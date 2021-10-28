«Готовы посмотреть»: Минниханов предложил «Сколково» резидентство в ОЭЗ «Алабуга»

Фонд раздает до двух миллиардов рублей крупным промышленным компаниям на перевооружение

Дефицит сырья на ПАО «Казаньоргсинтез» может быть преодолен после строительства собственного газоперерабатывающего завода в Зеленодольском районе. О необходимости вернуться к оценке проекта заявил генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин на сегодняшнем заседании совета директоров с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Еще одна громкая инициатива на совете прозвучала от вице-президента фонда «Сколково». Ради нее президент РТ призвал даже ускорить строительство нового корпуса рядом с IT-кварталом в центре Казани, чтобы в нем могли разместиться около сотни новых высокотехнологичных компаний.

Нефтегазохимический комплекс увеличил объем производства на 3%

В первую очередь гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин привел впечатляющие финансово-экономические результаты комплекса, которые не оставили сомнения, что отрасль начала восстанавливаться от понесенных потерь во время пандемии 2020 года. По его словам, предприятия нефтегазохимического комплекса в Татарстане в январе — сентябре 2021 года увеличили объем производства на 3%, тогда как ровно год назад они «приехали» с падением на 6%.

По его словам, с начала этого года выручка базовых предприятий сохраняется на уровне исторического максимума — она выросла на 64%, превысив 1,45 триллиона рублей. Для сравнения, в прошлом году ими было отгружено продукции на 879 млрд рублей.

Начавшийся подъем производства привел к щедрым налоговым отчислениям. По словам Рафината Яруллина, в бюджеты всех уровней было перечислено 499 млрд рублей. Рост составил почти в два раза к уровню 2020 года. Непосредственно в казну республики поступило 62 млрд рублей против 38 млрд рублей в прошлом году.

— Поступления от компаний химии и нефтехимии — на исторически максимальном уровне, — заявил Рафинат Яруллин.

По словам Рафината Яруллина, в бюджеты всех уровней было перечислено 499 млрд рублей

Правда, он отметил, что резкий подъем наблюдался до конца второго квартала, а третий показал уже не такие результаты:

— Сказались плановые капитальные ремонты, коррекция цен на каучуки и пластики после продолжительного роста.

По его оценке, высокие финансовые результаты обусловлены качелями мировых цен и дисбалансом мировой экономики. Шторм на мировых рынках вызван «проблемами» с морскими контейнерными перевозками, из-за чего дальневосточные порты заполнены контейнерами.

— Велики риски удорожания и срыва поставок, — отметил он угрозу на будущее.

Кроме того, рост цен на газ в Европе привел к сокращению и даже остановке производств минеральных удобрений, а в Китае в результате ужесточения экологических требований к производствам и ограничений энергопотребления останавливаются углехимические заводы.

— Последствия дисбаланса могут быть более масштабными. Ожидается новый виток глобальной инфляции. Вслед за удобрениями подорожают продовольственные товары, рост цены на металлы, химическое сырье и энергию приведет к удорожанию всей промышленной продукции, снижению реальных доходов населения и бизнеса, — резюмировал Рафинат Яруллин.

Рафинат Яруллин впервые заострил внимание на проблеме дефицита сырья для «Казаньоргсинтеза», предложив стратегическим партнерам взяться за ее искоренение

«Необходимо вернуться к оценке проекта строительства газоперерабатывающего завода в Зеленодольском районе»

Сегодняшнее заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова может стать знаковым для татарстанской нефтехимии с точки зрения ее будущих перспектив. Один из флагманов отрасли — ПАО «Казаньоргсинтез» — может, наконец, выбраться из «этановой» блокады и навсегда преодолеть дефицит сырья. Рафинат Яруллин впервые заострил внимание на этой давней проблеме, предложив стратегическим партнерам взяться за ее искоренение.

— В течение года усиливается проблема с обеспечением сырьем заводов полиэтилена «Казаньоргсинтеза». Выпуск снизился на 4,4% по итогам января — сентября. В том числе производство полиэтилена низкого давления упало на 13,5%, — рассказал он.

В результате предприятие вынуждено переориентироваться на максимальную выработку более дорогого полиэтилена высокого давления. Всего за январь — сентябрь «Казаньоргсинтез» произвел 512 тыс. тонн полиэтилена и 72 тыс. тонн поликарбонатов.

В последние годы «Казаньоргсинтез» показывает хорошие финансовые результаты, не имеет кредитной задолженности. Можно было бы расширить инвестиционные планы, однако без сырьевой базы любой проект будет рискованным. Дефицит сырья ограничивает и стратегическое развитие компании. Новый этиленовый комплекс в Нижнекамске обеспечит только действующие установки. Решить проблему может создание «Казаньоргсинтезом» собственного газоперерабатывающего завода.

