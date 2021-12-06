Юная поросль ватерпольной Казани идет без поражений по всем фронтам

Подвел только «Синтез», проигравший Волгограду

Сейчас Казань — это флагман российского водного поло. «Синтез» лидирует в чемпионате России, проиграв за два года всего лишь один матч в чемпионате страны. Молодежные команды Татарстана лидируют сразу в трех возрастных категориях (до 16, до 18, до 20 лет). Более того, все они прошли первые круговые этапы без единого потерянного очка. Это результаты работы тренеров и селекционеров, если говорить о главной команде, и детских тренеров и их подопечных. «Реальное время» разбирается в том, как казанское водное поло выходило на лидирующие позиции.

Развал СССР ударил по школе «Синтеза»

С казанскими командами работают Евгений Ярощук, главный тренер «Синтез-УОР» еще и наставник сборной Татарстана до 20 лет. В команде до 18 лет Николай Шепелев, и у него в составе есть два игрока, которые умудряются выступать на трех турнирах одновременно. Сергей Белянский и Раиль Тазеев играют еще и под руководством Ярощука и за молодежную команду и за «Синтез-УОР». В команде до 16 лет работают Артур Хабибуллин и Эдуард Васенин. Показательны счета, с которыми казанцы обыгрывали по ходу нынешнего сезона своих извечных конкурентов из Волгограда: 11:3 (U 20), 15:5 (U 18) и 12:6 (U 16).

Еще полтора десятка лет назад ни о каком доминировании татарстанских ватерполистов говорить не приходилось. Отлично стартовав в решении проблем с выращиванием резерва, Казань добилась того, что в 80-е годы прошлого века практически весь основной состав состоял из местных воспитанников. Лучшие играли в сборной СССР, как Николай Шарафеев, командах Москвы, РСФСР, Азербайджана, Молдавии, Украины. Лучшим выпуском стали ребята 1968-1969 годов рождения, во главе с Зиннуровым, Владимировым, Горбачем. Развал СССР, увы, ударил и по школе, уже в российские времена было гораздо меньше звездочек, как Кирсанов или Дудкин. Хотя будущий КВНщик Владимир Леонов или будущий актер МХАТ Шамиль Хаматов, это тоже успешные страницы работы школы. Но спортивные результаты, увы, не радовали, и особенно печально все выглядело по итогам первой летней Спартакиады учащихся России 2003 года.

Одним из самых заметных участников этой Спартакиады была Эрик Хачатурян, легенда астраханского «Динамо-СШОР».

— Тогда Казань готовилась к празднованию 1000-летия, центр города вообще был практически полностью закрыт различными баннерами, за которыми скрывались либо ветхие, либо уже разрушенные дома. Мы жили в общежитии, где-то на окраине города, причем, меняли друг друга, потому что мест не хватало. Лично нас сменили девушки, которые приехали играть свой турнир после мужского, а не параллельно, как это принято. В турнире девушек участвовали Евгения Иванова и Евгения Соболева, среди наших соперников помню Артема Одинцова и Алексея Рыжова-Аленичева, которые на тот момент представляли Москву.

К словам Хачатуряна следует добавить, что сборная учащихся Татарстана на тех стартах заняла четвертое место, и мало чем запомнилась. Затем последовали первые успехи основной команды, пик которых пришелся на 2007 год. Но школа продолжала буксовать. Вот итоги 2011 года, всего лишь десятилетней давности. В расширенном составе Молодежной сборной России по 12 игроков из Москвы и Московской области, шестеро из Волгограда, и в числе сильнейших игроков того возраста бывшие и нынешние игроки «Синтеза» Андрюков, Краснов, Лазарев. Татарстан на тот момент проигрывал МГФСО — 6:12, и был разгромлен Чеховом — 9:19. Через два года в сборной шесть москвичей, по волгоградца и москвича, и татарстанца, имена которых, увы, ничего не скажут широкому кругу болельщиков. В том составе выделялся еще один нынешний синтезовец Иван Сучков.

