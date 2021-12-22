«Хотя бы перестали играть через навесы на одного игрока Артема Дзюбу»

Команда Казани победила в студенческом чемпионате страны

Спортивная редакция «Реального времени» поговорила с главным тренером команды Поволжского университета спорта Валерием Поканиновым о победе в студенческом чемпионате России, и попросила подвести итоги футбольного года, как в отношении сборной России, так и наших клубов, выступавших в еврокубках.

«Как только над игроками довлеет результат, то сборная перестраивается на его сохранение»

— Валерий Борисович, наш предыдущий разговор состоялся около полугода назад и был посвящен старту чемпионата Европы. Тогда события не внушали оптимизма, о чем говорил заголовок интервью: «Сейчас у нас сборники, которые два года подряд не могут выйти в евровесну».

— Сейчас ситуация более радостная, в целом, хотя на старте еврокубков были две потери «Сочи» и «Рубина», «Локомотив» провалился, но там, по моему, есть очевидные проблемы с менеджментом, чем они там занимаются? А «Спартак» и «Зенит» порадовали выходом в евровесну, питерцы еще порадовали качеством игры с «Челси», игроки выглядели вполне раскрепощенными на поле, нацеленными на атаку, и, на мой взгляд, имели все шансы, чтобы выигрывать. То, с чем пришел на место главного тренера в сборную страны Валерий Карпин, правда, здесь надо оговориться, что как только над игроками довлеет результат, то вся эта нацеленность куда-то пропадает, и мы перестраиваемся на игру с сохранением результата.

В целом же, рисунок игры изменился, мы перестали играть в трусливый футбол, за исключением последнего матча с Хорватией, о котором я уже говорил, перестали играть через навесы на одного игрока Артема Дзюбу. Начали использовать новых футболистов, на подходе молодежь, вроде Захаряна, Тюкавина.

— Мы от нее ожидали большего уже этой весной, когда молодежная сборная играла в финальной части своего чемпионата Европы. В решающем матче наш «золотой актив», включая и Чалова, и экс-рубиновца Макарова, смотрелись бесславно с Данией, проиграв ей — 0:3. Для меня нет разницы между примерно таким же разгромом национальной сборной от той же Дании — 1:4, только на ЧЕ.

— Раз уж у нас беседа пошла в русле общения оптимиста с пессимистом, выберу себе роль оптимиста. Лично я, по итогам отборочного цикла на чемпионат мира думаю, что мы выйдем в финальную часть. Мы слишком рефлексирующая нация, имею в виду жителей России, в общем, хотя вы татарин, я калмык.

У нас растет хорошее поколение, единственное, его представителям не надо отбиваться от мяча, а играть в свой футбол, навязывая его сопернику. Мы, здесь я и себя не исключаю, говорим, что советская система развития спорта была лучшей в мире...

«При СССР была система, которая позволяла расти»

— И это так, поскольку в ваших словах уже есть ответ на вопрос: была система!

— Вот была своя «система». И она сейчас должна быть своя, а то у нас увлеклись на клубном уровне изучением и ориентацией на чужие системы. В «Зените» на голландскую, в «Краснодаре» на сербскую, в «Рубине» на испанскую, где-то была немецкая, осталось еще английскую и французскую изучить. А должна быть своя, которую надо либо вспомнить, либо выработать. А то получается, как лебедь-рак-щука. Когда на самом высоком уровне РФС нас начинают упрекать в том, что наши футбольные тренеры сейчас не востребованы. Как будто в других видах спорта они прямо нарасхват, за исключением гимнастики или фигурного катания. Это что, проблема спортивной науки? Не уверен.

Кстати, по поводу изучения и внедрения зарубежного опыта. У нас прошла онлайн-конференция о системе подготовки и переподготовки тренерских кадров, в рамках которой выступал представитель федерации футбола Бельгии, рассказывая о нюансах подготовки футболистов в этой стране. Между тем, у нас же была своя система подготовки кадров, с интернатами по всей стране, которые воспитывали игроков: в Ростове Хидиятуллина, Глушакова, в Луганске, Заварова, Гамулу, который буквально недавно ушел из жизни. Значит, была система, которая позволяла им расти, а нам сейчас говорят, что мы отстали.