Решить проблему может создание «Казаньоргсинтезом» собственного газоперерабатывающего завода, предложил Рафинат Яруллин

— Необходимо вернуться к оценке проекта строительства газоперерабатывающего завода в Зеленодольском районе (деревня Бишня), — предложил Рафинат Яруллин.

Его «старший брат», «Нижнекамскнефтехим», увеличил производство на 13%, наработав 511 тыс. тонн каучуков и 572 тыс. тонн пластиков. При этом цены на полиэтилен и полипропилен резко выросли на мировых рынках.

— Это вызвало шок для производителей готовых товаров потребительского назначения, — отметил Рафинат Яруллин.



«Toyota с «Жигулями» не всегда может конкурировать!»

Татарстанские нефтяники наращивают добычу в результате ослабления условий сделки ОПЕК+. За январь— сентябрь «Татнефть» увеличила добычу нефти на 5,5% — до 20 млн 369 тыс. тонн. На «ТАНЕКО» объемы переработки сырья по итогам 9 месяцев снизились незначительно. Завод останавливался для разделения двух установок ЭЛОУ на две независимые линии. «Аммоний» из-за более длительного капитального ремонта снизил производство на 4%, в том числе карбамида — на 8%. Зато «Нэфис Косметикс» с начала года увеличил производство на 14%. Шинники же восстановили производство и закончили 9 месяцев с плюсом на 10% по сравнению с коронавирусным 2020 годом — ими произведено 9,2 млн шин.

Интересная дискуссия разгорелась вокруг новой безводной технологии гидроразрыва пластов, которую представил исполнительный директор ООО «СТС-ГеоСервис» Виктор Матюшин.

— За последние 10 лет наблюдается заметное ухудшение условий добычи нефти. За последние 10 лет дебит скважин снизился на 24,5%, — отметил он. Их технология основана на создании трещин в забое и тепловом воздействии, эффективна во всех скважинах и незаменима в геологоразведке.

Татарстанские нефтяники наращивают добычу в результате ослабления условий сделки ОПЕК+

— Технология новая, развивающаяся, но единственное, нет пропана, который будет удерживать трещины, — ответил глава института нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев.

Первый замгендиректора «Татнефти» Рустам Халимов также не увидел в ней ничего особенного. По его словам, компания давно применяет технологию газодинамического разрыва пласта.

— Она в списке стандартных технологий, — указал он, добавив, что эта компания участвовала в тендерах «Татнефти» на выполнение подрядных работ. — Единственное, что у них цены выше, чем у нас, у конкурентов, много компаний применяют такую технологию — объяснил он.

Матюшин с ним не согласился, убеждая, что у нее есть свои особенности, «которых нет на рынке России».

— А поводу участие в тендерах… — Toyota с «Жигулями» не всегда может конкурировать!, — добавил он.

Завершил полемику Минниханов. Он рекомендовал провести технический совет в «Татнефти» по применению этой технологии.

— Надо использовать все, что для нас полезно. У нас проницаемость все сложнее и сложнее. Нам нужны в разных местах разные технологии, — призвал к конструктивному разговору президент РТ.

Завершил полемику Минниханов. Он рекомендовал провести технический совет в «Татнефти» по применению этой технологии

Резиденты «Сколково» — по местной прописке

Другая громкая инициатива прозвучала от вице-президента Фонда «Сколково» Юрия Сапрыкина. Он сообщил, что с этого года высокотехнологичные компании могут становиться резидентами с полным набором льгот прямо на местах в регионах, не выезжая в Москву.

Чтобы иметь льготы резидента не обязательно открываться в «Сколково», как раньше — можно на базе регионального оператора. В Татарстане им является IT-парк. Поддерживая эту инициативу, Минниханов сообщил, что ради этого строится новый корпус на 20 тысяч квадратных метров в шаговой доступности от IT-кластера. И заверил, что под эгидой «Сколково» на казанской площадке можно использовать все возможности.

Пользуясь случаем, президент попросил распространить льготы на ОЭЗ «Алабуга».

— А нельзя ли резидентство сделать в особой зоне «Алабуга»? — спросил он. — Это ведь не только крупная промышленная зона, но и научно-внедренческий центр. Здесь налаживается производство — прекурсоры, углеволокно».

— Готовы посмотреть, — откликнулся вице-президент «Сколково».

Тот, в свою очередь, напомнил аудитории, что фонд «Сколково» является оператором двух программ — по поддержке технологий цифровой трансформации и по искусственному интеллекту.

— Около 1,5—2 млрд рублей раздаем крупным промышленным компаниям на перевооружение, — сообщил он.

— Роман, давайте привлекайте, — подхватил президент РТ, обратившись к вице-премьеру Татарстана Роману Шайхутдинову