«Москва и Волгоград явно сдают свои позиции лидеров в детском водном поло»

Увы, воспоминания о детско-юношеских командах тех возрастов омрачаются случаями драк на сборах и турнирах, массовым употреблением спиртного несовершеннолетними тогда еще ребятами, даже воровством из магазинов во время зарубежных выездов. За этим следовали массовые дисквалификации, поэтому вопрос был не только в росте спортивного мастерства, но и в серьезной воспитательной работе.

А рост мастерства шел параллельно с появлением новой спортивной инфраструктуры, строившейся к казанской Универсиаде. Новые бассейны, в дополнение к казанскому «аксакалу» «Оргсинтезу», позволили наладить работу с ДЮСШ, близкую к той, что была в советских интернатах. По девять тренировок в неделю, причем, три из них ранние, с шести часов утра.

Работу ДЮСШ контролировал тренерский корпус того «Синтеза» Ирек Зиннуров, Евгений Ярощук, Зоран Ивановски и тогдашний директор клуба Кирилл Макаров. Проблема отсутствия спаррингов с другими школами решалась играми с командами других возрастов, на год старше, либо моложе.

Уже в самом талантливом российском поколении за последние десять лет, 1997 года рождения, были казанцы Арслан Закиров (ныне «Спартак», Волгоград), Адель Гиниятов (ныне Романов, «Балтика», Санкт-Петербург), Владислав Егоров (ныне ВК «Валис», Сербия), которые под руководством казанского же тренера Владимира Федорина завоевали бронзу мирового чемпионата среди молодежных команд. Следом шло поколение 1999 года рождения (Эмиль Зиннуров, Даниил Пронин, Игорь Чирков, нынешний волгоградец Тимур Шайхутдинов), которое стартовало на первых Европейских игр. К этому времени создатель ватерпольного сайта «Иван» Игорь Семенов, в прошлом игрок команды московского «Динамо» сделал напрашивающийся вывод, оказавшийся пророческим: «Москва и Волгоград явно сдают свои позиции лидеров в детском водном поло». Как бы в подтверждение этого тезиса воспитанники московского водного поло начали уезжать из столицы еще в юниорском возрасте: Никита Круг в Волгоград, Даниил Меркулов в Кириши.

«Ленинград, как колыбель национального водного поло»

Волгоград начал бить в набат по поводу состояния своей детско-юношеской школы еще десять лет назад, в 2011. Сейчас главный тренер местного «Спартака» Владимир Карабутов пояснил, специально для «Реального времени», что «Совсем недавно были времена, когда у нас в сборных России выступало по несколько человек, а сейчас мы даже не попадаем детскими командами в финалы национального российского первенства. И выпуски школы дают по одному человеку в основную команду. Поэтому спортивное руководство нашей области поставило задачу — поднять детско-юношескую спортивную школу, вернуть ее в число сильнейших в стране, после чего будет решаться вопрос по восстановлению в клубной системе второй команды».

Уже 1997 и 1999 годы рождения у Казани были в числе лучших в стране. Причем, конкуренцию им составляют теперь не Москва и Волгоград, а Астрахань и Санкт-Петербург.

Известный телекомментатор Геннадий Орлов вызвал ожесточенные споры о том, какой город необходимо считать колыбелью российского футбола. Орлов заявил о том, что этим городом нужно считать Санкт-Петербург, где он сейчас и живет. На самом деле, это спорная доблесть, если вспомнить о результатах российской сборной еще во времена Царской России, когда на Олимпиаде 1912 года россияне не только проиграли сборной Финляндии, на тот момент входившей в состав Царской России, но еще и были разгромлены Германией — 1:16.

А вот то, что Ленинград является колыбелью национального водного поло, факт бесспорный, причем, даже международный дебют на Олимпиаде 1952 года был признан успешным, поскольку сборная заняла 7 место среди 21 участниц.

Далее у Ленинграда был долгий период, когда водное поло не радовало. Более того, эпицентр его развития перекочевал в область, в Кириши. Но наставник сборной России Евгений Трубецкой в недавнем интервью «Реальному времени» утверждает, а факты доказывает верность его утверждения в том, что Питер сейчас в лидерах по подготовке молодежи. Школы «ВоВИС», «Невская волна», «Экран» добились того что в нынешнем сезоне Санкт-Петербург впервые в истории был лидером по числу игроков юниорской сборной страны U 16.

