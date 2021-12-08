Гилязутдинов вернулся и сразу победил

Казанские «динамовки» обыграли хозяек будущей Олимпиады

Фото: Роман Кручинин / dinamo-kazan.com

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» не без проблем, но выиграли домашний матч против французского «Безье» в рамках розыгрыша Лиги чемпионов. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Французская молодость 2024

Соперницы казанского «Динамо-Ак Барс» представляли Безье, который считается старейшим городом Франции. По сути, это аналог Мурома или Новгорода, столица французского регби, а в последнее время еще и женского волейбола. В 2018 году команда даже стала чемпионом страны. Правда, стоит уточнить, что уровень мастерства волейбольных мадемуазелей гораздо слабее мужчин, и Франция никогда не играла на чемпионатах мира, не то, чтобы на Олимпиадах. Даже в лучшие годы, когда подъем произошел за счет спортсменок из Восточной Европы: Польши, Сербии, советских волейболисток — украинки Гудимы, белоруски Полещук, азербайджанки Раввы. Но это положительно сказалось только на местном суперклубе «Расинг» из Канн, приютившем большинство приезжих и выигрывавшем чемпионат страны 20 раз подряд.

Но сейчас Франция прогрессирует за счет усиления национального чемпионата, в котором выступает аж 16 команд. Прибавление произошло в последние годы, когда в Париже образовался новый клуб «Пари Сен Клод», а из Швейцарии переехала знаменитая команда «Волеро». Да, здесь нет ошибки, сильнейшая команда Швейцарии, обитавшая в Цюрихе, в 2018 году объединилась с французской из города Ле-Канне. Ранее такое наблюдалось только на просторах НХЛ, где с ослабеванием канадского доллара местные хоккейные команды перебирались в США.

Еще одна любопытная команда, ранее называвшаяся «Институт Федераль» (Национальный институт спорта в Тулузе), по сути, сплав юниорско-молодежной сборной страны, сейчас переименована во «Франс Авенир 2024», что в переводе означает французская молодежь, которая готовится к летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Сама по себе команда образована под эгидой национальной федерации еще в далеком 1980 году, поскольку Францию не устраивало в то время состояние сборных страны. Сейчас в форсированном режиме нужно поднять женскую команду на конкурентный уровень, чтобы в 2014 году они увидели Париж и «не умерли». Кстати, внизу этой волейбольной пирамиды стоит еще одна команда с названием аббревиатурой ИФВБ, выступающая во втором дивизионе. Там собраны совсем юные девчушки. Времени осталось чуть, а сделать предстоит много, поскольку сборная на чемпионате Европы нынешнего года опять смотрелась бледно и уступила тем же россиянкам без борьбы — 0:3.

«Ангелы» из Безье

Но руководство французских команд не волнуют проблемы национальной сборной. Поэтому в евросезон «Ангелы» из Безье, как называют нашего соперника на родине, вступили, сменив практически всю команду (10 новых игроков из 13) и насытив состав иностранками из Аргентины и Канады (по две), Бразилии, Колумбии, Кубы, Перу, США. То есть весь легионерский корпус состоит из представительниц американского континента, хотя ранее в команде играли и европейки, в том числе Анастасия Жесткова из Красноярска. Сейчас количество иностранок составляет девять человек, и это еще не самое большое в Лиге А. У названного «Канна» и недавнего чемпиона Франции вообще по десять легионерок, в «Волеро ле Канне» и вовсе 12, включая воспитанницу казанского волейбола Татьяну Симанихину.

В конечном счете известное выражение «шерше ля фам» («ищите женщину») сейчас во французском волейболе и не только можно смело переиначивать на «ищите женщину-француженку». Так и местные волейболистки «Безье» практически не заслуживали к себе серьезного внимания, за исключением либеро Александры Рошель, которой 38 лет и которая за свою долгую карьеру единственная, кто призывался в национальную сборную.