Я недавно пообщался с Виктором Онопко, который приезжал отсматривать кандидатов в сборную в матче «Рубина» с ЦСКА. Наш студент, Евгений Шевелев, который ранее работал тренером-аналитиком в ФК «Сочи», сейчас перешел в ЦСКА, и помог мне с попаданием в ВИП-ложу, где, собственно, я и встретился с Виктором Савельевичем. Так вот он сказал, что «Фундаментальная футбольная наука для нас приоритет, мы с Лексаковым, Андреем Владимировичем, всегда на связи». А Лексаков сейчас спортивный директор РФС, как раз и отвечает традиционно за развитие спортивной науки.

«Мы не грузили детей с малолетства погоней за результатами»

— Как любит говорить новый тренер сборной Валерий Карпин: «Ну?», «и?»

— Я же по роду своей деятельности отвечаю за подготовку кадров, и ориентируясь на опыт практической работы, а я все-таки более десяти лет работал и в самарской Академии Коноплева», и в тольяттинской «Ладе», откуда ежегодно по несколько человек передавались в команды мастеров, скажу, что мы работали по своей методике. Из последних выпускников можно отметить Ивана Кузьмичева, которого сейчас Игорь Шалимов в «Урале» выпускает в основе, и за ним стали смотреть из «Зенита», и даже из тренерского штаба сборной, о чем мне сказал Онопко. Свежее приобретение «Спартака» — голкипер Илья Свинов, тоже наш, тольяттинский, как и еще три игрока, двое в «Акроне», один в «Ладе», Илья Перевозчиков, студент Поволжского университета спорта. Все они из одного выпуска 2000-го года рождения.

Годом ранее выпускался нынешний спартаковец Артем Воропаев, еще раньше всем известный теперь Денис Макаров, новичок московского «Динамо», там же в молодежке Ярослав Гладышев, он, как и Данила Хотулёв, выступающий в системе «Зенита», сыновья бывших футболистов «Лады», Мухин из ЧЦКА. А из 20 выпускников 1982 года рождения в командах мастеров заиграли 16.

Фото: нсфл.рф

— Отличный результат. В последнее время у нас на виду те футболисты, которых не было заметно по детско-юношескому футболу, по академиям. Уже в зрелом возрасте сверкнули казанец Дюпин и спартаковец Соболев, которые вообще вышли из наборов одного и того же тренера в Барнауле. «Спартак», помимо Свинова, купил Хлусевича. Сборная России на ЧМ-2018 на половину состояла из людей «self-made man»: Габулов, Газинский, Головин, Гранат, Ерохин, Жирков, Игнашевич, Кудряшов, Кузяев, Лунев. В ФНЛ буквально звездит Александр Юшин из «Нефтехимика», а до этого в Нижнекамске был открыт Денис Макаров. Как это произошло в вашем случае?

— В том числе потому, что мы не грузили их с малолетства погоней за результатами, не давили детей количеством тренировок, делали их разнообразными, и направленными на аэробные возможности, и координационные способности, и акробатика, плавание и даже танцы. Каждое упражнение должно нести смысл тактического характера, чтобы прививать детям игровое мышление.

Вы назвали футболистов из глубинки, а они вышли на первый план потому, что их ровесники из Москвы зачастую даже не доходят от момента набора до выпуска. Конвейерная система, одни ушли, привели на их место других, собрав их по регионам. А потому, что в регионах детьми занимались и баскетболом, и легкой атлетикой, гармонично развивая детей.

Я в Тольятти просто заставлял проводить легкоатлетические тренировки на стадионе «Торпедо», работать в тренажерном зале, а, например, наставник той команды Зайцев Геннадий Николаевич мог увести ребят на, так называемое, Жигулевское море, они на песочке там играли, развивали опорно-двигательный аппарат. В итоге из группы вышли Белозеров, Стрелков, Табаков...

Возвращаясь к нашей привычке рефлексировать. Я перед отправлением на Всероссийский финал на вопрос ректора: как выступим, ответил, что в финал выйдем. Тогда Рафис Тимерханович Бурганов пообещал, что в этом случае прилетит в Евпаторию. Но он еще прилетел, как первый вице-президент Российского студенческого спортивного союза. А там у нас в группе команды государственный университет промышленных технологий и дизайна в Питере, казалось бы, не самый спортивный вуз...