— Период просадки российского водного поло затянулся, и мы отстаем, но, по моему мнению, это поправимо. Когда я начал работу в спортивной школе «Невская волна», она тогда только открылась, традиций не было, надо было зарабатывать имя и авторитет. Большой наработанный опыт позволил готовить спортсменов, способных играть на равных с лучшими командами России. Пришли первые победы в первенствах и спартакиадах, воспитанники стали попадать в сборные страны и выходить там на лидирующие позиции.

У нас традиционно хорошая плавательная подготовка, и физически россияне не обделены. Нужна только селекция, и к этому надо добавить технико-тактический арсенал и жажду победы. Я вижу много энтузиастов, делающих большую работу. Необходимо только объединение усилий всех специалистов и построение единой системы, направленной на подготовку сильных ватерполистов.

Ирек Зиннуров: «Без поддержки «Казаньоргсинтеза» школа бы так не могла работать»

Еще одним регионом, который постепенно выходит на лидирующие позиции в детско-юношеском водном поло, становится Астрахань. Главный тренер «Динамо-СШОР» Дмитрий Стратан отмечает, что «...Я своими глазами видел много игр детско-юношеских команд, слава Богу, бассейн работает, и мы зачастую становимся хозяевами различных первенств. Наши тренеры неплохо работают, плюс наш второй тренер Дмитрий Соколов является старшим тренером СШОР, мы постоянно находимся в полном контакте, что всегда приводит к положительным результатам».

Нельзя не отметить, что в сильнейших командах страны становится все больше воспитанников Казани. Они есть и в Европе, как Владислав Егоров, выступающий в чемпионате Сербии, и перешедший в этом сезоне в чемпионат Хорватии Игорь Плискевич, уроженец Астрахани и выпускник спортшколы «Синтеза», Автору удалось обнаружить экс-казанца даже в таком экзотическом чемпионате, как вторая немецкая Бундеслига. Герман Кульневский из выпуска 1999 года рождения играет там за команду Мюнхена.

Вот мнение того же Стратана об играющих в его команде казанцах.

— И Роман Усов и Искандер Хазиахметов — хорошие ребята, усиленно трудятся, никаких претензий у тренерского штаба к ним нет, помимо того, что пока у нас нет тактического взаимопонимания.

Главный конкурент «Синтеза» — волгоградский «Спартак» с этого сезона собрал в свои ряды трех экс-казанцев. Наставник «Спартака» Владимир Карабутов так оценил их вклад в командные успехи.

— Когда пришел Арслан Закиров, я ему сказал, что он будет играть с первого по четвертый период, он ответил: «Я стремлюсь к этому». Он пришел к нам не из-за денег, а чтобы играть и развиваться в водном поло. То же самое с Тимуром Шайхутдиновым, немного по-другому с Сергеем Буланаевым, у которого чуть меньше игрового времени на площадке, поскольку требуется больше времени для вхождения в коллектив.

Президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров в недавнем интервью «Реальному времени» резюмировал успехи казанской детско-юношеской школы.

— Нельзя сказать, что нынешний успех это что-то из разряда нового. Детская школа «Синтеза» одна из лучших в стране, а иногда бывает и абсолютно лучшей. Объяснение этому я вижу в том, что хорошо работают детские тренеры. Все потому, что уже с детских лет тренировочный процесс начинает напоминать лучшие примеры советских времен. Системная работа, когда учащиеся с определенного периода начинают тренироваться, приходя в бассейн в шесть утра и работая над плавательной подготовкой. И хочу выразить огромную благодарность нашим спонсорам. Без поддержки «Казаньоргсинтеза» школа бы так не могла работать, поскольку наставники школы могут выкладываться на основной работе, получая за это достойные деньги, а не отбывать свои часы, в надежде затем как-то где-то подзаработать.

Джаудат Абдуллин