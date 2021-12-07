Волейбольный «Зенит-Казань» — абсолютно лучшая команда, созданная в России

У женщин лучшей командой может гордиться Тольятти

Нынешний год — это год 30-летнего юбилея развала СССР. И логично будет подвести итоги этого события, в том числе и спортивные. «Реальное время» провело своеобразный аудит, чтобы определить, что было сделано хорошего с момента исторического решения в Беловежской пуще. Критериями были успешность выступления команд, образованных уже во время России, а также польза, принесенная для сборной страны.

Команда, рожденная в казанском санатории

Сегодня «Динамо-Ак Барс» сыграет свой второй матч в групповом этапе женской волейбольной Лиги Чемпионов. В турнире, в котором казанские девушки уже побеждали. Также, как выигрывали клубный чемпионат мира, плюс побеждали в Кубке CEV и завоевывали бронзу Лиги Чемпионов. Между тем, волейбольной дружине всего 18 лет от роду, и рождена она была, как частная команда на базе «Татарстанкурорт». После чего едва не пережила расформирование, а в Суперлиге стабильно играет только с 2009 года.

Особенно приятно, что за это время в клубе был налажен процесс селекции и подготовки волейболисток, четыре из которых доросли до сборной России Татьяна Кадочкина, Дарья Малыгина, Арина Федоровцева и уроженка Казани Татьяна Романова, во Франции играет Татьяна Симанихина, в чемпионате Израиля дебютировала Анастасия Гречанная.

Десятью годами ранее, в разгар самого смутного времени, а именно, в 1994 году в Оренбурге появилась женская баскетбольная команда «Надежда». Сейчас это обладатель Кубка Европы, вице-чемпион Евролиги, у которого не хватает только одного: сильных воспитанниц. Их не было на старте проекта, нет, увы, и сейчас, хотя подготовленные клубом Юлия Смородина, Елена Лукина, Татьяна Бурик, экс-игрок БК «Казаночка» Юлия Полуянова были и являются заметными игроками на уровне Суперлиги. Более того, существование дубля «Надежда-2» позволило перейти в профессиональный баскетбол приезжим Жосселине Майга, Виктории Сазоновой, Светлане Тохташ, волгоградке Арине Казаринсковой, также выступавшей в составе БК «Казаночка». Кстати, не лишним будет напомнить, что на время становления Оренбурга ему помогал казанский тренер Дмитрий Шувагин, а уже в десятые годы «Казаночку» возглавлял экс-наставник «Надежды» Владимир Колосков.

Волейбольной дружине всего 18 лет от роду, и рождена она была, как частная команда на базе «Татарстанкурорт». Фото vk.com/vcdinamoakbars

Что такое хорошо?

На прошлой неделе женская сборная по гандболу стартовала на предновогоднем чемпионате мира в ранге серебряного чемпиона Олимпиады. Большинство любителей спорта, памятуя об успехах нашей национальной команды, назовет ее бывшего наставника Евгения Трефилова, при котором было завоевано серебро Пекина-2008 и золото Олимпиады в Рио-2016. Но говоря о личности тренера, ставшего легендарным, нельзя обойти стороной игроков его команды, и клубов, где они были воспитаны.

В целом, женский гандбол, это лучшее, что есть в России наряду с мужским волейболом. После развала СССР была потеряна легендарная команда «Спартак» из Киева, абсолютный лидер мирового женского гандбола, как и весь гандбол Украины, Литвы с их командами «Жальгирис» и «Эгле», бакинский «Спартак». Не вынесла новых экономических отношений самобытная команда «Азот» из Невинномыска. В итоге поскольку ни Москва, ни Ленинград (Санкт-Петербург) не имели серьезных команд и школ во времена Союза, российский гандбол держался на плечах трех гигантов Волгограда, Краснодара и Ростова-на-Дону. Поначалу новые времена привели к созданию новых команд «А-Элита» в Краснодаре и «Источник» в Ростове-на-Дону, быстро канувших в небытие, но даже они послужили на пользу родному виду спорта. Как и существующие и поныне команды в Ярославле, Уфе, Ижевске, где командой руководит бывший игрок казанского «КАИ-Зиланта» Роберт Минабутдинов.

А первой командой, которая принесла затем ощутимую пользу, стала ГК «Астраханочка», Астрахань. Сообразно песне группы «Сплин»: «Словом, мы все больны гандболом», Астрахань успела всерьез заразиться этим видом спорта еще во времена СССР, когда город прославила мужская команда «Заря». Вслед за сильным полом, в гандбол потянулись девушки, и в 1993 году появилась команда, которая способствовала появлению приходу в спорт, таких ярких игроков, как чемпионка мира Оксана Королева, вице-чемпионки Олимпиады 2008 года Елена Чаплина (Дмитриева) и Эмилия Турей.

Касательно Турей, кстати, интересная история, поскольку она стала одной из первых темнокожих спортсменок в составе всех сборных России. Ее отец из Сьеррра-Леоне, учился в Астраханском государственном техническом университете, который носит у местных жителей прозвище рыбвтуз. Там же учились отец-мароканец бывшего футболиста «Рубина» Луая Уруру, отец-конголезец экс-футболиста «Волгаря» Арно Атти-Байебы, и португальский папа певицы Корнелии Манго.

