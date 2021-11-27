Когда люди встретят голубые рассветы на Марсе?

50 лет со дня первой успешной посадки космического аппарата на Красную планету

Марс, четвертая планета Солнечной системы, всегда привлекал к себе внимание человечества. Им интересовались и древние астрономы, и писатели-фантасты. А 50 лет назад мир наблюдал за настоящей марсианской гонкой между СССР и США — тогда первый космический аппарат достиг поверхности Красной планеты. Что нового мы узнали о Марсе за эти полсотни лет и какое значение имеют эти данные — в материале «Реального времени».

Полвека изучению поверхности Марса

27 ноября 1971 года в истории советской и мировой космонавтики произошло большое событие. С одной стороны, оно стало новым достижением и рекордом, с другой — являлось лишь частичным успехом. В этот день впервые в истории поверхности Марса достиг искусственный космический аппарат. Этим объектом стал спускаемый модуль советской автоматической межпланетной станции «Марс-2». Правда, из-за ошибки в расчетах при попытке сесть на поверхность аппарат разбился. Однако уже 2 декабря 1971 года модуль станции «Марс-3» совершил мягкую посадку на Красную планету. Но проработал он всего 14 секунд.

Чуть раньше, 14 ноября, американский аппарат Mariner 9 стал первым объектом, вышедшим на орбиту Марса. Но, в отличие от советской станции, Mariner не имел спускаемого модуля. Посадить космические аппараты на поверхность Марса американцы смогли только в 1976 году. Зато миссии Viking 1 и Viking 2 смогли проработать на Красной планете аж до 1980 года.

Доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Роман Жучков отмечает, что наиболее значимыми стали последние исследования Марса. В начале XXI века технологии позволили серьезно модернизировать марсоходы и качество передаваемых на Землю данных.

— На мой взгляд, важным является весь тот комплекс исследований, который проводится на протяжении как минимум последних пятнадцати-двадцати лет. Связано это прежде всего с автоматическими марсоходами, которые использовались в миссиях Spirit и Opportunity, это 2004 год, ну и те исследования, которые продолжаются сейчас. Аппараты, которые способны передвигаться по поверхности и автоматически выполнять какие-то исследования, могут наиболее полно рассказать о том, что они видят, какая химия, физика, биология в тех местах, где они находятся, — рассказал Роман Жучков «Реальному времени».



Если в начале 70-х годов марсианская гонка шла между Советским Союзом и Соединенными Штатами, то сегодня Красную планету наряду с США изучают Китай и Европейское космическое агентство. Роман Жучков обращает внимание, что Россия технически тоже могла бы заниматься исследованиями на Марсе, но это потребует больших вложений:

— К сожалению, это успехи не «Роскосмоса», это успехи в основном NASA и — в меньшей степени — Европейского космического агентства. Китайский марсоход с мая находится на Красной планете. Надо как-то догонять. Технически Россия тоже может включиться в гонку. Насколько на это будет политическая воля и будут ли выделены достаточные ресурсы, вопрос более сложный. Без технической и финансовой поддержки это невозможно.

Фото: 100-faktov.ru

Почему Марс так назвали

Красную точку на небе древние цивилизации часто ассоциировали с войнами и кровопролитием. Поэтому неудивительно, что планета получила имя древнеримского бога войны — Марса. В XIX веке астрономы обнаружили у Красной планеты два спутника. Назвали их Фобос и Деймос. В древнегреческой мифологии так звали сыновей бога войны.

Почему планета красная

Все дело в осадочной породе на поверхности — реголите. В нем содержится огромное количество оксида железа, это же соединение придает нашей крови и ржавчине такой оттенок. Считается, что в процессе формирования Солнечной системы все планеты получили очень много железа. Земля «забрала» свою порцию в ядро, а Марс, из-за слабой гравитации и малого размера, просто остался покрытым этим элементом. А красный оттенок железо получает, когда подвергается воздействию кислорода. Согласно одной из гипотез, на древнем Марсе могли идти дожди, вода окислила железо, так поверхность планеты и стала красной.

Есть ли жизнь на Марсе

Самый популярный вопрос, который касается Красной планеты. Несмотря на то, что исследования Марса продолжаются уже более 50 лет, найти свидетельства существования жизни там пока не удалось. Однако многие ученые уверены, что в прошлом жизнь на четвертой планете Солнечной системы была. Для «покраснения» поверхности планеты требовалось значительное количество кислорода. А если в атмосфере был кислород, значит, в прошлом могла быть и жизнь. Интересная находка была обнаружена учеными в Антарктике — это метеорит с Марса, внутри которого увидели окаменевшие микроскопические структуры. Согласно теории, камень откололся от поверхности Марса в результате столкновения планеты с крупным космическим телом около 4 млрд лет назад, после чего оставался на планете. Около 15 млн лет назад в результате нового потрясения оказался в космосе, лишь 13 тысяч лет назад попал в поле притяжения Земли и упал на нее. Учеными была высказана гипотеза о том, что будущий метеорит на Марсе образовался в то время, когда планета имела на своей поверхности жидкую воду.

Какой планета была в прошлом?

Предполагается, что на Марсе было много воды. Об этом свидетельствуют полученные космическими аппаратами фотографии разветвленной речной сети, грандиозных речных долин и каньонов. Некоторые ученые уверены, что замерзшие моря и озера занесло красными песками. Средняя температура на современном Марсе — 63 градуса Цельсия. На областях вокруг полюсов есть полярные шапки из водного льда и замороженного углекислого газа. Считается, что в прошлом на Марсе могла существовать атмосфера, идентичная земной. Исследователи спорят, по какой причине температура поверхности Марса в прошлом была намного выше, чтобы вода существовала в жидком виде? Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет.