«Аршавин играл на наших турнирах, а сейчас футболистов не отпускают, поскольку они «нужны для протокола»

— А там Андрей Аршавин не учился случаем? Мне как-то на отдыхе в Турции один питерец рассказывал, что учился с Аршавиным, и играл с ним в мини-футбол по вузам.

— Вот именно этот самый вуз. Андрей Сергеевич не только учился в нем, но и остался в добрых отношениях, и теперь зенитовцы идут туда учиться. И их студенческая команда была сплавом футболистов молодежной команды. и «Зенита-2», играющего на уровне ФНЛ-2. Плюс Илья Вахания, уже попадающий в заявку основы «Зенита», Иван Коршунов и Вадим Симутенков, сын известного в прошлом футболиста Игоря Симутенкова, поигравшего и за «Рубин». Плюс РГУФК из Москвы, команда главного спортивного вуза страны. С победы над москвичами мы и стартовали — 3:1, хотя там были футболисты всех московских клубов Премьер-Лиги, и те, кто защищает цвета «Велеса», «Родины» из ФНЛ-1 и ФНЛ-2, Дмитрий Маркитесов из «Спартака-2». СевГУ из Севастополя, который в полном составе выступает в чемпионате Крыма, а я скажу, что это очень неплохой турнир. Кстати, отмечу, что в Евпатории построена футбольная интернат-академия «Арена-Крым», где могут заниматься дети со всего полуострова. Там по два естественных и искусственных поля, площадка для мини-футбола. Жаль, что местные команды не могут быть заявлены в чемпионат России, но видно, что они не находятся на отшибе, в той же команде Севастополя ребята были хорошо подготовленные. В том же чемпионате Крыма вырос названный вами Хлусевич. Вот Махачкала выглядела не очень серьезно, и обыграв ее мы вышли в финал на коллег из омского СибГУФК. Пободались с ними поначалу, но во втором тайме забили решающий гол.

— Кто был в числе победителей?

— У нас был даже первокурсник, 2004 года рождения Эмиль Шавалиев, в целом, играли молодые ребята. Среди них вратарь Никита Янович из Томска, защищающий цвета «Рубина» и юношеской сборной России. С ним вообще интересная история приключилась, когда Виктор только прилетел со сборной из Греции, а мы тут же перехватили, и он, сделав пересадку в Москве, полетел с нами в Крым. Это Виктор Александров — вице-чемпион Латвии, он сам нижегородский, но затем был в системе «Рубина», откуда и перешел в «Валмиеру». Это Александр Рыжков из Ульяновска, выступающий сейчас в «Знамя» из Ногинска, по поводу чего он был просто нарасхват у товарищей. В «Знамени» два последних сезона играют бронзовые призеры чемпионата Европы Роман Павлюченко и Ренат Янбаев, плюс Александр Шешуков, Роман Шишкин, ранее играл Александр Самедов, глядя на которых наши ребята, можно сказать, выросли. А теперь Рыжков там едва ли не главный подносчик снарядов для Павлюченко. Очень большие перспективы у Дениса Михайлова, который родом из Йошкар-Олы, но уже давно находится в системе «Рубина». Александр Смелов из Новочебоксарска, играет сейчас за раменский «Сатурн», и он, по сути, противостоял партнеру по команде Илье Предеусу, который защищал цвета РГУФК. Вильдан Ермилов, с которым было болшое интервью в вашем издании, сейчас в «Твери», он воспитанник «Рубина», как и большинство футболистов нашей команды.

Стоит отметить прекрасное освещение турнира, все матчи можно было посмотреть в интернете, да еще с комментаторами, работающими на «Матч ТВ», как результат Виктор Александров попал в сферу интересов команды Премьер-лиги, а автором решающего года Сашей Рыжковым заинтересовались из тольяттинского «Акрона», выступающего в ФНЛ. Поскольку этот турнир, помимо соревновательной ценности, важен еще и тем, что напоминает большую ярмарку.

Жаль, что не все наши клубы это осознают, и по поводу одного из игроков мне ответили, что «мы не отпустим футболиста, он у нас игрок протокола». Сколько не работаю в футболе, а такой позиции на поле еще не встречал. Понимаю, что этот игрок важен для клуба, в котором находится на контракте, как человек, фамилии, которого они вносят в матчевый протокол.