Первой командой, которая принесла затем ощутимую пользу, стала ГК «Астраханочка», Астрахань. Фото vk.com/h.c.astrakhanochka

Кто прославляет Адыгею

Годом позже, в 1994 году в столице Адыгеи Майкопе была образована команда «АГУ-Адыиф». Золотой актив «АГУ-Адыиф» — это олимпийская чемпионка Виктория Калинина, чемпионки мира Анна Игнатченко, Анна Кареева, Яна Ускова.

На момент образования это была студенческая команда, поскольку образована она на базе государственного университета и института физкультуры. А Адыиф — это адыгейское женское имя, а не Адыгейский институт физкультуры, как можно подумать, хотя такой институт в Майкопе имеется, и носит достаточно странное название институт физкультуры и дзюдо. Связано это с тем, что Майкоп еще в советские времена был знаменит школой дзюдо и самбо, прославившую адыгов Арамбия Емижа, Арамбия Хапая, Хазрета Тлецери. Именем их тренера и бывшего ректора этого вуза Якуба Коблева назван дворец спорта, где сейчас и выступает «АГУ-Адыиф». Любопытно, что во времена Советского Союза Адыгея входила в состав Краснодарского Края, и сформировалась самостоятельно только во время «Парада суверенитетов» в 1991 году, в том числе и поэтому в городе смог появиться институт, преобразованный из спортивного факультета местного университета. Иначе, сразу два института физкультуры на один Край были бы не возможны, поскольку в Краснодаре есть знаменитый институт физкультуры, под крылом которой существует мужская гандбольная команда СКИФ.

Тем не менее, соседство с Краснодарским краем благотворно сказалось на развитии команды «АГУ-Адыиф» в которой работали бывшие игроки СКИФ Виталий Барсуков, Анатолий Скоробогатов, Владимир Черкашин и уже названный Евгений Трефилов.

У «Астраханочки» и «АГУ-Адыиф» не так много международных титулов, всего лишь по четвертьфиналу в европейских кубках, но в данном случае важнее то, что обе команды вошли в число базовых по подготовке игроков для самого успешного командного игрового вида спорта в России. К примеру, на Олимпиаде в Рио в золотом составе целый квартет чемпионок представлял «Астраханочку». Да, тогда все это были приглашенные игроки, но в последнее время команда вернулась к ставке на своих воспитанниц, и в аткуальном составе «Астраханочки» побывали Галина Измайлова (дочь Михаила Измайлова, ныне работающего в тренерском штабе сборной России), Анна Кайнарова (отец Алексей Кайнаров в прошлом игрок, ныне тренер в спортшколе), уроженка Майкопа Екатерина Левша (Суханова), вышедшая замуж за астраханца Антона Левшу, представителя гандбольного семейства, где и тесть Алексей, и младший брат мужа Арсений, все играют или играли в гандбол. И все, включая невестку, ведут мяч в правой руке, вот такой вот парадокс. Астраханский гандбол приучил болельщиков, что там много династий Киселевых, Кудиновых, Тюменцевых, чьи отцы выступали за сборную СССР, а сыновья заиграли в Германии и Испании. Сейчас активно проявляют себя девушки из гандбольных семейств, к примеру сестры Арина Безбабных и Ксения Закордонская.

Адыиф — это адыгейское женское имя, а не Адыгейский институт физкультуры, как можно подумать. Фото vk.com/hc_adyif_official

Хмуриться не надо, «Лада»!

Главным женским суперклубом, образованным в российский период, следует признать тольяттинскую «Ладу», трехкратного обладателя и двукратного финалиста еврокубков. Команда была образована в 1998 году по известному русскому принципу: не было бы счастья, да несчастье помогло. В те годы Автоград мог себе позволить содержание хоккея, одного из лучших в стране, футбола, мужского гандбола. В придачу к нему начали развивать женский гандбол, после того, как в Новокузнецке не смогли содержать местную команду «Запсибовец» (ЗАПадная СИБирь).

Главное, в истории гандбольной «Лады» даже не успехи команды, как таковой, а создание в 1999 году школы, которая, как и в Астрахани, Майкопе, Ижевске, Уфе, Ярославле, начала воспитывать игроков для «внутреннего» потребления. Олимпийская чемпионка Екатерина Ильина, вице-чемпионки Токио-2020 Полина Горшкова, Екатерина Михайличенко и Ольга Фомина (Черноиваненко), чемпионка мира Екатерина Веткова, призеры ЧМ Ольга Горшенина, Елизавета Малашенко. Даже проблемы тольяттинской спортшколы на стыке десятых годов, которые вынудили лучших учениц разъехаться по стране, дали нашему гандболу Дарью Дмитриеву и Наталью Чернову (их приютил Волгоград), Кристину Кожокарь и Киру Трусову (Звенигород), Эвелину Аношкину (Астрахань).