Гора на Марсе высотой в 21 километр. Источник: 100-faktov.ru

Как утратила атмосферу?

Скорее всего, Красная планета погрузилась в свое нынешнее состояние после ударов астероидов. Свидетельства бомбардировки — огромное количество кратеров и минерал маггемит. Точно такой же по составу минерал обнаружили в Попигайском кратере на территории Якутии. Большое количество «звездных ран» на поверхности Марса ученые связывают с близостью к поясу астероидов. Но существует гипотеза о третьем спутнике, который постепенно приближался к планете и, в конце концов, столкнулся с ней. Сильнейшее столкновение могло пробить кору планеты и повредить жидкое ядро. С повреждением ядра планета лишилась магнитного поля. После такого удара могла погибнуть вся жизнь на Марсе, а остатки атмосферы унес солнечный ветер.

Марс — главный кандидат на колонизацию

Несмотря на то, что современная Красная планета выглядит как безжизненная пустыня, ученые предполагают, что оживить и колонизировать Марс возможно. Однако пока мы от этого очень далеки. Плотность атмосферы планеты сейчас составляет всего один процент от земной. Отсутствие озонового слоя означает высокий уровень радиации на поверхности. Гравитация — в два с половиной раза слабее, чем на Земле. Человек не сможет прожить на поверхности Марса без защитного снаряжения. Тем не менее по сравнению с условиями на жарких Меркурии и Венере, холодных внешних планетах и лишенных атмосферы Луне и астероидах условия на Марсе гораздо более пригодные для освоения. Разогреть Марс предлагается самыми разными способами — от управляемых забросов поверхности планеты кометами и небольшими космическими телами из пояса астероидов, взрывов бомб на полярных шапках, термоядерных взрывов под поверхностью — для «запуска» ядра, до колонизации поверхности планеты архебактериями для выделения необходимого количества кислорода для дыхания и парниковых газов или получения необходимых веществ в больших объемах из уже имеющихся на планете.

В чем Марс похож на Землю?

Марсианские сутки, их называют солами, составляют 24 часа 39 минут 35,244 секунды, что очень близко к земным.

Наклон оси Марса к плоскости эклиптики составляет 25,19°, а земной — 23,44°. В результате этого на Марсе, как на Земле, есть смена времен года, хотя она и происходит почти в два раза дольше, поскольку марсианский год длится 687 дней, или 668,6 сола (более чем в 1,88 раза длиннее земного).

На Земле есть места, в которых природные условия похожи на марсианские, пустыни, схожие по виду с марсианским ландшафтом. На экваторе Марса в летние месяцы температура может достигать +20 °C, как на Земле.

На Марсе меняется погода, наблюдаются смерчи, ураганы и даже пылевые бури, которые могут длиться несколько месяцев.

Чем отличается от Земли?

Температура на Марсе зимой может достигать -153 градусов Цельсия.

Марсианские рассветы и закаты из-за рассеянной в атмосфере планеты пыли окрашены в голубые тона.

Несмотря на то, что на Марсе есть вода, даже в плюсовую температуру она не становится жидкой, а сразу переходит в газообразное состояние из-за низкого давления.

Когда человечество колонизирует Марс?

Доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Роман Жучков не исключает, что в будущем создание колонии на Марсе будет целью человечества. Однако сегодня логичнее было бы «потренироваться» на Луне:

— Если говорить про отдаленную перспективу, то, конечно, технически это будет возможно. Другое дело, что я отношусь крайне скептически к попыткам полететь сразу на Марс и организовать там какую-то колонию. Несомненно, что подобные технологии можно отрабатывать, они человечеству в разных смыслах пригодятся. Но отрабатывать их сразу на далеком и достаточно опасном Марсе, на мой взгляд, неразумно, когда можно это сделать с намного меньшими затратами на относительно близкой Луне. На мой взгляд, если и будет построена автономная база-колония, то это будет лунная база и только потом опыт будет транслирован уже на Марс.

Фото: rusunion.com

Но, быть может, энтузиазм таких людей, как Илон Маск, вопреки логике, действительно устремит космические корабли сразу к Красной планете, игнорируя спутник Земли.

— Один из главных моторчиков марсианской программы — Илон Маск — является ярым адептом именно полета на Марс и построения колонии там. Такой подход, может быть, не совсем разумен, но, учитывая огромный энтузиазм и ресурсы этого человека — он может перепрыгнуть через ступеньку, и колония на Марсе может появиться раньше, чем лунная, — предполагает Роман Жучков.

Главное преимущество Марса перед Луной — гораздо большее сходство с нашей планетой, а наличие большого количества воды дает большие возможности для терраформирования. Но эта перспектива, по мнению Романа Жучкова, еще слишком отдаленная:

— Предрасположенность к терраформированию у Марса намного больше, но если даже отбросить этические соображения, пока терраформирование в масштабах целой планеты — это за пределами наших технологий. Мы можем к этому готовиться, можем держать это в голове, но сейчас лететь, чтобы через год или через пять заняться терраформированием Марса, преждевременно. Если мы даже и хотим терраформировать Марс, то начинать все-таки нужно с Луны.

Так что присматривать себе жилье на Марсе пока рано, хотя за 50 лет человечество проделало огромную работу по изучению четвертой планеты Солнечной системы. Кто знает, быть может, еще через полвека марсианская колония станет реальностью.