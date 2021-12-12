В медицине — новая гонка вооружений. Через 10 лет она изменит мир

В каком направлении развивается цифровая медицина, заменит ли искусственный интеллект врача и что нужно, чтобы у нас было не хуже, чем в Израиле

Можно долго обсуждать медицину и приводить в пример разнообразные мнения. Можно оценивать и по-разному трактовать деятельность нашей медицинской системы по лечению населения и борьбе с новыми угрозами. Важно не пропустить один из главных трендов сегодняшнего дня: именно медицина, а точнее — цифровая медицина уже перешла в категорию самых развивающихся технологических рынков. Анатолий Кияшко, основатель проекта LISA Device, эксперт по цифровым медицинским технологиям IT-парка и Университета Иннополис, предрекает: в ближайшие 10—15 лет тотальное превосходство в инженерных идеях будет принадлежать тем, кто сейчас будет развивать и делать эту «медицину в цифре». Свои размышления он изложил в авторской колонке для «Реального времени».

К чему мы пришли за последние 5 лет

Во-первых, контекстная реклама выдает вам информацию о медицинских услугах или клиниках, даже если вы никогда не искали конкретно этих услуг и были в полном неведении о существовании подобных клиник.

Это один из самых явных результатов, которые пользователь Сети сможет увидеть уже сегодня, в декабре 2021 года. И это можно прямо отнести к цифровизации медицины: алгоритм определит, где вы находитесь, и «подсунет» рекламу той клиники, рядом с которой вы регулярно бываете (например, она находится неподалеку от вашего дома или работы).

Во-вторых, колоссальная открытость медицинских и околомедицинских данных, их мгновенная передача по Сети дает очень большие успехи в лечении.

Например, онкологические пациенты переносят лечение гораздо легче и эффективнее, чем прежде, благодаря тому, что их удается диагностировать раньше, передавая их обезличенные данные коллегам по Сети. Мне кажется, это — очень классная история.

В каждом похожем случае медики сталкиваются с необходимостью считать эти данные и проанализировать их. Однако за последние 5 лет системно этого не произошло ни на федеральном, ни на региональном уровне. Мы не видим, чтобы на поток встала онлайн-диагностика. Причина простая: мы пока имеем дело только с построением экосистемы. Первым шагом на этом пути была автоматизация процессов, обучение как пациентов, так и врачей и вообще погружение в цифру. Да, пандемия существенно усилила последний момент с погружением. Но определенно, все это начиналось еще 10 лет назад, а за последние 5 лет появились контуры общей системы и понимание у государства и стейкхолдеров процессов на региональном уровне.

Кто на региональном уровне в этом заинтересован

Конечно, первым на ум приходит Минздрав — и действительно, он едва ли не больше всех заинтересован в цифровизации здравоохранения. Это дает и понятные технологии лечения пациентов, и наглядный учет во всех областях здравоохранения, и мгновенный документооборот, и множество других полезных процессов.

Но только 30% здоровья человека обеспечивают врачи и больницы. Оставшиеся 70% зависят от его образа жизни, от питания, от уровня стресса — в общем, от факторов жизнедеятельности. Так что все-таки стейкхолдеров цифровизации здравоохранения должно быть по определению больше.

В Казани создана рабочая группа по внедрению и развитию цифровых медицинских технологий. Инициатива исходила от нескольких высокотехнологичных стартапов. В задачи рабочей группы входит инвентаризация действующих и разрабатываемых решений. Впоследствии планируется создать мягкую привязку к поставщику (vendor lock) — она поможет внедрять и продавать решения, которые создаются в Татарстане. Причем не только в Россию, но и в страны, близкие нам по менталитету и экономике.

Такой подход похож на метод, который использует компания Huawei, благодаря чему рождаются такие проекты, как «умный тоннель» в аэропорту. Это нововведение позволяет туристам проходить проверку, вообще не предъявляя никаких документов (ни паспортов, ни билетов) и не контактируя с сотрудниками аэропорта. Вместо классического прохождения контроля пассажиру достаточно зарегистрироваться у одной из стоек аэропорта, где ему просканируют радужную оболочку глаз. Потом эти данные автоматически «привязываются» к его проездным и прочим документам, уже внесенным в базу данных.

Искусственный интеллект

Самые крутые практики сейчас связаны с использованием ИИ для распознавания снимков КТ и первичного их анализа без участия врача. Надо сказать большое спасибо республике, что одной из первых начала внедрение подобных технологий.

Одними из локомотивов в нашей стране по этому направлению были Республиканская клиническая больница и международная компания Radlogics — они одними из первых стали применять сквозную технологию в медицинских процессах.

Но есть у них и достойные конкуренты на уровне резидентов Сколково, и благодаря «Московскому эксперименту» такие разработчики имеют равные права на экспертизу своих решений.

Но почему мы отстаем?

К сожалению, мы не умеем еще, как это делают в Израиле, формировать под целевые задачи технологические команды для создания продуктов и сервисов, которые могли бы по понятным процедурам встраиваться в экосистему медицинских учреждений (как государственных, так и частных).

Нам не хватает ни кадров, ни бюджетов, ни многих других необходимых ресурсов. Ведь врачи, которые каждую минуту спасают жизни, не могут заниматься цифровизацией. А программисты, создающие классные решения и сервисы, не могут удаленно лечить по Wi-Fi.

Возможно, я утрирую, но чтобы объединить два этих сообщества в «едином доме», нужно сначала заложить фундамент. Провести оптоволокно в больницы, обеспечить 5G—6G связь, чтобы врач мог проводить осмотр с планшетом, а не с ручкой и блокнотом. А еще надо сделать так, чтобы эта инфраструктура могла работать бесперебойно, даже с учетом потенциальных форс-мажоров.

То есть любые гаджеты и тяжелые медицинские комплексы должны быть обеспечены источниками бесперебойного питания и продолжать работать, даже если будет выключено электричество в целом микрорайоне (как это часто случается в некоторых удаленных российских городах).



Медицинский интернет вещей и «новая ДНК» медицинского мира

Современный мир диктует нам гонку вооружений, но это не то оружие, которым люди убивают друг друга. Это вообще не про войны. Это про большие и малые, стационарные и мобильные медицинские устройства и, конечно, IoMT (Internet of medical things — медицинский интернет вещей). Их использует не только врач, но и пациент. И выглядит это действительно так, будто завтра уже наступило.

Уже сейчас пациенты в Сколково, в филиале израильской клиники Hadassah, могут с помощью мультипараметрического устройства ежедневно передавать данные врачу, а приходить на очный прием только раз в две недели. При этом врач не тратит время на понимание анамнеза пациента и выяснение его образа жизни, а как аналитик занимается его здоровьем, видя его данные, представленные в динамике, в трендовом отображении.

И именно такие штуки нам надо научиться делать самим. А для этого нужно, чтобы университеты, клиники, лидеры регионального IT-бизнеса собирались вместе, на одной площадке. Надо, чтобы они договаривались между собой — и понемногу вводили новую бизнес-ДНК в свои процессы. Пора начинать формировать наше новое медицинское будущее совместно!