Если честно, мы рассчитывали на то, что в этой игре узнаем о соперницах максимально мало, поскольку они будут девочками для битья. Однако первый сет и половину второго комментатору матча приходилось повторять имена лидеров «Безье»: бразильянки Майары Бассо, аргентинки Бьянки Куньо, колумбийки Йесли Сото, одной из тех, кто остался в команде с прошлого сезона, перуанки Ангелы Лейвы (Ангела в «Ангелах»), которая провела прошлый сезон в красноярском «Енисее». Со старта интернационал французского клуба создал комфортное преимущество — 18:11, даже подсдав в концовке партии, они довели ее до победы — 25:23. Поскольку концовку мы провели получше, то рассчитывали на перелом в игре, ан нет. Кадочкина встала не с той ноги, Брисио била не с той руки, никто со скамейки не мог поддержать лидеров, и мы опять получили 1:8 уже со старта. К счастью, в середине партии наши подобрались к соперницам — 19:19, затем выиграли два важнейших очка, вначале получив очко, поскольку француженки ударили в аут, затем Брисио выиграла очко с подачи — 25:23.

Тут-то и сказалось присутствие у края площадки Ришата Гилязутдинова, который за полтора сета нашел слабые стороны в игре противниц, вылезшие наружу с момента проявления усталости. Успех во второй партии стал переломным. В дальнейшем казаночки переигрывали соперниц, как, собственно, и ожидалось, поскольку общий уровень мастерства выше, как и уровень командных взаимодействий. Два следующих сета были выиграны без особой нервотрепки — 25:18 и 25:17. Общий счет — 3:1, и на самом деле это и ожидалось перед встречей данных команд, поскольку отображает их истинный уровень.

Сейчас казаночкам предстоит домашняя игра с «Марицей» и выезд во Францию, но решающей должна стать домашняя игра с турецким «Фенербахче», назначенная на третье февраля. До этого матча предстоит еще поднапрячься в предновогоднем розыгрыше Кубка России.

Как потерялся Азербайджан

В прошлом году в женской Лиге чемпионов стартовало странное количество команд — 29. Две с Украины, что неожиданно, был даже представитель Израиля. В этом году количество команд сократили до 20. Есть, кстати, и Украина, и тамошняя команда «Прометей» попала в одну группу с калининградским «Локомотивом» и безропотно уступила в «гостевом» матче, который проходил в Минске. Домашней ареной «Прометея» из Днепропетровской области в противостоянии с Калининградом станет... турецкий Стамбул.

Кстати, в составе украинок есть два игрока — Богдана Анисова и болгарка Лора Китипова, долгое время выступавшие в чемпионате Азербайджана. Из этой страны ни в прошлом, ни в нынешнем году в Лиге чемпионов не было ни одной команды. Наши соседи вообще не делегировали в еврокубки ни одной команд. И это не коронавирус, это «подсчитали — прослезилус». Азербайджан в последний раз был представлен в евросезоне 2018—2019 годов, когда в Кубке Челлендж участвовала их команда «Азеррейл». Что касается Лиги чемпионов, то там участие клубов из Азербайджана датируется сезоном 2016—2017 годов.

Безусловно, эта история нас интересует не с точки зрения блеска и нищеты азербайджанского клубного волейбола, а с того, что наши соседи, увы, не смогли извлечь должной выгоды и пользы от свалившегося на местный волейбол благоденствия. Сколько бы денег не вкладывали в легионеров, они уедут при первых финансовых проблемах. Азербайджан не успел воспитать им смену и теперь остался у разбитого корыта, и местная федерация два раза подряд даже не заявляла команду на U-19, забывая прописную истину: без молодежи нет будущего.

Глядя на Францию, можем отметить, что там молодежью занимаются уже сорок лет и не планируют бросать это благое дело. А Азербайджан молодежью не занимался, и наше издание посвятит этой стратегической ошибке отдельный материал. Казалось бы, нам какое дело? Да вообще никакого, если бы история азербайджанского женского волейбола не была такой же поучительной, как сказка Пушкина о разбитом корыте или быль России 90-х о МММ, «Хопер-инвесте» или «Русском доме Селенга». Это была международная волейбольная пирамида, неизвестно кем «построенная», непонятно с какой целью существовавшая, но пожиравшая такие бюджеты, что до сих пор о них с нежностью будут вспоминать те, кто успел поживиться, и со злобой те, кто оказался гостем на этом празднике жизни.

Джаудат Абдуллин, фото: Роман Кручинин / dinamo-kazan.com