goal to make this a two-goal game! pic.twitter.com/TZXAegIHdq — TSN (@TSN_Sports) December 24, 2021

Дожать не удалось, хотя канадцы занервничали, а Мичков, как и полагается, отметился еще одной шайбой. Тот факт, что Матвей быстро освоился и накидал две шайбы, внушает оптимизм — у Амирова и Подколзина в прошлом году и в контрольных играх с Канадой шайба не шла.

В итоге в составе нашей сборной заброшенными шайбами, помимо двух от Мичкова, отметились еще Никита Чибриков и Александр Пашин (6:4).

Кто, кроме Мичкова?

Впервые за 14 лет в составе сборной России на молодежном чемпионате мира нет ни одного хоккеиста из североамериканских лиг. В последний раз такое случалось еще в добрагинскую эпоху — аж в 2007 году, когда наша молодежка под руководством Евгения Попихина завоевала серебряные медали на турнире в Швеции, уступив в финале Канаде.

Но тогда такое решение объяснить было еще можно географическими соображениями — взять игроков из России в соседнюю Швецию проще, чем выдергивать хоккеистов посреди сезона. Но сейчас-то! МЧМ проходит в Канаде, приехать туда нашим «легионерам» проще простого. Не будем копаться в причинах, но есть подозрение, что и здесь в действиях ФХР проскальзывает налет политики .

Итак, помимо главной звезды — Матвея Мичкова — у нас есть еще один «петербуржец» Марат Хуснутдинов, получающий неплохое игровое время в Континентальной лиге в составе СКА. Но играет он там в основном не центральным, а фланговым нападающим (Хуснутдинов славится отличной скоростью и хорошими руками). Проблемой может стать именно этот фактор — на своей основной позиции Марат появлялся редко, а в сборной на него рассчитывают именно в центре.



Еще один хоккеист с большой практикой на взрослом уровне КХЛ — Никита Гуслистов из «Северстали». Он заявил о себе в полной мере в нынешнем сезоне, как и вся его команда. Наверняка он займет место в первой или второй тройке нападения, а Василий Пономарев, блеснувший на прошлом МЧМ, успел за этот год перебраться из канадской «Шавиниган Катарактез» в московский «Спартак». Правда, он часто отправляется в фарм-клуб «Химик», но и в первой команде периодически получает практику.

«Мы будем играть в быстрый хоккей, будем быстрее, чем обычно. В прошлом году мы делали много передач назад, но в этом году будем направлены на атаку. Хоккей Сергея Зубова будет более агрессивным. И, конечно, мы должны прибавить в защите», — обещал Пономарев в беседе с пресс-службой КХЛ.

Из казанских парней в Канаде выступят ноль игроков. Ведь именно столько хоккеистов 2002 года, способных выступить на международном уровне, подготовила школа «Ак Барса».

А вот из Уфы на МЧМ вновь отправится защитник Шакир Мухамадуллин, который давно прописался в первой команде «Салавата Юлаева». Но надо отметить, что выступает он в КХЛ не без грешков. Вторым уфимцем в сборной стал еще один центральный нападающий — Александр Пашин, выступающий в «Торосе» в Высшей хоккейной лиге. В начале нынешнего сезона ВХЛ он в 6 играх набирал 6 (2+4) очков и признавался лучшим нападающим первой недели ВХЛ. Всего в 24 играх он забросил уже 13 шайб и отдал 5 результативных передач. В «Салавате» в нынешнем сезоне он сыграл в трех играх.

Александр и может стать тем самым скрытым лидером, от которого больших свершений не ждут, а тот выстреливает в важнейшие моменты.

Эрик Добролюбов