Спортивная гордость Московской области: «Химки», «Штурм-2002», «Гагарин»

Губернатор Московской области Борис Громов в бытность, когда он возглавлял область, был главным двигателем по созданию спортивных команд, и именно при нем была создана успешная команда — ватерпольный «Штурм-2002». «Реальное время» публиковало интервью с экс-директором команды Олегом Владимировым, и сейчас только повторимся о том, что он родом из Казани, как и еще два отца-основателя команды — отец и сын Панаиоти, а также Эдуард Олонов. «Штурм-2002» — обладатель Кубка ЛЕН Трофи 2008 года, но на данное время главное, что это блестяще работающие школа и училище.

А вот баскетбольные «Химки» были созданы до Громова, еще в 1997 году, успев стать одной из сильнейших команд России. «Химки» — это и обладатель еврокубка, а именно Кубка Европы 2012 и 2015 годов, и молодежная команда «Химки-Подмосковье», которая помогла в становлении Валерию Лиходею, Станиславу Ильницкому, именно на базе БК «Химки» была образована стритбольная команда «Гагарин», где выступают Илья Зуев и Александр Карпенков, вице-чемпионы Олимпиады в Токио в новой дисциплине стриболе.

Баскетбольные «Химки» были созданы до Громова, еще в 1997 году, успев стать одной из сильнейших команд России. Фото vk.com/khimkibasket

Баскетбольная команда «Урал-Грейт» была образована в 1995 году в Перми, и за 14 лет существования успела не только дважды выиграть чемпионат России, что не удавалось никому, кроме ЦСКА, а также стать обладателем Кубка ФИБА 2006 года. Команда дала шанс поиграть в большом баскетболе Алексею Пегушину, Андрей Шейко, Вячеславу Шушакову, приехавшему из Кирова Роману Двинянинову, молодым, малоизвестным игрокам, а местный менеджмент «взрывал» баскетбольное сообщество России, привозя на Урал реальных игроков НБА, таких, как Махмуд Абдул Рауф или Рой Тарпли. Блестящая селекция, которая открыла для России братьев Лавриновичей, австралийца Криса Энсти. Пока генменеджер «Урал-Грейта» Сергей Кущенко не погряз в российском биатлоне, в конечном итоге завалив его вместе с «киллером» российского спорта Михаилом Прохоровым, пермское детище Кущенко было примером для всех, кто хотел создать суперклуб на пустом месте.

Стоит отметить, что превращение «Урал-Грейта» в суперклуб повредило, в итоге, карьере игрока сборной Светлане Заболуевой, которая вышла замуж уже за тренера Сергея Белова. Когда он переехал в Пермь, ей пришлось уйти из спорта в возрасте всего 23 года.

Россия будет прирастать Сибирью

Михаил Ломоносов, предсказывавший то, что Россия будет прирастать Сибирью, не ошибся и в плане мужского волейбола. В нашем рейтинге успешных команд сразу два представителя Сибири. Это «Факел» из Нового Уренгоя, год рождения которого — 1996-й, и созданный в 2008 году в Кемерово «Кузбасс». «Факел» выигрывал Кубок CEV и выступал в финале этого турнира, «Кузбасс» стал чемпионом страны, выходил в полуфинал Лиги Чемпионов и Кубка CEV.

Кемерово начинало свой путь в волейболе с того, что пригласил в команду воспитанников других команд, но исполнительным директором клуба стал коренной кемеровчанин Денис Матусевич. В один из первых составов он пригласил воспитанника казанского волейбола Максима Шпилева, а в актуальном составе лидирующую позицию занимает уроженец Челябинска Виктор Полетаев, который заканчивал с молодежным волейболом в составе казанского «Зенита», как и Иван Демаков из Йошкар-Олы. Козырь клуба — успешная селекция, в то время, как у «Факела» есть и ученики местной спортшколы, как Илья Власов, и приглашенные совсем молодыми, и выросшие в структуре клуба Денис Богдан, Дмитрий Волков, Денис Шипотько, Иван Яковлев.

Козырь клуба — успешная селекция. Фото vk.com/kuzbassvolley

Справедливости ради, команда существует в два раза дольше, чем кемеровчане. С другой стороны Новый Уренгой даже не столица Ямало-Ненецкой автономной области. Столица Салехард, а сам ЯНАО входит в состав Тюменской области, которая также образовывала волейбольную команду в 2004 году, но даже не приблизилась по достижениям к команде Нового Уренгоя.

Начав с Казани, мы и закончить хотим столицей Татарстана, поскольку главным мужским суперклубом России стал казанский волейбольный «Зенит». При том, что команда была рождена уже в 21 веке, потратив три года на то, чтобы подняться на уровень Суперлиги. Шестикратный победитель Лиги Чемпионов, дважды финалист и бронзовый призер этого турнира. Есть определенная проблема в плане воспитания звезд, но этот недостаток с лихвой перекрывает тот факт, что казанский «Зенит» становился призером Лиги Чемпионов каждый второй год в своей истории выступлений на высшем уровне.

Джаудат Абдуллин